1 день

Начало сплава. Пор. Цапфовский - пор. Хаут - пор. Сизовский, пор. Сизовский - пор. Собачий - Игнольская ГЭС

Путешествие начинается в Петрозаводске, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы. Рекомендуем приобретать билеты на поезд №018А с прибытием из Москвы.

После встречи на вокзале г. Петрозаводска вы позавтракаете в кафе.

Трансфер к месту начала сплава – Хаутоваара (120 км от Петрозаводска).

Обед в полевых условиях, подготовка снаряжения к выходу на реку.

Перед стартом вы прослушаете инструктаж по технике безопасности и подберете экипировку: спасжилет, каску, весла, неопреновый костюм (за дополнительную плату).

Общие и личные вещи будут упакованы в непромокаемые гермомешки.

Сплав на рафтах по реке Шуя: пор. Цапфовский – порог Хаут – пор. Сизовский (2-3 к. с.), пор. Сизовский – пор. Собачий – Игнольская ГЭС, 11 км.

Шуя — одна из самых длинных и крупных рек Республики Карелия.

Река с часто меняющимся настроением: то спокойная, то суровая, что особенно привлекает туристов.

Из-за того, что Шуя находится в окружении торфяных болот, воды реки окрашены в темный чайный цвет.

Сама река благосклонна к новичкам и детям, пороги здесь расположены от простого к сложному.

Ужин и ночевка в полевых условиях.

