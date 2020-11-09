Как добраться до Ижевска на самолёте
В Ижевске 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Izhevsk Airport» вам не избежать
Список аэропортов Ижевска
- Ижевск IJKIzhevsk Airport
Самые дешёвые билеты в Ижевск из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|09.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|1 599
|1ч 50м
|19.10.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|2 203
|22ч 55м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|2 641
|22ч 20м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|2 740
|40ч 55м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Казани
|2 839
|38ч 25м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|2 839
|48ч 50м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|3 098
|9ч 15м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Мурманска
|3 148
|49ч (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Владикавказа
|3 253
|28ч 45м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Петрозаводска
|3 253
|8ч 40м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Архангельска
|3 275
|34ч (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|3 275
|27ч 40м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Уфы
|3 358
|24ч 55м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Нижневартовска
|3 390
|14ч 45м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Ставрополя
|3 398
|10ч 15м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|3 479
|25ч 5м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|3 498
|10ч 15м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|3 515
|23ч 15м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Пскова
|3 584
|37ч 55м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Сочи
|3 598
|5ч 30м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Магаса
|3 598
|9ч 25м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Чебоксар
|3 698
|10ч 20м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|3 778
|23ч 10м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Перми
|3 778
|23ч 30м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Саратова
|3 778
|24ч 10м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Кирова
|3 778
|34ч 50м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|3 778
|16ч 10м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇷🇺Сургута
|3 778
|40ч 55м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Ярославля
|3 786
|14ч 5м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Белгорода
|3 835
|31ч 10м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Ульяновска
|3 883
|25ч (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|3 926
|37ч 50м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Самары
|3 940
|40ч 10м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Калуги
|4 213
|28ч 50м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇷🇺Омска
|4 239
|29ч 45м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Астрахани
|4 303
|24ч 15м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Брянска
|4 389
|52ч 5м (⇵1)
|27.11.2020
|из Ялты
|4 633
|28ч 30м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Грозного
|4 796
|24ч 5м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Когалыма
|4 798
|38ч 25м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|4 840
|12ч 30м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Сыктывкара
|4 878
|23ч 10м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|4 979
|38ч 45м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|5 038
|40ч 55м (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇷🇺Элисты
|5 074
|55ч 45м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Курска
|5 247
|12ч 55м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|5 264
|15ч 30м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Липецка
|5 316
|50ч 40м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Анапы
|5 335
|30ч 5м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Пензы
|5 576
|8ч 20м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Ноябрьска
|5 654
|54ч 30м (⇵1)
|24.12.2020
|из 🇬🇧Лондона
|5 676
|16ч 5м (⇵2)
|23.12.2020
|из 🇸🇰Братиславы
|5 820
|37ч 35м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇷🇺Ханты-Мансийска
|6 036
|33ч 55м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Йошкар-Олы
|6 053
|13ч 40м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Нальчика
|6 088
|31ч 40м (⇵1)
|15.12.2020
|из 🇺🇦Киева
|6 149
|31ч 5м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|6 598
|17ч 45м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Иваново
|6 661
|32ч 5м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Томска
|6 736
|32ч 55м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇹🇷Антальи
|6 736
|30ч 15м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Нового Уренгоя
|6 804
|35ч 25м (⇵2)
|19.12.2020
|из 🇪🇸Жироны
|6 871
|20ч 20м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Геленджика
|6 908
|31ч 35м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Улан-Удэ
|6 928
|17ч 25м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Костромы
|7 129
|32ч 40м (⇵2)
|06.12.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|7 374
|28ч 15м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Барнаула
|7 520
|35ч 55м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Кемерово
|7 558
|16ч 35м (⇵1)
|24.11.2020
|из 🇷🇺Ухты
|7 647
|36ч 5м (⇵1)
|20.12.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|7 917
|26ч 55м (⇵2)
|19.12.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|8 093
|19ч (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Новокузнецка
|8 135
|35ч 55м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇫🇷Ниццы
|8 670
|25ч 10м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇹🇷Даламана
|9 669
|33ч 15м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|10 266
|21ч 30м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Салехарда
|10 434
|51ч 45м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|10 503
|45ч 35м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Хабаровска
|11 399
|42ч 55м (⇵1)
|22.11.2020
|из 🇷🇺Надыма
|11 959
|13ч 40м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇷🇺Читы
|12 153
|35ч 55м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Абакана
|12 304
|39ч 20м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇹🇷Аланьи
|12 334
|8ч 10м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Благовещенска
|12 799
|39ч 55м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Усинска
|12 823
|53ч 55м (⇵1)
|18.11.2020
|из 🇨🇾Ларнаки
|12 918
|26ч 10м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|14 858
|35ч 50м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Южно-Сахалинска
|15 830
|17ч 10м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Мирного
|16 120
|42ч (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Усть-Кута
|16 533
|32ч 50м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Магадана
|17 212
|28ч (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Якутска
|17 584
|46ч 25м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇺🇦Одессы
|19 176
|45ч 55м (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇪🇬Каира
|19 959
|33ч (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇹🇯Душанбе
|22 248
|29ч 55м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇲🇪Подгорицы
|22 718
|22ч 35м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|22 917
|30ч 20м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇰🇿Алматы
|25 698
|41ч 15м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|31 139
|42ч 40м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|33 071
|20ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Ижевска
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Ижевска, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Анапа, Сочи, Анталья, Стамбул и Калининград
- 22.10.202029.10.2020
- 14.10.202021.10.2020
- 29.10.202030.10.2020
- 18.10.202024.10.2020
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону