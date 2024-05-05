Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Начало невероятного новогоднего приключения в Карелии
Встречаемся на ж/д вокзале г. Петрозаводска под часами на основном здании со стороны перрона (по времени прибытия поезда № 18 Москва — Петрозаводск).
Идем завтракать в ресторан, чтобы сразу настроиться на отличное приключение.
Шведский стол к вашим услугам — здесь каждый найдет угощение по душе.
Рассаживаемся по автобусам и отправляемся навстречу приключениям!
Первая остановка — музей-заповедник «Кижи». Это не только знаменитый остров, но и презентационно-выставочные центры и огромные фонды, которые находятся в столице республике Карелия — в городе Петрозаводске.
В течение всего года здесь экспонируются выставки, посвященные историко-культурному наследию края.
Здесь не только познакомимся с экспозициями музея, но и поучаствуем в мастер-классе по карельским ремеслам.
Обедаем и в сопровождении нашего гида идем гулять по Онежской набережной. Поверьте, здесь есть, на что посмотреть!
Набережная Петрозаводска — это настоящий музей скульптур под открытым небом.
Скульптуры — подарки городу от городов-побратимов Финляндии, Германии, США, Франции, Норвегии и Швеции.
Знакомство с городом заканчивается, и мы на автобусах едем до базы «Морошка» (около 1 часа в пути), где мы проводим уходящий год и встретим новый год.
База отдыха «Морошка» расположена среди вековых корабельных сосен на живописном берегу Сямозера, одного из крупнейших и красивейших озер Карелии.
Здесь можно забыть об интенсивном ритме городской жизни, насладиться чистым северным воздухом, отдохнуть душой и ощутить внутренний покой.
Идем заселяться и ужинать.
После ужина немного отдыхаем, а ближе к вечеру участвуем в мастер-классе по приготовлению карельских калиток. Не только лепим, но и пробуем на вкус.
Калитка, пожалуй, самое «национальное» и очень любимое блюдо карельской и вепсской кухни. Это открытый пирожок с начинкой из картофеля, каши или красной рыбы, приготовленный из ржаной (или смеси ржаной и пшеничной) муки.
До сна еще остается немного времени, можем прогуляться по территории базы отдыха или разойтись по номерам.
Завтра нас ждет насыщенный день, поэтому надо как следует отдохнуть и набраться сил.
Путешествие в старинную деревню Рубчойла и зоокомплекс «Три медведя»
Просыпаемся и отправляемся на завтрак. Сегодня нас ждет самая волшебная ночь года!
После завтрака и на автобусах отправляемся в путь. Сегодня очень насыщенный день!
Первая остановка — старинная деревня Рубчойла.
Она была основана карелами более 300 лет назад.
Сегодня это уникальный комплексный памятник народного деревянного зодчества Карелии XIX века, который включает в себя 18 крестьянских домов, в том числе и бани по-черному.
Хранитель традиций деревни рассказывает об истории, быте, традиции коренных жителей.
Среди всех построек выделяется дом Ермолаева, в котором сейчас располагается этнографический музей.
Здесь не только знакомимся с экспозицией, во время посиделок в настоящем карельском доме для нас выступает фольклорный коллектив, который поет народные песни на карельском и русском языках.
Слушаем и пробуем свои силы во время фольклорного мастер-класса.
Голодными гостей никто не отпускает — местные хозяюшки угощают нас деревенским обедом, состоящий из блюд национальной карельской кухни.
Далее держим путь в зоокомплекс «Три медведя».
Зоокомплекс «Три медведя» расположился в сосновом бору, на берегу озера Сямозеро.
На территории комплекса за оградой в деревянных павильонах живут медведи, лоси, еноты-полоскуны, енотовидные собаки, рыси, волки, хорьки, шиншиллы, песцы и многие другие.
Главной «звездой» зоокомплекса многие считают энергичную и грациозную дальневосточную леопардицу Мусю.
Горный козлик Дима, аппетитно хрупающий морковку в своем загончике, приветствует людей пронзительным блеянием.
Одним из наиболее примечательных мест зоокомплекса является медвежатник — гостей представляют по очереди белогрудому гималайцу Моте, двум нашим бурым «соотечественникам» Саше и Маше и, наконец, уроженцу далекой Камчатки молодому гиганту Тимофею.
Однако, самым большим зверем здесь является Потап, поражающий своими размерами.
Пьем горячий чай.
На автобусах возвращаемся на базу — там к нашему приезду уже будет готов ужин.
После ужина готовимся к встрече Нового года! Наряжаемся и прихорашиваемся. Набираемся сил к новогодней ночи.
Около 22:00 встречаемся в ресторане на новогоднем банкете и начинаем провожать уходящий 2023 год.
Подводим итоги уходящего года, вспоминаем все хорошее, что с нами было, строим планы на следующий год и мечтаем.
Бой курантов! Новый 2024 год! Ура! Загадываем желание и поздравляем друг друга!
Веселимся и участвуем в праздничной программе.
Первый день Нового года
Сегодня никуда не торопимся, день проходит не спеша, отдыхаем, дышим морозным воздухом.
Дети играют и веселятся на улице. Вся база преображается под звуки детского смеха.
Взрослые могут посвятить это время себе: вернуться в номер и поспать еще чуть-чуть, ну или просто поваляться в постели.
Все-таки вечеринка вчера прошла на УРА! Можно прогуляться по базе или вместе с детьми насладиться первым днем Нового года.
Ужинаем и идем в баню.
Отдыхаем телом, расслабляемся, снимаем усталость и напряжение.
В гости к карельскому Деду Морозу
Просыпаемся и отправляемся на завтрак. Сегодня важно плотно позавтракать, день обещает быть насыщенным!
