Праздничный тур - 8 марта в Карелии

Подарите себе и близким чудесные мартовские выходные в Карелии.

За два дня вы познакомитесь со столицей Карелии, увидите известного «северного богатыря» — водопад Кивач и попробуете блюда национальной кухни.

А также сможете прокатиться по льду Онежского озеру на воздушной подушке на остров Кижи, где и узнаете об истории Карелии на активных экскурсиях и отведаете карельской выпечки.
5
3 отзыва
Праздничный тур - 8 марта в Карелии
Праздничный тур - 8 марта в Карелии
Праздничный тур - 8 марта в Карелии
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

«Северный богатырь»
«Северный богатырь»
Поездка в заповедник «Кивач», где полюбуемся самым известным в Карелии водопадом
Зима в столице Карелии
Зима в столице Карелии
Знакомство с историческим центром, губернаторским парком, памятником Петру I
Снежный остров Кижи
Снежный остров Кижи
При желании прогуляемся по знаменитому музею-заповеднику под открытым небом зимой

Программа тура по дням

1 день

Петрозаводск, дом Кантеле, заповедник «Кивач», питомник ездовых собак

~07:50 Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска.

Гид встречает по прибытии поезда № 18 из Москвы (табличка с названием тура).

Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.

Туристы, прибывающие из Санкт-Петербурга в 11.57 на«Ласточке» (поезд №804Ч), пропускают завтрак, обзорную экскурсию и программу в Доме Кантеле.

Встреча туристов на ж/д вокзале по прибытии поезда «Ласточка».

Завтрак в уютном кафе.

Экскурсия по столице Республики Карелии.

Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год.

Основал его в 1703 году Петр Великий.

Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.

Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.

Гид также покажет уютные ресторанчики и кафе, где Вы сможете отведать блюда национальной кухни.

Экскурсия по Дому Кантеле + мастер-класс.

На экскурсии вы познакомитесь с историей Дома Кантеле, узнаете секреты изготовления кантеле – традиционного музыкального инструмента, сценической одежды артистов, созданной по "мотивам" карельских костюмов.

Также вас ждет знакомство с работой мастерской национальных инструментов и отдела по созданию, реставрации и хранению народного костюма.

Погружение в культуру коренных народов Карелии.

В завершении экскурсии – один из двух мастер-классов с артистами ансамбля «Кантеле» (обучение элементам национального танца или обучение игре на инструменте кантеле).

Вкусный обед. Дегустация настойки из местных ягод в подарок.

Автобусная экскурсия в природный заповедник «Кивач».

Поездка в заповедник «Кивач», где Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь».

Здесь же увидите настоящую карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы.

За доп. плату (заявка и оплата до начала тура)посещение питомника ездовых собак, чаепитие в чуме и катание 2,5 км на собачьей упряжке.

Этот питомник ездовых собак один из самых больших в России!

Вас ждет знакомство с лучшими Сибирскими и Аляскинскими хаски России, победителями сложнейших гонок на длинные дистанции.

Увлекательный рассказ о собаках и их жизни, а главное – живое общение с этими пушистыми спортсменами!

Экскурсия к северным оленям, кормление ягелем с рук.

После увлекательной экскурсии Вы прокатитесь 2,5 км на собачьей упряжке в заснеженном карельском лесу, в сопровождении инструктора (2 человека на 1 нарте).

В завершении программы – чаепитие (травяной чай, печенье, выпечка, сладости).

Продолжительность: программа 1,5–2 часа + трансфер до Петрозаводска 70 км.

Размещение в выбранной гостинице.

Петрозаводск, дом Кантеле, заповедник «Кивач», питомник ездовых собакПетрозаводск, дом Кантеле, заповедник «Кивач», питомник ездовых собакПетрозаводск, дом Кантеле, заповедник «Кивач», питомник ездовых собакПетрозаводск, дом Кантеле, заповедник «Кивач», питомник ездовых собак
2 день

Экскурсия на выбор (доп. плата)

Завтрак в гостинице.

Экскурсии за доп. плату.

Вариант 1
Поездка в музей-заповедник «Кижи» (проезд из Петрозаводска на СВП – судно на воздушной подушке).

