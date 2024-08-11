7 дней
Поход на байдарках среди Ладожских шхер. Карелия
Начало: Санкт-Петербург, 2 линия, метро Парнас
24 авг в 10:00
7 сен в 10:00
31 000₽ за человека
3 дня
Ладожские шхеры. Байдарочный поход
Начало: Санкт-Петербург, 2 линия, метро Парнас
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
от 12 900₽ за человека
6 дней
SUP-кемпинг для взрослых: неделя на Ладожских шхерах
Начало: Санкт-Петербург, 2 линия, метро Парнас
25 авг в 10:00
28 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ооксана11 августа 2024Претензий нет, есть только благодарность. С позитивом решались все вопросы. Очень хорошая идея именно "Детское Приэльбрусье". Для детей это очень
- ККонстантин5 августа 2024Нареканий нет, все вопросы решаются в моменте, всегда на связи, готовые помочь.
- ААнастасия20 июля 2024Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.
- ААлександр6 июля 2024Хороший отзыв в основном конечно инструкторам. Андрей и Рита, огромные молодцы. Профессионалы, у них прям талант. Спасибо вам большое. Надеюсь где нибудь увижу вас на других маршрутах.)) Спасибо за маленькое, но очень яркое приключение.
- ООлег17 мая 2024Спасибо каждому кто был с нами! Желаю многим, чтобы жизнь не проходила только в суете, находить время чтобы увидеть страну
- ССергей15 мая 2024Очень хороший тур мне очень всё понравилось хорошие гиды гидом просто-напросто обалденно твёрдая пятёрка всё было замечательно.
- ААндрей27 февраля 2024Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ЮЮлия10 января 2024Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ККонстантин29 августа 2023Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «От метро»
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