1 день

Прибытие в Петрозаводск. Обзорная экскурсия по городу. Этническая деревня Рубчойла. Мастер-класс по приготовлению калитки

08:00 Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска.

Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера.

Настоящий европейский город с национальным карело-финским колоритом, ровесник Санкт-Петербурга, уютный, красивый, со своей уникальной историей. Заложен в 1703 году Петром I, как город основан Екатериной II в 1777 году.

08:10 Завтрак в городском кафе.

08:50 Встреча с гидом.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску.

Во время экскурсии по городу Петрозаводску вы узнаете историю улиц, зданий, площадей и парков города, познакомитесь с более чем трехсотлетней историей города.

Вы увидите знаменитый архитектурный ансамбль Круглой площади, побываете в Губернаторском саду, на Соборной площади и у кафедрального собора Александра Невского.

Прогуляетесь по знаменитой набережной Онежского озера — любимое место отдыха и прогулок горожан и гостей города, расположена на берегу красивейшего Онежского озера.

Вымощенная красным гранитом, освещенная фонарями, она производит впечатление старинной улицы.

На Онежской набережной находится уникальный музей под открытым небом. Удивительные скульптуры — подарки разных городов и стран — которые образуют неповторимую аллею фантастических образов. Некоторые из них довольно загадочные, и невозможно сразу догадаться, что они изображают.

Далее мы отправляемся в этническую деревню Рубчойла.

11:00 Трансфер в этническую деревню.

Находится Рубчойла (иногда ее называют Рубчейла) в Пряжинском национальном районе. В этих местах испокон веков селились карелы. Их потомки живут здесь и по сей день. По легенде, деревню основали три брата, которые пришли сюда с севера в поисках лучшей жизни.

Три века назад Рубчойла была небольшой деревушкой в 7 домов, но зато население ее было зажиточным. Скота, согласно статистике, держали в 2 раза больше, чем в окрестных селах.

Жители деревни жили весьма богато, тут даже была своя кожевенная мастерская, а хромовые сапоги рубчойльских мастеров ценились далеко за пределами этих мест.

12:30 Прибытие в этническую деревню.

Мастер-класс по приготовлению национального карельского блюда «калитка».

Экскурсия по деревне.

Обед «как у бабушки».

14:30-15:00 Завершение программы.

Трансфер на базу отдыха.

По дороге на базу отдыха мы заедем в продуктовый магазин.

16:30-17:00 Заселение на базу отдыха.

19:00 Ужин.

В свободное время вы можете:

взять в аренду лодку, байдарку или катамаран и отправиться на прогулку по о. Сандал;

взять в аренду снасти и отправиться на рыбалку;

освоить сапборд;

отправиться на велопрогулку в сосновый лес;

посетить баню с самоваром на карельских травах;

взять в аренду спортивный инвентарь (волейбольный, футбольный, баскетбольный мячи; бадминтон; настольный теннис).

