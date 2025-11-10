Мои заказы

Заповедная Карелия: Заонежье и Бесов Нос

Приглашаем вас в путешествие по самым загадочным и живописным уголкам Карелии.

Вас ждут древние Онежские петроглифы и уникальные памятники на острове Кижи — оба объекта внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

исторические и культурные памятники глубоко погружают в атмосферу древности и уникальности Карелии.

Прогулки по мраморному парку «Белая гора» и Заонежью позволят почувствовать магию карельской природы и истории, а также насладиться потрясающими пейзажами этой удивительной земли.

Ближайшие даты:
18
июн16
июл13
авг

Программа тура по дням

1 день

Петрозаводск - мраморный парк «Белая гора»

Прибытие в город Петрозаводск утренним поездом (до 10:00), сбор группы у главного входа на ж/д вокзал, ориентир – гид с табличкой.

08:00 Завтрак в кафе.

09:00-11:00 Знакомство со столицей Карелии – обзорная экскурсия «Из истории Петрозаводска». Вас ждет интересное погружение в историю города со времен правления Петра I и до наших дней.

Вы узнаете, как был основан Петрозаводск и даже увидите места в устье реки Лососинки, где зародилась Петровская слобода. Своим увлекательным рассказом гид перенесет вас во времена строительства Петровского завода.

Вы прогуляетесь по красивым старым площадям и проспектам, сделаете много фото у арт-объектов и памятников в «музее» под открытым небом – на знаменитой Онежской набережной.

12:30-13:30 Переезд и экскурсия на уникальный природный объект – Белая Гора. Это тихое, невероятно живописное и спокойное место, где вы отдохнете душой и узнаете историю добычи мрамора в Карелии, которая берет свое начало в XVIII веке.

Здесь добывали мрамор 7 видов розово-красных оттенков! Вас ждет переправа к старинным ломкам на самоходном пароме через озеро Гижозеро.

Прогулка по историческим местам среди мраморных глыб и высоких отвесных скал. А с верхней части парка открывается великолепная панорама на озеро и красивую деревеньку Белая гора.

14:00-15:00 Обед в кафе.

15:00-19:00 Переезд в деревню Каршево (300 км).

Заселение в гостевой дом, в номера с удобствами.

Ужин.

Петрозаводск - мраморный парк «Белая гора»Петрозаводск - мраморный парк «Белая гора»Петрозаводск - мраморный парк «Белая гора»Петрозаводск - мраморный парк «Белая гора»
2 день

Онежские петроглифы мыса Бесов Нос

Завтрак.

08:00 Посадка в катер, переезд к Онежскому озеру по живописной речке Черная.

09:00-13:00 Пешеходная прогулка с экскурсией по лесной тропе и белоснежному песчаному пляжу до скалистого мыса Бесов нос (2,5 км).

Один из наиболее ярких петроглифов – 2,5-метровое изображение человекоподобного существа, получившее еще в 16 веке название «Бес».

Коллекция наскальной живописи мыса – самая крупная на всем побережье территории, объединяющей Скандинавию и Финляндию.

Живописный мыс со скалистыми берегами и северным лесом достигает 750 м в длину и около 200 в ширину.

Примерно 3000 лет до н. э. для древних людей, живших в окрестностях, это место было чем-то вроде святилища. Помимо беса, основными петроглифами считаются изображения выдры и налима, выбитые у самой кромки воды.

13:00 Обед-пикник.

15:00 Возвращение в деревню.

15:00-18:00 Переезд в город Медвежьегорск (220 км).

Заезд на Чёлмужскую косу, расположенную на побережье Онежского озера.

Эти места называют «Карельскими Мальдивами» – природа здесь невероятно живописна и уникальна. Самое широкое место мыса достигает всего 500 метров.

Мы прогуляемся по пляжу с белоснежным песком, увидим бескрайние просторы Онежского озера и сделаем шикарные фотографии.

Размещение в загородном комплексе «Малая Медвежка», в номерах с удобствами.

Онежские петроглифы мыса Бесов НосОнежские петроглифы мыса Бесов НосОнежские петроглифы мыса Бесов НосОнежские петроглифы мыса Бесов Нос
3 день

Заонежье

Завтрак.

10:00-11:30 Переезд в поселок Шуньга – старейшее и знаменитейшее село Заонежья.

Вы увидите единственное в мире месторождение шунгита – камня обладающими уникальными лечебными свойствами.

12:00-13:00 Пешеходная экскурсия по деревне Толвуя в сопровождении экскурсовода – местного жителя. Помимо основных исторических фактов, связанных с пребыванием в заточении инокини Марфы (Ксении Романовой), матери первого русского царя Михаила Федоровича, нашествии польско-литовских отрядов в смутное время, финской оккупации во время войны.

Вы узнаете много интересных историй об обычной жизни заонежан, об их семейных традициях, которые сохранились на протяжении нескольких веков.

13:30 Мы сделаем остановку у одного из самых известных в Карелии источников «Царицын ключ», который славится своей кристально чистой водой, обладающей удивительным вкусом и успокаивающим действием.

14:00 Пешеходная экскурсия по Фоймогубе с посещением родника. Вы удивитесь, узнав, что в XVII веке Фоймогуба, ныне маленькая деревушка, была центром промышленности Олонецкого края.

Здесь жили и работали немецкие и голландские инженеры, развивалась торговля. И даже действовала лютеранская церковь. Сегодня Фоймогуба – скромная деревня, которой нет на карте.