Зимой заснеженный остров «Кижи» выглядит необыкновенно красиво и чарующе: безмолвие спящей природы в гармонии с красотой деревянных кижских церквей.

10:00 Отправление из Петрозаводска на СВП (судно на воздушной подушке «Хивус-10»).

Туристы приходят к месту сбора на экскурсию самостоятельно.

Вы совершите увлекательное путешествие по заснеженному Онежскому озеру.

Катер имеет просторный салон, в котором даже в сильные морозы поддерживается комфортная температура.

Окна в салоне расположены по всему периметру, что дает прекрасный обзор и позволяет всем пассажирам любоваться природой.

Время в пути в одну сторону 1 час 30 минут.

Обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи».

Знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем.

Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.

Чаепитие с ароматным «кижским» чаем и вкусной карельской выпечкой.

Дополнительная экскурсия (на усмотрение музея).

Продолжительность пребывания на острове: 3 часа.

14:30 Отправление с острова Кижи в Петрозаводск.

16:00 Прибытие на набережную Онежского озера.


Вариант 2
Праздничная программа на свежем воздухе в деревне Киндасово.

Продолжительность программы: около 5 часов.

Выезд из Петрозаводска в деревню Киндасово (50 км).

Вас ждет программа «Деревенские забавы»!

Здесь уникальным образом сочетаются культура карелов и своеобразный Киндасовский юмор.

Ещё с XIX века о жителях деревни ходили байки и анекдоты.

Приехав сюда, вы сможете стать настоящим киндасовцем и даже заговорите по-карельски.

Вас угостят традиционными карельскими пирогами и ароматным чаем с травами!

Вы услышите чарующие звуки национальных инструментов: кантеле и йоухикко, узнаете, что такое ёйга, зачем карелу большой дом и кто на деревне главный.

В этом месте даже взрослые веселятся как дети!


Трансфер на ж/д вокзал в г. Петрозаводске.

Отъезд вечерним поездом домой.

Если Вы хотите продлить свой отдых в Карелии, мы забронируем дополнительное проживание в гостинице или в загородном клубе.

Экскурсия на выбор (доп. плата)Экскурсия на выбор (доп. плата)Экскурсия на выбор (доп. плата)Экскурсия на выбор (доп. плата)

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводск.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница «Саквояж» 4*
(завтрак — «шведский стол»)

10 700 руб. /чел. — в 2-местном номере;
13 400 руб. /чел. — в 1-местном номере;
10 200 руб. /чел. — на доп. месте

Гостиница «Северная» 4*
(завтрак — «шведский стол»)

11 200 руб. /чел. —в 2-местном номере;
12 950 руб. /чел. — в 1-местном номере;
10 200 руб. /чел. — на доп. месте

Гостиница «Фрегат» 4*
(завтрак — «шведский стол»)

11 400 руб. /чел. —в 2-местном номере;
13 700 руб. /чел. —в 1-местном номере;
10 600 руб. /чел. — на доп. месте

Скидки:

  • школьникам до 16 лет — 150 руб. /чел.;
  • туристам, прибывающим в 11:57 на поезде «Ласточка» (пропуск части программы) — 900 руб. /чел.

Мы хотим, чтобы нашим гостям было комфортно в путешествии, поэтому вы можете указать пожелания по размещению: DBL (2-местный номер с одной кроватью) или TWIN (2-местный номер с двумя раздельными кроватями).

Варианты проживания

«Северная» 4

1 ночь

Расположена в деловом и культурном центре города Петрозаводска и имеет удобное транспортное сообщение со всеми районами города. В пределах 15 минут спокойной ходьбы от гостиницы расположены железнодорожный и речной вокзалы, кассы аэровокзала, театры и кинотеатры, набережная Онежского озера, множество магазинов.

Варианты размещения:

  • Однокомнатный одноместный номер с односпальной кроватью. Оснащение номера: телевизор, мини-бар / холодильник, санузел, телефон.
  • Однокомнатный двухместныйномер с одной двуспальной кроватью или двумя отдельными кроватями. Оснащение номера: телевизор, санузел, мини-бар / холодильник, телефон.
«Северная» 4«Северная» 4«Северная» 4«Северная» 4«Северная» 4«Северная» 4«Северная» 4

«Фрегат» 4

1 ночь

Гостиница «Фрегат» находится в историческом центре Петрозаводска, на набережной Онежского озера (которое является вторым по величине озера Европы). Одной из ее отличительных особенностей являются стены. Они украшены рисунками старинных кораблей русского флота.

