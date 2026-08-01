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Влюбиться в Карелию

Максимум главных брендов Карелии и погружение в местный колорит за 3 дня! Вас ждет поездка в горный парк «Рускеала», прогулка по застывшей лаве древнего вулкана Гирвас и мощь водопада Кивач.

Вы
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прикоснетесь к местам силы на горе Сампо, попробуете целебную воду на первом российском курорте и раскроете секреты карельской кухни.

Интерактивная выставка по эпосу «Калевала» и гастрономический мастер-класс по приготовлению традиционных калиток сделают этот тур живым, вкусным и по-настоящему запоминающимся. Идеальный выбор для первого знакомства с Карелией!

Влюбиться в КарелиюФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Влюбиться в КарелиюФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Влюбиться в КарелиюФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Петрозаводск. Автобусно-пешеходная экскурсия. Интерактивная выставка. Мастер-класс по приготовлению «калиток»

Рекомендуем брать билеты на поезда прибывающие до 08:00.

Встреча у ж/д вокзала г. Петрозаводска. Посадка в комфортабельный автобус.

Автобусно-пешеходная экскурсия по столице Карелии. Знакомство с историей и архитектурой города.

Вы посетите историческую Круглую площадь, Соборную площадь и тихий Губернаторский парк с уникальной промышленной экспозицией. Прогулка по Онежской набережной.

Главный променад города — это настоящий музей современного искусства под открытым небом. Вы увидите оригинальные скульптуры и арт-объекты, подаренные Петрозаводску городами-побратимами.

Интерактивная выставка по карело-финскому эпосу «Калевала». Погружение в культурный символ края. Вы совершите прогулку по интерактивному рунопевческому лесу, вдохнете ароматы карельской тайги, попробуете выловить легендарную трехметровую щуку и узнаете древнюю легенду о сотворении мира.

Обед и гастрономический мастер-класс по приготовлению «калиток» (1,5 часа).

Знакомимся с национальной кухней. Под руководством опытного мастера вы своими руками научитесь готовить традиционные карельские пирожки — калитки с картофельной и брусничной начинкой. Программа завершится теплой дегустацией собственной выпечки и ароматного чая на местных травах.

Трансфер в отель, заселение, свободное время для отдыха.

Прибытие в Петрозаводск. Автобусно-пешеходная экскурсия. Интерактивная выставка. Мастер-класс по приготовлению «калиток»Прибытие в Петрозаводск. Автобусно-пешеходная экскурсия. Интерактивная выставка. Мастер-класс по приготовлению «калиток»Прибытие в Петрозаводск. Автобусно-пешеходная экскурсия. Интерактивная выставка. Мастер-класс по приготовлению «калиток»Прибытие в Петрозаводск. Автобусно-пешеходная экскурсия. Интерактивная выставка. Мастер-класс по приготовлению «калиток»Прибытие в Петрозаводск. Автобусно-пешеходная экскурсия. Интерактивная выставка. Мастер-класс по приготовлению «калиток»Прибытие в Петрозаводск. Автобусно-пешеходная экскурсия. Интерактивная выставка. Мастер-класс по приготовлению «калиток»Прибытие в Петрозаводск. Автобусно-пешеходная экскурсия. Интерактивная выставка. Мастер-класс по приготовлению «калиток»Прибытие в Петрозаводск. Автобусно-пешеходная экскурсия. Интерактивная выставка. Мастер-класс по приготовлению «калиток»Прибытие в Петрозаводск. Автобусно-пешеходная экскурсия. Интерактивная выставка. Мастер-класс по приготовлению «калиток»Прибытие в Петрозаводск. Автобусно-пешеходная экскурсия. Интерактивная выставка. Мастер-класс по приготовлению «калиток»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Рускеальские водопады. Горный парк Рускеала

07:00-08:30 Завтрак в отеле.

08:45 Встреча с гидом. Отправление на экскурсионную программу на юг Карелии (время в пути в одну сторону — около 3,5–4 часов).

