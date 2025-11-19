Мои заказы

Путь к Белому морю. Сплав по реке Кереть в Карелии

Приглашаем вас в удивительное путешествие на север Карелии.

Сплав на катамаранах по реке Кереть — это семь дней настоящего приключения: живописная природа, динамичные пороги и незабываемый выход в Белое море.

На стоянках
читать дальше

вас ждет отдых у костра, вкусная еда под открытым небом и ночевки в палатках, а еще походная баня во время дневок. Этот тур — идеальный баланс активного отдыха и наслаждения природой.

Путь к Белому морю. Сплав по реке Кереть в КарелииФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Путь к Белому морю. Сплав по реке Кереть в КарелииФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Путь к Белому морю. Сплав по реке Кереть в КарелииФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Сплав по реке Кереть от оз. Варламово до оз. Новое

Путешествие начинается в п. Лоухи, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы.

Рекомендуем приобретать билеты на поезд №016 с прибытием из Москвы.

После встречи на вокзале п. Лоухи вас ждет трансфер к месту начала сплава – оз. Варламово (20 км, около 30 минут в дороге).

Завтрак в полевых условиях, подготовка снаряжения к выходу на реку.

Перед стартом вы прослушаете инструктаж по технике безопасности и подберете экипировку: спасжилет, каску, весла.

Общие и личные вещи будут упакованы в непромокаемые гермомешки.

Сплав на катамаранах по реке Кереть: оз. Варламово – оз. Безымянное – пор. Белый клык (1-2 к. с.) – пор. Мураш (2 к. с.) – оз. Новое. В общей сложности 12 км пути.

В пути будет горячий обед или перекус.

Постановка лагеря на одном из берегов озера Новое.

Ужин и ночевка в полевых условиях.

Сплав по реке Кереть от оз. Варламово до оз. НовоеСплав по реке Кереть от оз. Варламово до оз. НовоеСплав по реке Кереть от оз. Варламово до оз. НовоеСплав по реке Кереть от оз. Варламово до оз. Новое
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Сплав по реке Кереть от оз. Новое до оз. Варацкое

После завтрака вы продолжите сплав по реке Кереть: оз. Новое – пор. Сухой – пор. Кривой-2 – оз. Кривое – пор. Долгий – пор. Варацкий – оз. Варацкое (28 км).

В пути будет горячий обед или перекус.

Часть пути вы будете проходить на веслах, а на более спокойных участках вы будете использовать мотор, чтобы насладиться живописными карельскими пейзажами.

Вечером вы примете участие в постановке лагеря на берегу озера Варацкое и приготовлении ужина.

Ужин.

Свободное время в лагере.

Вы можете собраться группой у костра, поиграть в традиционные походные игры, поделиться впечатлениями от похода.

Ночевка в полевых условиях.

Сплав по реке Кереть от оз. Новое до оз. ВарацкоеСплав по реке Кереть от оз. Новое до оз. ВарацкоеСплав по реке Кереть от оз. Новое до оз. ВарацкоеСплав по реке Кереть от оз. Новое до оз. Варацкое
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Дневка

Завтрак в лагере.

У вас будет свободное время.

Можно поиграть в активные игры, покупаться, попариться в туристской бане, прогуляться по лесу или просто отдохнуть.

Инструкторы затопят баню – лучший способ снять усталость в условиях похода.

«Банные процедуры» сглаживают эффект воздействия больших доз адреналина, расслабляют мышцы, отлично снимают напряжение.

Ужин и ночевка в полевых условиях.

ДневкаДневкаДневкаДневка
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Сплав по реке Кереть от оз. Варацкое до пор. Масляный

Завтрак в лагере.

Продолжение сплава по Керети: оз. Варацкое – пор. Карешка (1-2 к. с.) – пор. Краснобыстрый (3 к. с.) – пор. Масляный (2-3 к. с.), 15 км.

В пути будет горячий обед или перекус.

Часть пути вы будете проходить на веслах, а на озерах вы будете использовать мотор, чтобы насладиться живописными карельскими пейзажами.

При хорошей погоде вы будете делать остановки, чтобы искупаться.

Ближе к вечеру на одном из берегов вы поставите лагерь, поучаствуете в приготовлении ужина и отдохнете у костра.

Свободное время в лагере.

Ночевка в полевых условиях.

Сплав по реке Кереть от оз. Варацкое до пор. МасляныйСплав по реке Кереть от оз. Варацкое до пор. МасляныйСплав по реке Кереть от оз. Варацкое до пор. МасляныйСплав по реке Кереть от оз. Варацкое до пор. Масляный
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Выход в Белое море

После завтрака сплав по реке Кереть по маршруту: пор. Павловский (2 к. с.) – пор. Колупаевский (2–3 к. с.) – пор. Кривой-3 (3 к. с.) – пор. Морской (2 к. с.) – о. Олений, 29 км.