К размещению гостей представлено 80 комфортабельных номеров различных категорий. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой.

Питание гостей организовано в ресторане, где представлен самый большой выбор стейков и блюд из рыбы во всем городе.

«Фрегат» 4«Фрегат» 4«Фрегат» 4«Фрегат» 4

«Саквояж» 4

1 ночь

Отель «Саквояж» располагается в северо-восточной части города Петрозаводска, в близости от набережной города.

В отеле есть разные типы номеров, как обычный стандарт, так и повышенный комфорт. Среди удобств имеются удобные спальные места, необходимая мебель, собственная ванная комната с гигиеническими средствами, телевизор, Wi-Fi. В некоторых номерах есть сауна и мини-кухня. Можно бронировать номера с видом на двор или город.

«Саквояж» 4«Саквояж» 4«Саквояж» 4«Саквояж» 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранной гостинице (1 сутки)
  • Питание: 2 завтрака, 1 обед
  • Экскурсии: обзорная экскурсия по г. Петрозаводску, заповедник «Кивач», Дом Кантеле + мастер-класс
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Работа гида-экскурсовода по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Посещение питомника ездовых собак, чаепитие в чуме и катание 2,5 км на собачьей упряжке (заявка и оплата до начала тура, трансфер включен, группа от 2 человек):взрослый - 5 600 руб. /чел. ребенок от 7 до 12 лет - 4 000 руб. /чел. ребенок до 6 лет - 2 400 руб. /чел
  • Взрослый - 5 600 руб. /чел
  • Ребенок от 7 до 12 лет - 4 000 руб. /чел
  • Ребенок до 6 лет - 2 400 руб. /чел
  • Экскурсия в музей-заповедник «Кижи» (заявка и оплата до начала тура):взрослый - 6 900 руб. /чел. ребенок от 6 до 17 лет - 6 600 руб. /чел. ребенок до 5 лет - бесплатно
  • Взрослый - 6 900 руб. /чел
  • Ребенок от 6 до 17 лет - 6 600 руб. /чел
  • Ребенок до 5 лет - бесплатно
  • Праздничная программа на свежем воздухе в деревне Киндасово (бронирование заранее, оплата на месте):взрослый - 3 500 руб. /чел. ребенок до 12 лет - 3 300 руб. /чел. ребенок до 5 лет - 2 500 руб. /чел
  • Взрослый - 3 500 руб. /чел
  • Ребенок до 12 лет - 3 300 руб. /чел
  • Ребенок до 5 лет - 2 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Погода в Карелии капризная и переменчивая. Когда зимой Вы долго находитесь на свежем воздухе, ощущение холода усиливается даже, если на улице нет сильного мороза. Рекомендуем брать непромокаемую и непродуваемую верхнюю одежду. Одевайте несколько слоев одежды – это дает больше тепла.

Рекомендуем взять с собой:

  • теплый комплект одежды (термобелье или костюм для сноуборда, куртка ветрозащитная, свитер, теплые брюки или костюм на флисе, шапка, теплая и удобная обувь (не каблуки!);
  • небольшой рюкзачок для вещей на экскурсиях;
  • предметы личной гигиены, маски;
  • индивидуальная аптечка, индивидуальные лекарства (при наличии хронических заболеваний);
  • фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
  • праздничный вариант одежды;
  • наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
  • документы (путевка, программа тура, договор), паспорт/свидетельство о рождении, полис ОМС. Если предусмотрены скидки для пенсионеров, школьников, студентов, по инвалидности и другим льготным категориям, обязательно нужно иметь подтверждающие документы.
Особенности тура
  • при бронировании прогулки на снегоходах в стоимость включено: подбор экипировки, инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности, обучение навыкам управления снегоходом на тренировочном полигоне, часовое сафари по лесной трассе, трансфер к месту проведения программы и обратно;
  • фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема;
  • в связи с экономической ситуацией в стране, фирма оставляет право на изменение цен;
  • страховка в стоимость тура не включена, на территории Российской Федерации действует полис ОМС;
  • в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения COVID-19, в программе возможны корректировки в соответствии с распоряжениями Главы Республики Карелия и Роспотребнадзора на момент проведения тура;
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?

