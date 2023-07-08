Туры по Петрозаводску на машине с гидом

Найдено 11 туров в категории «На машине» в Петрозаводске, цены от 15 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Активный отдых в Карелии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Активный отдых в Карелии
Совершить дог-трекинг, сплавиться по реке и покорить Воттоваару
Начало: Петрозаводск, аэропорт (PES), 08:00. Если у вас не...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
63 300 за человека
Природа, культура и кухня Карелии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Природа, культура и кухня Карелии
Посетить горный парк и Онежскую набережную, обнять хаски и научиться печь калитки
Начало: Петрозаводск, до 08:00. Если у вас не получается п...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
56 900 за человека
Уютные выходные-перезагрузка на берегу Онежского озера
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
2 дня
Уютные выходные-перезагрузка на берегу Онежского озера
Попробовать карельскую кухню, прогуляться к маяку и прокатиться на лошадях
Начало: Петрозаводск, по договорённости
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
25 000 за человека
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Пожить на берегу Ладожского озера, прокатиться вдоль шхер на аэролодке и увидеть топовые места
Начало: Петрозаводск, 09:00
13 дек в 08:00
23 дек в 08:00
43 900 за человека
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
🚗 На машине
🚤 На катере
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
Посетить живописные места Северного Приладожья, прокатиться на катере и погулять по Валааму
Начало: Петрозаводск, 09:00/Сортавала, 10:30
21 июня в 09:00
25 июня в 08:00
4790043 110 за человека
От каменного века до викингов, от Кижи до Рускеала: индивидуальный тур по Карелии
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
От каменного века до викингов, от Кижи до Рускеала: индивидуальный тур по Карелии
Посетить дом из фильма «Любовь и голуби», пройти по лаве древнего вулкана и увидеть петроглифы
Начало: Петрозаводск, время встречи по договрённости
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
54 690 за человека
Ваше персональное путешествие вглубь веков: петроглифы, Кижи и Соловецкий монастырь
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
6 дней
Ваше персональное путешествие вглубь веков: петроглифы, Кижи и Соловецкий монастырь
Прокатиться по Белому морю на катере, осмотреть наскальные рисунки и увидеть уснувший вулкан
Начало: Петрозаводск, время встречи по договрённости
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
58 300 за человека
Водная стихия Карелии: от Онеги до Ладоги с проживанием в загородном комплексе
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
Водная стихия Карелии: от Онеги до Ладоги с проживанием в загородном комплексе
Проплыть на катере по шхерам, отдохнуть в домиках с панорамным видом и посетить топовые локации
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
21 июня в 09:00
25 июня в 09:00
62 500 за человека
Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
Посетить Кижи и Валаам, парк «Рускеала» и водопады и насладиться единением с природой
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
21 июня в 09:00
25 июня в 09:00
84 000 за человека
Прогулки по неизведанным тропам с проживанием в домиках на Ладожском озере
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Прогулки по неизведанным тропам с проживанием в домиках на Ладожском озере
Отдохнуть на природе, насладиться пикником на безлюдном острове и увидеть «нетуристические» локации
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
21 июня в 09:00
25 июня в 09:00
45 900 за человека
Выходные в карельском лесу с костром и кинотеатром под звёздами
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Выходные в карельском лесу с костром и кинотеатром под звёздами
Отдохнуть душой, полюбоваться Онежским озером и почувствовать походную романтику
Начало: Петрозаводск, 8:30
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
15 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    8 июля 2023
    Места силы Карелии: Кижи и Воттоваара
    Спасибо,Вам,за интересные и насыщенные 2 экскурсионных дня! Жаль,что в виду погоды не состоялись Кижи,но альтернативное турне по основным достопримечательностям помогло посмотреть ещё больше и узнать Карелию глубже! Воттоваара вне всяких сомнений место,которое стоит увидеть,будучи в Петрозаводске!
  • B
    Bk_atoll
    20 марта 2023
    В гостях у Карелии на 2 дня
    Была первый раз в марте 2023. Вышла экскурсия индивидуальная. Меня встретили с поезда. Все было,как указано в описании экскурсии. Гостиница
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    замечательная, экскурсия великолепная, многое что узнала, вспомнила историю и узнала много нового. Я заранее узнала по поводу, обуви и одежды. Я хотела задержаться дольше, погулять без экскурсии по городу, в итоге и города показали, и достопримечательности. Советую для тех, кто не любит большие группы. Спасибо экскурсоводу. Грамотная речь, приятно слушать!

  • А
    Александр
    28 августа 2022
    Места силы Карелии: Кижи и Воттоваара
    Спасибо Александру и его сыну Тарасу, проводившему экскурсию, за отличную поездку и новые впечатления. Тур на о. Кижи рекомендую всем
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    - оч красивое зеленое место с памятниками старой русской архитектуры. Но место очень туристическое, в пик сезона бывает много народа. Поездка на гору Воттоваара дала много впечатлений. Хочу предупредить - она для физически крепких людей. Подъёмы, спуски и перемещения по скалам задача не из легких. От себя рекомендую купить треккинговую обувь - очень помогает.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «На машине»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 11
  1. Активный отдых в Карелии
  2. Природа, культура и кухня Карелии
  3. Уютные выходные-перезагрузка на берегу Онежского озера
  4. Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
  5. Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
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