9 дней
Жемчужное ожерелье Карелии
Начало: Республика Карелия, Сортавала
«Юрий предлагает уникальную авторскую программу: Секирная гора — скит Савватьево — аллея Юнг — дамба Красного озера (с купанием) — скит Исаково»
27 мая в 10:00
10 июн в 10:00
от 111 000₽ за человека
3 дня
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Увидеть топовые места, прокатиться на снегоходах, научиться печь калитки и пожить в уютном глэмпинге
Начало: Петрозаводск, 9:00
«На этот день мы подготовили для вас авторский маршрут, чтобы показать вам первозданную и уединённую природу Карелии»
13 дек в 08:00
27 дек в 08:00
43 600₽ за человека
2 дня
Выходные в карельском лесу с костром и кинотеатром под звёздами
Отдохнуть душой, полюбоваться Онежским озером и почувствовать походную романтику
Начало: Петрозаводск, 8:30
«День начнём с зарядки, а продолжим кулинарным мастер-классом, будем готовить блюдо по авторскому рецепту»
15 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна8 августа 2024Интересная и увлекательная поездка. Отличный гид Анна Ивановна! Отдельная благодарность за её опыт и знания, которые она с душой сумела
- ССергей6 августа 2024Здравствуйте. Отличный тур по основным самым красивым и запоминающимся местам Карелии.
- ТТимофеева3 августа 2024Понравились все места где мы побывали, очень повезло с погодой, сами мы вероятно не смогли бы посетить столько красивых мест,
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Авторские»
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Сейчас в Петрозаводске в категории "Авторские" можно забронировать 3 тура от 15 500 до 111 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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