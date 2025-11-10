Мои заказы

Сплав по реке Верхняя Шуя на 3 дня

Активный сплав по одной из самых популярных рек южной Карелии — Верхней Шуе. Во время тура покорим пороги 1 и 2 категории сложности, которые абсолютно безопасны для жизни. Проведём 2
ночи в палатках на природе, попаримся в бане и искупаемся в Шуе. Возможна организация корпоративных сплавов до 40 человек по заявке. Также возможно проведение сплава в любые даты для группы от 8 человек под запрос.

Ближайшие даты:
1
мая9
мая

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Старт сплава

Встречаемся на ж/д вокзале Петрозаводска в 10:00 (если все участники группы приезжают раньше, можно согласовать время встречи раньше).

Отправляемся на автобусе до п. Хаутоваара — 125 км.

Упаковываем личные вещи по гермомешкам, подбираем экипировку, обедаем на свежем воздухе.

Проходим инструктаж по ТБ, выходим на воду, тренируемся.

На маршруте мы преодолеем: порог Цапфовский, перекат Хаут, порог Сизовский.

После прохождения участка, разбиваем палаточный лагерь, ужинаем, ночуем в палатках.

2 день

Преодоление порогов. Баня

Просыпаемся, завтракаем, выходим на воду.

Преодоление порогов — Сизовского, Собачьего, Кеняйкоски, Валойне, Сарикоски и Кумио.

Перед прохождением пор. Кеняйкоски, Кумио – осмотр их инструктором.

Возможен обход этих порогов, обходим ГЭС по берегу.

Разбиваем лагерь, обедаем и начинаем заготовку дров для бани.

Пока готовится баня, отдыхаем.

Паримся в бане и купаемся в речке.

Ужинаем, отдыхаем у костра, ночуем в палатках.

3 день

Завершение сплава. Отъезд

Просыпаемся, завтракаем, собираемся.

Обедаем, собираем вещи и сплавляемся по реке Шуя до конечного пункта маршрута — д. Соддер.

Переодеваемся в сухую одежду, легкий перекус, садимся в автобус и едем в Петрозаводск до ж/д вокзала.

Окончание программы в 16:00-16:30 на ж/д вокзале г. Петрозаводск.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках (в основном четырёхместные).

Стоимость тура для 1 человека:

  • взрослый — 28700 руб.;
  • ребёнок (до 11 лет включительно) – 23000 руб.
Варианты проживания

Палатки

2 ночи

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Питание по программе
  • Работа инструкторов
  • Прокат снаряжения для сплава (сплавсредства, спасжилеты, каски, весла, гермомешки)
  • Прокат снаряжения для лагеря (палатки, спальники, теплоизоляционные коврики, тент, туристская баня), костровое снаряжение
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
  • Страховка
Место начала и завершения?
Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак туристический или спортивная сумка для личных вещей;
  • необходимая посуда: кружка, миска, ложка, нож;
  • из одежды: куртка с капюшоном, свитер, толстовка, спортивные брюки, носки три пары (шерстяные и обычные), сменное нижнее белье, купальник, кепка, футболки, шерстяная шапочка, х/б перчатки, дождевик;
  • из обуви: резиновые сапоги, кроссовки либо туристические ботинки, сменную обувь;
  • личные вещи: средство от комаров и клещей, солнцезащитные очки, крем для и после загара, фонарик, полиуретановая сидушка п/ж, средства личной гигиены, аптечка;
  • документы в герметичной упаковке: паспорт, страховой медицинский полис, ксерокопия паспорта для возможного пограничного контроля.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какое проживание в туре?

Тур предполагает «дикий» отдых с проживанием в палатке без удобств.

Кому подходит тур?

Тур прекрасно подходит:

  • как для начинающих водных туристов (пороги 1–2 категории сложности), так и для профи. Новички получат первые навыки гребли на суднах (рафтах, катамаранах, байдарках) и новые впечатления;
  • как для одиночек и пар, так и для семей с детьми. Безопасность детей обеспечена двойным контролем — со стороны родителей и инструкторов;
  • как для людей молодых, так и для пожилых. Пробовать никогда не поздно, если рядом опытный инструктор;
  • для корпоративного отдыха. 3 дня — хороший срок, чтобы отдохнуть всей командой от офисных будней, повеселиться и насладиться природой севера.
Какую информацию нужно сообщить организатору тура?
  • ограничения по питанию;
  • серьезные заболевания;
  • размер верхней одежды для подготовки спасательных жилетов;
  • о своем высоком росте (рост больше 190 см.) — для подготовки спальных мешков.
Возможно ли проведение тура в индивидуальном формате?

Индивидуально тур проводится при группе 8 человек или по стоимости 8 человек.

С собаками на сборные группы нельзя, только на индивидуальные.

При индивидуальных программах время старта может меняться.

Что важно знать перед отправлением в тур?

На сплавы нужно приезжать с вещами, собранными в рюкзак или спортивную сумку.

За личную технику ответственность несет сам хозяин техники.

Дело в том, что ваши вещи для сохранности их в сухом виде упаковываются в гермомешки, и ни один чемодан в гермомешок не поместится. В гермомешки убирают в том числе телефоны и портативные аккумуляторы.

Что ещё нужно знать про тур?

Протяженность маршрута по воде 45 км.

Походная баня включена в стоимость.

Если количество участников в группе меньше 8, то цена рассчитывается исходя из стоимости минимальной группы 8 человек (цена за 1 участника х 8 / на количество участников по индивидуальной заявке).

Участие детей в сплаве по Верхней Шуе на майские даты остаётся на усмотрение родителей. Важно понять, насколько комфортно будет ребенку себя чувствовать в полевых условиях в данное время года.

Температуры ночью в это время года в Карелии, скорее всего, ещё будут колебаться в нулевых отметках, возможны минусовые отметки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