Маршрут проходит на комфортабельном автобусе туристического класса, оборудованном кондиционером и регулируемыми сидениями.

Путевая остановка в Долине героев. Экскурсовод расскажет об ожесточенных боях советско-финляндской Зимней войны 1939–1940 годов. Остановка у мемориала «Крест скорби» для почтения памяти павших воинов.

Остановка у Рускеальских водопадов (Ахинкоски). Осмотр живописных бурных каскадов на реке Тохмайоки, где снимались культовые сцены советского кинофильма «А зори здесь тихие…». Фотосессия.

По желанию (за доп. плату на месте) — прогулка по экологической тропе с навесными мостиками прямо над водопадами.

Прибытие в горный парк «Рускеала». Наземная пешеходная экскурсия вокруг грандиозной чаши затопленного Мраморного карьера. Гид расскажет историю добычи карельского мрамора, который использовался для облицовки Исаакиевского собора и дворцов Санкт-Петербурга.

Вы увидите фантастический контраст бело-серых скал, вековых елей и бирюзовой воды.

Свободное время в парке.

Возможность самостоятельно погулять по тропам и пещерам, пообедать в местных кафе (за дополнительную плату).

17:00-17:30 Сбор у автобуса, отправление обратно в Петрозаводск.

Возвращение в город, свободное время для самостоятельных прогулок и ужина.

Рускеальские водопады. Горный парк РускеалаРускеальские водопады. Горный парк РускеалаРускеальские водопады. Горный парк РускеалаРускеальские водопады. Горный парк РускеалаРускеальские водопады. Горный парк РускеалаРускеальские водопады. Горный парк РускеалаРускеальские водопады. Горный парк РускеалаРускеальские водопады. Горный парк РускеалаРускеальские водопады. Горный парк Рускеала
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Гора Сампо. Курорт «Марциальные Воды». Древний вулкан Гирвас. Заповедник и водопад Кивач

07:00-08:30 Завтрак в отеле.

Освобождение номеров (багаж сдается в камеру хранения отеля или можно их взять в автобус).

08:40 Встреча с гидом.

09:00 Выезд на экскурсионную программу.

Экскурсия на гору Сампо. Подъем на панорамную лесную возвышенность по оборудованной тропе. Со смотровой площадки открывается великолепный вид на озеро Кончозеро. Слушаем предания из эпоса «Калевала» и загадываем заветное желание у волшебного дерева.

Посещение бальнеологического курорта «Марциальные Воды». Первый российский курорт, основанный Петром I в 1719 году. Мы осмотрим уникальную деревянную церковь петровской эпохи, старинные павильоны и проведем дегустацию целебной железистой воды из 4-х естественных подземных скважин.

Поездка к древнему вулкану Гирвас. Прогулка по уникальному природному объекту — окаменевшим потокам лавы, возраст которых превышает 2 миллиарда лет. При технологическом спуске воды на местной ГЭС возможно увидеть уникальное зрелище — ревущий водопад Гирвас.

Заповедник и водопад Кивач. Посещение второго по величине равнинного водопада Европы. Осмотр мощного 11-метрового каскада со смотровых площадок. Экскурсия по дендрарию с карельской березой и посещение интерактивного Музея природы.

17:00-17:30 Возвращение в Петрозаводск.

Окончание экскурсионной программы на ж/д вокзале.

Рекомендуем брать билеты после 18:00.

