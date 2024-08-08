Авторские туры от местных гидов Петрозаводска

Найдено 3 тура в категории «Авторские» в Петрозаводске, цены от 15 500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Жемчужное ожерелье Карелии
На автобусе
3 отзыва
9 дней
Жемчужное ожерелье Карелии
Начало: Республика Карелия, Сортавала
«Юрий предлагает уникальную авторскую программу: Секирная гора — скит Савватьево — аллея Юнг — дамба Красного озера (с купанием) — скит Исаково»
27 мая в 10:00
10 июн в 10:00
от 111 000 за человека
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
На машине
На снегоходах
3 дня
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Увидеть топовые места, прокатиться на снегоходах, научиться печь калитки и пожить в уютном глэмпинге
Начало: Петрозаводск, 9:00
«На этот день мы подготовили для вас авторский маршрут, чтобы показать вам первозданную и уединённую природу Карелии»
13 дек в 08:00
27 дек в 08:00
43 600 за человека
Выходные в карельском лесу с костром и кинотеатром под звёздами
На машине
2 дня
Выходные в карельском лесу с костром и кинотеатром под звёздами
Отдохнуть душой, полюбоваться Онежским озером и почувствовать походную романтику
Начало: Петрозаводск, 8:30
«День начнём с зарядки, а продолжим кулинарным мастер-классом, будем готовить блюдо по авторскому рецепту»
15 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    8 августа 2024
    Жемчужное ожерелье Карелии
    Интересная и увлекательная поездка. Отличный гид Анна Ивановна! Отдельная благодарность за её опыт и знания, которые она с душой сумела
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    передать всем. Замечательная природа, хороший сервис, отменная кухня! Но… Очень много информации и экскурсий вставлено в этот тур. Нагрузка и гиду и путешественникам. Ранние подъемы и длительные переезды не всегда были оправданы. Очень большая по количеству путешествующих группа. Трудности в общении.

  • С
    Сергей
    6 августа 2024
    Жемчужное ожерелье Карелии
    Здравствуйте. Отличный тур по основным самым красивым и запоминающимся местам Карелии.
  • Т
    Тимофеева
    3 августа 2024
    Жемчужное ожерелье Карелии
    Понравились все места где мы побывали, очень повезло с погодой, сами мы вероятно не смогли бы посетить столько красивых мест,
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    но был очень интенсивный первый день с обзорной экскурсией по г. Сортавала и 5-ти часовым посещением Валаама, с поздним обедом (это очень субъективно т. к. у нас был перелет, затем поезд и разница во времени)

    Понравились все места где мы побывали, очень повезло с погодой, сами мы вероятно не смогли быПонравились все места где мы побывали, очень повезло с погодой, сами мы вероятно не смогли быПонравились все места где мы побывали, очень повезло с погодой, сами мы вероятно не смогли быПонравились все места где мы побывали, очень повезло с погодой, сами мы вероятно не смогли быПонравились все места где мы побывали, очень повезло с погодой, сами мы вероятно не смогли быПонравились все места где мы побывали, очень повезло с погодой, сами мы вероятно не смогли быПонравились все места где мы побывали, очень повезло с погодой, сами мы вероятно не смогли бы

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Авторские»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Жемчужное ожерелье Карелии
  2. Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
  3. Выходные в карельском лесу с костром и кинотеатром под звёздами
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Курорт Марциальные воды
  5. Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Онежская набережная
  8. Мраморный каньон
  9. Ладожское озеро
  10. Кивач
Сколько стоит тур в Петрозаводске в сентябре 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Авторские" можно забронировать 3 тура от 15 500 до 111 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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