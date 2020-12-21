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Как добраться до Саратова на самолёте

В Саратове 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Саратова

  1. Гагарин GSV
    Saratov Gagarin Airport
  2. Саратов Центральный RTW
    Saratov Tsentralny Airport

Самые дешёвые билеты в Саратов из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
21.12.2020из 🇷🇺Краснодара1 2801ч 35м
24.10.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону1 3801ч 25м
29.10.2020из 🇷🇺Нижнего Новгорода1 3801ч 5м
27.11.2020из 🇷🇺Минеральных Вод1 4991ч 35м
26.11.2020из 🇷🇺Москвы1 9991ч 30м
21.11.2020из 🇷🇺Сочи1 9991ч 50м
03.12.2020из 🇷🇺Калининграда2 16826ч 20м (⇵1)
15.11.2020из 🇷🇺Астрахани2 17026ч 10м (⇵1)
15.11.2020из Ялты2 24924ч 5м (⇵1)
24.10.2020из 🇷🇺Перми2 26816ч 15м (⇵1)
16.01.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга2 2992ч 10м
14.11.2020из 🇷🇺Махачкалы2 36823ч 40м (⇵1)
19.10.2020из 🇷🇺Воронежа2 49812ч (⇵1)
24.11.2020из 🇷🇺Самары2 53437ч 40м (⇵1)
31.10.2020из 🇷🇺Грозного2 55514ч 35м (⇵1)
26.11.2020из 🇷🇺Казани2 64828ч 20м (⇵1)
18.11.2020из 🇷🇺Тюмени2 74016ч 20м (⇵1)
12.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга2 7606ч 30м (⇵1)
30.11.2020из 🇷🇺Уфы2 7705ч 45м (⇵1)
13.11.2020из 🇷🇺Мурманска2 99814ч 20м (⇵1)
19.10.2020из 🇷🇺Кургана3 14829ч 35м (⇵1)
04.11.2020из 🇷🇺Челябинска3 16022ч 45м (⇵1)
20.10.2020из 🇷🇺Калуги3 27019ч 15м (⇵1)
27.11.2020из 🇷🇺Волгограда3 27527ч 5м (⇵1)
10.11.2020из 🇷🇺Архангельска3 27523ч 20м (⇵1)
03.11.2020из 🇷🇺Белгорода3 36123ч 30м (⇵1)
20.10.2020из 🇷🇺Брянска3 56517ч 25м (⇵1)
29.11.2020из 🇷🇺Петрозаводска3 67346ч (⇵1)
10.11.2020из 🇷🇺Владикавказа3 67328ч 10м (⇵1)
22.10.2020из 🇷🇺Ижевска3 77847ч 55м (⇵1)
14.10.2020из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)3 79413ч 15м (⇵1)
22.10.2020из 🇷🇺Нижневартовска3 81027ч 25м (⇵1)
16.10.2020из 🇷🇺Ярославля3 91450ч 50м (⇵1)
23.10.2020из 🇷🇺Ставрополя3 98847ч 35м (⇵1)
13.12.2020из 🇷🇺Сургута3 99816ч 20м (⇵1)
30.10.2020из 🇷🇺Оренбурга4 00440ч 20м (⇵1)
27.10.2020из 🇷🇺Чебоксар4 19844ч 20м (⇵1)
10.11.2020из 🇷🇺Ульяновска4 19847ч 20м (⇵1)
21.10.2020из 🇷🇺Магаса4 19822ч 30м (⇵1)
05.11.2020из 🇷🇺Нальчика4 2487ч 5м (⇵1)
20.10.2020из 🇷🇺Кирова4 40835ч 15м (⇵1)
20.11.2020из 🇷🇺Омска4 49316ч 30м (⇵1)
12.11.2020из 🇷🇺Анапы4 56620ч 40м (⇵1)
26.10.2020из 🇬🇧Лондона5 03724ч 20м (⇵1)
13.10.2020из 🇷🇺Сыктывкара5 21412ч 15м (⇵1)
18.11.2020из 🇷🇺Когалыма5 21862ч 15м (⇵1)
