Как добраться до Певека на самолёте
В Певеке 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Pevek Airport» вам не избежать
Список аэропортов Певека
- Певек PWEPevek Airport
Самые дешёвые билеты в Певек из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|29.12.2020
|из 🇷🇺Магадана
|10 155
|3ч 40м
|27.10.2020
|из 🇷🇺Якутска
|13 516
|5ч 45м
|21.10.2020
|из 🇷🇺Анадыря
|18 709
|47ч 35м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|25 000
|34ч 25м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|26 717
|37ч 45м (⇵1)
|26.11.2020
|из 🇷🇺Хабаровска
|27 431
|26ч 35м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|27 801
|47ч 20м (⇵2)
|29.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|27 858
|47ч 50м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Сочи
|28 851
|46ч 35м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Астрахани
|28 852
|44ч (⇵2)
|24.12.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|29 084
|27ч 29м (⇵2)
|21.12.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|30 237
|14ч 35м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|32 688
|40ч 55м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|34 783
|28ч 45м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Уфы
|40 708
|59ч 30м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Камчатки
|69 384
|49ч (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Певека
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Певека, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Москва
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