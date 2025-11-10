Вас ждут древние Онежские петроглифы и уникальные памятники на острове Кижи — оба объекта внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Эти
Программа тура по дням
Петрозаводск - мраморный парк «Белая гора»
Прибытие в город Петрозаводск утренним поездом (до 10:00), сбор группы у главного входа на ж/д вокзал, ориентир – гид с табличкой.
08:00 Завтрак в кафе.
09:00-11:00 Знакомство со столицей Карелии – обзорная экскурсия «Из истории Петрозаводска». Вас ждет интересное погружение в историю города со времен правления Петра I и до наших дней.
Вы узнаете, как был основан Петрозаводск и даже увидите места в устье реки Лососинки, где зародилась Петровская слобода. Своим увлекательным рассказом гид перенесет вас во времена строительства Петровского завода.
Вы прогуляетесь по красивым старым площадям и проспектам, сделаете много фото у арт-объектов и памятников в «музее» под открытым небом – на знаменитой Онежской набережной.
12:30-13:30 Переезд и экскурсия на уникальный природный объект – Белая Гора. Это тихое, невероятно живописное и спокойное место, где вы отдохнете душой и узнаете историю добычи мрамора в Карелии, которая берет свое начало в XVIII веке.
Здесь добывали мрамор 7 видов розово-красных оттенков! Вас ждет переправа к старинным ломкам на самоходном пароме через озеро Гижозеро.
Прогулка по историческим местам среди мраморных глыб и высоких отвесных скал. А с верхней части парка открывается великолепная панорама на озеро и красивую деревеньку Белая гора.
14:00-15:00 Обед в кафе.
15:00-19:00 Переезд в деревню Каршево (300 км).
Заселение в гостевой дом, в номера с удобствами.
Ужин.
Онежские петроглифы мыса Бесов Нос
Завтрак.
08:00 Посадка в катер, переезд к Онежскому озеру по живописной речке Черная.
09:00-13:00 Пешеходная прогулка с экскурсией по лесной тропе и белоснежному песчаному пляжу до скалистого мыса Бесов нос (2,5 км).
Один из наиболее ярких петроглифов – 2,5-метровое изображение человекоподобного существа, получившее еще в 16 веке название «Бес».
Коллекция наскальной живописи мыса – самая крупная на всем побережье территории, объединяющей Скандинавию и Финляндию.
Живописный мыс со скалистыми берегами и северным лесом достигает 750 м в длину и около 200 в ширину.
Примерно 3000 лет до н. э. для древних людей, живших в окрестностях, это место было чем-то вроде святилища. Помимо беса, основными петроглифами считаются изображения выдры и налима, выбитые у самой кромки воды.
13:00 Обед-пикник.
15:00 Возвращение в деревню.
15:00-18:00 Переезд в город Медвежьегорск (220 км).
Заезд на Чёлмужскую косу, расположенную на побережье Онежского озера.
Эти места называют «Карельскими Мальдивами» – природа здесь невероятно живописна и уникальна. Самое широкое место мыса достигает всего 500 метров.
Мы прогуляемся по пляжу с белоснежным песком, увидим бескрайние просторы Онежского озера и сделаем шикарные фотографии.
Размещение в загородном комплексе «Малая Медвежка», в номерах с удобствами.
Заонежье
Завтрак.
10:00-11:30 Переезд в поселок Шуньга – старейшее и знаменитейшее село Заонежья.
Вы увидите единственное в мире месторождение шунгита – камня обладающими уникальными лечебными свойствами.
12:00-13:00 Пешеходная экскурсия по деревне Толвуя в сопровождении экскурсовода – местного жителя. Помимо основных исторических фактов, связанных с пребыванием в заточении инокини Марфы (Ксении Романовой), матери первого русского царя Михаила Федоровича, нашествии польско-литовских отрядов в смутное время, финской оккупации во время войны.
Вы узнаете много интересных историй об обычной жизни заонежан, об их семейных традициях, которые сохранились на протяжении нескольких веков.
13:30 Мы сделаем остановку у одного из самых известных в Карелии источников «Царицын ключ», который славится своей кристально чистой водой, обладающей удивительным вкусом и успокаивающим действием.
14:00 Пешеходная экскурсия по Фоймогубе с посещением родника. Вы удивитесь, узнав, что в XVII веке Фоймогуба, ныне маленькая деревушка, была центром промышленности Олонецкого края.
Здесь жили и работали немецкие и голландские инженеры, развивалась торговля. И даже действовала лютеранская церковь. Сегодня Фоймогуба – скромная деревня, которой нет на карте.
