Программа тура по дням
Прибытие в Петрозаводск. Обзорная экскурсия по городу. Этническая деревня Рубчойла. Мастер-класс по приготовлению калитки
08:00 Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска.
Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера.
Настоящий европейский город с национальным карело-финским колоритом, ровесник Санкт-Петербурга, уютный, красивый, со своей уникальной историей. Заложен в 1703 году Петром I, как город основан Екатериной II в 1777 году.
08:10 Завтрак в городском кафе.
08:50 Встреча с гидом.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску.
Во время экскурсии по городу Петрозаводску вы узнаете историю улиц, зданий, площадей и парков города, познакомитесь с более чем трехсотлетней историей города.
Вы увидите знаменитый архитектурный ансамбль Круглой площади, побываете в Губернаторском саду, на Соборной площади и у кафедрального собора Александра Невского.
Прогуляетесь по знаменитой набережной Онежского озера — любимое место отдыха и прогулок горожан и гостей города, расположена на берегу красивейшего Онежского озера.
Вымощенная красным гранитом, освещенная фонарями, она производит впечатление старинной улицы.
На Онежской набережной находится уникальный музей под открытым небом. Удивительные скульптуры — подарки разных городов и стран — которые образуют неповторимую аллею фантастических образов. Некоторые из них довольно загадочные, и невозможно сразу догадаться, что они изображают.
Далее мы отправляемся в этническую деревню Рубчойла.
11:00 Трансфер в этническую деревню.
Находится Рубчойла (иногда ее называют Рубчейла) в Пряжинском национальном районе. В этих местах испокон веков селились карелы. Их потомки живут здесь и по сей день. По легенде, деревню основали три брата, которые пришли сюда с севера в поисках лучшей жизни.
Три века назад Рубчойла была небольшой деревушкой в 7 домов, но зато население ее было зажиточным. Скота, согласно статистике, держали в 2 раза больше, чем в окрестных селах.
Жители деревни жили весьма богато, тут даже была своя кожевенная мастерская, а хромовые сапоги рубчойльских мастеров ценились далеко за пределами этих мест.
12:30 Прибытие в этническую деревню.
Мастер-класс по приготовлению национального карельского блюда «калитка».
Экскурсия по деревне.
Обед «как у бабушки».
14:30-15:00 Завершение программы.
Трансфер на базу отдыха.
По дороге на базу отдыха мы заедем в продуктовый магазин.
16:30-17:00 Заселение на базу отдыха.
19:00 Ужин.
В свободное время вы можете:
- взять в аренду лодку, байдарку или катамаран и отправиться на прогулку по о. Сандал;
- взять в аренду снасти и отправиться на рыбалку;
- освоить сапборд;
- отправиться на велопрогулку в сосновый лес;
- посетить баню с самоваром на карельских травах;
- взять в аренду спортивный инвентарь (волейбольный, футбольный, баскетбольный мячи; бадминтон; настольный теннис).
Водопад Кивач. Древний вулкан Гирвас. Белая гора
09:00 Завтрак.
10:00 Отправление на водопад Кивач.
Прибытие в заповедник.
Экскурсия по смотровым площадкам водопада и музею природы.
Кивач относится к геоморфологическим памятникам природы федерального ранга. Водопад являлся вторым по величине равнинным водопадом Европы (после Рейнского). Вода падает четырьмя уступами с высоты 10,7 м.
Водопад возник в результате пропиливания водами р. Суны толщи рыхлых четвертичных отложений до кровли диабазовой гряды. Низвергаясь со скалы, поток углубил русло реки в толще озерных суглинков и супесей ниже гряды.
Сделаем пару фотографий и отправляемся к палеовулкану Гирвас!
Древний вулкан Гирвас — уникальный по своей красоте природный объект. Представьте только — он жил более полутора миллиардов лет назад. Здесь и застывшая лава, и горные породы, и песчаные дюны, и густые сосновые боры.
Если повезет, вы попадете на спуск воды из водохранилища и увидите потрясающее зрелище — водопад Гирвас.
А мы двигаемся дальше!
Нас ждет уникальный памятник природы — Белая гора! Мрамор, добываемый на Белой Горе, называется тивдийским. Он настолько уникален по расцветке и прочности, что именно его было решено использовать при строительстве Петербурга.
Со стороны берега Белая гора представляет собой высокую обрывистую стену, сложенную из мрамора и местами поросшую лесом. На вершину ведет единственная тропинка, крутая и поросшая мхом.
Подъем нельзя назвать легким, хотя он и не очень высокий, но труды будут достойно вознаграждены. С самой вершины открывается завораживающий вид на озеро, лес, деревню и далеко на прилегающие окрестности.
Завершение программы.
Трансфер на базу отдыха.
19:00 Ужин.
Свободное время.
Рафтинг
08:00 Завтрак.
09:00 Отправление на рафтинг.
Рафтинг в Карелии — это романтика, отличная компания и прекрасная зарядка для тела и духа!
В туре вы сможете ощутить всю силу и мощь весенних вод реки Шуя.
Сплав на рафте подарит вам массу эмоций: от адреналина до умиротворенности.
10:30 Прибытие на начало сплава — порог Юманишки.
Деление на экипажи, экипировка, инструктаж по технике безопасности.
