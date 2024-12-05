Приглашение на уникальную экскурсию по Карелии

Рада пригласить вас в захватывающее путешествие в один из самых удивительных уголков России — Карелию! Здесь, на просторах этого великолепного края, вас ждут два незабываемых дня, наполненных удивительными приключениями, потрясающими пейзажами и величественной красотой первозданной природы. В течение двух дней мы окунемся в мир удивительных ландшафтов, заповедных уголков и неизведанных тропинок, которые еще остались вдали от шума и суеты туристических маршрутов. Мы посетим места, где встречаются каменистые острова, где величественные водопады омывают своими струями окружающие камни, и где Ладожское озеро раскроет перед вами свои потрясающие скальные берега, известные как «бараньи лбы». Наш маршрут включает в себя посещение исторически значимых мест, где в древности располагались городища древних карел, а также знакомство с местными обычаями и культурой. Вы сможете насладиться не только богатством природы, но и ощутить атмосферу древних времен, проникнуться духом этого уникального края. Карелия ждет вас в любое время года со своей уникальной красотой и величием. И я обещаю показать вам именно ту настоящую Карелию, которую вы видели только на картинках! Важная информация:• Старт и финиш на ваш выбор: город Петрозаводск или город Сортавала.

Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.