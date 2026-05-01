В поисках янтарной комнаты: Балтийск + Янтарный (из Пионерского)
Увидеть, как делают украшения из солнечного камня, и побывать в самой западной точке России
Приглашаем вас на самое большое в мире месторождении янтаря! На частном производстве в посёлке Янтарном вы узнаете, как добывают и обрабатывают солнечный камень и какими необычными свойствами он обладает.
А затем мы отправимся к самой западной точке России — в Балтийск, где увидим крепость Пиллау, маяк и военные корабли.
Вы понаблюдаете за полным циклом изготовления украшений: от сортировки сырья, его калибровки, шлифовки и полировки до сборки готовых бус, браслетов, колье, кулонов. И послушаете об удивительных свойствах солнечного камня.
Прогулка по Янтарному — 2 часа
Мы пройдём по историческому центру и променаду курорта Янтарный, побываем на площади мастеров и в реликтовом парке им. Беккера. Познакомимся с особенностями местной архитектуры на примерах «Шлосс отеля» и лютеранской кирхи конца 19 века.
Балтийск (нем. Пиллау) — 2 часа
Здесь вас ждут внешние осмотры крепости Пиллау, действующего маяка архитектора Шинкеля, православного Свято-Георгиевского морского собора (бывшей реформистской кирхи). А также прогулка по набережной к Елизаветинскому форту, где вы посмотрите на военные корабли, которые несут службу в Балтийском море.
Время в пути между городами — около 40 мин в одну сторону.
Организационные детали
Едем на комфортабельном туристическом автобусе
С вами будет один из гидов нашей команды
Необходимо взять с собой паспорт (пограничная зона)
в понедельник, вторник, четверг и субботу в 09:45
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Вокзальная
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг и субботу в 09:45
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор в Пионерском
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 2614 туристов
Наша компания — крупнейший туроператор Калининградского региона. Мы работаем на рынке туристических услуг Калининграда с 1993 года. Все экскурсии проходят на собственных комфортабельных туристических автобусах в сопровождении квалифицированного и доброжелательного персонала.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Максим
Экскурсоводом у нас был Роман, уроженец этих мест, несколько лет прожил в Балтийске. Очень интересный рассказчик. Видно, что увлечен своим делом и материал преподносит от души. Однозначно рекомендую, кто любит историю, в частности военную.
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А
Анастасия
Экскурсия прошла отлично, время пролетело незаметно. Экскурсовод - Роман рассказывал о достопримечательностях с таким интересом, приятно было слушать и не хотелось даже ни на что отвлекаться. В целом сама экскурсия была интересная.
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