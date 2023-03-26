Карельские истории: 2 дня в краю озёр

Увидеть топовые места, полюбоваться водопадами и шхерами, обнять хаски и погладить оленей
Никогда не бывали в Карелии? Едем с нами! Уже бывали в Карелии? Всё равно едем с нами! Мы погуляем в знаменитом парке «Рускеала», пройдёмся по Онежской набережной в Петрозаводске, послушаем
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шум водопадов Ахвенкоски и Кивач и посмотрим на памятники архитектуры. Заглянем в гости к ездовым собакам и другим домашним животным. Вы увидите яранги и чумы и узнаете увлекательные истории прошлого и настоящего северной земли. Интересно будет и детям, и взрослым!

4.5
2 отзыва
Карельские истории: 2 дня в краю озёр
Карельские истории: 2 дня в краю озёр
Карельские истории: 2 дня в краю озёр
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30

Описание тура

Организационные детали

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объёма и качества услуг. При покупке ж. -д. и авиабилетов обратите внимание, что время возвращения в Санкт-Петербург указано
ориентировочное.
Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги на дополнительные расходы: на объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.

Проживание. В одном из отелей категории «оптима»: «Вилла Айно», «Заречная», «Илма», «Ладога», «Акватика», «Караван», «Петрозаводск», «Ауринко».
За доплату в одном из отелей категории «хит»: «13 стульев», «Фрегат», «Питер ИНН», «Онежский замок», «Саквояж», «Северная», «Спа-отель Карелия», «Космос».
Конкретный отель подтверждается накануне поездки. Размещение двухместное.

Питание. В стоимость включён завтрак в отеле (континентальный или шведский стол — в зависимости от отеля), обеды и ужины — за доплату.

Транспорт. Туристический автобус на 50 мест.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Крепость Корела, город Сортавала, водопады Ахвенкоски, горный парк «Рускеала»

Встречаемся и отправляемся в насыщенное путешествие. В 09:00 остановимся на берегу пруда у средневековой Кексгольмской крепости (Корела) в Приозёрске. Вы прогуляетесь вдоль каменных стен и увидите места съёмок фильма «Брат» и клипа группы «Nautilus Pompilius» на песню «Крылья», узнаете историю сооружения и почему у крепости много названий.

Затем едем в г. Сортавала на берегу Ладоги, в самом центре Ладожских шхер. Вы полюбуетесь скалистыми фьордами на фоне озера, послушаете рассказ гида об истории этих мест, где долгое время жили финны и карелы, и достопримечательностях города. Посмотрите на памятник Рунопевцу, дом Леандера в стиле «северный модерн», Храм Николая Чудотворца в стиле классицизма с элементами барокко.

После обеда в кафе города побываем у водопадов Ахвенкоски — живописных незамерзающих каскадов на лесной речке в окружении гранитных уступов. Здесь проходили съёмки таких знаменитых кинофильмов, как «А зори здесь тихие…», «Тёмный мир». Желающие прогуляются по экомаршруту «Аллея сказок» и посмотрят с высоты подвесных мостов на бурлящие воды и фигурки персонажей карельских мифов и знаменитого эпоса «Калевала», спрятанные среди деревьев (за доплату).

В 14:30 прибудем в горный парк «Рускеала». Местный гид познакомит вас с многовековой историей этого места, а после экскурсии до 17:00 будет свободное время. Можно прогуляться по оборудованным тропам вокруг каньона и полюбоваться контрастом тёмных сосен и елей и цветной подсветкой на скалах; посетить Итальянский карьер («Итальянские каменоломни») и посмотреть на срезы мрамора и заполненный водой мраморный бассейн. В парке есть и экстремальные развлечения: зиплайн, тарзанка над каньоном, верёвочный городок.

В 17:00 выезжаем в Петрозаводск, где окажемся через 4 часа, разместимся в отеле и отдохнём.

Крепость Корела, город Сортавала, водопады Ахвенкоски, горный парк «Рускеала»Крепость Корела, город Сортавала, водопады Ахвенкоски, горный парк «Рускеала»Крепость Корела, город Сортавала, водопады Ахвенкоски, горный парк «Рускеала»Крепость Корела, город Сортавала, водопады Ахвенкоски, горный парк «Рускеала»
2 день

Прогулка вдоль Онеги, заповедник «Кивач», вотчина Талви Укко, Александро-Свирский монастырь

После завтрака в 08:00 отправляемся гулять по набережной Онежского озера, визитной карточке Петрозаводска и настоящему музею под открытым небом, где собраны подаренные другими городами скульптуры. Вы насладитесь видом белоснежной ротонды, к которой любят приходить молодожёны, и попросите о заветном у «Дерева желаний».

Затем направимся в государственный заповедник «Кивач» к одноимённому равнинному водопаду, второму по величине в Европе. Вы увидите, как сжатая базальтовыми скалами река Суна обрушивается по ступеням каменной лестницы, образуя мощный пенный водоворот и создавая впечатляющий шум, полюбуетесь видами с обзорной площадки. По желанию, можно заглянуть в Музей природы.

Нагулявшись, едем на вотчину карельского Деда Мороза — Талви Укко в деревне Чална, где посетим самый большой в России питомник ездовых собак. Каюр расскажет об особенностях пород, вы сможете погладить четвероногих друзей, сделать милые фото с ослепительно-снежным самоедом и большим аляскинским маламутом, попробовать себя в дог-трекинге. После обеда в трапезной прогуляемся по оленьей ферме: вы узнаете, почему северный олень считается символом благополучия и о роли этих животных в освоении русского севера. Побываем на мини-ферме с домашними животными и в саамской деревне: вы посмотрите на яранги и чумы и погрузитесь в атмосферу мира «Калевалы» — карело-финского эпоса.

