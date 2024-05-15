За два дня вы познакомитесь со столицей Карелии, увидите известного «северного богатыря» — водопад Кивач и попробуете блюда национальной кухни.
А также сможете прокатиться по льду Онежского озеру на воздушной подушке на остров Кижи, где и узнаете об истории Карелии на активных экскурсиях и отведаете карельской выпечки.
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Петрозаводск, дом Кантеле, заповедник «Кивач», питомник ездовых собак
~07:50 Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска.
Гид встречает по прибытии поезда № 18 из Москвы (табличка с названием тура).
Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.
Туристы, прибывающие из Санкт-Петербурга в 11.57 на«Ласточке» (поезд №804Ч), пропускают завтрак, обзорную экскурсию и программу в Доме Кантеле.
Встреча туристов на ж/д вокзале по прибытии поезда «Ласточка».
Завтрак в уютном кафе.
Экскурсия по столице Республики Карелии.
Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год.
Основал его в 1703 году Петр Великий.
Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.
Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.
Гид также покажет уютные ресторанчики и кафе, где Вы сможете отведать блюда национальной кухни.
Экскурсия по Дому Кантеле + мастер-класс.
На экскурсии вы познакомитесь с историей Дома Кантеле, узнаете секреты изготовления кантеле – традиционного музыкального инструмента, сценической одежды артистов, созданной по "мотивам" карельских костюмов.
Также вас ждет знакомство с работой мастерской национальных инструментов и отдела по созданию, реставрации и хранению народного костюма.
Погружение в культуру коренных народов Карелии.
В завершении экскурсии – один из двух мастер-классов с артистами ансамбля «Кантеле» (обучение элементам национального танца или обучение игре на инструменте кантеле).
Вкусный обед. Дегустация настойки из местных ягод в подарок.
Автобусная экскурсия в природный заповедник «Кивач».
Поездка в заповедник «Кивач», где Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь».
Здесь же увидите настоящую карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы.
За доп. плату (заявка и оплата до начала тура)посещение питомника ездовых собак, чаепитие в чуме и катание 2,5 км на собачьей упряжке.
Этот питомник ездовых собак один из самых больших в России!
Вас ждет знакомство с лучшими Сибирскими и Аляскинскими хаски России, победителями сложнейших гонок на длинные дистанции.
Увлекательный рассказ о собаках и их жизни, а главное – живое общение с этими пушистыми спортсменами!
Экскурсия к северным оленям, кормление ягелем с рук.
После увлекательной экскурсии Вы прокатитесь 2,5 км на собачьей упряжке в заснеженном карельском лесу, в сопровождении инструктора (2 человека на 1 нарте).
В завершении программы – чаепитие (травяной чай, печенье, выпечка, сладости).
Продолжительность: программа 1,5–2 часа + трансфер до Петрозаводска 70 км.
Размещение в выбранной гостинице.
Экскурсия на выбор (доп. плата)
Завтрак в гостинице.
Экскурсии за доп. плату.
Вариант 1
Поездка в музей-заповедник «Кижи» (проезд из Петрозаводска на СВП – судно на воздушной подушке).
Зимой заснеженный остров «Кижи» выглядит необыкновенно красиво и чарующе: безмолвие спящей природы в гармонии с красотой деревянных кижских церквей.
10:00 Отправление из Петрозаводска на СВП (судно на воздушной подушке «Хивус-10»).
Туристы приходят к месту сбора на экскурсию самостоятельно.
Вы совершите увлекательное путешествие по заснеженному Онежскому озеру.
Катер имеет просторный салон, в котором даже в сильные морозы поддерживается комфортная температура.
Окна в салоне расположены по всему периметру, что дает прекрасный обзор и позволяет всем пассажирам любоваться природой.
Время в пути в одну сторону 1 час 30 минут.
Обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи».
Знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем.
Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.
Чаепитие с ароматным «кижским» чаем и вкусной карельской выпечкой.
Дополнительная экскурсия (на усмотрение музея).
Продолжительность пребывания на острове: 3 часа.
14:30 Отправление с острова Кижи в Петрозаводск.
16:00 Прибытие на набережную Онежского озера.
Вариант 2
Праздничная программа на свежем воздухе в деревне Киндасово.
Продолжительность программы: около 5 часов.
Выезд из Петрозаводска в деревню Киндасово (50 км).
Вас ждет программа «Деревенские забавы»!
Здесь уникальным образом сочетаются культура карелов и своеобразный Киндасовский юмор.
Ещё с XIX века о жителях деревни ходили байки и анекдоты.
Приехав сюда, вы сможете стать настоящим киндасовцем и даже заговорите по-карельски.
Вас угостят традиционными карельскими пирогами и ароматным чаем с травами!
