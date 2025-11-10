1 день

Петрозаводск - мраморный парк «Белая гора»

Прибытие в город Петрозаводск утренним поездом (до 10:00), сбор группы у главного входа на ж/д вокзал, ориентир – гид с табличкой.

08:00 Завтрак в кафе.

09:00-11:00 Знакомство со столицей Карелии – обзорная экскурсия «Из истории Петрозаводска». Вас ждет интересное погружение в историю города со времен правления Петра I и до наших дней.

Вы узнаете, как был основан Петрозаводск и даже увидите места в устье реки Лососинки, где зародилась Петровская слобода. Своим увлекательным рассказом гид перенесет вас во времена строительства Петровского завода.

Вы прогуляетесь по красивым старым площадям и проспектам, сделаете много фото у арт-объектов и памятников в «музее» под открытым небом – на знаменитой Онежской набережной.

12:30-13:30 Переезд и экскурсия на уникальный природный объект – Белая Гора. Это тихое, невероятно живописное и спокойное место, где вы отдохнете душой и узнаете историю добычи мрамора в Карелии, которая берет свое начало в XVIII веке.

Здесь добывали мрамор 7 видов розово-красных оттенков! Вас ждет переправа к старинным ломкам на самоходном пароме через озеро Гижозеро.

Прогулка по историческим местам среди мраморных глыб и высоких отвесных скал. А с верхней части парка открывается великолепная панорама на озеро и красивую деревеньку Белая гора.

14:00-15:00 Обед в кафе.

15:00-19:00 Переезд в деревню Каршево (300 км).

Заселение в гостевой дом, в номера с удобствами.

Ужин.

