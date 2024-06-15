Выходные в карельском лесу с костром и кинотеатром под звёздами

Отдохнуть душой, полюбоваться Онежским озером и почувствовать походную романтику
Приглашаем отдохнуть от суеты, забот и проблем в карельском лесу.

Будем жить в палатке, готовить на костре и много-много гулять мимо крутых скал, вдыхать свежий хвойный аромат и наслаждаться тишиной вдали
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от цивилизации.

Никаких тяжёлых рюкзаков и сложных переходов — бродить будем много, но налегке и без спешки, делая остановки для фотографий.

А вечером устроим киносеанс прямо под открытым небом! Мы научим вас готовить на природе и вместе сделаем эстетичный бранч, погрузим в историю Карелии, в обычаи и традиции местных, расскажем, что такое петроглифы.

Выходные в карельском лесу с костром и кинотеатром под звёздами
Выходные в карельском лесу с костром и кинотеатром под звёздами
Выходные в карельском лесу с костром и кинотеатром под звёздами
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30

Описание тура

Организационные детали

Перед туром необходимо заранее оформить страховку от клещевого энцефалита.

Позаботьтесь об удобной одежде и обуви по сезону, обязательно возьмите паспорт, полис ОМС, рюкзак, тёплые вещи, пенку, спальный мешок, трекинговые палки, сидушку, крем от загара, фонарик налобный, средство от комаров и клещей.

Проживание. Будем жить в общей палатке на 10 человек. Спальник, пенку и сидушку вы можете арендовать у нас за доплату или взять своё снаряжение.

Питание. В программу включено 3-разовое питание.

Сложность. Будем проходить до 10 км.

Возможно проведение тура в индивидуальном формате по запросу.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по лесу, посиделки у костра и просмотр фильма

Встретимся в Петрозаводске и в 8:30 отправимся в карельское село Янишполе. Расстояние — 35 км. Часть пути до поселения пройдём пешком налегке, около 10 км. Дорога проведёт нас по загадочному лесу, через который проглядывают суровые скалы. А ещё увидим Онежское озеро во всей красе. Идти будем не спеша, наслаждаясь пейзажами и фотографируясь.

Прибудем в лагерь к обеду и поедим. Вечером вместе приготовим ужин, посидим у костра и проводим закат. Когда на лес опустится тьма, мы зажжём фонарики, устроимся поудобнее и включим фильм. Настоящий кинотеатр под звёздами!

Прогулка по лесу, посиделки у костра и просмотр фильмаПрогулка по лесу, посиделки у костра и просмотр фильмаПрогулка по лесу, посиделки у костра и просмотр фильмаПрогулка по лесу, посиделки у костра и просмотр фильмаПрогулка по лесу, посиделки у костра и просмотр фильмаПрогулка по лесу, посиделки у костра и просмотр фильма
2 день

Эстетичный завтрак, лесные ароматы и Онежское озеро

День начнём с зарядки, а продолжим кулинарным мастер-классом, будем готовить блюдо по авторскому рецепту. После завтрака прогуляемся по густом лесу и полюбуемся каменными громадами, а если позволит погода, то позагораем под карельским солнышком и искупаемся в озере. Соберём наш лагерь и начнём обратный путь по уже знакомой тропе. Затем отвезём вас в Петрозаводск.

Эстетичный завтрак, лесные ароматы и Онежское озероЭстетичный завтрак, лесные ароматы и Онежское озероЭстетичный завтрак, лесные ароматы и Онежское озероЭстетичный завтрак, лесные ароматы и Онежское озероЭстетичный завтрак, лесные ароматы и Онежское озероЭстетичный завтрак, лесные ароматы и Онежское озероЭстетичный завтрак, лесные ароматы и Онежское озеро

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет15 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из Петрозаводска до Янишполе и обратно на комфортабельном микроавтобусе
  • Питание
  • Проживание в общей палатке
  • Профессиональная фото - и видеосъёмка
  • Сопровождение гидом
  • Групповое снаряжение (палатки, котлы, топоры, костровое оборудование, аптечка)
  • Регистрация группы в МЧС
Что не входит в цену
  • Билеты до Петрозаводска и обратно из вашего города
  • Прокат личного снаряжения (если необходимо, можем дать спальник, пенку, сидушку)
  • Страховка для треккинга и походов
  • Страховка от клещей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петрозаводск, 8:30
Завершение: Петрозаводск, после обеда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыМногодневные походы

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