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Авторский тур
4 дня
Активный отдых в Карелии
Совершить дог-трекинг, сплавиться по реке и покорить Воттоваару
Начало: Петрозаводск, аэропорт (PES), 08:00. Если у вас не...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
63 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Природа, культура и кухня Карелии
Посетить горный парк и Онежскую набережную, обнять хаски и научиться печь калитки
Начало: Петрозаводск, до 08:00. Если у вас не получается п...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
56 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Уютные выходные-перезагрузка на берегу Онежского озера
Попробовать карельскую кухню, прогуляться к маяку и прокатиться на лошадях
Начало: Петрозаводск, по договорённости
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Пожить на берегу Ладожского озера, прокатиться вдоль шхер на аэролодке и увидеть топовые места
Начало: Петрозаводск, 09:00
13 дек в 08:00
23 дек в 08:00
43 900₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
Посетить живописные места Северного Приладожья, прокатиться на катере и погулять по Валааму
Начало: Петрозаводск, 09:00/Сортавала, 10:30
21 июня в 09:00
25 июня в 08:00
4790043 110₽ за человека
Авторский тур
5 дней
От каменного века до викингов, от Кижи до Рускеала: индивидуальный тур по Карелии
Посетить дом из фильма «Любовь и голуби», пройти по лаве древнего вулкана и увидеть петроглифы
Начало: Петрозаводск, время встречи по договрённости
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
54 690₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Ваше персональное путешествие вглубь веков: петроглифы, Кижи и Соловецкий монастырь
Прокатиться по Белому морю на катере, осмотреть наскальные рисунки и увидеть уснувший вулкан
Начало: Петрозаводск, время встречи по договрённости
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
58 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Водная стихия Карелии: от Онеги до Ладоги с проживанием в загородном комплексе
Проплыть на катере по шхерам, отдохнуть в домиках с панорамным видом и посетить топовые локации
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
21 июня в 09:00
25 июня в 09:00
62 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
Посетить Кижи и Валаам, парк «Рускеала» и водопады и насладиться единением с природой
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
21 июня в 09:00
25 июня в 09:00
84 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Прогулки по неизведанным тропам с проживанием в домиках на Ладожском озере
Отдохнуть на природе, насладиться пикником на безлюдном острове и увидеть «нетуристические» локации
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
21 июня в 09:00
25 июня в 09:00
45 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в карельском лесу с костром и кинотеатром под звёздами
Отдохнуть душой, полюбоваться Онежским озером и почувствовать походную романтику
Начало: Петрозаводск, 8:30
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
15 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга8 июля 2023Места силы Карелии: Кижи и ВоттоваараСпасибо,Вам,за интересные и насыщенные 2 экскурсионных дня! Жаль,что в виду погоды не состоялись Кижи,но альтернативное турне по основным достопримечательностям помогло посмотреть ещё больше и узнать Карелию глубже! Воттоваара вне всяких сомнений место,которое стоит увидеть,будучи в Петрозаводске!
- BBk_atoll20 марта 2023В гостях у Карелии на 2 дняБыла первый раз в марте 2023. Вышла экскурсия индивидуальная. Меня встретили с поезда. Все было,как указано в описании экскурсии. Гостиница
- ААлександр28 августа 2022Места силы Карелии: Кижи и ВоттоваараСпасибо Александру и его сыну Тарасу, проводившему экскурсию, за отличную поездку и новые впечатления. Тур на о. Кижи рекомендую всем
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «На машине»
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