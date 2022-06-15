Сплав по реке Верхняя Шуя

Групповой тур в Петрозаводске
4.4
3 отзыва
Предлагаем за 3 дня окунуться в атмосферу активного отдыха, пройти сплав на рафтах по самой крупной реке южной Карелии — Верхняя Шуя.

Этот туристический маршрут является наиболее интересным в плане динамичности и удобным в плане заброски и выброски.

Также вы познакомитесь с сосновой и еловой тайгой Карелии, прочувствуете прелесть дикой природыДля групп от 12 человек возможно проведение тура в любые даты.
Сплав по реке Верхняя Шуя
Сплав по реке Верхняя Шуя
Сплав по реке Верхняя Шуя
Ближайшие даты:
24
мая
31
мая
7
июн
10
июн
14
июн
21
июн
28
июн
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Красота карельской природы
Красота карельской природы
Отдохнете от городской суеты и поживете на берегу реки в палатке
Пороги 1-3 категории сложности
Пороги 1-3 категории сложности
Повеселитесь на порогах во время активной части маршрута
Рыбалка
Рыбалка
Поймаете рыбу и приготовите её на костре

Программа тура по дням

1 день

Начало сплава

07:50 Встреча группы на ж/д вокзале г. Петрозаводска.

После встречи на вокзале, мы едем на автобусе на место начала сплава (140 км), где упаковываем личные вещи по гермомешкам, обедаем, проходим инструктаж.

Начинается сплав по реке Шуя, попадутся несложные шиверы и пороги «Сизовский», «Собачий», сразу за порогом стоянка.

Ужин, ночёвка в палатках.

Начало сплаваНачало сплаваНачало сплаваНачало сплава
2 день

ГЭС - Кеняйкоски - Островной

Завтрак.

Насыщенный сплавной день, сначала предстоит пройти 12 км по спокойной воде до ГЭС.

Обнос ГЭС, обед.

Через 2 км. пор Кеняйкоски (3 к. с.), осмотр 2-й ступени, сплав или обнос порога.

Через 100 м 3-я ступень, через 1 км сплав по пор. «Валойне», через 300 м сплав по пор. Островной, за ним стоянка на острове.

Ужин, ночёвка в палатках.

ГЭС - Кеняйкоски - ОстровнойГЭС - Кеняйкоски - ОстровнойГЭС - Кеняйкоски - ОстровнойГЭС - Кеняйкоски - Островной
3 день

Кумио, окончание сплава

Завтрак.

Сплав по Шуе.

Через 2 км. проходим пор. Кумио (2 к. с.) — самый красивый порог на реке.

Далее не ожидается никаких существенных препятствий, не считая сплава по спокойной воде (12 км.) до моста через Шую в деревне Соддер, где заканчиваетсясплав по реке Шуя в Карелии.

На автобусе отправляемся на ж/д вокзал г. Петрозаводска к вечернему поезду.

Проживание

Тур предусматривает проживание в 3-местных палатках.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда, руб:

Дата тураСтоимость
24–26 мая15 500
31 мая – 2 июня15 500
7–9 июня15 500
10–12 июня15 500
14–16 июня15 500
21–23 июня15 500
28–30 июня15 500
5–7 июля15 500
12–14 июля15 500
19–21 июля15 500
26–28 июля15 500
2–4 августа15 500
9–11 августа15 500
16–18 августа15 500
23–25 августа15 500
30 августа – 1 сентября15 000

Доплата за одноместное размещение в палатке — 1 000 руб. /тур.

Скидки:

  • ребенок до 12 лет — 20%;
  • ребенок до 5 лет участвует бесплатно;
  • большой группе — 10%;
  • школьные группы — бесплатно для преподавателей;
  • участникам со своим плавсредством — 30%.
Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Палаточный лагерь

2 ночи

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Прокат снаряжения (рафты, спасжилеты, весла, каски, гермомешки, костровое снаряжение)
  • Транспортное обслуживание
  • 3-разовое питание
  • Размещение в 3-местной палатке
  • Теплоизоляционный коврик
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Одноместное размещение в палатке - 1 000 руб. /тур
  • Спальный мешок - 500 руб. /тур
  • Аренда гидрокостюма (2,5 мм наличие уточнять уменеджера и бронировать не менее чем 10 дней до начала сплава) - 500 руб. /день/чел
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Комплект одежды для сплава:

  1. Кеды или неопреновые боты
  2. Шорты
  3. Термобельё
  4. Водоотталкивающие штаны и куртка (неопреновый гидрокостюм);
  5. Дождевик
  6. Головной убор (кепка, бандана, панама)
  7. Солнцезащитные очки
  8. Перчатки

Сменный комплект одежды после сплава:

  1. Кроссовки
  2. Резиновые сапоги
  3. Носки
  4. Нижнее бельё
  5. Футболка
  6. Рубашка с длинным рукавом
  7. Свитер
  8. Штаны брезентовые (джинсы)
  9. Куртка тёплая
  10. Комплект одежды для сна:
  11. Термобелье
  12. Носки из натуральных материалов
  13. Шерстяные носки
  14. Штаны спортивные
  15. Свитер
  16. Шапка спортивная
  17. Нижнее белье

Дополнительно взять на сплав:

  1. Туалетные и банные принадлежности
  2. Купальник, плавки
  3. Рыболовные снасти (по необходимости)
  4. Мазь или спрей от насекомых
  5. Крем от солнца
  6. КЛМН - Кружку, ложку, миску, нож
  7. Предметы личной гигиены
  8. Иголку, нитку
  9. Спички и зажигалку в пакете
  10. Запасные контактные линзы/очки
  11. Фонарик (в мае и августе)
  12. Фотоаппарат и батарейки к нему
  13. Личное снаряжение (палатка, спальник, коврик). Если нет, мы предоставим.
  14. Документы в герметичной упаковке: паспорт, страховой медицинский полис.
  15. Личная аптечка (препараты, которые вы принимаете постоянно)

Аптечка с основными медикаментами будет у инструктора.

Входит ли страховка?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как добраться на поездке?

Чтобы добраться на поезде на сплав по реке Шуя на рафтах, вам необходимо купить билеты до г. Петрозаводска с прибытием утром в 07:50 (поезд 018А Карелия).

Обратные билеты следует брать из г. Петрозаводска на вечер 20:00–23:00 или ночь (поезда 091А отправление: 21:00, 017А отправление: 22:00).

Будет ли мобильная связь на маршруте?

Мобильная связь хорошо берет на протяжении всего маршрута. Лучше всего Мегафон и МТС.

Какая будет погода?

Погода на реке Шуя практически не отличается от погоды в Санкт-Петербурге и Москве. Но бывает разная, в июле и августе, в среднем стоит сухая жаркая погода, с температурой +20-30°C. Нужно быть готовым к тому, что дождь в Карелии может идти несколько дней. Температура в таком случае понижается до +10-15°C, вода в реке тоже становится холодной.

Можно ли будет порыбачить?

Да. Рыбы в реке не слишком много, в основном щука и окунь, ловится на поплавочную удочку и спиннинг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
в
15 июня 2022
Проходил тур с 11 по 13 июня 2022г. Специально подбирал "лайт-вариант" сплава, т. к. задача была приобщить ребенка 8 лет, который раньше вообще в походах не был. Задача реализована на 100%. Отличная программа сплава, относительно легкие пороги (по крайней мере в это время лета). Для новичка в сплаве - самое то что надо. Очень повезло с инструкторами. Ребята не только профессионально обеспечивали безопасность в пути, готовили вкуснейшие обеды на стоянках, но и всячески старались обеспечить общую "движуху", сплотить разношерстную команду и справлялись с это задачей на твердую "5"
М
20 авг 2021
Проходили сплав в августе. Хотя для нас это было и впервые, в целом всё прошло ожидаемо. Сам сплав несложный, мне как новичку на второй день было даже скучновато. Работа инструкторов оставила двоякое впечатление: с одной стороны, уверенные навыки в прохождении и безопасности тура, с другой, абсолютное отстранение от организации досуга туристов(я, конечно, понимаю, что тамаду мы не оплачивали, но как приехали мы группками, так и уехали, не узнав даже по имени больше половины). Мы только сплавлялись и ели вместе, в остальное время были предоставлены сами себе.
И
24 июня 2021
Хороший инструктор (Евгений).

Сам маршрут скучный - по настоящему интересных порогов только три на маршруте, по времени тура из трех дней, время именно рафтинга, в смысле прохождения порогов - 0.1%.
Большую часть дня ты собираешь-разбираешь лагерь, готовишь еду, плывешь на моторе, лежишь в лодке, смотришь по сторонам.
В целом можно съездить тем, ни разу не ездил на рафтинг, и не был в Карелии - интересная природа, новые места. обязательно берите репеллент, много репеллента.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

Можно с детьмиСплавы и рафтингВодные развлеченияВсе туры3-дневные турыПо рекам и каналамРечные прогулки

Похожие туры из Петрозаводска

4 дня на реке Укса в Карелии. Сплав на катамаранах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
4 дня на реке Укса в Карелии. Сплав на катамаранах
г. Петрозаводск
6 мая
9 мая
13 июня
от 17 500 за человека
Экстремальный сплав по реке Укса в Карелии
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Экстремальный сплав по реке Укса в Карелии
г. Петрозаводск
2 мая
9 мая
от 18 000 за человека
Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя
г. Петрозаводск
27 мая
3 июня
10 июня
17 июня
от 32 900 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Петрозаводске
Все туры из Петрозаводска
All Airlines
ХорошоТам