Выходные на реке Шуя. Сплав на 3 дня в Карелии

Приглашаем вас провести активные выходные на одной из самых популярных рек Карелии.

За три дня вы насладитесь живописными пейзажами, вкусной походной кухней, уютными вечерами у костра и получите яркие впечатления от прохождения несложного сплава под руководством опытных инструкторов.

Карельская природа, интересные пороги и новые знакомства надолго обеспечат всплеск положительных эмоций и энергии!
Программа тура по дням

1 день

Начало сплава. Пор. Цапфовский - пор. Хаут - пор. Сизовский, пор. Сизовский - пор. Собачий - Игнольская ГЭС

Путешествие начинается в Петрозаводске, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы. Рекомендуем приобретать билеты на поезд №018А с прибытием из Москвы.

После встречи на вокзале г. Петрозаводска вы позавтракаете в кафе.

Трансфер к месту начала сплава – Хаутоваара (120 км от Петрозаводска).

Обед в полевых условиях, подготовка снаряжения к выходу на реку.

Перед стартом вы прослушаете инструктаж по технике безопасности и подберете экипировку: спасжилет, каску, весла, неопреновый костюм (за дополнительную плату).

Общие и личные вещи будут упакованы в непромокаемые гермомешки.

Сплав на рафтах по реке Шуя: пор. Цапфовский – порог Хаут – пор. Сизовский (2-3 к. с.), пор. Сизовский – пор. Собачий – Игнольская ГЭС, 11 км.

Шуя — одна из самых длинных и крупных рек Республики Карелия.

Река с часто меняющимся настроением: то спокойная, то суровая, что особенно привлекает туристов.

Из-за того, что Шуя находится в окружении торфяных болот, воды реки окрашены в темный чайный цвет.

Сама река благосклонна к новичкам и детям, пороги здесь расположены от простого к сложному.

Ужин и ночевка в полевых условиях.

Начало сплава. Пор. Цапфовский - пор. Хаут - пор. Сизовский, пор. Сизовский - пор. Собачий - Игнольская ГЭС
2 день

Продолжение сплава. Игнольская ГЭС - пор. Кеняйкоски - пор. Валойне - пор. Сарикоски - пор. Кумио

Завтрак в лагере.

Вас ждет маршрут сегодня: Игнольская ГЭС – пор. Кеняйкоски (3-4 к. с.) – пор. Валойне (1-2 к. с.) – пор. Сарикоски (1-2 к. с.) – пор. Кумио (2-3 к. с.), 15 км.

Самые сложные пороги, которые вы пройдете сегодня, – пороги Кеняйкоски и Кумио.

Инструктор принимает решение о прохождении или обносе порогов Кеняйкоски и Кумио в зависимости от общей готовности группы и уровня воды.

Порог Кеняйкоски (3-4 к. с.) – с карельского языка «чёрный порог», а всё потому что вода кажется чёрной из-за выходящих на поверхность каменных пород.

В пути для вас будет организован перекус.

Вечером вы примете участие в постановке лагеря и приготовлении ужина, а инструкторы проведут для вас мастер-класс по приготовлению карельской форели.

Ужин.

Свободное время в лагере: вы можете собраться группой у костра, поиграть в традиционные походные игры, поделиться впечатлениями от похода.

Ночевка в полевых условиях.

3 день

Завершение сплава в д. Соддер

После завтрака в лагере вы продолжите сплав по Шуе: пор. Кумио (2–3 к. с.) – деревня Соддер.

Общая длина маршрута – 15 км.

Часть пути вы будете проходить на веслах, а на более спокойных участках вы будете использовать мотор, чтобы насладиться живописными карельскими пейзажами.

В деревне Соддер собираем и сдаем снаряжение. Здесь вас ждет обед и баня.

Трансфер в г. Петрозаводск (110 км).

У вас будет свободное время в г. Петрозаводске, во время которого можно самостоятельно поужинать в приглянувшемся кафе или ресторанчике, купить сувениры и прогуляться по городу.

Отправление вечерними поездами с ж/д вокзала г. Петрозаводска.

Обратные билеты нужно купить на поезда с отправлением из Петрозаводска не ранее 21:00 в заключительный день тура.

Проживание

Тур предусматривает ночевки в трёхместных туристических палатках.

Стоимость тура на 1 человека – 22 000 руб.

Аренда одноместной или двухместной палатки —1500 руб. /тур.О необходимости одноместной или двухместной палатки сообщайте при оформлении тура.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

2 ночи

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Питание, указанное в программе (кроме ужина в последний день)
  • Работа инструкторов
  • Прокат снаряжения для сплава: рафты, весла, каски, спасжилеты, герметичные упаковки, мотор + ГСМ
  • Прокат снаряжения для лагеря: костровое снаряжение, палатки (трёхместные), теплоизоляционные коврики, спальники
  • Баня в конце маршрута
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Ужин в последний день программы (по желанию)
  • Второй спальный мешок (температура комфорт +6°, экстрим 0°) - 700 руб. /тур (после майских праздников). Оплачивается при бронировании тура
  • Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов - от 100 руб. /чел. /сутки
  • Неопреновый костюм - 2700 руб. /тур (по желанию)
  • Аренда одноместной или двухместной палатки - 1500 руб. /тур (по желанию)
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Г. Петрозаводcк
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Возьмите с собой:

  • рюкзак без станка или дорожную сумку;
  • спальный мешок (если нет личного, то на период тура его выдадут бесплатно).

