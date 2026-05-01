За три дня вы насладитесь живописными пейзажами, вкусной походной кухней, уютными вечерами у костра и получите яркие впечатления от прохождения несложного сплава под руководством опытных инструкторов.
Карельская природа, интересные пороги и новые знакомства надолго обеспечат всплеск положительных эмоций и энергии!
Программа тура по дням
Начало сплава. Пор. Цапфовский - пор. Хаут - пор. Сизовский, пор. Сизовский - пор. Собачий - Игнольская ГЭС
Путешествие начинается в Петрозаводске, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы. Рекомендуем приобретать билеты на поезд №018А с прибытием из Москвы.
После встречи на вокзале г. Петрозаводска вы позавтракаете в кафе.
Трансфер к месту начала сплава – Хаутоваара (120 км от Петрозаводска).
Обед в полевых условиях, подготовка снаряжения к выходу на реку.
Перед стартом вы прослушаете инструктаж по технике безопасности и подберете экипировку: спасжилет, каску, весла, неопреновый костюм (за дополнительную плату).
Общие и личные вещи будут упакованы в непромокаемые гермомешки.
Сплав на рафтах по реке Шуя: пор. Цапфовский – порог Хаут – пор. Сизовский (2-3 к. с.), пор. Сизовский – пор. Собачий – Игнольская ГЭС, 11 км.
Шуя — одна из самых длинных и крупных рек Республики Карелия.
Река с часто меняющимся настроением: то спокойная, то суровая, что особенно привлекает туристов.
Из-за того, что Шуя находится в окружении торфяных болот, воды реки окрашены в темный чайный цвет.
Сама река благосклонна к новичкам и детям, пороги здесь расположены от простого к сложному.
Ужин и ночевка в полевых условиях.
Продолжение сплава. Игнольская ГЭС - пор. Кеняйкоски - пор. Валойне - пор. Сарикоски - пор. Кумио
Завтрак в лагере.
Вас ждет маршрут сегодня: Игнольская ГЭС – пор. Кеняйкоски (3-4 к. с.) – пор. Валойне (1-2 к. с.) – пор. Сарикоски (1-2 к. с.) – пор. Кумио (2-3 к. с.), 15 км.
Самые сложные пороги, которые вы пройдете сегодня, – пороги Кеняйкоски и Кумио.
Инструктор принимает решение о прохождении или обносе порогов Кеняйкоски и Кумио в зависимости от общей готовности группы и уровня воды.
Порог Кеняйкоски (3-4 к. с.) – с карельского языка «чёрный порог», а всё потому что вода кажется чёрной из-за выходящих на поверхность каменных пород.
В пути для вас будет организован перекус.
Вечером вы примете участие в постановке лагеря и приготовлении ужина, а инструкторы проведут для вас мастер-класс по приготовлению карельской форели.
Ужин.
Свободное время в лагере: вы можете собраться группой у костра, поиграть в традиционные походные игры, поделиться впечатлениями от похода.
Ночевка в полевых условиях.
Завершение сплава в д. Соддер
После завтрака в лагере вы продолжите сплав по Шуе: пор. Кумио (2–3 к. с.) – деревня Соддер.
Общая длина маршрута – 15 км.
Часть пути вы будете проходить на веслах, а на более спокойных участках вы будете использовать мотор, чтобы насладиться живописными карельскими пейзажами.
В деревне Соддер собираем и сдаем снаряжение. Здесь вас ждет обед и баня.
Трансфер в г. Петрозаводск (110 км).
У вас будет свободное время в г. Петрозаводске, во время которого можно самостоятельно поужинать в приглянувшемся кафе или ресторанчике, купить сувениры и прогуляться по городу.
Отправление вечерними поездами с ж/д вокзала г. Петрозаводска.
Обратные билеты нужно купить на поезда с отправлением из Петрозаводска не ранее 21:00 в заключительный день тура.
Проживание
Тур предусматривает ночевки в трёхместных туристических палатках.
Стоимость тура на 1 человека – 22 000 руб.
Аренда одноместной или двухместной палатки —1500 руб. /тур.О необходимости одноместной или двухместной палатки сообщайте при оформлении тура.
Тур предусматривает проживание трёхместных туристических палатках.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Питание, указанное в программе (кроме ужина в последний день)
- Работа инструкторов
- Прокат снаряжения для сплава: рафты, весла, каски, спасжилеты, герметичные упаковки, мотор + ГСМ
- Прокат снаряжения для лагеря: костровое снаряжение, палатки (трёхместные), теплоизоляционные коврики, спальники
- Баня в конце маршрута
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Ужин в последний день программы (по желанию)
- Второй спальный мешок (температура комфорт +6°, экстрим 0°) - 700 руб. /тур (после майских праздников). Оплачивается при бронировании тура
- Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов - от 100 руб. /чел. /сутки
- Неопреновый костюм - 2700 руб. /тур (по желанию)
- Аренда одноместной или двухместной палатки - 1500 руб. /тур (по желанию)
- Сувениры
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Возьмите с собой:
- рюкзак без станка или дорожную сумку;
- спальный мешок (если нет личного, то на период тура его выдадут бесплатно).