Из достопримечательностей – Народный музей сельского быта, а также уникальная Деревенская картинная галерея: все картины – подарки известных карельских и российских художников, побывавших в Фоймогубе на пленэрах.
15:00-15:30 Переезд в село Великая губа.
15:30-16:00 Обед.
16:30 Переезд в деревню Оятевщину.
Трансфер на катерах в д. Ерснево.
17:00 Размещение в гостевом доме«Кижская благодать» (2-местные номера с удобствами).
19:00 Ужин от заонежской хозяйки.
Остров Кижи
Завтрак.
Переезд на катерах на остров Кижи.
Встреча с музейным гидом на острове, начало экскурсии по основной экспозиции «Шедевры острова Кижи».
Здесь под открытым небом собрано 68 памятников традиционной деревянной архитектуры.
Вы увидите основу музейного собрания — ансамбль Кижского погоста, который входит в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Жемчужиной собрания по праву считается 22-главая Преображенская церковь (1714 г.), высотой 37 метров!
У вас будет возможность посетить не менее живописный зимний храм Покрова Богородицы и увидеть шедевры древнерусского искусства.
После экскурсии обязательно сфотографируйтесь между мельницей̆ и церковью Воскрешения Лазаря, именно оттуда открывается вид на ансамбль, в котором обе церкви сливаются воедино!
Обед в ресторане на острове.
Дополнительная программа на острове (по тех. возможностям):
- тематическая экскурсия «Встреча с мастером»;
- «Шатровая колокольня Кижского погоста»;
- Дом Сергеева. Выставка традиционного судостроения на острове Кижи.
Переезд на метеоре в Петрозаводск.
Трансфер на ж/д вокзал.
Окончание программы ориентировочно в 17:00.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в гостевых домах по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Двухместное размещение
|57 500
|Одноместное размещение
|66 100
Варианты проживания
Кижская благодать
Гостевой дом Кижская Благодать размещается по адресу д. Eрсенево в Кижах на расстоянии 2.7 км от центра.
Инфраструктура и особенности Кижская Благодать: в число услуг входит: оборудованный частный пляж, ресепшен 24/7, место для сушки/хранения лыжного снаряжения, доступ к скоростному интернету, платный трансфер, номера для некурящих, красивый сад, парная. Курение на всей территории запрещено.
Гостевой дом в д. Каршево
Гостевой Дом с комфортабельными номерами, в каждом номере душевая кабина и туалет. К вашим услугам бесплатный wi-fi, спутниковое телевидение, бесплатная парковка. Рядом с домом находится беседка с мангалом и барбекю. Также к вашим услугам настоящая русская баня с березовыми вениками, самоваром и крепким паром! Для любителей активного отдыха мы можем предложить ряд экскурсий: отправиться на мыс Бесов нос и порыбачить на озере! К вашим услугам также экскурсия в Свято-Успенский Муромский монастырь! Всегда рады видеть вас у нас в гостях!
Загородный комплекс «Малая Медвежка»
Этот отель, разместившийся в окружении соснового леса на берегу Онежского озера, оформлен в загородном стиле.
К услугам гостей сауна, детская площадка, катание на лыжах и рыбная ловля.
На всей территории отеля «Медвежка» работает бесплатный WiFi.
Светлые номера отеля оформлены в загородном стиле, а их интерьеры отделаны деревом.
В каждом номере в вашем распоряжении телевизор, холодильник и собственная ванная комната.
В ресторане отеля подают традиционные блюда русской кухни и блюда европейской кухни.
Кроме того, гости могут воспользоваться принадлежностями для барбекю.
Вы можете арендовать квадроцикл или снегоход.
Персонал может организовать туры в знаменитый музей-заповедник Кижи.
Летом гости могут купаться в озере и загорать на частном пляже с шезлонгами.
Железнодорожный и автобусный вокзалы Медвежья Гора находятся в 5 км от отеля «Медвежка», а расстояние до аэропорта Петрозаводск (Бесовец) составляет 177 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по маршруту
- Питание по программе: 4 завтрака, 4 обеда, 2 ужина
- Услуги аккредитованного гида-экскурсовода
- Экскурсионное обслуживание и входные билеты
- Аренда водного транспорта на посещаемые острова
- Аренда транспорта и все трансферы по программе
- Страхование здоровья и жизни участника
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплые вещи;
- удобная обувь;
- дождевик/зонтик;
- репелленты;
- бальзам после укусов;
- стандартный набор лекарств.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страхование здоровья и жизни участника включено в стоимость тура.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг без уменьшения их объема.
Тайминг в программе указан ориентировочный и может быть скорректирован по обстоятельствам.