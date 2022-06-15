1 день

Начало сплава

07:50 Встреча группы на ж/д вокзале г. Петрозаводска.

После встречи на вокзале, мы едем на автобусе на место начала сплава (140 км), где упаковываем личные вещи по гермомешкам, обедаем, проходим инструктаж.

Начинается сплав по реке Шуя, попадутся несложные шиверы и пороги «Сизовский», «Собачий», сразу за порогом стоянка.

Ужин, ночёвка в палатках.