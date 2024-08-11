Туры от метро в Петрозаводске

Найдено 3 тура в категории «От метро» в Петрозаводске, цены от 12 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Поход на байдарках среди Ладожских шхер. Карелия
На байдарках
3 отзыва
7 дней
Поход на байдарках среди Ладожских шхер. Карелия
Начало: Санкт-Петербург, 2 линия, метро Парнас
24 авг в 10:00
7 сен в 10:00
31 000 за человека
Ладожские шхеры. Байдарочный поход
3 отзыва
3 дня
Ладожские шхеры. Байдарочный поход
Начало: Санкт-Петербург, 2 линия, метро Парнас
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
от 12 900 за человека
SUP-кемпинг для взрослых: неделя на Ладожских шхерах
SUP-прогулки
3 отзыва
6 дней
SUP-кемпинг для взрослых: неделя на Ладожских шхерах
Начало: Санкт-Петербург, 2 линия, метро Парнас
25 авг в 10:00
28 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • о
    оксана
    11 августа 2024
    Ладожские шхеры. Байдарочный поход
    Претензий нет, есть только благодарность. С позитивом решались все вопросы. Очень хорошая идея именно "Детское Приэльбрусье". Для детей это очень
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    хороший и яркий опыт: походы, мастер. классы, зарядка, сказка на ночь, общение с детьми. С детьми все физические нагрузки для них были не заметны, так как они между собой всегда взаимодействовали.

  • К
    Константин
    5 августа 2024
    SUP-кемпинг для взрослых: неделя на Ладожских шхерах
    Нареканий нет, все вопросы решаются в моменте, всегда на связи, готовые помочь.
  • А
    Анастасия
    20 июля 2024
    SUP-кемпинг для взрослых: неделя на Ладожских шхерах
    Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.
    Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любилиОрганизация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любилиОрганизация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любилиОрганизация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любилиОрганизация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любилиОрганизация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любилиОрганизация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любилиОрганизация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любилиОрганизация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любилиОрганизация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили
  • А
    Александр
    6 июля 2024
    SUP-кемпинг для взрослых: неделя на Ладожских шхерах
    Хороший отзыв в основном конечно инструкторам. Андрей и Рита, огромные молодцы. Профессионалы, у них прям талант. Спасибо вам большое. Надеюсь где нибудь увижу вас на других маршрутах.)) Спасибо за маленькое, но очень яркое приключение.
    Хороший отзыв в основном конечно инструкторам. Андрей и Рита, огромные молодцы. Профессионалы, у них прям талант
  • О
    Олег
    17 мая 2024
    Ладожские шхеры. Байдарочный поход
    Спасибо каждому кто был с нами! Желаю многим, чтобы жизнь не проходила только в суете, находить время чтобы увидеть страну
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    в которой живем! Чистейшая природа, свежий воздух, байдарки, отличные люди, новые друзья, команда профессионалов, с которыми мы слились с природой и спелись с птичками, наслаждаясь красотами Карелии!

  • С
    Сергей
    15 мая 2024
    Ладожские шхеры. Байдарочный поход
    Очень хороший тур мне очень всё понравилось хорошие гиды гидом просто-напросто обалденно твёрдая пятёрка всё было замечательно.
    Очень хороший тур мне очень всё понравилось хорошие гиды гидом просто-напросто обалденно твёрдая пятёрка всё было замечательно
  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Поход на байдарках среди Ладожских шхер. Карелия
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Поход на байдарках среди Ладожских шхер. Карелия
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
  • К
    Константин
    29 августа 2023
    Поход на байдарках среди Ладожских шхер. Карелия
    Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «От метро»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Поход на байдарках среди Ладожских шхер. Карелия
  2. Ладожские шхеры. Байдарочный поход
  3. SUP-кемпинг для взрослых: неделя на Ладожских шхерах
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Кивач
  8. Мраморный каньон
  9. Ладожское озеро
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в августе 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "От метро" можно забронировать 3 тура от 12 900 до 31 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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