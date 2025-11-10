Протяженность маршрута по воде 45 км.

Походная баня включена в стоимость.

Если количество участников в группе меньше 8, то цена рассчитывается исходя из стоимости минимальной группы 8 человек (цена за 1 участника х 8 / на количество участников по индивидуальной заявке).

Участие детей в сплаве по Верхней Шуе на майские даты остаётся на усмотрение родителей. Важно понять, насколько комфортно будет ребенку себя чувствовать в полевых условиях в данное время года.

Температуры ночью в это время года в Карелии, скорее всего, ещё будут колебаться в нулевых отметках, возможны минусовые отметки.