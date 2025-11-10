Мои заказы

В Карелию в июне

Добро пожаловать в Карелию — место, где природа, история и приключения сливаются в единое целое! Вас ждет захватывающее путешествие с посещением Петрозаводска и этнической деревни Рубчойла.

Здесь вы увидите красоту водопада
Кивач, древний вулкан Гирвас, уникальный памятник природы Белая гора, примите участие в захватывающем рафтинге и осмотрите легендарный остров Кижи. Это тур, который стоит посетить ради духа приключений и подлинной красоты!

Ближайшие даты:
11
июн

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Петрозаводск. Обзорная экскурсия по городу. Этническая деревня Рубчойла. Мастер-класс по приготовлению калитки

08:00 Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска.

Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера.

Настоящий европейский город с национальным карело-финским колоритом, ровесник Санкт-Петербурга, уютный, красивый, со своей уникальной историей. Заложен в 1703 году Петром I, как город основан Екатериной II в 1777 году.

08:10 Завтрак в городском кафе.

08:50 Встреча с гидом.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску.

Во время экскурсии по городу Петрозаводску вы узнаете историю улиц, зданий, площадей и парков города, познакомитесь с более чем трехсотлетней историей города.

Вы увидите знаменитый архитектурный ансамбль Круглой площади, побываете в Губернаторском саду, на Соборной площади и у кафедрального собора Александра Невского.

Прогуляетесь по знаменитой набережной Онежского озера — любимое место отдыха и прогулок горожан и гостей города, расположена на берегу красивейшего Онежского озера.

Вымощенная красным гранитом, освещенная фонарями, она производит впечатление старинной улицы.

На Онежской набережной находится уникальный музей под открытым небом. Удивительные скульптуры — подарки разных городов и стран — которые образуют неповторимую аллею фантастических образов. Некоторые из них довольно загадочные, и невозможно сразу догадаться, что они изображают.

Далее мы отправляемся в этническую деревню Рубчойла.

11:00 Трансфер в этническую деревню.

Находится Рубчойла (иногда ее называют Рубчейла) в Пряжинском национальном районе. В этих местах испокон веков селились карелы. Их потомки живут здесь и по сей день. По легенде, деревню основали три брата, которые пришли сюда с севера в поисках лучшей жизни.

Три века назад Рубчойла была небольшой деревушкой в 7 домов, но зато население ее было зажиточным. Скота, согласно статистике, держали в 2 раза больше, чем в окрестных селах.

Жители деревни жили весьма богато, тут даже была своя кожевенная мастерская, а хромовые сапоги рубчойльских мастеров ценились далеко за пределами этих мест.

12:30 Прибытие в этническую деревню.

Мастер-класс по приготовлению национального карельского блюда «калитка».

Экскурсия по деревне.

Обед «как у бабушки».

14:30-15:00 Завершение программы.

Трансфер на базу отдыха.

По дороге на базу отдыха мы заедем в продуктовый магазин.

16:30-17:00 Заселение на базу отдыха.

19:00 Ужин.

В свободное время вы можете:

  • взять в аренду лодку, байдарку или катамаран и отправиться на прогулку по о. Сандал;
  • взять в аренду снасти и отправиться на рыбалку;
  • освоить сапборд;
  • отправиться на велопрогулку в сосновый лес;
  • посетить баню с самоваром на карельских травах;
  • взять в аренду спортивный инвентарь (волейбольный, футбольный, баскетбольный мячи; бадминтон; настольный теннис).
2 день

Водопад Кивач. Древний вулкан Гирвас. Белая гора

09:00 Завтрак.

10:00 Отправление на водопад Кивач.

Прибытие в заповедник.

Экскурсия по смотровым площадкам водопада и музею природы.

Кивач относится к геоморфологическим памятникам природы федерального ранга. Водопад являлся вторым по величине равнинным водопадом Европы (после Рейнского). Вода падает четырьмя уступами с высоты 10,7 м.

Водопад возник в результате пропиливания водами р. Суны толщи рыхлых четвертичных отложений до кровли диабазовой гряды. Низвергаясь со скалы, поток углубил русло реки в толще озерных суглинков и супесей ниже гряды.

Сделаем пару фотографий и отправляемся к палеовулкану Гирвас!

Древний вулкан Гирвас — уникальный по своей красоте природный объект. Представьте только — он жил более полутора миллиардов лет назад. Здесь и застывшая лава, и горные породы, и песчаные дюны, и густые сосновые боры.

Если повезет, вы попадете на спуск воды из водохранилища и увидите потрясающее зрелище — водопад Гирвас.

А мы двигаемся дальше!

Нас ждет уникальный памятник природы — Белая гора! Мрамор, добываемый на Белой Горе, называется тивдийским. Он настолько уникален по расцветке и прочности, что именно его было решено использовать при строительстве Петербурга.

Со стороны берега Белая гора представляет собой высокую обрывистую стену, сложенную из мрамора и местами поросшую лесом. На вершину ведет единственная тропинка, крутая и поросшая мхом.

Подъем нельзя назвать легким, хотя он и не очень высокий, но труды будут достойно вознаграждены. С самой вершины открывается завораживающий вид на озеро, лес, деревню и далеко на прилегающие окрестности.

Завершение программы.

Трансфер на базу отдыха.

19:00 Ужин.

Свободное время.

3 день

Рафтинг

08:00 Завтрак.

09:00 Отправление на рафтинг.

Рафтинг в Карелии — это романтика, отличная компания и прекрасная зарядка для тела и духа!

