Описание тура
Организационные детали
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объёма и качества услуг. При покупке ж. -д. и авиабилетов обратите внимание, что время возвращения в Санкт-Петербург указано
ориентировочное.
Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги на дополнительные расходы: на объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.
Проживание. В одном из отелей категории «оптима»: «Вилла Айно», «Заречная», «Илма», «Ладога», «Акватика», «Караван», «Петрозаводск», «Ауринко».
За доплату в одном из отелей категории «хит»: «13 стульев», «Фрегат», «Питер ИНН», «Онежский замок», «Саквояж», «Северная», «Спа-отель Карелия», «Космос».
Конкретный отель подтверждается накануне поездки. Размещение двухместное.
Питание. В стоимость включён завтрак в отеле (континентальный или шведский стол — в зависимости от отеля), обеды и ужины — за доплату.
Транспорт. Туристический автобус на 50 мест.
Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.
Программа тура по дням
Крепость Корела, город Сортавала, водопады Ахвенкоски, горный парк «Рускеала»
Встречаемся и отправляемся в насыщенное путешествие. В 09:00 остановимся на берегу пруда у средневековой Кексгольмской крепости (Корела) в Приозёрске. Вы прогуляетесь вдоль каменных стен и увидите места съёмок фильма «Брат» и клипа группы «Nautilus Pompilius» на песню «Крылья», узнаете историю сооружения и почему у крепости много названий.
Затем едем в г. Сортавала на берегу Ладоги, в самом центре Ладожских шхер. Вы полюбуетесь скалистыми фьордами на фоне озера, послушаете рассказ гида об истории этих мест, где долгое время жили финны и карелы, и достопримечательностях города. Посмотрите на памятник Рунопевцу, дом Леандера в стиле «северный модерн», Храм Николая Чудотворца в стиле классицизма с элементами барокко.
После обеда в кафе города побываем у водопадов Ахвенкоски — живописных незамерзающих каскадов на лесной речке в окружении гранитных уступов. Здесь проходили съёмки таких знаменитых кинофильмов, как «А зори здесь тихие…», «Тёмный мир». Желающие прогуляются по экомаршруту «Аллея сказок» и посмотрят с высоты подвесных мостов на бурлящие воды и фигурки персонажей карельских мифов и знаменитого эпоса «Калевала», спрятанные среди деревьев (за доплату).
В 14:30 прибудем в горный парк «Рускеала». Местный гид познакомит вас с многовековой историей этого места, а после экскурсии до 17:00 будет свободное время. Можно прогуляться по оборудованным тропам вокруг каньона и полюбоваться контрастом тёмных сосен и елей и цветной подсветкой на скалах; посетить Итальянский карьер («Итальянские каменоломни») и посмотреть на срезы мрамора и заполненный водой мраморный бассейн. В парке есть и экстремальные развлечения: зиплайн, тарзанка над каньоном, верёвочный городок.
В 17:00 выезжаем в Петрозаводск, где окажемся через 4 часа, разместимся в отеле и отдохнём.
Прогулка вдоль Онеги, заповедник «Кивач», вотчина Талви Укко, Александро-Свирский монастырь
После завтрака в 08:00 отправляемся гулять по набережной Онежского озера, визитной карточке Петрозаводска и настоящему музею под открытым небом, где собраны подаренные другими городами скульптуры. Вы насладитесь видом белоснежной ротонды, к которой любят приходить молодожёны, и попросите о заветном у «Дерева желаний».
Затем направимся в государственный заповедник «Кивач» к одноимённому равнинному водопаду, второму по величине в Европе. Вы увидите, как сжатая базальтовыми скалами река Суна обрушивается по ступеням каменной лестницы, образуя мощный пенный водоворот и создавая впечатляющий шум, полюбуетесь видами с обзорной площадки. По желанию, можно заглянуть в Музей природы.
Нагулявшись, едем на вотчину карельского Деда Мороза — Талви Укко в деревне Чална, где посетим самый большой в России питомник ездовых собак. Каюр расскажет об особенностях пород, вы сможете погладить четвероногих друзей, сделать милые фото с ослепительно-снежным самоедом и большим аляскинским маламутом, попробовать себя в дог-трекинге. После обеда в трапезной прогуляемся по оленьей ферме: вы узнаете, почему северный олень считается символом благополучия и о роли этих животных в освоении русского севера. Побываем на мини-ферме с домашними животными и в саамской деревне: вы посмотрите на яранги и чумы и погрузитесь в атмосферу мира «Калевалы» — карело-финского эпоса.
В 15:30 — снова с путь. В 18:00 посетим Александро-Свирский монастырь на берегу озера, который считается центром распространения русской культуры на земли карел и вепсов. Каждый год сюда приезжают тысячи паломников, любителей истории и архитектуры. Гид проведёт вас по главным святыням и расскажет об их прошлом и настоящем. Вы полюбуетесь сказочным видом молочно-белых стен, вписанных в живописный пейзаж.
Затем отправляемся в Санкт-Петербург, в 20:00 заглянув по дороге в комплекс «Фермерская Усадьба»: вы сможете отдохнуть в деревянной беседке, перекусить в местной трапезной и купить фермерскую продукцию.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|12 375 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на комфортном автобусе 2-местное проживание в гостиницах категории «оптима»
- Завтрак в отеле
- Все экскурсии по программе и входные билеты
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Развлечения в горном парке «Рускеала»
- Обеды - 650-850 руб
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски
- Доплата за одноместное проживание в гостиницах категории «оптима» - 2970 руб
- При проживании в гостиницах категории «хит» стоимость тура составит 14 245 руб. в двухместном номере, 18 865 руб. в одноместном
- Скидки: детям до 7 лет - 850 руб., школьникам - 500 руб., студентам - 450 руб., людям 60+ - 350 руб
- Внимание: для заездов со 2 по 8 января стоимость тура при проживании в отеле категории «оптима» составляет 14 245 руб. с человека при 2-местном размещении, 17 655 руб. при 1-местном
- При проживании в отеле категории «хит» 16 390 руб. с человека при 2-местном размещении, 21 670 руб. при 1-местном
- Стоимость обедов - от 850-950 руб