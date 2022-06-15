Этот туристический маршрут является наиболее интересным в плане динамичности и удобным в плане заброски и выброски.
Также вы познакомитесь с сосновой и еловой тайгой Карелии, прочувствуете прелесть дикой природыДля групп от 12 человек возможно проведение тура в любые даты.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Начало сплава
07:50 Встреча группы на ж/д вокзале г. Петрозаводска.
После встречи на вокзале, мы едем на автобусе на место начала сплава (140 км), где упаковываем личные вещи по гермомешкам, обедаем, проходим инструктаж.
Начинается сплав по реке Шуя, попадутся несложные шиверы и пороги «Сизовский», «Собачий», сразу за порогом стоянка.
Ужин, ночёвка в палатках.
ГЭС - Кеняйкоски - Островной
Завтрак.
Насыщенный сплавной день, сначала предстоит пройти 12 км по спокойной воде до ГЭС.
Обнос ГЭС, обед.
Через 2 км. пор Кеняйкоски (3 к. с.), осмотр 2-й ступени, сплав или обнос порога.
Через 100 м 3-я ступень, через 1 км сплав по пор. «Валойне», через 300 м сплав по пор. Островной, за ним стоянка на острове.
Ужин, ночёвка в палатках.
Кумио, окончание сплава
Завтрак.
Сплав по Шуе.
Через 2 км. проходим пор. Кумио (2 к. с.) — самый красивый порог на реке.
Далее не ожидается никаких существенных препятствий, не считая сплава по спокойной воде (12 км.) до моста через Шую в деревне Соддер, где заканчиваетсясплав по реке Шуя в Карелии.
На автобусе отправляемся на ж/д вокзал г. Петрозаводска к вечернему поезду.
Проживание
Тур предусматривает проживание в 3-местных палатках.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда, руб:
|Дата тура
|Стоимость
|24–26 мая
|15 500
|31 мая – 2 июня
|15 500
|7–9 июня
|15 500
|10–12 июня
|15 500
|14–16 июня
|15 500
|21–23 июня
|15 500
|28–30 июня
|15 500
|5–7 июля
|15 500
|12–14 июля
|15 500
|19–21 июля
|15 500
|26–28 июля
|15 500
|2–4 августа
|15 500
|9–11 августа
|15 500
|16–18 августа
|15 500
|23–25 августа
|15 500
|30 августа – 1 сентября
|15 000
Доплата за одноместное размещение в палатке — 1 000 руб. /тур.
Скидки:
- ребенок до 12 лет — 20%;
- ребенок до 5 лет участвует бесплатно;
- большой группе — 10%;
- школьные группы — бесплатно для преподавателей;
- участникам со своим плавсредством — 30%.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Прокат снаряжения (рафты, спасжилеты, весла, каски, гермомешки, костровое снаряжение)
- Транспортное обслуживание
- 3-разовое питание
- Размещение в 3-местной палатке
- Теплоизоляционный коврик
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Одноместное размещение в палатке - 1 000 руб. /тур
- Спальный мешок - 500 руб. /тур
- Аренда гидрокостюма (2,5 мм наличие уточнять уменеджера и бронировать не менее чем 10 дней до начала сплава) - 500 руб. /день/чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Комплект одежды для сплава:
- Кеды или неопреновые боты
- Шорты
- Термобельё
- Водоотталкивающие штаны и куртка (неопреновый гидрокостюм);
- Дождевик
- Головной убор (кепка, бандана, панама)
- Солнцезащитные очки
- Перчатки
Сменный комплект одежды после сплава:
- Кроссовки
- Резиновые сапоги
- Носки
- Нижнее бельё
- Футболка
- Рубашка с длинным рукавом
- Свитер
- Штаны брезентовые (джинсы)
- Куртка тёплая
- Комплект одежды для сна:
- Термобелье
- Носки из натуральных материалов
- Шерстяные носки
- Штаны спортивные
- Свитер
- Шапка спортивная
- Нижнее белье
Дополнительно взять на сплав:
- Туалетные и банные принадлежности
- Купальник, плавки
- Рыболовные снасти (по необходимости)
- Мазь или спрей от насекомых
- Крем от солнца
- КЛМН - Кружку, ложку, миску, нож
- Предметы личной гигиены
- Иголку, нитку
- Спички и зажигалку в пакете
- Запасные контактные линзы/очки
- Фонарик (в мае и августе)
- Фотоаппарат и батарейки к нему
- Личное снаряжение (палатка, спальник, коврик). Если нет, мы предоставим.
- Документы в герметичной упаковке: паспорт, страховой медицинский полис.
- Личная аптечка (препараты, которые вы принимаете постоянно)
Аптечка с основными медикаментами будет у инструктора.
Входит ли страховка?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как добраться на поездке?
Чтобы добраться на поезде на сплав по реке Шуя на рафтах, вам необходимо купить билеты до г. Петрозаводска с прибытием утром в 07:50 (поезд 018А Карелия).
Обратные билеты следует брать из г. Петрозаводска на вечер 20:00–23:00 или ночь (поезда 091А отправление: 21:00, 017А отправление: 22:00).
Будет ли мобильная связь на маршруте?
Мобильная связь хорошо берет на протяжении всего маршрута. Лучше всего Мегафон и МТС.
Какая будет погода?
Погода на реке Шуя практически не отличается от погоды в Санкт-Петербурге и Москве. Но бывает разная, в июле и августе, в среднем стоит сухая жаркая погода, с температурой +20-30°C. Нужно быть готовым к тому, что дождь в Карелии может идти несколько дней. Температура в таком случае понижается до +10-15°C, вода в реке тоже становится холодной.
Можно ли будет порыбачить?
Да. Рыбы в реке не слишком много, в основном щука и окунь, ловится на поплавочную удочку и спиннинг.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Сам маршрут скучный - по настоящему интересных порогов только три на маршруте, по времени тура из трех дней, время именно рафтинга, в смысле прохождения порогов - 0.1%.
Большую часть дня ты собираешь-разбираешь лагерь, готовишь еду, плывешь на моторе, лежишь в лодке, смотришь по сторонам.
В целом можно съездить тем, ни разу не ездил на рафтинг, и не был в Карелии - интересная природа, новые места. обязательно берите репеллент, много репеллента.