Из достопримечательностей – Народный музей сельского быта, а также уникальная Деревенская картинная галерея: все картины – подарки известных карельских и российских художников, побывавших в Фоймогубе на пленэрах.

15:00-15:30 Переезд в село Великая губа.

15:30-16:00 Обед.

16:30 Переезд в деревню Оятевщину.

Трансфер на катерах в д. Ерснево.

17:00 Размещение в гостевом доме«Кижская благодать» (2-местные номера с удобствами).

19:00 Ужин от заонежской хозяйки.

ЗаонежьеЗаонежье
4 день

Остров Кижи

Завтрак.

Переезд на катерах на остров Кижи.

Встреча с музейным гидом на острове, начало экскурсии по основной экспозиции «Шедевры острова Кижи».

Здесь под открытым небом собрано 68 памятников традиционной деревянной архитектуры.

Вы увидите основу музейного собрания — ансамбль Кижского погоста, который входит в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Жемчужиной собрания по праву считается 22-главая Преображенская церковь (1714 г.), высотой 37 метров!

У вас будет возможность посетить не менее живописный зимний храм Покрова Богородицы и увидеть шедевры древнерусского искусства.

После экскурсии обязательно сфотографируйтесь между мельницей̆ и церковью Воскрешения Лазаря, именно оттуда открывается вид на ансамбль, в котором обе церкви сливаются воедино!

Обед в ресторане на острове.

Дополнительная программа на острове (по тех. возможностям):

  • тематическая экскурсия «Встреча с мастером»;
  • «Шатровая колокольня Кижского погоста»;
  • Дом Сергеева. Выставка традиционного судостроения на острове Кижи.

Переезд на метеоре в Петрозаводск.

Трансфер на ж/д вокзал.

Окончание программы ориентировочно в 17:00.

Остров КижиОстров КижиОстров КижиОстров КижиОстров Кижи
Проживание

В туре предусмотрено размещение в гостевых домах по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

Двухместное размещение57 500
Одноместное размещение66 100

Варианты проживания

Кижская благодать

1 ночь

Гостевой дом Кижская Благодать размещается по адресу д. Eрсенево в Кижах на расстоянии 2.7 км от центра.

Инфраструктура и особенности Кижская Благодать: в число услуг входит: оборудованный частный пляж, ресепшен 24/7, место для сушки/хранения лыжного снаряжения, доступ к скоростному интернету, платный трансфер, номера для некурящих, красивый сад, парная. Курение на всей территории запрещено.

Кижская благодатьКижская благодатьКижская благодатьКижская благодатьКижская благодатьКижская благодатьКижская благодатьКижская благодатьКижская благодатьКижская благодатьКижская благодать
Гостевой дом в д. Каршево

1 ночь

Гостевой Дом с комфортабельными номерами, в каждом номере душевая кабина и туалет. К вашим услугам бесплатный wi-fi, спутниковое телевидение, бесплатная парковка. Рядом с домом находится беседка с мангалом и барбекю. Также к вашим услугам настоящая русская баня с березовыми вениками, самоваром и крепким паром! Для любителей активного отдыха мы можем предложить ряд экскурсий: отправиться на мыс Бесов нос и порыбачить на озере! К вашим услугам также экскурсия в Свято-Успенский Муромский монастырь! Всегда рады видеть вас у нас в гостях!

Гостевой дом в д. КаршевоГостевой дом в д. КаршевоГостевой дом в д. КаршевоГостевой дом в д. КаршевоГостевой дом в д. КаршевоГостевой дом в д. КаршевоГостевой дом в д. Каршево
Загородный комплекс «Малая Медвежка»

1 ночь

Этот отель, разместившийся в окружении соснового леса на берегу Онежского озера, оформлен в загородном стиле.

К услугам гостей сауна, детская площадка, катание на лыжах и рыбная ловля.

На всей территории отеля «Медвежка» работает бесплатный WiFi.

Светлые номера отеля оформлены в загородном стиле, а их интерьеры отделаны деревом.

В каждом номере в вашем распоряжении телевизор, холодильник и собственная ванная комната.

В ресторане отеля подают традиционные блюда русской кухни и блюда европейской кухни.

Кроме того, гости могут воспользоваться принадлежностями для барбекю.

Вы можете арендовать квадроцикл или снегоход.

Персонал может организовать туры в знаменитый музей-заповедник Кижи.

Летом гости могут купаться в озере и загорать на частном пляже с шезлонгами.

Железнодорожный и автобусный вокзалы Медвежья Гора находятся в 5 км от отеля «Медвежка», а расстояние до аэропорта Петрозаводск (Бесовец) составляет 177 км.

Загородный комплекс «Малая Медвежка»Загородный комплекс «Малая Медвежка»Загородный комплекс «Малая Медвежка»Загородный комплекс «Малая Медвежка»Загородный комплекс «Малая Медвежка»Загородный комплекс «Малая Медвежка»
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание по маршруту
  • Питание по программе: 4 завтрака, 4 обеда, 2 ужина
  • Услуги аккредитованного гида-экскурсовода
  • Экскурсионное обслуживание и входные билеты
  • Аренда водного транспорта на посещаемые острова
  • Аренда транспорта и все трансферы по программе
  • Страхование здоровья и жизни участника
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплые вещи;
  • удобная обувь;
  • дождевик/зонтик;
  • репелленты;
  • бальзам после укусов;
  • стандартный набор лекарств.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страхование здоровья и жизни участника включено в стоимость тура.

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг без уменьшения их объема.

Тайминг в программе указан ориентировочный и может быть скорректирован по обстоятельствам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