Форма одежды во время сплава:

  • на ногах должны быть носки (не тонкие х/б, поплотнее). Обувь, которую не жалко намочить (кеды – идеально). Если есть неопреновые носки или неопреновые ботинки – это приветствуется;
  • резиновые сапоги запрещены, т. к. при попадании в воду они тянут участника вниз.
  • в качестве верхней одежды: удобная спортивная по погоде либо неопреновый костюм (при наличии). Желательно, чтобы одежда была быстросохнущей. Рекомендуем не брать джинсы, вместо них подойдут любые спортивные штаны;
  • рекомендовано: надеть на одежду легкий болоневый костюм (защита от ветра и влаги). Можно использовать дождевики из плотных материалов;
  • на руки можно взять тонкие х/б перчатки или неопреновые перчатки (не обязательно).
  • на голове будет каска, под нее можно надеть бандану;
  • можно взять фотоаппарат, на рафтах будут герметичные упаковки, в которые его можно будет спрятать в момент прохождения порога;
  • если вы носите очки, постарайтесь придумать для них цепочку (чтобы не утерять) или надеть на время сплава линзы.

Комплект одежды для переодевания после сплава:

  • комплект сухой удобной верхней одежды;
  • сухая удобная обувь и носки;
  • шапочка/бандана/баф;
  • комплект запасного нижнего белья.

Одежда для ночлега в палатке:

  • теплая свободная одежда (если есть, термобелье);
  • теплые носки (можно шерстяные) и тонкая шапочка (ночи бывают прохладными);
  • на вечер флисовая кофта/толстовка/куртка.

Для похода в туристскую баню:

  • индивидуальное полотенце;
  • купальник (в баню мальчики/девочки идут все вместе, группы по 8-10 человек);
  • сланцы/сандали спортивные.

Обувь (удобная, без каблуков):

  • одна для сплава по реке;
  • вторая для лагеря (можно взять резиновые сапоги, если по прогнозу дождь);
  • третья – «городская».

Личные вещи:

  • наколенники (при сплаве на катамаране) – не обязательно;
  • репелленты (комары, мошка);
  • фонарик с комплектом запасных батареек;
  • солнцезащитные очки и крем от загара и после загара, если по прогнозу солнечно;
  • средства личной гигиены (в том числе туалетную бумагу);
  • индивидуальную аптечку;
  • небольшой полиуретановый коврик для сидения;
  • портативное зарядное устройство;
  • личную посуду (кружку, глубокую миску, ложку).

Документы и деньги в герметичной упаковке:

  • паспорт;
  • страховой медицинский полис (можно ксерокопию);
  • рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
Нужен ли неопреновый костюм?

Неопреновый костюм желателен в месяцы, когда вода достаточно холодная, традиционно май-июнь, но зависит от погодных условий года. Возможна аренда.

Можно ли где-то оставить лишние вещи?

Компания не принимает ваши личные вещи на хранение во время активных туров. Во время сплавов мы предоставляем герметичные упаковки объемом 80 л, в них можно компактно разместить все необходимое.

Убедительная просьба не брать с собой вещи сверх нормы, так как это приводит к перегрузу и нарушает нормы и технику безопасности.

Как обеспечивается безопасность на маршруте?

В мае и сентябре в личном снаряжении рекомендуется иметь неопреновый костюм.

В июне, июле и августе уровень воды в реке постепенно падает, тем самым меняется уровень сложности порогов.

В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется.

Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков и не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников.

На воде участники всегда находятся в спасжилетах, а при прохождении опасных порогов – в касках.

Можно ли приехать на личном транспорте?

Можно приехать на личном автомобиле, городская платная стоянка. Подробности уточняйте при бронировании.

Можно ли взять с собой личное снаряжение?

О наличии своего снаряжения, которое вы планируете взять на тур, а также о необходимости одно-двухместной палатки просьба сообщать при оформлении тура.

Как я могу подготовиться к туру?

Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Поэтому для безопасного прохождения маршрута рекомендуем:

  • оценить свои физические возможности при выборе тура;
  • пройти медицинское обследование, выполнить рекомендации врачей;
  • взять с собой личное снаряжение в соответствии с рекомендациями турфирмы;
  • взять с собой личную аптечку;
  • пройти профилактику клещевого энцефалита.
Как обезопасить себя от укуса клеща?

Пик активности клещей весной и в начале лета, ареал распространения — Южная и Средняя Карелия.

Для профилактики клещевого энцефалита необходимо находиться на берегу в одежде, плотно обхватывающей запястья, поясницу, лодыжки, надевать капюшон.

Избегайте хождения по лиственным участкам леса, сухой траве.

Необходимо осматривать одежду каждые два часа.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможны ли изменения в программе?

Нитка маршрута может быть изменена в зависимости от погодных условий и уровня подготовки группы.

Будет ли мобильная связь на маршруте?

Устойчивый сигнал на протяжении всего маршрута у операторов «Мегафон» и «МТС». Остальные операторы могут «ловить» местами. Просьба предупредить родных.

Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

