Встретимся в Петрозаводске и в 8:30 отправимся в карельское село Янишполе. Расстояние — 35 км. Часть пути до поселения пройдём пешком налегке, около 10 км. Дорога проведёт нас по загадочному лесу, через который проглядывают суровые скалы. А ещё увидим Онежское озеро во всей красе. Идти будем не спеша, наслаждаясь пейзажами и фотографируясь.

Прибудем в лагерь к обеду и поедим. Вечером вместе приготовим ужин, посидим у костра и проводим закат. Когда на лес опустится тьма, мы зажжём фонарики, устроимся поудобнее и включим фильм. Настоящий кинотеатр под звёздами!