  1. Россия

Летим в Кемерово

Как добраться до Кемерово на самолёте

В Кемерово 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kemerovo Airport» вам не избежать

Список аэропортов Кемерово

  1. Кемерово KEJ
    Kemerovo Airport

Самые дешёвые билеты в Кемерово из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
01.11.2020из 🇷🇺Новосибирска1 19555м
18.10.2020из 🇷🇺Екатеринбурга2 1422ч 30м
19.10.2020из 🇷🇺Томска2 2902ч 55м (⇵1)
30.10.2020из 🇷🇺Барнаула2 2905ч 45м (⇵1)
04.11.2020из 🇷🇺Иркутска2 3152ч 10м
21.11.2020из 🇷🇺Красноярска2 9071ч 30м
04.11.2020из 🇷🇺Новокузнецка3 6455ч 20м (⇵1)
18.10.2020из 🇷🇺Тюмени3 8326ч 30м (⇵1)
18.02.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга3 8724ч 40м
17.10.2020из 🇷🇺Омска4 35161ч 40м (⇵2)
29.10.2020из 🇷🇺Москвы4 42641ч 55м (⇵1)
17.10.2020из 🇷🇺Самары4 88320ч 45м (⇵1)
17.10.2020из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)5 19517ч (⇵1)
13.10.2020из 🇷🇺Ханты-Мансийска5 36027ч 5м (⇵1)
16.11.2020из 🇷🇺Архангельска5 37516ч 20м (⇵1)
12.11.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону5 43139ч (⇵1)
16.10.2020из 🇷🇺Махачкалы5 45017ч 10м (⇵1)
15.10.2020из 🇷🇺Волгограда5 49812ч 40м (⇵1)
07.12.2020из 🇷🇺Краснодара5 4989ч 40м (⇵1)
15.10.2020из 🇷🇺Уфы5 50940ч (⇵1)
19.10.2020из 🇷🇺Воронежа5 58140ч 45м (⇵2)
17.12.2020из 🇸🇪Стокгольм5 72219ч 15м (⇵1)
25.11.2020из 🇷🇺Сочи5 80840ч 40м (⇵1)
14.11.2020из 🇷🇺Нижневартовска5 91021ч 5м (⇵1)
22.12.2020из 🇷🇺Казани5 9203ч 15м
21.11.2020из 🇷🇺Мурманска5 98331ч 20м (⇵1)
18.11.2020из 🇷🇺Сургута6 11012ч 20м (⇵1)
03.12.2020из 🇷🇺Владикавказа6 19811ч 5м (⇵1)
29.10.2020из 🇷🇺Калининграда6 26228ч (⇵2)
18.11.2020из 🇷🇺Нового Уренгоя6 28055ч 50м (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Перми6 28732ч 35м (⇵2)
16.10.2020из 🇷🇺Ярославля6 30225ч 45м (⇵2)
28.10.2020из 🇷🇺Ставрополя6 31544ч 30м (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Нижнего Новгорода6 4295ч 25м (⇵1)
23.11.2020из 🇷🇺Братска6 44747ч 55м (⇵1)
17.10.2020из 🇷🇺Магаса6 48226ч 45м (⇵2)
15.10.2020из 🇷🇺Саратова6 50829ч 35м (⇵1)
28.10.2020из 🇷🇺Ульяновска6 52541ч 20м (⇵2)
03.12.2020из 🇷🇺Минеральных Вод6 54315ч 35м (⇵1)
13.10.2020из 🇷🇺Улан-Удэ6 62160ч 20м (⇵2)
16.10.2020из 🇷🇺Чебоксар6 71740ч 5м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Астрахани6 76431ч 35м (⇵2)
22.11.2020из 🇷🇺Челябинска6 85824ч (⇵1)
12.12.2020из 🇷🇺Белгорода7 09013ч 55м (⇵1)
17.12.2020из 🇷🇺Ижевска7 10540ч 40м (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Петрозаводска7 10544ч 45м (⇵2)
