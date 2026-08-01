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Программа тура по дням
Прибытие в Петрозаводск. Автобусно-пешеходная экскурсия. Интерактивная выставка. Мастер-класс по приготовлению «калиток»
Рекомендуем брать билеты на поезда прибывающие до 08:00.
Встреча у ж/д вокзала г. Петрозаводска. Посадка в комфортабельный автобус.
Автобусно-пешеходная экскурсия по столице Карелии. Знакомство с историей и архитектурой города.
Вы посетите историческую Круглую площадь, Соборную площадь и тихий Губернаторский парк с уникальной промышленной экспозицией. Прогулка по Онежской набережной.
Главный променад города — это настоящий музей современного искусства под открытым небом. Вы увидите оригинальные скульптуры и арт-объекты, подаренные Петрозаводску городами-побратимами.
Интерактивная выставка по карело-финскому эпосу «Калевала». Погружение в культурный символ края. Вы совершите прогулку по интерактивному рунопевческому лесу, вдохнете ароматы карельской тайги, попробуете выловить легендарную трехметровую щуку и узнаете древнюю легенду о сотворении мира.
Обед и гастрономический мастер-класс по приготовлению «калиток» (1,5 часа).
Знакомимся с национальной кухней. Под руководством опытного мастера вы своими руками научитесь готовить традиционные карельские пирожки — калитки с картофельной и брусничной начинкой. Программа завершится теплой дегустацией собственной выпечки и ароматного чая на местных травах.
Трансфер в отель, заселение, свободное время для отдыха.
Рускеальские водопады. Горный парк Рускеала
07:00-08:30 Завтрак в отеле.
08:45 Встреча с гидом. Отправление на экскурсионную программу на юг Карелии (время в пути в одну сторону — около 3,5–4 часов).
Маршрут проходит на комфортабельном автобусе туристического класса, оборудованном кондиционером и регулируемыми сидениями.
Путевая остановка в Долине героев. Экскурсовод расскажет об ожесточенных боях советско-финляндской Зимней войны 1939–1940 годов. Остановка у мемориала «Крест скорби» для почтения памяти павших воинов.
Остановка у Рускеальских водопадов (Ахинкоски). Осмотр живописных бурных каскадов на реке Тохмайоки, где снимались культовые сцены советского кинофильма «А зори здесь тихие…». Фотосессия.
По желанию (за доп. плату на месте) — прогулка по экологической тропе с навесными мостиками прямо над водопадами.
Прибытие в горный парк «Рускеала». Наземная пешеходная экскурсия вокруг грандиозной чаши затопленного Мраморного карьера. Гид расскажет историю добычи карельского мрамора, который использовался для облицовки Исаакиевского собора и дворцов Санкт-Петербурга.
Вы увидите фантастический контраст бело-серых скал, вековых елей и бирюзовой воды.
Свободное время в парке.
Возможность самостоятельно погулять по тропам и пещерам, пообедать в местных кафе (за дополнительную плату).
17:00-17:30 Сбор у автобуса, отправление обратно в Петрозаводск.
Возвращение в город, свободное время для самостоятельных прогулок и ужина.
Гора Сампо. Курорт «Марциальные Воды». Древний вулкан Гирвас. Заповедник и водопад Кивач
07:00-08:30 Завтрак в отеле.
Освобождение номеров (багаж сдается в камеру хранения отеля или можно их взять в автобус).
08:40 Встреча с гидом.
09:00 Выезд на экскурсионную программу.
Экскурсия на гору Сампо. Подъем на панорамную лесную возвышенность по оборудованной тропе. Со смотровой площадки открывается великолепный вид на озеро Кончозеро. Слушаем предания из эпоса «Калевала» и загадываем заветное желание у волшебного дерева.
Посещение бальнеологического курорта «Марциальные Воды». Первый российский курорт, основанный Петром I в 1719 году. Мы осмотрим уникальную деревянную церковь петровской эпохи, старинные павильоны и проведем дегустацию целебной железистой воды из 4-х естественных подземных скважин.
Поездка к древнему вулкану Гирвас. Прогулка по уникальному природному объекту — окаменевшим потокам лавы, возраст которых превышает 2 миллиарда лет. При технологическом спуске воды на местной ГЭС возможно увидеть уникальное зрелище — ревущий водопад Гирвас.
Заповедник и водопад Кивач. Посещение второго по величине равнинного водопада Европы. Осмотр мощного 11-метрового каскада со смотровых площадок. Экскурсия по дендрарию с карельской березой и посещение интерактивного Музея природы.
17:00-17:30 Возвращение в Петрозаводск.
Окончание экскурсионной программы на ж/д вокзале.
Рекомендуем брать билеты после 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле г. Петрозаводска. Приоритетные отели по программе: «Космос» и «Онежский замок» и отель «Прионежский». Если в данных отелях не будет свободных мест, возможно заселение в отели: Piter Inn, Petra, Северная, Саквояж впечатлений.
Стоимость тура на 1 человека:
- 28 600 – взрослый;
- 26 850 – дети до 14 лет(включительно);
- 27 850 – льготные категории (пенсионеры, инвалиды, участники боевых действий).
Варианты проживания
Гостиница «Cosmos Petrozavodsk Hotel»
Современный отель «Cosmos Petrozavodsk» расположился в живописной части Петрозаводска, недалеко от знаменитого Онежского озера.