Нитка маршрута: м. Юманишки — пор. Кривой — пор. Большой Толли (2–3 к. с.), 3 км. — Покатушки на пороге Большой Толли — пор. Малый Толли — пор. Сойваш — кемпинговый лагерь «Елки-Палки» (6 км).
Обед с наливками.
Возвращение на базу отдыха.
Свободное время.
19.00 Ужин.
Остров Кижи
08:00 Завтрак.
Сбор вещей и освобождение номеров.
08:30 Отправление на экскурсионную программу на о. Кижи.
Кижи — остров на Онежском озере в Карелии, на котором расположен всемирно известный архитектурный ансамбль Кижского погоста, состоящий из двух церквей и колокольни XVIII–XIX веков, окруженных единой оградой — реконструкцией традиционных оград погостов.
1 января 1966 года на базе архитектурного ансамбля Кижского погоста был основан Государственный историко-архитектурный музей «Кижи», куда, помимо существующих на своих первоначальных местах построек, было свезено большое количество часовен, домов и хозяйственных построек из Заонежья и других регионов Карелии.
По одной из легенд, Преображенская церковь построена одним топором, который потом мастер выбросил в озеро.
На острове также расположены несколько деревень, которые вместе составляют населенный пункт Кижи, входящий в состав Великогубского сельского поселения Медвежьегорского района (до 2004 года административно относился к городу Петрозаводску).
10:00 Прибытие на Речной вокзал Петрозаводска.
Посадка на быстроходное судно «Комета». В пути – 1 час 30 минут (60 км).
11:30 Прибытие на о. Кижи.
На острове мы проведем 4 часа.
Обзорная экскурсия.
После экскурсии у вас останется свободное время.
Вы можете посетить дополнительные экскурсии: зайти в Преображенскую церковь, погрузиться в тему судостроительства, побывать в кузнице и изготовить сувенир. Или отправляйтесь дальше осматривать остров пешком или на велосипеде, который можно взять в аренду.
Дополнительные экскурсии и программы на о. Кижи (за отдельную плату):
- Посещение Церкви Преображения Господня — осмотр уникального убранства жемчужины деревянного зодчества;
- Посещение Дома Щепина — демонстрация женских ремесел;
- Посещение Дома Яковлева — знакомство с карельскими традициями;
- Посещение Дома Сергеева в Кижской гавани — погружение в тему судостроительства и демонстрация «шитья» лодки-кижанки;
- Посещение кузницы в Кижской гавани — изготовление сувенира своими руками вместе с кижским кузнецом;
- Подъем на шатровую колокольню Кижского погоста, главную кижскую звонницу, и осмотр острова с высоты «птичьего полета»;
- Осмотр часов Архангела Михаила — уникального «неба» старинной церкви. Ко времени отъезда встречаемся на пристани и садимся на «Метеор», который отвезет нас обратно в Петрозаводск.
17:00 Возвращение в г. Петрозаводск.
Ужин в ресторане (оплата по меню, не включено в стоимость).
Первый и единственный в мире ресторан традиционной карельской кухни «Карельская горница», расположенный в самом центре города Петрозаводск, с порога затягивает вас в мир загадочный и таинственный. Карелия — республика эксклюзивов.
Отправление из Петрозаводска после 17:30.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха «Сандал».
Стоимость тура на 1 человека:
- при одноместном размещении – 66 400 руб.;
- при двухместном размещении – 55 900 руб.;
- дети до 12 лет включительно на основном месте – 51 900 руб.;
- дети до 12 лет включительно на дополнительном месте – 46 700 рублей.
При заезде взимается залог 1500 руб за номер, который возвращается при выезде.
Варианты проживания
База отдыха «Сандал»
Гостевой дом имеет большую площадь, состоящую из 6 отдельных номеров (3 номера категории «стандарт», 3 номера категории «Расширенный»), кухни, большого зала с детской игровой зоной и комнатой отдыха.
В каждом номере находятся все необходимые удобства для комфортного проживания и отдыха: все номера оборудованы туалетными комнатами с душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном и полотенцесушителем; большие и комфортабельные комнаты для двоих с удобными кроватями, шкафами, комодами, ТВ, возможностью установки дополнительных кроватей, с балконами с видом на озеро или лес.
Дом целиком изготовлен из дерева, очень экологичный и безопасный, имеет автономную канализационную станцию высокой биологической очистки, современное отопление и освещение с использованием энергосберегающих технологий, оборудован видеонаблюдением, пожарной и охранной сигнализацией, полностью соответствует самым высоким современным стандартам качества.
Ответы на вопросы
Что включено
- Обзорная экскурсия по Петрозаводску
- Посещение этнической деревни
- Мастер-класс по приготовлению национального карельского блюда «калитка»
- Входная плата и экскурсия по заповеднику Кивач, парку «Белая Гора», палеовулкану Гирвас, острову Кижи
- Транспортное обслуживание по программе
- Однодневный сплав по реке Шуя
- Проживание в номерах гостевого дома на базе отдыха «Сандал»
- Питание, указанное в программе (4 завтрака, 2 обеда, 3 ужина)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Товары и услуги, не регламентированные стандартной программой
- Сувениры и личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.