10.11.2020из 🇷🇺Кызыла7 10531ч 55м (⇵1)
25.11.2020из Ялты7 11340ч 30м (⇵2)
29.10.2020из 🇷🇺Брянска7 13845ч 55м (⇵2)
18.10.2020из 🇷🇺Сыктывкара7 27013ч (⇵1)
16.10.2020из 🇷🇺Грозного7 27018ч (⇵2)
27.11.2020из 🇷🇺Анапы7 40131ч 45м (⇵1)
08.11.2020из 🇩🇪Меммингена7 48142ч 30м (⇵2)
18.10.2020из 🇷🇺Абакана7 6639ч 10м (⇵1)
20.10.2020из 🇷🇺Нальчика7 89250ч 25м (⇵2)
15.10.2020из 🇷🇺Кирова8 00928ч 55м (⇵1)
13.10.2020из 🇷🇺Калуги8 06123ч 5м (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Оренбурга8 44532ч 50м (⇵2)
09.12.2020из 🇰🇬Бишкека8 71347ч 20м (⇵1)
26.10.2020из 🇷🇺Иваново8 77950ч 30м (⇵2)
20.11.2020из 🇷🇺Ноябрьска8 90937ч 15м (⇵1)
14.10.2020из 🇷🇺Липецка8 99953ч (⇵2)
09.12.2020из 🇹🇷Стамбула9 09513ч 20м (⇵1)
17.10.2020из 🇷🇺Пензы9 55427ч 40м (⇵2)
01.12.2020из 🇲🇩Кишинёва9 70510ч 15м (⇵1)
16.11.2020из 🇹🇷Антальи9 85112ч 35м (⇵1)
17.11.2020из 🇷🇺Нерюнгри9 91949ч 40м (⇵1)
29.10.2020из 🇷🇺Горно-Алтайска10 05830ч 55м (⇵2)
24.10.2020из 🇮🇹Милана10 14035ч 40м (⇵2)
19.10.2020из 🇷🇺Геленджика10 23549ч 25м (⇵2)
21.11.2020из 🇰🇬Оша10 36323ч 30м (⇵1)
13.10.2020из 🇨🇿Праги10 63943ч 35м (⇵2)
15.10.2020из 🇷🇺Ухты10 84236ч 50м (⇵2)
25.12.2020из 🇷🇺Читы11 19611ч 45м (⇵1)
30.11.2020из 🇷🇺Мирного11 2499ч 40м (⇵1)
12.12.2020из 🇩🇪Мюнхена11 44731ч 30м (⇵2)
08.11.2020из 🇭🇷Загреба11 81332ч (⇵2)
29.10.2020из 🇹🇷Даламана11 99650ч 40м (⇵2)
30.11.2020из 🇩🇪Берлина12 01830ч 40м (⇵2)
19.10.2020из 🇷🇺Надыма12 41253ч 45м (⇵2)
16.10.2020из 🇷🇺Костромы12 51315ч 25м (⇵2)
15.10.2020из 🇷🇺Салехарда12 66248ч 20м (⇵2)
05.11.2020из 🇺🇦Киева12 90231ч 15м (⇵2)
24.10.2020из 🇮🇱Тель-Авива12 96230ч 45м (⇵2)
19.12.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне13 70229ч 5м (⇵2)
23.10.2020из 🇷🇺Благовещенска13 92559ч 25м (⇵2)
21.11.2020из 🇷🇺Хабаровска13 92949ч (⇵2)
02.11.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)14 03344ч 25м (⇵2)
30.10.2020из 🇷🇺Владивостока14 20829ч 10м (⇵2)
30.10.2020из 🇷🇺Норильска14 65031ч 55м (⇵1)
16.10.2020из 🇹🇷Аланьи14 94839ч 15м (⇵2)
22.10.2020из 🇹🇷Измира15 04830ч 15м (⇵2)
24.10.2020из 🇩🇪Кёльна16 11124ч 20м (⇵2)
24.10.2020из 🇮🇹Пармы16 14332ч 25м (⇵2)
13.11.2020из 🇷🇺Талакана16 15110ч 55м (⇵1)
20.10.2020из 🇮🇹Рима16 29135ч (⇵2)
22.10.2020из 🇷🇺Якутска16 49314ч 5м (⇵1)
19.10.2020из 🇷🇺Магадана16 76254ч (⇵2)
12.04.2021из 🇧🇾Минска16 77810ч (⇵1)
17.10.2020из 🇩🇪Гамбурга16 93243ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кемерово, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Анапа, Сочи, Анталья, Калининград и Краснодар

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону