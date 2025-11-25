Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в магию Карелии — земли, где гармония природы и культурного наследия создает уникальную атмосферу

Погрузитесь в магию Карелии — земли, где гармония природы и культурного наследия создает уникальную атмосферу. В нашем туре вы посетите парк Рускеала, где мраморные карьеры, будто сотканные из небесной синевы и зелени, манят вас своими мистическими водами и величественными скалами! Мы направимся к живописным водопадам Ахвенкоски, где мощные потоки воды срываются со скал и создают потрясающие искры в солнечных лучах. Эти места идеально подходят для того, чтобы сделать незабываемые фото и насладиться чистым карельским воздухом. Но это еще не все! В рамках нашего тура вас ждет кулинарный мастер-класс, где вы научитесь готовить традиционный финский суп Лохикейто, насыщенный вкусом свежей рыбы и ароматами лесных трав. А затем вас ожидает приятный сюрприз — научитесь готовить красную рыбу на бревне, уникальный опыт, который мало где можно испытать! Подарите себе уникальную возможность насладиться красотой Карелии, вкусами традиционной кухни и незабываемыми моментами, которые останутся в вашей памяти навсегда. Важно! Правила оплаты тура от организатора: 1) предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки; 2) предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.

