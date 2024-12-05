Приглашаю Вас в двухдневное путешествие по удивительной Карелии! Вы откроете для себя потрясающие ландшафты, водопады, исторические места и местные обычаи.
в компании местного гида, посетите популярные места и заповедные локации, пока еще скрытые от толп туристов.
в компании местного гида, посетите популярные места и заповедные локации, пока еще скрытые от толп туристов.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание тура
Приглашение на уникальную экскурсию по Карелии
Рада пригласить вас в захватывающее путешествие в один из самых удивительных уголков России — Карелию! Здесь, на просторах этого великолепного края, вас ждут два незабываемых дня, наполненных удивительными приключениями, потрясающими пейзажами и величественной красотой первозданной природы. В течение двух дней мы окунемся в мир удивительных ландшафтов, заповедных уголков и неизведанных тропинок, которые еще остались вдали от шума и суеты туристических маршрутов. Мы посетим места, где встречаются каменистые острова, где величественные водопады омывают своими струями окружающие камни, и где Ладожское озеро раскроет перед вами свои потрясающие скальные берега, известные как «бараньи лбы». Наш маршрут включает в себя посещение исторически значимых мест, где в древности располагались городища древних карел, а также знакомство с местными обычаями и культурой. Вы сможете насладиться не только богатством природы, но и ощутить атмосферу древних времен, проникнуться духом этого уникального края. Карелия ждет вас в любое время года со своей уникальной красотой и величием. И я обещаю показать вам именно ту настоящую Карелию, которую вы видели только на картинках! Важная информация:• Старт и финиш на ваш выбор: город Петрозаводск или город Сортавала.
Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
Мы можем провести данный тур для Вас ежедневно, в любые даты, при бронировании двух и более мест
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2 дня с проживанием в номере (подтверждение по запрос)
|24 500 ₽
|2 дня, номер+ поездка на водопад Белые мосты
|28 500 ₽
|2 дня с проживанием в отдельно доме Барн хаус с панорамным видом
|29 500 ₽
|2 дня, проживание Барн хаус + поезжка на Белые мосты
|33 500 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Петрозаводск
- Северное Приладожье
- Ладожское озеро
- Остров Пехкямесаари
- Мыс Ристиниеми
- Водопады Койринонкоски
- Водопады Ахинкоски
- Горный парк Рускеала
- Гора Хийденвуори
- Гора Паасонвуори
- Залив Кирьявалахти
- Юкканкоски (Белые мосты) - в летнее время
Что включено
- "Трансфер с ж/д вокзала и аэропорта", "Трансфер на легковом авто на протяжении маршрута 2 дня", "Сопровождение гида", "Входные билеты в горный парк Рускеала, водопады Ахинкоски и городище Паасо", "Помощь в покупке авиа или ж/д билетов", "Вкусный чай с термоса и калитки", "Небольшой пикник от гида", " Проживание, 1 ночь в загородном комплексе на берегу Ладожского озера
- , Завтраки, "Трансфер по бездорожью на водопад Белые мосты, в летнее время
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до г. Петрозаводск или г. Сортавала и обратно
- Обеды, ужины
- Дополнительные развлечения и сувениры
Место начала и завершения?
Петрозаводск, пл. Гагарина
Когда и сколько длится?
Когда: Мы можем провести данный тур для Вас ежедневно, в любые даты, при бронировании двух и более мест
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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