Программа тура по дням
Встреча. Старт сплава
Встречаемся на ж/д вокзале Петрозаводска в 10:00 (если все участники группы приезжают раньше, можно согласовать время встречи раньше).
Отправляемся на автобусе до п. Хаутоваара — 125 км.
Упаковываем личные вещи по гермомешкам, подбираем экипировку, обедаем на свежем воздухе.
Проходим инструктаж по ТБ, выходим на воду, тренируемся.
На маршруте мы преодолеем: порог Цапфовский, перекат Хаут, порог Сизовский.
После прохождения участка, разбиваем палаточный лагерь, ужинаем, ночуем в палатках.
Преодоление порогов. Баня
Просыпаемся, завтракаем, выходим на воду.
Преодоление порогов — Сизовского, Собачьего, Кеняйкоски, Валойне, Сарикоски и Кумио.
Перед прохождением пор. Кеняйкоски, Кумио – осмотр их инструктором.
Возможен обход этих порогов, обходим ГЭС по берегу.
Разбиваем лагерь, обедаем и начинаем заготовку дров для бани.
Пока готовится баня, отдыхаем.
Паримся в бане и купаемся в речке.
Ужинаем, отдыхаем у костра, ночуем в палатках.
Завершение сплава. Отъезд
Просыпаемся, завтракаем, собираемся.
Обедаем, собираем вещи и сплавляемся по реке Шуя до конечного пункта маршрута — д. Соддер.
Переодеваемся в сухую одежду, легкий перекус, садимся в автобус и едем в Петрозаводск до ж/д вокзала.
Окончание программы в 16:00-16:30 на ж/д вокзале г. Петрозаводск.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках (в основном четырёхместные).
Стоимость тура для 1 человека:
- взрослый — 28700 руб.;
- ребёнок (до 11 лет включительно) – 23000 руб.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Питание по программе
- Работа инструкторов
- Прокат снаряжения для сплава (сплавсредства, спасжилеты, каски, весла, гермомешки)
- Прокат снаряжения для лагеря (палатки, спальники, теплоизоляционные коврики, тент, туристская баня), костровое снаряжение
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
- Страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак туристический или спортивная сумка для личных вещей;
- необходимая посуда: кружка, миска, ложка, нож;
- из одежды: куртка с капюшоном, свитер, толстовка, спортивные брюки, носки три пары (шерстяные и обычные), сменное нижнее белье, купальник, кепка, футболки, шерстяная шапочка, х/б перчатки, дождевик;
- из обуви: резиновые сапоги, кроссовки либо туристические ботинки, сменную обувь;
- личные вещи: средство от комаров и клещей, солнцезащитные очки, крем для и после загара, фонарик, полиуретановая сидушка п/ж, средства личной гигиены, аптечка;
- документы в герметичной упаковке: паспорт, страховой медицинский полис, ксерокопия паспорта для возможного пограничного контроля.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какое проживание в туре?
Тур предполагает «дикий» отдых с проживанием в палатке без удобств.
Кому подходит тур?
Тур прекрасно подходит:
- как для начинающих водных туристов (пороги 1–2 категории сложности), так и для профи. Новички получат первые навыки гребли на суднах (рафтах, катамаранах, байдарках) и новые впечатления;
- как для одиночек и пар, так и для семей с детьми. Безопасность детей обеспечена двойным контролем — со стороны родителей и инструкторов;
- как для людей молодых, так и для пожилых. Пробовать никогда не поздно, если рядом опытный инструктор;
- для корпоративного отдыха. 3 дня — хороший срок, чтобы отдохнуть всей командой от офисных будней, повеселиться и насладиться природой севера.
Какую информацию нужно сообщить организатору тура?
- ограничения по питанию;
- серьезные заболевания;
- размер верхней одежды для подготовки спасательных жилетов;
- о своем высоком росте (рост больше 190 см.) — для подготовки спальных мешков.
Возможно ли проведение тура в индивидуальном формате?
Индивидуально тур проводится при группе 8 человек или по стоимости 8 человек.
С собаками на сборные группы нельзя, только на индивидуальные.
При индивидуальных программах время старта может меняться.
Что важно знать перед отправлением в тур?
На сплавы нужно приезжать с вещами, собранными в рюкзак или спортивную сумку.
За личную технику ответственность несет сам хозяин техники.
Дело в том, что ваши вещи для сохранности их в сухом виде упаковываются в гермомешки, и ни один чемодан в гермомешок не поместится. В гермомешки убирают в том числе телефоны и портативные аккумуляторы.
Что ещё нужно знать про тур?
Протяженность маршрута по воде 45 км.
Походная баня включена в стоимость.
Если количество участников в группе меньше 8, то цена рассчитывается исходя из стоимости минимальной группы 8 человек (цена за 1 участника х 8 / на количество участников по индивидуальной заявке).
Участие детей в сплаве по Верхней Шуе на майские даты остаётся на усмотрение родителей. Важно понять, насколько комфортно будет ребенку себя чувствовать в полевых условиях в данное время года.
Температуры ночью в это время года в Карелии, скорее всего, ещё будут колебаться в нулевых отметках, возможны минусовые отметки.