Подкрепившись, идем знакомиться с инструкторами и подбирать экипировку, потому что сегодня мы отправляемся в снегоходное сафари.
Внимательно слушаем инструктаж по управлению снегоходом.
Преодолеваем участок трассы по дорожкам зимнего леса и начинаем настоящее сафари на просторах замёрзшего озера Сямозеро.
Постепенно увеличиваем скорость, чувствуем уверенность и невероятную свободу!
Получаем огромный заряд радости и энергии от этого короткого, но яркого проката. И не упускаем возможности сделать фото верхом на железном коне.
Обедаем на базе и отправляется на долгожданную встречу с карельским Дедом Морозом!
Приехать в вотчину, кстати, можно и зимой, и летом. Нам повезло попасть сюда в самое сказочное время года.
Здесь у дедушки красивый дом, упряжка тундровых оленей, хаски и маламуты!
Кстати, с хаски и маламутами можно познакомиться поближе: собаки очень ласковые и любят фотографироваться с гостями.
В вотчине волшебника участвуем в активной программе — Северная сага.
Прикоснемся к прекрасному миру Крайнего Севера и самобытной культуре древних саамов, узнаем больше об обитателях подворья Талвиукко и обязательно заведем новых друзей!
А еще прокатимся на настоящих финских санях potkuri.
После погружения в мир карельского эпоса и древних народов Карелии, отправляемся пить ароматный травяной чай с карельскими пирогами и калитками.
Посещение вотчины Талвиукко и карельское чаепитие наполняет нас теплом, бодростью, прекрасным настроением, а наши телефоны — отличными воспоминаниями о нашем путешествии.
У нас еще есть немного свободного времени, чтобы побродить по этому сказочному месту, пофотографироваться с местными обитателями и помощниками Талвиукко.
На автобусах возвращаемся в Петрозаводск.
Идем ужинать в уже знакомое место. Шведский стол радует своим разнообразием.
Не торопимся, после ужина до вокзала мы едем на автобусе.
Уезжаем вечерними поездами с ж/д вокзала г. Петрозаводска.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха «Морошка». Размещение в двухместном номере с дополнительным спальным местом.
Стоимость программы на 1 человека, руб:
|Возраст
|Цена
|взрослый
|86 000
|ребенок 8–12 лет
|73 100
|ребенок до 7 лет
|68 800
Скидка за размещение на дополнительном месте — 10 000 руб.
Варианты проживания
База отдыха «Морошка»
База отдыха находится в 85 км от г. Петрозаводск, на берегу озера Сямозеро.
|Размещение
|Описание номера
Двухместный номер
(две односпальные кровати)
Отдельный вход с улицы, свое крыльцо, тамбур для верхней одежды и уличной обуви, прихожая, санузел, оборудованный душевой кабиной и теплыми полами.
В каждом номере 2 односпальные кровати, зеркало, письменный стол, шкаф для одежды, телевизор, прикроватные тумбочки, стулья по количеству мест, санузел, душевая кабинка. Мебель из массива (сосна). Отопление, электричество.
Двухместный номер
(двуспальная кровать) + дополнительное место (диван)
Отдельный вход с улицы, своё крыльцо, тамбур для верхней одежды и уличной обуви, прихожая, санузел, оборудованный душевой кабиной и теплыми полами.
В каждом номере одна двуспальная кровать, зеркало, письменный стол, телевизор, прикроватные тумбочки, стулья по количеству мест, санузел, душевая кабинка. Мебель из массива (сосна). Отопление, электричество.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Питание по программе
- Новогодний банкет и праздничная программа
- Размещение по программе: 2 человека в двухместном номере (3 ночи)
- Посещение бани
- Работа инструкторов и сопровождающего/гида-переводчика
- Аренда снегохода и экипировки, топливо
- Экскурсия по карельским деревням, с посещением старинных часовен
- Участие в мастер-классt по приготовлению калиток
- Экскурсия в музей Кижи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Дополнительные сутки размещения
- Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов - от 100 руб. /чел. /сутки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Личные вещи и снаряжение:
- документы в герметичной упаковке: паспорт, медицинский полис;
- рюкзак или дорожную сумку;
- индивидуальную аптечку;
- средства личной гигиены.
Одежда и обувь:
- теплую зимнюю куртку и брюки;
- пуховую куртку или жилетку;
- 2 пары удобной теплой обуви;
- теплую шапку;
- перчатки или рукавицы;
- шерстяные носки;
- термобелье;
- удобную одежду для сна и базы отдыха: тапочки, шорты/штаны, футболки.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли мобильная связь на маршруте?
Устойчивый сигнал на протяжении всего маршрута — у операторов МТС и МегаФон. Остальные операторы могут работать местами. Пожалуйста, предупредите об этом близких накануне поездки.
Какой транспорт используется на маршруте?
Автотрансферы по маршруту будут организованы на туристических микроавтобусах.
Какое питание организовано на маршруте?
В стоимость программы входит трехразовое питание в кафе на базе отдыха. Во второй день вас ждет настоящий деревенский обед в старинной деревне Рубчойла. В вотчине карельского Деда Мороза Талвиукко вы станете участником карельского чаепития: наслаждайтесь ароматным травяным чаем с карельскими пирогами и калитками.
В меню будут разнообразные блюда карельской кухни: красная рыба разных способов приготовления, калитки — открытые пирожки с начинкой из пшена, рыбы и ягод, клюква в сахаре, настойки и варенье из северных ягод.
Возможны ли изменения в программе?
Очередность дней может поменяться. Нитка маршрута может быть изменена с сохранением основных элементов, составляющих программу.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой, поэтому все было нормально)
А так все было очень круто:
Еда очень вкусная и разнообразная
Инструкторы опытные и интересные люди
С погодой повезло
В общем спасибо за поездку!