Вы услышите чарующие звуки национальных инструментов: кантеле и йоухикко, узнаете, что такое ёйга, зачем карелу большой дом и кто на деревне главный.
В этом месте даже взрослые веселятся как дети!
Трансфер на ж/д вокзал в г. Петрозаводске.
Отъезд вечерним поездом домой.
Если Вы хотите продлить свой отдых в Карелии, мы забронируем дополнительное проживание в гостинице или в загородном клубе.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводск.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Гостиница «Саквояж» 4*
|10 700 руб. /чел. — в 2-местном номере;
13 400 руб. /чел. — в 1-местном номере;
10 200 руб. /чел. — на доп. месте
Гостиница «Северная» 4*
|11 200 руб. /чел. —в 2-местном номере;
12 950 руб. /чел. — в 1-местном номере;
10 200 руб. /чел. — на доп. месте
Гостиница «Фрегат» 4*
|11 400 руб. /чел. —в 2-местном номере;
13 700 руб. /чел. —в 1-местном номере;
10 600 руб. /чел. — на доп. месте
Скидки:
- школьникам до 16 лет — 150 руб. /чел.;
- туристам, прибывающим в 11:57 на поезде «Ласточка» (пропуск части программы) — 900 руб. /чел.
Мы хотим, чтобы нашим гостям было комфортно в путешествии, поэтому вы можете указать пожелания по размещению: DBL (2-местный номер с одной кроватью) или TWIN (2-местный номер с двумя раздельными кроватями).
Варианты проживания
«Северная» 4
Расположена в деловом и культурном центре города Петрозаводска и имеет удобное транспортное сообщение со всеми районами города. В пределах 15 минут спокойной ходьбы от гостиницы расположены железнодорожный и речной вокзалы, кассы аэровокзала, театры и кинотеатры, набережная Онежского озера, множество магазинов.
Варианты размещения:
- Однокомнатный одноместный номер с односпальной кроватью. Оснащение номера: телевизор, мини-бар / холодильник, санузел, телефон.
- Однокомнатный двухместныйномер с одной двуспальной кроватью или двумя отдельными кроватями. Оснащение номера: телевизор, санузел, мини-бар / холодильник, телефон.
«Фрегат» 4
Гостиница «Фрегат» находится в историческом центре Петрозаводска, на набережной Онежского озера (которое является вторым по величине озера Европы). Одной из ее отличительных особенностей являются стены. Они украшены рисунками старинных кораблей русского флота.
К размещению гостей представлено 80 комфортабельных номеров различных категорий. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой.
Питание гостей организовано в ресторане, где представлен самый большой выбор стейков и блюд из рыбы во всем городе.
«Саквояж» 4
Отель «Саквояж» располагается в северо-восточной части города Петрозаводска, в близости от набережной города.
В отеле есть разные типы номеров, как обычный стандарт, так и повышенный комфорт. Среди удобств имеются удобные спальные места, необходимая мебель, собственная ванная комната с гигиеническими средствами, телевизор, Wi-Fi. В некоторых номерах есть сауна и мини-кухня. Можно бронировать номера с видом на двор или город.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице (1 сутки)
- Питание: 2 завтрака, 1 обед
- Экскурсии: обзорная экскурсия по г. Петрозаводску, заповедник «Кивач», Дом Кантеле + мастер-класс
- Транспортное обслуживание по программе
- Работа гида-экскурсовода по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Посещение питомника ездовых собак, чаепитие в чуме и катание 2,5 км на собачьей упряжке (заявка и оплата до начала тура, трансфер включен, группа от 2 человек):взрослый - 5 600 руб. /чел. ребенок от 7 до 12 лет - 4 000 руб. /чел. ребенок до 6 лет - 2 400 руб. /чел
- Взрослый - 5 600 руб. /чел
- Ребенок от 7 до 12 лет - 4 000 руб. /чел
- Ребенок до 6 лет - 2 400 руб. /чел
- Экскурсия в музей-заповедник «Кижи» (заявка и оплата до начала тура):взрослый - 6 900 руб. /чел. ребенок от 6 до 17 лет - 6 600 руб. /чел. ребенок до 5 лет - бесплатно
- Взрослый - 6 900 руб. /чел
- Ребенок от 6 до 17 лет - 6 600 руб. /чел
- Ребенок до 5 лет - бесплатно
- Праздничная программа на свежем воздухе в деревне Киндасово (бронирование заранее, оплата на месте):взрослый - 3 500 руб. /чел. ребенок до 12 лет - 3 300 руб. /чел. ребенок до 5 лет - 2 500 руб. /чел
- Взрослый - 3 500 руб. /чел
- Ребенок до 12 лет - 3 300 руб. /чел
- Ребенок до 5 лет - 2 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Погода в Карелии капризная и переменчивая. Когда зимой Вы долго находитесь на свежем воздухе, ощущение холода усиливается даже, если на улице нет сильного мороза. Рекомендуем брать непромокаемую и непродуваемую верхнюю одежду. Одевайте несколько слоев одежды – это дает больше тепла.
