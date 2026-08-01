1 день

Прибытие в Петрозаводск. Автобусно-пешеходная экскурсия. Интерактивная выставка. Мастер-класс по приготовлению «калиток»

Рекомендуем брать билеты на поезда прибывающие до 08:00.

Встреча у ж/д вокзала г. Петрозаводска. Посадка в комфортабельный автобус.

Автобусно-пешеходная экскурсия по столице Карелии. Знакомство с историей и архитектурой города.

Вы посетите историческую Круглую площадь, Соборную площадь и тихий Губернаторский парк с уникальной промышленной экспозицией. Прогулка по Онежской набережной.

Главный променад города — это настоящий музей современного искусства под открытым небом. Вы увидите оригинальные скульптуры и арт-объекты, подаренные Петрозаводску городами-побратимами.

Интерактивная выставка по карело-финскому эпосу «Калевала». Погружение в культурный символ края. Вы совершите прогулку по интерактивному рунопевческому лесу, вдохнете ароматы карельской тайги, попробуете выловить легендарную трехметровую щуку и узнаете древнюю легенду о сотворении мира.

Обед и гастрономический мастер-класс по приготовлению «калиток» (1,5 часа).

Знакомимся с национальной кухней. Под руководством опытного мастера вы своими руками научитесь готовить традиционные карельские пирожки — калитки с картофельной и брусничной начинкой. Программа завершится теплой дегустацией собственной выпечки и ароматного чая на местных травах.

Трансфер в отель, заселение, свободное время для отдыха.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160