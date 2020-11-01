Как добраться до Кемерово на самолёте
В Кемерово 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kemerovo Airport» вам не избежать
Список аэропортов Кемерово
- Кемерово KEJKemerovo Airport
Самые дешёвые билеты в Кемерово из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|01.11.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|1 195
|55м
|18.10.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|2 142
|2ч 30м
|19.10.2020
|из 🇷🇺Томска
|2 290
|2ч 55м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Барнаула
|2 290
|5ч 45м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|2 315
|2ч 10м
|21.11.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|2 907
|1ч 30м
|04.11.2020
|из 🇷🇺Новокузнецка
|3 645
|5ч 20м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|3 832
|6ч 30м (⇵1)
|18.02.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|3 872
|4ч 40м
|17.10.2020
|из 🇷🇺Омска
|4 351
|61ч 40м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|4 426
|41ч 55м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Самары
|4 883
|20ч 45м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|5 195
|17ч (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Ханты-Мансийска
|5 360
|27ч 5м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Архангельска
|5 375
|16ч 20м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|5 431
|39ч (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|5 450
|17ч 10м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|5 498
|12ч 40м (⇵1)
|07.12.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|5 498
|9ч 40м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Уфы
|5 509
|40ч (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|5 581
|40ч 45м (⇵2)
|17.12.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|5 722
|19ч 15м (⇵1)
|25.11.2020
|из 🇷🇺Сочи
|5 808
|40ч 40м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇷🇺Нижневартовска
|5 910
|21ч 5м (⇵1)
|22.12.2020
|из 🇷🇺Казани
|5 920
|3ч 15м
|21.11.2020
|из 🇷🇺Мурманска
|5 983
|31ч 20м (⇵1)
|18.11.2020
|из 🇷🇺Сургута
|6 110
|12ч 20м (⇵1)
|03.12.2020
|из 🇷🇺Владикавказа
|6 198
|11ч 5м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|6 262
|28ч (⇵2)
|18.11.2020
|из 🇷🇺Нового Уренгоя
|6 280
|55ч 50м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Перми
|6 287
|32ч 35м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Ярославля
|6 302
|25ч 45м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇷🇺Ставрополя
|6 315
|44ч 30м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|6 429
|5ч 25м (⇵1)
|23.11.2020
|из 🇷🇺Братска
|6 447
|47ч 55м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Магаса
|6 482
|26ч 45м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Саратова
|6 508
|29ч 35м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇷🇺Ульяновска
|6 525
|41ч 20м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|6 543
|15ч 35м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Улан-Удэ
|6 621
|60ч 20м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Чебоксар
|6 717
|40ч 5м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Астрахани
|6 764
|31ч 35м (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|6 858
|24ч (⇵1)
|12.12.2020
|из 🇷🇺Белгорода
|7 090
|13ч 55м (⇵1)
|17.12.2020
|из 🇷🇺Ижевска
|7 105
|40ч 40м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Петрозаводска
|7 105
|44ч 45м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Кызыла
|7 105
|31ч 55м (⇵1)
|25.11.2020
|из Ялты
|7 113
|40ч 30м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇷🇺Брянска
|7 138
|45ч 55м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Сыктывкара
|7 270
|13ч (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Грозного
|7 270
|18ч (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇷🇺Анапы
|7 401
|31ч 45м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇩🇪Меммингена
|7 481
|42ч 30м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Абакана
|7 663
|9ч 10м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Нальчика
|7 892
|50ч 25м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Кирова
|8 009
|28ч 55м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Калуги
|8 061
|23ч 5м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|8 445
|32ч 50м (⇵2)
|09.12.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|8 713
|47ч 20м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Иваново
|8 779
|50ч 30м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Ноябрьска
|8 909
|37ч 15м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Липецка
|8 999
|53ч (⇵2)
|09.12.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|9 095
|13ч 20м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Пензы
|9 554
|27ч 40м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|9 705
|10ч 15м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇹🇷Антальи
|9 851
|12ч 35м (⇵1)
|17.11.2020
|из 🇷🇺Нерюнгри
|9 919
|49ч 40м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇷🇺Горно-Алтайска
|10 058
|30ч 55м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|10 140
|35ч 40м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Геленджика
|10 235
|49ч 25м (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇰🇬Оша
|10 363
|23ч 30м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|10 639
|43ч 35м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Ухты
|10 842
|36ч 50м (⇵2)
|25.12.2020
|из 🇷🇺Читы
|11 196
|11ч 45м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Мирного
|11 249
|9ч 40м (⇵1)
|12.12.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|11 447
|31ч 30м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇭🇷Загреба
|11 813
|32ч (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇹🇷Даламана
|11 996
|50ч 40м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇩🇪Берлина
|12 018
|30ч 40м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Надыма
|12 412
|53ч 45м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Костромы
|12 513
|15ч 25м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Салехарда
|12 662
|48ч 20м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|12 902
|31ч 15м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|12 962
|30ч 45м (⇵2)
|19.12.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|13 702
|29ч 5м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Благовещенска
|13 925
|59ч 25м (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇷🇺Хабаровска
|13 929
|49ч (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|14 033
|44ч 25м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|14 208
|29ч 10м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Норильска
|14 650
|31ч 55м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇹🇷Аланьи
|14 948
|39ч 15м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇹🇷Измира
|15 048
|30ч 15м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|16 111
|24ч 20м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇮🇹Пармы
|16 143
|32ч 25м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇷🇺Талакана
|16 151
|10ч 55м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇮🇹Рима
|16 291
|35ч (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Якутска
|16 493
|14ч 5м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Магадана
|16 762
|54ч (⇵2)
|12.04.2021
|из 🇧🇾Минска
|16 778
|10ч (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|16 932
|43ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Кемерово
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кемерово, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Анапа, Сочи, Анталья, Калининград и Краснодар
- 20.11.202023.11.2020
- 07.11.202015.11.2020
- 27.11.202004.12.2020
- 14.10.202018.10.2020
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