В пути перекус или полноценный обед на берегу.

Выход в Белое море.

Северная природа очаровывает приливами и отливами, морским запахом, прибоем, ветрами и штилем, островами, каменными лбами, соленой водой.

Белое море – одно из самых маленьких морей. Оно, хоть его и называют единственным внутренним морем России, является заливом Северного Ледовитого океана.

Архипелаг, раскинувшийся в Белом море, насчитывает более сотни островов разной площади.

Переход на один из островов в Белом море – о. Олений, где вы встанете на стоянку.

Ужин и ночевка в полевых условиях.

Выход в Белое мореВыход в Белое мореВыход в Белое море
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Дневка

Завтрак в лагере.

У вас будет свободное время.

Вы можете отправиться изучать остров пешком по суше или на катамаранах по воде.

Подводный мир Белого моря богат и своеобразен.

Поверхность скал покрыта мягкими кораллами и актиниями, между камнями ползают морские звезды, офиуры, крабы и креветки.

Из рыб встречается зубатка, морской окунь, камбала, керчак, бельдюга, маслюк и рыба-пиногор.

Чтобы подглядеть за жизнью под водой, даже не обязательно иметь специальное снаряжение, так как вода здесь очень прозрачная – никто не скроется от нашего пытливого взгляда.

А еще можно покупаться, позагорать, отправиться на поиски ягод, чтобы сварить компот, добавить в чай или просто перекусить во время прогулки.

Инструкторы затопят баню.

Ужин и ночевка в полевых условиях.

ДневкаДневкаДневкаДневка
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Завершение маршрута

После завтрака у вас будет свободное время.

Вы можете провести его на свое усмотрение.

Сбор личных вещей и снаряжения.

На катамаранах вы отправитесь до поселка Нижняя Пулонга (6 км, в пути около 2-х часов).

Обед в полевых условиях.

17:00 Трансфер к станции Чупа.

У вас будет время, чтобы зайти в магазин и купить перекус в дорогу.

Отправление ночными поездами со станции Чупа.

Обратные билеты нужно купить на поезд с отправлением со станции Чупа на следующие календарные сутки после окончания тура, например, поезд № 015 «Арктика».

Завершение маршрута
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

На протяжении всего тура ночевки в трёхместных туристических палатках. Каждому участнику предоставляется теплоизоляционный коврик.

Возможна аренда двухместной палатки (на 1 или 2 человек) — 1 500 руб. за сплав.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбора плавсредства:

  • двухместный катамаран (без инструктора) – 29 500 руб. /чел.
  • шестиместный катамаран (пять участников + инструктор) – 36 500 руб. /чел.
  • четырёхместный катамаран (три участника + инструктор) – 44 500 руб. /чел.

Обратите внимание! Заявки на участие в туре на катамаранах без инструктора и на четырёхместном катамаране с инструктором принимаются только от готовых экипажей.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

6 ночей
Палаточный лагерьПалаточный лагерьПалаточный лагерь
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Питание, указанное в программе
  • Работа инструкторов
  • Прокат снаряжения для сплава: катамараны, весла, каски, спасжилеты, герметичные упаковки, мотор, ГСМ
  • Прокат снаряжения для лагеря: костровое снаряжение, палатки (трёхместные), теплоизоляционные коврики
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до ст. Лоухи и обратно от ст. Чупа
  • Спальный мешок (температура комфорт +6°, экстрим 0°, оплачивается при бронировании тура.) - 700 руб. /тур
  • Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов - от 100 руб. /чел. /сутки
  • Неопреновый костюм - 3 300 руб. /тур. (по желанию)
  • Аренда палатки на одного/двоих - 1 500 руб. /тур (по желанию)
Место начала и завершения?
Республика Карелия, посёлок городского типа Лоухи
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Возьмите с собой:

  • рюкзак без станка или дорожную сумку;
  • спальный мешок (если нет личного, можно взять его в фирме в аренду, оплата при бронировании путёвки).

