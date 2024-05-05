1 день

Начало невероятного новогоднего приключения в Карелии

Встречаемся на ж/д вокзале г. Петрозаводска под часами на основном здании со стороны перрона (по времени прибытия поезда № 18 Москва — Петрозаводск).

Идем завтракать в ресторан, чтобы сразу настроиться на отличное приключение.

Шведский стол к вашим услугам — здесь каждый найдет угощение по душе.

Рассаживаемся по автобусам и отправляемся навстречу приключениям!

Первая остановка — музей-заповедник «Кижи». Это не только знаменитый остров, но и презентационно-выставочные центры и огромные фонды, которые находятся в столице республике Карелия — в городе Петрозаводске.

В течение всего года здесь экспонируются выставки, посвященные историко-культурному наследию края.

Здесь не только познакомимся с экспозициями музея, но и поучаствуем в мастер-классе по карельским ремеслам.

Обедаем и в сопровождении нашего гида идем гулять по Онежской набережной. Поверьте, здесь есть, на что посмотреть!

Набережная Петрозаводска — это настоящий музей скульптур под открытым небом.

Скульптуры — подарки городу от городов-побратимов Финляндии, Германии, США, Франции, Норвегии и Швеции.

Знакомство с городом заканчивается, и мы на автобусах едем до базы «Морошка» (около 1 часа в пути), где мы проводим уходящий год и встретим новый год.

База отдыха «Морошка» расположена среди вековых корабельных сосен на живописном берегу Сямозера, одного из крупнейших и красивейших озер Карелии.

Здесь можно забыть об интенсивном ритме городской жизни, насладиться чистым северным воздухом, отдохнуть душой и ощутить внутренний покой.

Идем заселяться и ужинать.

После ужина немного отдыхаем, а ближе к вечеру участвуем в мастер-классе по приготовлению карельских калиток. Не только лепим, но и пробуем на вкус.

Калитка, пожалуй, самое «национальное» и очень любимое блюдо карельской и вепсской кухни. Это открытый пирожок с начинкой из картофеля, каши или красной рыбы, приготовленный из ржаной (или смеси ржаной и пшеничной) муки.

До сна еще остается немного времени, можем прогуляться по территории базы отдыха или разойтись по номерам.

Завтра нас ждет насыщенный день, поэтому надо как следует отдохнуть и набраться сил.