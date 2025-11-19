Сплав на катамаранах по реке Кереть — это семь дней настоящего приключения: живописная природа, динамичные пороги и незабываемый выход в Белое море.
На стоянках
Программа тура по дням
Сплав по реке Кереть от оз. Варламово до оз. Новое
Путешествие начинается в п. Лоухи, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы.
Рекомендуем приобретать билеты на поезд №016 с прибытием из Москвы.
После встречи на вокзале п. Лоухи вас ждет трансфер к месту начала сплава – оз. Варламово (20 км, около 30 минут в дороге).
Завтрак в полевых условиях, подготовка снаряжения к выходу на реку.
Перед стартом вы прослушаете инструктаж по технике безопасности и подберете экипировку: спасжилет, каску, весла.
Общие и личные вещи будут упакованы в непромокаемые гермомешки.
Сплав на катамаранах по реке Кереть: оз. Варламово – оз. Безымянное – пор. Белый клык (1-2 к. с.) – пор. Мураш (2 к. с.) – оз. Новое. В общей сложности 12 км пути.
В пути будет горячий обед или перекус.
Постановка лагеря на одном из берегов озера Новое.
Ужин и ночевка в полевых условиях.
Сплав по реке Кереть от оз. Новое до оз. Варацкое
После завтрака вы продолжите сплав по реке Кереть: оз. Новое – пор. Сухой – пор. Кривой-2 – оз. Кривое – пор. Долгий – пор. Варацкий – оз. Варацкое (28 км).
В пути будет горячий обед или перекус.
Часть пути вы будете проходить на веслах, а на более спокойных участках вы будете использовать мотор, чтобы насладиться живописными карельскими пейзажами.
Вечером вы примете участие в постановке лагеря на берегу озера Варацкое и приготовлении ужина.
Ужин.
Свободное время в лагере.
Вы можете собраться группой у костра, поиграть в традиционные походные игры, поделиться впечатлениями от похода.
Ночевка в полевых условиях.
Дневка
Завтрак в лагере.
У вас будет свободное время.
Можно поиграть в активные игры, покупаться, попариться в туристской бане, прогуляться по лесу или просто отдохнуть.
Инструкторы затопят баню – лучший способ снять усталость в условиях похода.
«Банные процедуры» сглаживают эффект воздействия больших доз адреналина, расслабляют мышцы, отлично снимают напряжение.
Ужин и ночевка в полевых условиях.
Сплав по реке Кереть от оз. Варацкое до пор. Масляный
Завтрак в лагере.
Продолжение сплава по Керети: оз. Варацкое – пор. Карешка (1-2 к. с.) – пор. Краснобыстрый (3 к. с.) – пор. Масляный (2-3 к. с.), 15 км.
В пути будет горячий обед или перекус.
Часть пути вы будете проходить на веслах, а на озерах вы будете использовать мотор, чтобы насладиться живописными карельскими пейзажами.
При хорошей погоде вы будете делать остановки, чтобы искупаться.
Ближе к вечеру на одном из берегов вы поставите лагерь, поучаствуете в приготовлении ужина и отдохнете у костра.
Свободное время в лагере.
Ночевка в полевых условиях.
Выход в Белое море
После завтрака сплав по реке Кереть по маршруту: пор. Павловский (2 к. с.) – пор. Колупаевский (2–3 к. с.) – пор. Кривой-3 (3 к. с.) – пор. Морской (2 к. с.) – о. Олений, 29 км.
В пути перекус или полноценный обед на берегу.
Выход в Белое море.
Северная природа очаровывает приливами и отливами, морским запахом, прибоем, ветрами и штилем, островами, каменными лбами, соленой водой.
Белое море – одно из самых маленьких морей. Оно, хоть его и называют единственным внутренним морем России, является заливом Северного Ледовитого океана.
Архипелаг, раскинувшийся в Белом море, насчитывает более сотни островов разной площади.
Переход на один из островов в Белом море – о. Олений, где вы встанете на стоянку.
Ужин и ночевка в полевых условиях.
Дневка
Завтрак в лагере.
У вас будет свободное время.
Вы можете отправиться изучать остров пешком по суше или на катамаранах по воде.
Подводный мир Белого моря богат и своеобразен.
Поверхность скал покрыта мягкими кораллами и актиниями, между камнями ползают морские звезды, офиуры, крабы и креветки.
Из рыб встречается зубатка, морской окунь, камбала, керчак, бельдюга, маслюк и рыба-пиногор.
Чтобы подглядеть за жизнью под водой, даже не обязательно иметь специальное снаряжение, так как вода здесь очень прозрачная – никто не скроется от нашего пытливого взгляда.
А еще можно покупаться, позагорать, отправиться на поиски ягод, чтобы сварить компот, добавить в чай или просто перекусить во время прогулки.
Инструкторы затопят баню.
Ужин и ночевка в полевых условиях.
Завершение маршрута
После завтрака у вас будет свободное время.
Вы можете провести его на свое усмотрение.
Сбор личных вещей и снаряжения.
На катамаранах вы отправитесь до поселка Нижняя Пулонга (6 км, в пути около 2-х часов).
Обед в полевых условиях.
17:00 Трансфер к станции Чупа.
У вас будет время, чтобы зайти в магазин и купить перекус в дорогу.
Отправление ночными поездами со станции Чупа.
Обратные билеты нужно купить на поезд с отправлением со станции Чупа на следующие календарные сутки после окончания тура, например, поезд № 015 «Арктика».
Проживание
На протяжении всего тура ночевки в трёхместных туристических палатках. Каждому участнику предоставляется теплоизоляционный коврик.