Гора Сампо. Курорт «Марциальные Воды». Древний вулкан Гирвас. Заповедник и водопад КивачГора Сампо. Курорт «Марциальные Воды». Древний вулкан Гирвас. Заповедник и водопад КивачГора Сампо. Курорт «Марциальные Воды». Древний вулкан Гирвас. Заповедник и водопад КивачГора Сампо. Курорт «Марциальные Воды». Древний вулкан Гирвас. Заповедник и водопад КивачГора Сампо. Курорт «Марциальные Воды». Древний вулкан Гирвас. Заповедник и водопад КивачГора Сампо. Курорт «Марциальные Воды». Древний вулкан Гирвас. Заповедник и водопад КивачГора Сампо. Курорт «Марциальные Воды». Древний вулкан Гирвас. Заповедник и водопад КивачГора Сампо. Курорт «Марциальные Воды». Древний вулкан Гирвас. Заповедник и водопад Кивач
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле г. Петрозаводска. Приоритетные отели по программе: «Космос» и «Онежский замок» и отель «Прионежский». Если в данных отелях не будет свободных мест, возможно заселение в отели: Piter Inn, Petra, Северная, Саквояж впечатлений.

Стоимость тура на 1 человека:

  • 28 600 – взрослый;
  • 26 850 – дети до 14 лет(включительно);
  • 27 850 – льготные категории (пенсионеры, инвалиды, участники боевых действий).

Варианты проживания

Гостиница «Cosmos Petrozavodsk Hotel»

2 ночи

Современный отель «Cosmos Petrozavodsk» расположился в живописной части Петрозаводска, недалеко от знаменитого Онежского озера.

Для размещения предусмотрены комфортабельные номера, выполненные в классическом строгом дизайне. В комнатах есть вся необходимая мебель и техника, например: удобная кровать со свежим бельём, шкаф, рабочий стол, кресло, прикроватные тумбочки, журнальный столик, кондиционер. Ценные вещи можно положить в сейф. В собственной ванной есть сантехника, зеркало, косметические принадлежности.

В номерах есть холодильник. На территории работает ресторан, где представлен широкий ассортимент блюд.

Гостиница «Cosmos Petrozavodsk Hotel»Гостиница «Cosmos Petrozavodsk Hotel»Гостиница «Cosmos Petrozavodsk Hotel»Гостиница «Cosmos Petrozavodsk Hotel»Гостиница «Cosmos Petrozavodsk Hotel»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Онежский замок»

2 ночи

Уютный отель «Онежский замок» находится в самом сердце Петрозаводска. Из окон некоторых номеров открывается панорамный вид на окрестности города.

К проживанию гостей подготовлены различные категории, отличающиеся комфортностью и меблировкой. Каждый номер выполнен в классическом стиле и оснащен всем необходимым, в том числе: собственной ванной комнатой, телевизором и набором функциональной мебели.

При отеле имеется ресторан, в котором подают свежие и вкусные завтраки в формате «Шведский стол».

Свободное время можно провести, наслаждаясь видами Онежского озера. В шаговой доступности есть: Иссерсоновский сквер, Дом Захаровых, Кузница музея «Кижи», Источник цесаревича Николая Александровича.

Отель «Онежский замок»Отель «Онежский замок»Отель «Онежский замок»Отель «Онежский замок»Отель «Онежский замок»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Прионежский»

2 ночи

Отель «Прионежский» находится в Петрозаводске, в его историческом районе, на берегу озера.

Отель располагает комфортными номерами, уют и оснащение которых позволяют отдохнуть после насыщенного событиями дня. Питание организовано в ресторане со светлым и уютным залом, а также безупречным обслуживанием. Бармен приготовит любой классический или эксклюзивный коктейль.

Гостиница находится в живописной местности, которая располагает к прогулкам, уединенному отдыху, а также для занятий активными видами спорта.

Отель «Прионежский»Отель «Прионежский»Отель «Прионежский»Отель «Прионежский»Отель «Прионежский»Отель «Прионежский»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Piter Inn»

2 ночи

Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.

Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.

При отеле, на 1 этаже, открыто заведение «Paulaner», где готовят блюда баварской кухни. Также работает кафе «Coffee Shop», где есть большое разнообразие домашнего чая, ароматнейшего кофе, вкусных десертов, а также там подают европейскую кухню.