Форма одежды во время сплава:

  • на ногах должны быть носки (не тонкие х/б, поплотнее). Обувь, которую не жалко намочить (кеды — идеально). Если есть неопреновые носки или неопреновые ботинки — это приветствуется;
  • резиновые сапоги запрещены, т. к. при попадании в воду они тянут участника вниз;
  • в качестве верхней одежды: удобная спортивная по погоде либо неопреновый костюм (при наличии). Желательно, чтобы одежда была быстросохнущей. Рекомендуем не брать джинсы, вместо них подойдут любые спортивные штаны;
  • рекомендовано: надеть на одежду легкий болоневый костюм (защита от ветра и влаги). Можно использовать дождевики из плотных материалов;
  • на руки можно взять тонкие х/б перчатки или неопреновые перчатки (не обязательно);
  • на голове будет каска, под нее можно надеть бандану;
  • можно взять фотоаппарат, на рафтах будут герметичные упаковки, в которые его можно будет спрятать в момент прохождения порога;
  • если вы носите очки, постарайтесь придумать для них цепочку (чтобы не утерять) или надеть на время сплава линзы.

Комплект одежды для переодевания после сплава:

  • комплект сухой удобной верхней одежды;
  • сухая удобная обувь и носки;
  • шапочка/бандана/баф;
  • комплект запасного нижнего белья.

Одежда для ночлега в палатке:

  • теплая свободная одежда (если есть, термобелье);
  • теплые носки (можно шерстяные) и тонкая шапочка (ночи бывают прохладными);
  • на вечер флисовая кофта/толстовка/куртка.

Для похода в туристскую баню:

  • индивидуальное полотенце;
  • купальник (в баню мальчики/девочки идут все вместе, группы по 8–10 человек);
  • сланцы/сандали спортивные.

Обувь (удобная, без каблуков):

  • одна для сплава по реке;
  • вторая для лагеря (можно взять резиновые сапоги, если по прогнозу дождь);
  • третья — «городская».

Личные вещи:

  • наколенники (при сплаве на катамаране) — не обязательно;
  • репелленты (комары, мошка);
  • фонарик с комплектом запасных батареек;
  • солнцезащитные очки и крем от загара и после загара, если по прогнозу солнечно;
  • средства личной гигиены (в том числе туалетную бумагу);
  • индивидуальную аптечку;
  • небольшой полиуретановый коврик для сидения;
  • портативное зарядное устройство;
  • личную посуду (кружку, глубокую миску, ложку).

Документы и деньги в герметичной упаковке:

  • паспорт;
  • страховой медицинский полис (можно ксерокопию);
  • рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
Как обеспечивается безопасность на маршруте?

В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется.

Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков и не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников.

На воде участники всегда находятся в спасжилетах, а при прохождении опасных порогов — в касках.

Будет ли мобильная связь на маршруте?

Устойчивый сигнал есть только в первые два дня тура, затем мобильная связь появляется только на финише маршрута.

Лучше сигнал у операторов «Мегафон» и «МТС». Просьба предупредить родных.

Можно ли взять личное снаряжение?

О наличии своего снаряжения, которое вы планируете взять на тур, а также о необходимости двухместной палатки просьба сообщать при оформлении тура.

Как я могу подготовиться к туру?

Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Поэтому для безопасного прохождения маршрута рекомендуем:

  • оценить свои физические возможности при выборе тура;
  • пройти медицинское обследование, выполнить рекомендации врачей;
  • взять с собой личное снаряжение в соответствии с рекомендациями;
  • взять с собой личную аптечку;
  • пройти профилактику клещевого энцефалита.
Как обезопасить себя от укуса клеща?

Пик активности клещей весной и в начале лета, ареал распространения — Южная и Средняя Карелия.

Для профилактики клещевого энцефалита необходимо находиться на берегу в одежде, плотно обхватывающей запястья, поясницу, лодыжки, надевать капюшон.

Избегайте хождения по лиственным участкам леса, сухой траве.

Необходимо осматривать одежду каждые два часа.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Нужен ли неопреновый костюм?

Неопреновый костюм желателен в месяцы, когда вода достаточно холодная, традиционно май-июнь, но зависит от погодных условий года. Возможна аренда – 3300 руб. (по желанию).

Можно ли где-то оставить лишние вещи?

Компания не принимает вещи на хранение.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

Похожие туры из Петрозаводска

Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
На автобусе
На теплоходе
8 дней
3 отзыва
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Начало: Г. Петрозаводск
7 июн в 10:00
14 июн в 10:00
от 77 500 ₽ за человека
От Ладоги до Белого моря. Тур в Карелию и Соловки
На автобусе
6 дней
3 отзыва
От Ладоги до Белого моря. Тур в Карелию и Соловки
Начало: Г. Сортавала
31 мая в 10:00
7 июн в 10:00
74 000 ₽ за человека
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
На автобусе
На теплоходе
6 дней
3 отзыва
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Начало: Г. Петрозаводск
31 мая в 10:00
7 июн в 10:00
72 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Петрозаводске
Все туры из Петрозаводска