Возможна аренда двухместной палатки (на 1 или 2 человек) — 1 500 руб. за сплав.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбора плавсредства:
- двухместный катамаран (без инструктора) – 29 500 руб. /чел.
- шестиместный катамаран (пять участников + инструктор) – 36 500 руб. /чел.
- четырёхместный катамаран (три участника + инструктор) – 44 500 руб. /чел.
Обратите внимание! Заявки на участие в туре на катамаранах без инструктора и на четырёхместном катамаране с инструктором принимаются только от готовых экипажей.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Питание, указанное в программе
- Работа инструкторов
- Прокат снаряжения для сплава: катамараны, весла, каски, спасжилеты, герметичные упаковки, мотор, ГСМ
- Прокат снаряжения для лагеря: костровое снаряжение, палатки (трёхместные), теплоизоляционные коврики
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до ст. Лоухи и обратно от ст. Чупа
- Спальный мешок (температура комфорт +6°, экстрим 0°, оплачивается при бронировании тура.) - 700 руб. /тур
- Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов - от 100 руб. /чел. /сутки
- Неопреновый костюм - 3 300 руб. /тур. (по желанию)
- Аренда палатки на одного/двоих - 1 500 руб. /тур (по желанию)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Возьмите с собой:
- рюкзак без станка или дорожную сумку;
- спальный мешок (если нет личного, можно взять его в фирме в аренду, оплата при бронировании путёвки).
Форма одежды во время сплава:
- на ногах должны быть носки (не тонкие х/б, поплотнее). Обувь, которую не жалко намочить (кеды — идеально). Если есть неопреновые носки или неопреновые ботинки — это приветствуется;
- резиновые сапоги запрещены, т. к. при попадании в воду они тянут участника вниз;
- в качестве верхней одежды: удобная спортивная по погоде либо неопреновый костюм (при наличии). Желательно, чтобы одежда была быстросохнущей. Рекомендуем не брать джинсы, вместо них подойдут любые спортивные штаны;
- рекомендовано: надеть на одежду легкий болоневый костюм (защита от ветра и влаги). Можно использовать дождевики из плотных материалов;
- на руки можно взять тонкие х/б перчатки или неопреновые перчатки (не обязательно);
- на голове будет каска, под нее можно надеть бандану;
- можно взять фотоаппарат, на рафтах будут герметичные упаковки, в которые его можно будет спрятать в момент прохождения порога;
- если вы носите очки, постарайтесь придумать для них цепочку (чтобы не утерять) или надеть на время сплава линзы.
Комплект одежды для переодевания после сплава:
- комплект сухой удобной верхней одежды;
- сухая удобная обувь и носки;
- шапочка/бандана/баф;
- комплект запасного нижнего белья.
Одежда для ночлега в палатке:
- теплая свободная одежда (если есть, термобелье);
- теплые носки (можно шерстяные) и тонкая шапочка (ночи бывают прохладными);
- на вечер флисовая кофта/толстовка/куртка.
Для похода в туристскую баню:
- индивидуальное полотенце;
- купальник (в баню мальчики/девочки идут все вместе, группы по 8–10 человек);
- сланцы/сандали спортивные.
Обувь (удобная, без каблуков):
- одна для сплава по реке;
- вторая для лагеря (можно взять резиновые сапоги, если по прогнозу дождь);
- третья — «городская».
Личные вещи:
- наколенники (при сплаве на катамаране) — не обязательно;
- репелленты (комары, мошка);
- фонарик с комплектом запасных батареек;
- солнцезащитные очки и крем от загара и после загара, если по прогнозу солнечно;
- средства личной гигиены (в том числе туалетную бумагу);
- индивидуальную аптечку;
- небольшой полиуретановый коврик для сидения;
- портативное зарядное устройство;
- личную посуду (кружку, глубокую миску, ложку).
Документы и деньги в герметичной упаковке:
- паспорт;
- страховой медицинский полис (можно ксерокопию);
- рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
Как обеспечивается безопасность на маршруте?
В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется.
Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков и не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников.
На воде участники всегда находятся в спасжилетах, а при прохождении опасных порогов — в касках.
Будет ли мобильная связь на маршруте?
Устойчивый сигнал есть только в первые два дня тура, затем мобильная связь появляется только на финише маршрута.
Лучше сигнал у операторов «Мегафон» и «МТС». Просьба предупредить родных.
Можно ли взять личное снаряжение?
О наличии своего снаряжения, которое вы планируете взять на тур, а также о необходимости двухместной палатки просьба сообщать при оформлении тура.
Как я могу подготовиться к туру?
Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Поэтому для безопасного прохождения маршрута рекомендуем:
- оценить свои физические возможности при выборе тура;
- пройти медицинское обследование, выполнить рекомендации врачей;
- взять с собой личное снаряжение в соответствии с рекомендациями;
- взять с собой личную аптечку;
- пройти профилактику клещевого энцефалита.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Пик активности клещей весной и в начале лета, ареал распространения — Южная и Средняя Карелия.
Для профилактики клещевого энцефалита необходимо находиться на берегу в одежде, плотно обхватывающей запястья, поясницу, лодыжки, надевать капюшон.
Избегайте хождения по лиственным участкам леса, сухой траве.
Необходимо осматривать одежду каждые два часа.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Нужен ли неопреновый костюм?
Неопреновый костюм желателен в месяцы, когда вода достаточно холодная, традиционно май-июнь, но зависит от погодных условий года. Возможна аренда – 3300 руб. (по желанию).
Можно ли где-то оставить лишние вещи?
Компания не принимает вещи на хранение.