Форма одежды во время сплава:
- на ногах должны быть носки (не тонкие х/б, поплотнее). Обувь, которую не жалко намочить (кеды – идеально). Если есть неопреновые носки или неопреновые ботинки – это приветствуется;
- резиновые сапоги запрещены, т. к. при попадании в воду они тянут участника вниз.
- в качестве верхней одежды: удобная спортивная по погоде либо неопреновый костюм (при наличии). Желательно, чтобы одежда была быстросохнущей. Рекомендуем не брать джинсы, вместо них подойдут любые спортивные штаны;
- рекомендовано: надеть на одежду легкий болоневый костюм (защита от ветра и влаги). Можно использовать дождевики из плотных материалов;
- на руки можно взять тонкие х/б перчатки или неопреновые перчатки (не обязательно).
- на голове будет каска, под нее можно надеть бандану;
- можно взять фотоаппарат, на рафтах будут герметичные упаковки, в которые его можно будет спрятать в момент прохождения порога;
- если вы носите очки, постарайтесь придумать для них цепочку (чтобы не утерять) или надеть на время сплава линзы.
Комплект одежды для переодевания после сплава:
- комплект сухой удобной верхней одежды;
- сухая удобная обувь и носки;
- шапочка/бандана/баф;
- комплект запасного нижнего белья.
Одежда для ночлега в палатке:
- теплая свободная одежда (если есть, термобелье);
- теплые носки (можно шерстяные) и тонкая шапочка (ночи бывают прохладными);
- на вечер флисовая кофта/толстовка/куртка.
Для похода в туристскую баню:
- индивидуальное полотенце;
- купальник (в баню мальчики/девочки идут все вместе, группы по 8-10 человек);
- сланцы/сандали спортивные.
Обувь (удобная, без каблуков):
- одна для сплава по реке;
- вторая для лагеря (можно взять резиновые сапоги, если по прогнозу дождь);
- третья – «городская».
Личные вещи:
- наколенники (при сплаве на катамаране) – не обязательно;
- репелленты (комары, мошка);
- фонарик с комплектом запасных батареек;
- солнцезащитные очки и крем от загара и после загара, если по прогнозу солнечно;
- средства личной гигиены (в том числе туалетную бумагу);
- индивидуальную аптечку;
- небольшой полиуретановый коврик для сидения;
- портативное зарядное устройство;
- личную посуду (кружку, глубокую миску, ложку).
Документы и деньги в герметичной упаковке:
- паспорт;
- страховой медицинский полис (можно ксерокопию);
- рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
Нужен ли неопреновый костюм?
Неопреновый костюм желателен в месяцы, когда вода достаточно холодная, традиционно май-июнь, но зависит от погодных условий года. Возможна аренда.
Можно ли где-то оставить лишние вещи?
Компания не принимает ваши личные вещи на хранение во время активных туров. Во время сплавов мы предоставляем герметичные упаковки объемом 80 л, в них можно компактно разместить все необходимое.
Убедительная просьба не брать с собой вещи сверх нормы, так как это приводит к перегрузу и нарушает нормы и технику безопасности.
Как обеспечивается безопасность на маршруте?
В мае и сентябре в личном снаряжении рекомендуется иметь неопреновый костюм.
В июне, июле и августе уровень воды в реке постепенно падает, тем самым меняется уровень сложности порогов.
В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется.
Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков и не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников.
На воде участники всегда находятся в спасжилетах, а при прохождении опасных порогов – в касках.
Можно ли приехать на личном транспорте?
Можно приехать на личном автомобиле, городская платная стоянка. Подробности уточняйте при бронировании.
Можно ли взять с собой личное снаряжение?
О наличии своего снаряжения, которое вы планируете взять на тур, а также о необходимости одно-двухместной палатки просьба сообщать при оформлении тура.
Как я могу подготовиться к туру?
Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Поэтому для безопасного прохождения маршрута рекомендуем:
- оценить свои физические возможности при выборе тура;
- пройти медицинское обследование, выполнить рекомендации врачей;
- взять с собой личное снаряжение в соответствии с рекомендациями турфирмы;
- взять с собой личную аптечку;
- пройти профилактику клещевого энцефалита.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Пик активности клещей весной и в начале лета, ареал распространения — Южная и Средняя Карелия.
Для профилактики клещевого энцефалита необходимо находиться на берегу в одежде, плотно обхватывающей запястья, поясницу, лодыжки, надевать капюшон.
Избегайте хождения по лиственным участкам леса, сухой траве.
Необходимо осматривать одежду каждые два часа.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
Нитка маршрута может быть изменена в зависимости от погодных условий и уровня подготовки группы.
Будет ли мобильная связь на маршруте?
Устойчивый сигнал на протяжении всего маршрута у операторов «Мегафон» и «МТС». Остальные операторы могут «ловить» местами. Просьба предупредить родных.