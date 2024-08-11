о оксана Ладожские шхеры. Байдарочный поход читать дальше хороший и яркий опыт: походы, мастер. классы, зарядка, сказка на ночь, общение с детьми. С детьми все физические нагрузки для них были не заметны, так как они между собой всегда взаимодействовали. Претензий нет, есть только благодарность. С позитивом решались все вопросы. Очень хорошая идея именно "Детское Приэльбрусье". Для детей это очень

К Константин SUP-кемпинг для взрослых: неделя на Ладожских шхерах Нареканий нет, все вопросы решаются в моменте, всегда на связи, готовые помочь.

А Анастасия SUP-кемпинг для взрослых: неделя на Ладожских шхерах Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.

А Александр SUP-кемпинг для взрослых: неделя на Ладожских шхерах Хороший отзыв в основном конечно инструкторам. Андрей и Рита, огромные молодцы. Профессионалы, у них прям талант. Спасибо вам большое. Надеюсь где нибудь увижу вас на других маршрутах.)) Спасибо за маленькое, но очень яркое приключение.

О Олег Ладожские шхеры. Байдарочный поход читать дальше в которой живем! Чистейшая природа, свежий воздух, байдарки, отличные люди, новые друзья, команда профессионалов, с которыми мы слились с природой и спелись с птичками, наслаждаясь красотами Карелии! Спасибо каждому кто был с нами! Желаю многим, чтобы жизнь не проходила только в суете, находить время чтобы увидеть страну

С Сергей Ладожские шхеры. Байдарочный поход Очень хороший тур мне очень всё понравилось хорошие гиды гидом просто-напросто обалденно твёрдая пятёрка всё было замечательно.

А Андрей Поход на байдарках среди Ладожских шхер. Карелия Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.

Ю Юлия Поход на байдарках среди Ладожских шхер. Карелия Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!