15.11.2020из 🇷🇺Красноярска5 39914ч 10м (⇵1)
29.11.2020из 🇪🇸Барселоны5 44428ч 25м (⇵2)
19.11.2020из 🇷🇺Ноябрьска5 53920ч 15м (⇵1)
10.11.2020из 🇷🇺Новосибирска5 69916ч 40м (⇵1)
21.10.2020из 🇷🇺Липецка5 73624ч 15м (⇵1)
21.11.2020из 🇷🇺Кировска5 77514ч 40м (⇵1)
19.10.2020из 🇷🇺Орска5 85927ч 35м (⇵1)
17.10.2020из 🇷🇺Курска5 87750ч (⇵1)
10.12.2020из 🇷🇺Ханты-Мансийска5 94524ч 35м (⇵1)
29.10.2020из 🇷🇺Пензы6 12418ч (⇵1)
13.10.2020из 🇷🇺Череповеца6 25237ч 30м (⇵1)
08.12.2020из 🇷🇺Нового Уренгоя6 39247ч 40м (⇵2)
24.11.2020из 🇷🇺Улан-Удэ6 69817ч 15м (⇵1)
20.10.2020из 🇷🇺Магнитогорска6 79239ч 50м (⇵1)
16.10.2020из 🇷🇺Пскова6 93934ч (⇵1)
21.10.2020из 🇷🇺Томска6 94522ч 10м (⇵2)
05.11.2020из 🇮🇹Рима7 05224ч 40м (⇵2)
18.10.2020из 🇷🇺Барнаула7 10549ч (⇵2)
26.11.2020из 🇷🇺Иркутска7 19817ч 10м (⇵1)
26.10.2020из 🇷🇺Салехарда7 21844ч 45м (⇵2)
18.01.2021из 🇹🇷Стамбула7 24051ч 40м (⇵1)
21.12.2020из 🇩🇪Кёльна7 26131ч (⇵1)
06.02.2021из 🇮🇱Тель-Авива7 31745ч 15м (⇵2)
19.10.2020из 🇷🇺Геленджика7 32856ч 15м (⇵1)
30.11.2020из 🇷🇺Новокузнецка7 33246ч 15м (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Кемерово7 49817ч 15м (⇵1)
21.12.2020из 🇷🇺Нарьяна-Мара7 66931ч 30м (⇵1)
13.01.2021из 🇧🇾Минска7 9937ч 35м (⇵1)
10.11.2020из 🇹🇷Антальи8 28119ч 35м (⇵1)
13.10.2020из 🇨🇿Праги8 30249ч 55м (⇵2)
26.10.2020из 🇷🇺Ухты8 42824ч 35м (⇵1)
18.11.2020из 🇦🇲Еревана8 89918ч 40м (⇵2)
30.10.2020из 🇷🇺Абакана9 29331ч 25м (⇵2)
30.10.2020из 🇷🇺Кызыла9 56845ч 50м (⇵2)
20.12.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа9 89421ч 15м (⇵2)
21.10.2020из 🇷🇺Надыма10 28710ч 5м (⇵1)
19.10.2020из 🇷🇺Читы10 97053ч 45м (⇵2)
11.11.2020из 🇨🇭Цюриха11 30822ч 15м (⇵2)
18.10.2020из 🇷🇺Горно-Алтайска11 67250ч 10м (⇵2)
29.10.2020из 🇺🇦Киева11 68223ч 25м (⇵2)
16.10.2020из 🇷🇺Нерюнгри11 95544ч 55м (⇵2)
25.11.2020из 🇰🇬Бишкека11 96931ч 55м (⇵2)
31.12.2020из 🇷🇺Белоярского12 06623ч 5м (⇵2)
18.10.2020из 🇹🇷Аланьи12 46011ч (⇵1)
12.11.2020из 🇷🇺Благовещенска12 51218ч 40м (⇵1)
09.11.2020из 🇳🇱Амстердама12 58621ч 55м (⇵2)
03.11.2020из 🇷🇺Хабаровска12 75317ч 45м (⇵1)
24.11.2020из 🇷🇺Усинска13 24319ч 15м (⇵1)
15.10.2020из 🇩🇰Копенгагена13 39544ч 20м (⇵2)
15.10.2020из 🇪🇸Ибицы13 39832ч 40м (⇵2)
19.11.2020из 🇷🇺Талакана13 56834ч 10м (⇵2)
10.11.2020из 🇷🇺Братска14 40354ч 20м (⇵2)
05.11.2020из 🇷🇺Усть-Кута14 72332ч 40м (⇵2)
09.12.2020из 🇰🇿Алматы15 06831ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Саратова, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Сочи, Нижний Новгород, Калининград, Краснодар и Санкт-Петербург