Международный Аэропорт Бесовец удален от гостиницы на 14,4 км, а до железнодорожного вокзала — 0,2 км.

Гостиница «Piter Inn»Гостиница «Piter Inn»Гостиница «Piter Inn»Гостиница «Piter Inn»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Petra»

2 ночи

Отель «Petra» находится в центре Петрозаводска, в историческом здании.

Небольшое количество номеров позволит насладиться отдыхом в домашней и уютной обстановке. Среди удобств предусмотрен кондиционер, телевизор, холодильник и индивидуальная ванная комната. Установлена рабочая зона, предлагается бутилированная вода, фен, а также на территории работает Wi-Fi.

На первом этаже располагается гастробар «BOTTEGA», где подаются блюда кухни Европы, Италии, Азии и Ближнего Востока.

Рядом различные парки и скверы, аптеки и магазины.

Отель «Petra»Отель «Petra»Отель «Petra»Отель «Petra»Отель «Petra»Отель «Petra»Отель «Petra»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Северная»

2 ночи

Гостиница «Северная» располагается в самом центре Петрозаводска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры.

Гости могут воспользоваться качественным сервисом: бесплатный Wi-Fi, камера хранения багажа и тренажерный зал.

В номерном фонде представлены уютные и современные номера, которые полностью укомплектованы всем необходимым. В каждой комнате есть все, что нужно: эргономичная мебель, современная техника и индивидуальный санузел. Везде проводится регулярная уборка.

Каждое утро подают вкусные и сытные завтраки, которые полностью укомплектованы всем необходимым. Также работает ресторан, состоящий из нескольких залов.

Рядом с отелем есть автобусная остановка, а также Краеведческий музей и живописные парки для продолжительных пеших прогулок.

Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Саквояж впечатлений»

2 ночи

Отель «Саквояж впечатлений» расположен в историческом, деловом и культурном центре Петрозаводска, в непосредственной близости ко всем госучреждениям города, музеям, театрам и торговым центрам, что порадует гостей, ведь так важно сохранить пунктуальность в большом и суетливом городе.

Самый центр Петрозаводска, но тихий и спокойный — отель расположен на улице с односторонним движением, вдали от городских магистралей и транспортных артерий.

В пешей доступности — знаменитая набережная города с парками, скверами, зонами отдыха, тренажерами Маркелова и непревзойденными видами на Онежское озеро.

Преимущество отеля — спокойная камерная атмосфера, которая позволит отдохнуть после трудового дня, а также провести деловую встречу. Персонал отеля внимательно относится к каждому гостю и гарантирует внимание и безупречное качество сервиса в области гостеприимства.

Отель «Саквояж впечатлений»Отель «Саквояж впечатлений»Отель «Саквояж впечатлений»Отель «Саквояж впечатлений»Отель «Саквояж впечатлений»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Вся экскурсионная программа по маршруту (3 дня)
  • Транспортное обслуживание
  • Работа профессионального сертифицированного гида-экскурсовода
  • Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску
  • Входные билеты на интерактивную выставку «Калевала»
  • Национальный гастрономический мастер-класс по выпечке калиток и дегустационное чаепитие
  • Входные билеты и обзорная экскурсия в горном парке «Рускеала»
  • Входные билеты на эко-объекты: гора Сампо, вулкан Гирвас
  • Входные билеты в заповедник «Кивач» (включая музей природы и дендрарий)
  • Размещение в отеле 2 ночи
  • Питание, указанное в программе: завтраки (2 и 3 день), обед (1 день)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
  • Обеды и ужины (на маршрутах предусмотрено свободное время для посещения кафе)
  • Входные билеты на экологическую тропу «Ахинкоски» (ориентировочно: 500 руб. /взрослый, 400 руб. /льготный)
  • Активности внутри парка "Рускеала" (водная прогулка, Zip-line, экскурсия "Подземная Рускеала")
  • Личные расходы, сувениры
Место начала и завершения?
Г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
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Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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