В 15:30 — снова с путь. В 18:00 посетим Александро-Свирский монастырь на берегу озера, который считается центром распространения русской культуры на земли карел и вепсов. Каждый год сюда приезжают тысячи паломников, любителей истории и архитектуры. Гид проведёт вас по главным святыням и расскажет об их прошлом и настоящем. Вы полюбуетесь сказочным видом молочно-белых стен, вписанных в живописный пейзаж.

Затем отправляемся в Санкт-Петербург, в 20:00 заглянув по дороге в комплекс «Фермерская Усадьба»: вы сможете отдохнуть в деревянной беседке, перекусить в местной трапезной и купить фермерскую продукцию.

Прогулка вдоль Онеги, заповедник «Кивач», вотчина Талви Укко, Александро-Свирский монастырьПрогулка вдоль Онеги, заповедник «Кивач», вотчина Талви Укко, Александро-Свирский монастырьПрогулка вдоль Онеги, заповедник «Кивач», вотчина Талви Укко, Александро-Свирский монастырьПрогулка вдоль Онеги, заповедник «Кивач», вотчина Талви Укко, Александро-Свирский монастырьПрогулка вдоль Онеги, заповедник «Кивач», вотчина Талви Укко, Александро-Свирский монастырьПрогулка вдоль Онеги, заповедник «Кивач», вотчина Талви Укко, Александро-Свирский монастырьПрогулка вдоль Онеги, заповедник «Кивач», вотчина Талви Укко, Александро-Свирский монастырь

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет12 375 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на комфортном автобусе 2-местное проживание в гостиницах категории «оптима»
  • Завтрак в отеле
  • Все экскурсии по программе и входные билеты
Что не входит в цену
  • Ж. - д. или авиабилеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Развлечения в горном парке «Рускеала»
  • Обеды - 650-850 руб
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски
  • Доплата за одноместное проживание в гостиницах категории «оптима» - 2970 руб
  • При проживании в гостиницах категории «хит» стоимость тура составит 14 245 руб. в двухместном номере, 18 865 руб. в одноместном
  • Скидки: детям до 7 лет - 850 руб., школьникам - 500 руб., студентам - 450 руб., людям 60+ - 350 руб
  • Внимание: для заездов со 2 по 8 января стоимость тура при проживании в отеле категории «оптима» составляет 14 245 руб. с человека при 2-местном размещении, 17 655 руб. при 1-местном
  • При проживании в отеле категории «хит» 16 390 руб. с человека при 2-местном размещении, 21 670 руб. при 1-местном
  • Стоимость обедов - от 850-950 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, 06:15 - подача автобуса к станции метро "Площадь Восстания", 06:30 - отправление. 06:55 - подача автобуса к станции метро "Озерки", 07:00 - отправление
Завершение: Санкт-Петербург. 23:00 - станция метро "Ул. Дыбенко", 23:30 - станция метро "Площадь Восстания"
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
А
26 мар 2023
Добрый день. В целом экскурсия понравилась. Основной гид от компании Кирилл прекрасный рассказчик. Больше понравился первый день поездки. Больше были на природе, ради чего и брали этот тур. Был очень
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вкусный обед. На второй день из природных объектов был, если не ошибаюсь, только равнинный водопад Кивач и дендропарк. Набережная Петрозаводска больше запомнилась рассказом и комментариями Кирилла. Понравилась одна из скульптур. Усадьба местного деда мороза не сильно впечатлила. Местный музей, на мой взгляд, больше подходит для детей. Обед не такой вкусный, как в первый день. Из интересного питомник ездовых собак, рассказ о них со знанием дела. Последним объектом был Свято-Троицкий монастырь Александра. Хотя мы двигались в графике, времени на него не хватило. Местный гид, которая должна была провести экскурсию по монастырю, почему-то решила ограничиться походами по церковной лавке. Видимо она решила что мы поломники. Это было не уместно, не информативно, и не красиво. То немногое, что она все-таки сказала как гид, нам в автобусе рассказал Кирилл на подъезде к монастырь. В общем, концовочку смазали. Общая оценка 4 только из-за этого.
Но поскольку запоминается последнее, в конце отзыва только о хорошем:
Итог, гид Кирилл - 5+ баллов. Водитель Владимир - 5 баллов. Природа - 5 баллов.

Добрый день. В целом экскурсия понравилась. Основной гид от компании Кирилл прекрасный рассказчик. Больше понравился первыйДобрый день. В целом экскурсия понравилась. Основной гид от компании Кирилл прекрасный рассказчик. Больше понравился первыйДобрый день. В целом экскурсия понравилась. Основной гид от компании Кирилл прекрасный рассказчик. Больше понравился первыйДобрый день. В целом экскурсия понравилась. Основной гид от компании Кирилл прекрасный рассказчик. Больше понравился первый
Л
26 фев 2023
Хорошая организация тура, профессиональный и внимательный гид. Хороший выбор гостиниц для размещения, но не очень удачный выбор мест для питания). Удается в два дня посетить интересные места, что,возможно, не удалось бы успеть собственным ходом. Но при этом времени на объекте не всегда хватает, кажется,что ещё бы полчаса, тогда точно можно было бы успеть все. В общем,рекомендую!

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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