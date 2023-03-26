Встречаемся и отправляемся в насыщенное путешествие. В 09:00 остановимся на берегу пруда у средневековой Кексгольмской крепости (Корела) в Приозёрске. Вы прогуляетесь вдоль каменных стен и увидите места съёмок фильма «Брат» и клипа группы «Nautilus Pompilius» на песню «Крылья», узнаете историю сооружения и почему у крепости много названий.

Затем едем в г. Сортавала на берегу Ладоги, в самом центре Ладожских шхер. Вы полюбуетесь скалистыми фьордами на фоне озера, послушаете рассказ гида об истории этих мест, где долгое время жили финны и карелы, и достопримечательностях города. Посмотрите на памятник Рунопевцу, дом Леандера в стиле «северный модерн», Храм Николая Чудотворца в стиле классицизма с элементами барокко.

После обеда в кафе города побываем у водопадов Ахвенкоски — живописных незамерзающих каскадов на лесной речке в окружении гранитных уступов. Здесь проходили съёмки таких знаменитых кинофильмов, как «А зори здесь тихие…», «Тёмный мир». Желающие прогуляются по экомаршруту «Аллея сказок» и посмотрят с высоты подвесных мостов на бурлящие воды и фигурки персонажей карельских мифов и знаменитого эпоса «Калевала», спрятанные среди деревьев (за доплату).

В 14:30 прибудем в горный парк «Рускеала». Местный гид познакомит вас с многовековой историей этого места, а после экскурсии до 17:00 будет свободное время. Можно прогуляться по оборудованным тропам вокруг каньона и полюбоваться контрастом тёмных сосен и елей и цветной подсветкой на скалах; посетить Итальянский карьер («Итальянские каменоломни») и посмотреть на срезы мрамора и заполненный водой мраморный бассейн. В парке есть и экстремальные развлечения: зиплайн, тарзанка над каньоном, верёвочный городок.

В 17:00 выезжаем в Петрозаводск, где окажемся через 4 часа, разместимся в отеле и отдохнём.