Рекомендуем взять с собой:
- теплый комплект одежды (термобелье или костюм для сноуборда, куртка ветрозащитная, свитер, теплые брюки или костюм на флисе, шапка, теплая и удобная обувь (не каблуки!);
- небольшой рюкзачок для вещей на экскурсиях;
- предметы личной гигиены, маски;
- индивидуальная аптечка, индивидуальные лекарства (при наличии хронических заболеваний);
- фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
- праздничный вариант одежды;
- наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
- документы (путевка, программа тура, договор), паспорт/свидетельство о рождении, полис ОМС. Если предусмотрены скидки для пенсионеров, школьников, студентов, по инвалидности и другим льготным категориям, обязательно нужно иметь подтверждающие документы.
Особенности тура
- при бронировании прогулки на снегоходах в стоимость включено: подбор экипировки, инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности, обучение навыкам управления снегоходом на тренировочном полигоне, часовое сафари по лесной трассе, трансфер к месту проведения программы и обратно;
- фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема;
- в связи с экономической ситуацией в стране, фирма оставляет право на изменение цен;
- страховка в стоимость тура не включена, на территории Российской Федерации действует полис ОМС;
- в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения COVID-19, в программе возможны корректировки в соответствии с распоряжениями Главы Республики Карелия и Роспотребнадзора на момент проведения тура;
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?
Если Вы хотите подселение в номер, мы можем поставить пометку о вашем желании.
Изначально договор и счет выставляется с доплатой за одноместное размещение, если подселение находится, стоимость тура пересчитывается.
Для мужчины подселение в номер находится крайне редко, для женщин более вероятно.
Какие документы необходимы детям до 14 лет при заселении в гостиницу?
В связи с вступлением в силу новых Правил предоставления гостиничных услуг, в соотв. с п. 18 указанных правил, с 01.01.2021:
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей.
Кто будет сопровождать в туре?
Опытный гид-экскурсовод сопровождает туристов по всему маршруту, который предусмотрен программой тура. Наш гид встретит вас на жд вокзале в день начала тура и попрощается на ж/д вокзале только в день окончания тура. Он экскурсовод и групповод в одном лице. По всем возникающим во время тура вопросам, в первую очередь,обращайтесь именно к вашему гиду. Мы всегда стараемся оперативно решать возникающие ситуации. На некоторых туристических объектах экскурсии ведут только местные лицензированные гиды.
Как организовано питание в туре?
Питание на маршрутах организуется в кафе или ресторанах (как правило, комплексное). Все объекты питания имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Иногда, исходя из условий маршрута, питание может быть сухим пайком. Питание в групповом экскурсионном туре заказывается и оплачивается заранее на всю группу, поэтому если Вы по каким-либо причинам не кушаете вместе с группой, компенсация в денежном эквиваленте не производиться. Завтраки в гостиницах и на базах отдыха в Карелии могут быть организованы в формате «шведский стол» или «комплекс». Обращайте внимание при бронировании тура, какой тип завтраков предоставляется в гостинице.
Если вам нельзя употреблять в пищу определенные продукты по состоянию здоровья или по личным убеждениям, просим сообщать данную информацию заранее при бронировании тура! По возможности, мы учтем эти особенности в питании.
Правила поведения
Не рекомендуется употреблять спиртные напитки до и во время проведения экскурсии. Туристы должны соблюдать правила личной безопасности, строго следовать рекомендациям сопровождающих и не подвергать опасности свою жизнь и жизнь окружающих. Во время путешествия необходимо бережно относиться к оборудованию гостиниц и мест питания, автобусов, поездов, суднам на воздушной подушке, а также к памятникам природы, истории и культуры.
Что такое судно на воздушной подушке?
Судно на воздушной подушке (СВП) - может двигаться с большой скоростью и над водой, и над твёрдой поверхностью (амфибийные СВП). Воздушная подушка — это слой сжат ого воздуха под днищем судна, который приподнимает его над поверхностью воды или земли. Основным преимуществом судов на воздушной подушке является скорость (средняя скорость 60-70 км/час). Суда могут ходить и в летнее, и в зимнее время года. Пассажировместимость — 7–10 человек.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На каком транспорте будут передвигаться туристы?
Предоставляемый транспорт зависит от размера набранной группы.
- Если группа будет на микроавтобус – транспорт будет Мерседес Спринтер (или аналогичный)
- Если группа будет 20-30 человек – будет автобус средней вместимости (на 30-31 место).
Автобусы обязательно с печкой и кондиционером.
Рассадка свободная. Места не распределяем.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.