В туре вы сможете ощутить всю силу и мощь весенних вод реки Шуя.

Сплав на рафте подарит вам массу эмоций: от адреналина до умиротворенности.

10:30 Прибытие на начало сплава — порог Юманишки.

Деление на экипажи, экипировка, инструктаж по технике безопасности.

Нитка маршрута: м. Юманишки — пор. Кривой — пор. Большой Толли (2–3 к. с.), 3 км. — Покатушки на пороге Большой Толли — пор. Малый Толли — пор. Сойваш — кемпинговый лагерь «Елки-Палки» (6 км).

Обед с наливками.

Возвращение на базу отдыха.

Свободное время.

19.00 Ужин.

4 день

Остров Кижи

08:00 Завтрак.

Сбор вещей и освобождение номеров.

08:30 Отправление на экскурсионную программу на о. Кижи.

Кижи — остров на Онежском озере в Карелии, на котором расположен всемирно известный архитектурный ансамбль Кижского погоста, состоящий из двух церквей и колокольни XVIII–XIX веков, окруженных единой оградой — реконструкцией традиционных оград погостов.

1 января 1966 года на базе архитектурного ансамбля Кижского погоста был основан Государственный историко-архитектурный музей «Кижи», куда, помимо существующих на своих первоначальных местах построек, было свезено большое количество часовен, домов и хозяйственных построек из Заонежья и других регионов Карелии.

По одной из легенд, Преображенская церковь построена одним топором, который потом мастер выбросил в озеро.

На острове также расположены несколько деревень, которые вместе составляют населенный пункт Кижи, входящий в состав Великогубского сельского поселения Медвежьегорского района (до 2004 года административно относился к городу Петрозаводску).

10:00 Прибытие на Речной вокзал Петрозаводска.

Посадка на быстроходное судно «Комета». В пути – 1 час 30 минут (60 км).

11:30 Прибытие на о. Кижи.

На острове мы проведем 4 часа.

Обзорная экскурсия.

После экскурсии у вас останется свободное время.

Вы можете посетить дополнительные экскурсии: зайти в Преображенскую церковь, погрузиться в тему судостроительства, побывать в кузнице и изготовить сувенир. Или отправляйтесь дальше осматривать остров пешком или на велосипеде, который можно взять в аренду.

Дополнительные экскурсии и программы на о. Кижи (за отдельную плату):

  1. Посещение Церкви Преображения Господня — осмотр уникального убранства жемчужины деревянного зодчества;
  2. Посещение Дома Щепина — демонстрация женских ремесел;
  3. Посещение Дома Яковлева — знакомство с карельскими традициями;
  4. Посещение Дома Сергеева в Кижской гавани — погружение в тему судостроительства и демонстрация «шитья» лодки-кижанки;
  5. Посещение кузницы в Кижской гавани — изготовление сувенира своими руками вместе с кижским кузнецом;
  6. Подъем на шатровую колокольню Кижского погоста, главную кижскую звонницу, и осмотр острова с высоты «птичьего полета»;
  7. Осмотр часов Архангела Михаила — уникального «неба» старинной церкви. Ко времени отъезда встречаемся на пристани и садимся на «Метеор», который отвезет нас обратно в Петрозаводск.

17:00 Возвращение в г. Петрозаводск.

Ужин в ресторане (оплата по меню, не включено в стоимость).

Первый и единственный в мире ресторан традиционной карельской кухни «Карельская горница», расположенный в самом центре города Петрозаводск, с порога затягивает вас в мир загадочный и таинственный. Карелия — республика эксклюзивов.

Отправление из Петрозаводска после 17:30.

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха «Сандал».

Стоимость тура на 1 человека:

  • при одноместном размещении – 66 400 руб.;
  • при двухместном размещении – 55 900 руб.;
  • дети до 12 лет включительно на основном месте – 51 900 руб.;
  • дети до 12 лет включительно на дополнительном месте – 46 700 рублей.

При заезде взимается залог 1500 руб за номер, который возвращается при выезде.

Варианты проживания

База отдыха «Сандал»

3 ночи

Гостевой дом имеет большую площадь, состоящую из 6 отдельных номеров (3 номера категории «стандарт», 3 номера категории «Расширенный»), кухни, большого зала с детской игровой зоной и комнатой отдыха.

В каждом номере находятся все необходимые удобства для комфортного проживания и отдыха: все номера оборудованы туалетными комнатами с душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном и полотенцесушителем; большие и комфортабельные комнаты для двоих с удобными кроватями, шкафами, комодами, ТВ, возможностью установки дополнительных кроватей, с балконами с видом на озеро или лес.

Дом целиком изготовлен из дерева, очень экологичный и безопасный, имеет автономную канализационную станцию высокой биологической очистки, современное отопление и освещение с использованием энергосберегающих технологий, оборудован видеонаблюдением, пожарной и охранной сигнализацией, полностью соответствует самым высоким современным стандартам качества.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • Посещение этнической деревни
  • Мастер-класс по приготовлению национального карельского блюда «калитка»
  • Входная плата и экскурсия по заповеднику Кивач, парку «Белая Гора», палеовулкану Гирвас, острову Кижи
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Однодневный сплав по реке Шуя
  • Проживание в номерах гостевого дома на базе отдыха «Сандал»
  • Питание, указанное в программе (4 завтрака, 2 обеда, 3 ужина)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Товары и услуги, не регламентированные стандартной программой
  • Сувениры и личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