Если Вы хотите подселение в номер, мы можем поставить пометку о вашем желании.

Изначально договор и счет выставляется с доплатой за одноместное размещение, если подселение находится, стоимость тура пересчитывается.

Для мужчины подселение в номер находится крайне редко, для женщин более вероятно.

Какие документы необходимы детям до 14 лет при заселении в гостиницу?

В связи с вступлением в силу новых Правил предоставления гостиничных услуг, в соотв. с п. 18 указанных правил, с 01.01.2021:

Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.

Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей.

Кто будет сопровождать в туре?

Опытный гид-экскурсовод сопровождает туристов по всему маршруту, который предусмотрен программой тура. Наш гид встретит вас на жд вокзале в день начала тура и попрощается на ж/д вокзале только в день окончания тура. Он экскурсовод и групповод в одном лице. По всем возникающим во время тура вопросам, в первую очередь,обращайтесь именно к вашему гиду. Мы всегда стараемся оперативно решать возникающие ситуации. На некоторых туристических объектах экскурсии ведут только местные лицензированные гиды.

Как организовано питание в туре?

Питание на маршрутах организуется в кафе или ресторанах (как правило, комплексное). Все объекты питания имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Иногда, исходя из условий маршрута, питание может быть сухим пайком. Питание в групповом экскурсионном туре заказывается и оплачивается заранее на всю группу, поэтому если Вы по каким-либо причинам не кушаете вместе с группой, компенсация в денежном эквиваленте не производиться. Завтраки в гостиницах и на базах отдыха в Карелии могут быть организованы в формате «шведский стол» или «комплекс». Обращайте внимание при бронировании тура, какой тип завтраков предоставляется в гостинице.

Если вам нельзя употреблять в пищу определенные продукты по состоянию здоровья или по личным убеждениям, просим сообщать данную информацию заранее при бронировании тура! По возможности, мы учтем эти особенности в питании.

Правила поведения

Не рекомендуется употреблять спиртные напитки до и во время проведения экскурсии. Туристы должны соблюдать правила личной безопасности, строго следовать рекомендациям сопровождающих и не подвергать опасности свою жизнь и жизнь окружающих. Во время путешествия необходимо бережно относиться к оборудованию гостиниц и мест питания, автобусов, поездов, суднам на воздушной подушке, а также к памятникам природы, истории и культуры.

Что такое судно на воздушной подушке?

Судно на воздушной подушке (СВП) - может двигаться с большой скоростью и над водой, и над твёрдой поверхностью (амфибийные СВП). Воздушная подушка — это слой сжат ого воздуха под днищем судна, который приподнимает его над поверхностью воды или земли. Основным преимуществом судов на воздушной подушке является скорость (средняя скорость 60-70 км/час). Суда могут ходить и в летнее, и в зимнее время года. Пассажировместимость — 7–10 человек.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На каком транспорте будут передвигаться туристы?

Предоставляемый транспорт зависит от размера набранной группы.

  • Если группа будет на микроавтобус – транспорт будет Мерседес Спринтер (или аналогичный)
  • Если группа будет 20-30 человек – будет автобус средней вместимости (на 30-31 место).

Автобусы обязательно с печкой и кондиционером.

Рассадка свободная. Места не распределяем.

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
А
15 мая 2024
Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
А
3 мая 2024
Спасибо экскурсоводу Людмиле)очень хорошая гостиница, вкусные обеды и завтраки.
Ю
6 мар 2024
В Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! Попробовали местную кухню, понравился карельский рыбный суп, пирожок-калитка тоже очень даже вкусный! Люди в Карелии
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очень доброжелательные и внимательные. Приятно было чувствовать заботу и гостеприимство. За такой короткий срок узнали многое. Об истории, природе и жителях Карельского края. Было очень интересно и познавательно. Осталось очень доброе и приятное послевкусие. Увезли с собой кучу сувениров. Хотим приехать ещё, теперь в другое время года.

В Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! ПопробовалиВ Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! ПопробовалиВ Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! ПопробовалиВ Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! Попробовали

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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