Для размещения предусмотрены комфортабельные номера, выполненные в классическом строгом дизайне. В комнатах есть вся необходимая мебель и техника, например: удобная кровать со свежим бельём, шкаф, рабочий стол, кресло, прикроватные тумбочки, журнальный столик, кондиционер. Ценные вещи можно положить в сейф. В собственной ванной есть сантехника, зеркало, косметические принадлежности.
В номерах есть холодильник. На территории работает ресторан, где представлен широкий ассортимент блюд.
Отель «Онежский замок»
Уютный отель «Онежский замок» находится в самом сердце Петрозаводска. Из окон некоторых номеров открывается панорамный вид на окрестности города.
К проживанию гостей подготовлены различные категории, отличающиеся комфортностью и меблировкой. Каждый номер выполнен в классическом стиле и оснащен всем необходимым, в том числе: собственной ванной комнатой, телевизором и набором функциональной мебели.
При отеле имеется ресторан, в котором подают свежие и вкусные завтраки в формате «Шведский стол».
Свободное время можно провести, наслаждаясь видами Онежского озера. В шаговой доступности есть: Иссерсоновский сквер, Дом Захаровых, Кузница музея «Кижи», Источник цесаревича Николая Александровича.
Отель «Прионежский»
Отель «Прионежский» находится в Петрозаводске, в его историческом районе, на берегу озера.
Отель располагает комфортными номерами, уют и оснащение которых позволяют отдохнуть после насыщенного событиями дня. Питание организовано в ресторане со светлым и уютным залом, а также безупречным обслуживанием. Бармен приготовит любой классический или эксклюзивный коктейль.
Гостиница находится в живописной местности, которая располагает к прогулкам, уединенному отдыху, а также для занятий активными видами спорта.
Гостиница «Piter Inn»
Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.
Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.
При отеле, на 1 этаже, открыто заведение «Paulaner», где готовят блюда баварской кухни. Также работает кафе «Coffee Shop», где есть большое разнообразие домашнего чая, ароматнейшего кофе, вкусных десертов, а также там подают европейскую кухню.
Международный Аэропорт Бесовец удален от гостиницы на 14,4 км, а до железнодорожного вокзала — 0,2 км.
Отель «Petra»
Отель «Petra» находится в центре Петрозаводска, в историческом здании.
Небольшое количество номеров позволит насладиться отдыхом в домашней и уютной обстановке. Среди удобств предусмотрен кондиционер, телевизор, холодильник и индивидуальная ванная комната. Установлена рабочая зона, предлагается бутилированная вода, фен, а также на территории работает Wi-Fi.
На первом этаже располагается гастробар «BOTTEGA», где подаются блюда кухни Европы, Италии, Азии и Ближнего Востока.
Рядом различные парки и скверы, аптеки и магазины.
Гостиница «Северная»
Гостиница «Северная» располагается в самом центре Петрозаводска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры.
Гости могут воспользоваться качественным сервисом: бесплатный Wi-Fi, камера хранения багажа и тренажерный зал.
В номерном фонде представлены уютные и современные номера, которые полностью укомплектованы всем необходимым. В каждой комнате есть все, что нужно: эргономичная мебель, современная техника и индивидуальный санузел. Везде проводится регулярная уборка.
Каждое утро подают вкусные и сытные завтраки, которые полностью укомплектованы всем необходимым. Также работает ресторан, состоящий из нескольких залов.
Рядом с отелем есть автобусная остановка, а также Краеведческий музей и живописные парки для продолжительных пеших прогулок.
Отель «Саквояж впечатлений»
Отель «Саквояж впечатлений» расположен в историческом, деловом и культурном центре Петрозаводска, в непосредственной близости ко всем госучреждениям города, музеям, театрам и торговым центрам, что порадует гостей, ведь так важно сохранить пунктуальность в большом и суетливом городе.
Самый центр Петрозаводска, но тихий и спокойный — отель расположен на улице с односторонним движением, вдали от городских магистралей и транспортных артерий.
В пешей доступности — знаменитая набережная города с парками, скверами, зонами отдыха, тренажерами Маркелова и непревзойденными видами на Онежское озеро.
Преимущество отеля — спокойная камерная атмосфера, которая позволит отдохнуть после трудового дня, а также провести деловую встречу. Персонал отеля внимательно относится к каждому гостю и гарантирует внимание и безупречное качество сервиса в области гостеприимства.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Вся экскурсионная программа по маршруту (3 дня)
- Транспортное обслуживание
- Работа профессионального сертифицированного гида-экскурсовода
- Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску
- Входные билеты на интерактивную выставку «Калевала»
- Национальный гастрономический мастер-класс по выпечке калиток и дегустационное чаепитие
- Входные билеты и обзорная экскурсия в горном парке «Рускеала»
- Входные билеты на эко-объекты: гора Сампо, вулкан Гирвас
- Входные билеты в заповедник «Кивач» (включая музей природы и дендрарий)
- Размещение в отеле 2 ночи
- Питание, указанное в программе: завтраки (2 и 3 день), обед (1 день)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
- Обеды и ужины (на маршрутах предусмотрено свободное время для посещения кафе)
- Входные билеты на экологическую тропу «Ахинкоски» (ориентировочно: 500 руб. /взрослый, 400 руб. /льготный)
- Активности внутри парка "Рускеала" (водная прогулка, Zip-line, экскурсия "Подземная Рускеала")
- Личные расходы, сувениры
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.