Будем жить в палатке, готовить на костре и много-много гулять мимо крутых скал, вдыхать свежий хвойный аромат и наслаждаться тишиной вдали
Описание тура
Организационные детали
Перед туром необходимо заранее оформить страховку от клещевого энцефалита.
Позаботьтесь об удобной одежде и обуви по сезону, обязательно возьмите паспорт, полис ОМС, рюкзак, тёплые вещи, пенку, спальный мешок, трекинговые палки, сидушку, крем от загара, фонарик налобный, средство от комаров и клещей.
Проживание. Будем жить в общей палатке на 10 человек. Спальник, пенку и сидушку вы можете арендовать у нас за доплату или взять своё снаряжение.
Питание. В программу включено 3-разовое питание.
Сложность. Будем проходить до 10 км.
Возможно проведение тура в индивидуальном формате по запросу.
Программа тура по дням
Прогулка по лесу, посиделки у костра и просмотр фильма
Встретимся в Петрозаводске и в 8:30 отправимся в карельское село Янишполе. Расстояние — 35 км. Часть пути до поселения пройдём пешком налегке, около 10 км. Дорога проведёт нас по загадочному лесу, через который проглядывают суровые скалы. А ещё увидим Онежское озеро во всей красе. Идти будем не спеша, наслаждаясь пейзажами и фотографируясь.
Прибудем в лагерь к обеду и поедим. Вечером вместе приготовим ужин, посидим у костра и проводим закат. Когда на лес опустится тьма, мы зажжём фонарики, устроимся поудобнее и включим фильм. Настоящий кинотеатр под звёздами!
Эстетичный завтрак, лесные ароматы и Онежское озеро
День начнём с зарядки, а продолжим кулинарным мастер-классом, будем готовить блюдо по авторскому рецепту. После завтрака прогуляемся по густом лесу и полюбуемся каменными громадами, а если позволит погода, то позагораем под карельским солнышком и искупаемся в озере. Соберём наш лагерь и начнём обратный путь по уже знакомой тропе. Затем отвезём вас в Петрозаводск.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|15 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из Петрозаводска до Янишполе и обратно на комфортабельном микроавтобусе
- Питание
- Проживание в общей палатке
- Профессиональная фото - и видеосъёмка
- Сопровождение гидом
- Групповое снаряжение (палатки, котлы, топоры, костровое оборудование, аптечка)
- Регистрация группы в МЧС
Что не входит в цену
- Билеты до Петрозаводска и обратно из вашего города
- Прокат личного снаряжения (если необходимо, можем дать спальник, пенку, сидушку)
- Страховка для треккинга и походов
- Страховка от клещей