Описание тураПогрузитесь в магию Карелии — земли, где гармония природы и культурного наследия создает уникальную атмосферу. В нашем туре вы посетите парк Рускеала, где мраморные карьеры, будто сотканные из небесной синевы и зелени, манят вас своими мистическими водами и величественными скалами! Мы направимся к живописным водопадам Ахвенкоски, где мощные потоки воды срываются со скал и создают потрясающие искры в солнечных лучах. Эти места идеально подходят для того, чтобы сделать незабываемые фото и насладиться чистым карельским воздухом. Но это еще не все! В рамках нашего тура вас ждет кулинарный мастер-класс, где вы научитесь готовить традиционный финский суп Лохикейто, насыщенный вкусом свежей рыбы и ароматами лесных трав. А затем вас ожидает приятный сюрприз — научитесь готовить красную рыбу на бревне, уникальный опыт, который мало где можно испытать! Подарите себе уникальную возможность насладиться красотой Карелии, вкусами традиционной кухни и незабываемыми моментами, которые останутся в вашей памяти навсегда. Важно! Правила оплаты тура от организатора: 1) предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки; 2) предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки. Важная информация: Важно! Правила оплаты тура от организатора: 1) предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки; 2) предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ботанический сад
- Каменный лабиринт
- Обзорная площадка Чёртов стул
- Экскурсия по Петрозаводску и Онежской набережной
- Водная прогулка на катере с посещением острова Валаам и Ладожских шхер
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Проживание в лучших отелях Петрозаводска
- Завтрак в отеле (кроме категории «бюджет»)
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Посещение мест съемок фильмов "А зори здесь тихие…", "Темный мир"
- Входные билеты в горный парк «Рускеала»
- Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку "Рускеала" с аттестованным местным гидом
- Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
- Обзорная экскурсия по территории Ботанического сада
- Входные билеты на территорию ботанического сада Петрозаводского Государственного университета
- Посещение природной достопримечательности Чёртов стул
- Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску
- Мастер-класс по приготовлению Лохикейто
- Мастер-класс по приготовлению рыбы на бревне.
Что не входит в цену
- Оплачивается самостоятельно до/nначала тура:
- Билеты до Петрозаводска и обратно
- Оплачивается по желанию на месте:
- Активные развлечения в горном парке "Рускеала" (экскурсия "Подземный космос" по пещерам "Рускеалы", прокат лодок, веревочный парк, троллей и другое): по ценам парка
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 500 руб. /чел. /nдети до 7 лет - бесплатно/nдети от 7 до 14 лет - 400 руб. /чел. /nстуденты (очн.) - 400 руб. /чел. /nпенсионеры - 400 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Петрозаводск, пл. Гагарина, д. 1 (отель «Piter Inn»)
Завершение: Г. Петрозаводск, пл. Гагарина, 1 (отель Piter Inn)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Важно! Правила оплаты тура от организатора:
- 1 предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- 2 предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
