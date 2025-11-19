1 день

Сплав по реке Кереть от оз. Варламово до оз. Новое

Путешествие начинается в п. Лоухи, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы.

Рекомендуем приобретать билеты на поезд №016 с прибытием из Москвы.

После встречи на вокзале п. Лоухи вас ждет трансфер к месту начала сплава – оз. Варламово (20 км, около 30 минут в дороге).

Завтрак в полевых условиях, подготовка снаряжения к выходу на реку.

Перед стартом вы прослушаете инструктаж по технике безопасности и подберете экипировку: спасжилет, каску, весла.

Общие и личные вещи будут упакованы в непромокаемые гермомешки.

Сплав на катамаранах по реке Кереть: оз. Варламово – оз. Безымянное – пор. Белый клык (1-2 к. с.) – пор. Мураш (2 к. с.) – оз. Новое. В общей сложности 12 км пути.

В пути будет горячий обед или перекус.

Постановка лагеря на одном из берегов озера Новое.

Ужин и ночевка в полевых условиях.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160