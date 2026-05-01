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В поисках янтарной комнаты: Балтийск + Янтарный (из Пионерского)

Увидеть, как делают украшения из солнечного камня, и побывать в самой западной точке России
Приглашаем вас на самое большое в мире месторождении янтаря! На частном производстве в посёлке Янтарном вы узнаете, как добывают и обрабатывают солнечный камень и какими необычными свойствами он обладает.

А затем мы отправимся к самой западной точке России — в Балтийск, где увидим крепость Пиллау, маяк и военные корабли.
5
2 отзыва
В поисках янтарной комнаты: Балтийск + Янтарный (из Пионерского)
В поисках янтарной комнаты: Балтийск + Янтарный (из Пионерского)
В поисках янтарной комнаты: Балтийск + Янтарный (из Пионерского)

Описание экскурсии

Частное янтарное производство — 1 час

Вы понаблюдаете за полным циклом изготовления украшений: от сортировки сырья, его калибровки, шлифовки и полировки до сборки готовых бус, браслетов, колье, кулонов. И послушаете об удивительных свойствах солнечного камня.

Прогулка по Янтарному — 2 часа

Мы пройдём по историческому центру и променаду курорта Янтарный, побываем на площади мастеров и в реликтовом парке им. Беккера. Познакомимся с особенностями местной архитектуры на примерах «Шлосс отеля» и лютеранской кирхи конца 19 века.

Балтийск (нем. Пиллау) — 2 часа

Здесь вас ждут внешние осмотры крепости Пиллау, действующего маяка архитектора Шинкеля, православного Свято-Георгиевского морского собора (бывшей реформистской кирхи). А также прогулка по набережной к Елизаветинскому форту, где вы посмотрите на военные корабли, которые несут службу в Балтийском море.

Время в пути между городами — около 40 мин в одну сторону.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном туристическом автобусе
  • С вами будет один из гидов нашей команды
  • Необходимо взять с собой паспорт (пограничная зона)

в понедельник, вторник, четверг и субботу в 09:45

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный1900 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры1800 ₽
Школьники1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Вокзальная
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг и субботу в 09:45
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — Организатор в Пионерском
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 2614 туристов
Наша компания — крупнейший туроператор Калининградского региона. Мы работаем на рынке туристических услуг Калининграда с 1993 года. Все экскурсии проходят на собственных комфортабельных туристических автобусах в сопровождении квалифицированного и доброжелательного персонала.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Максим
Экскурсоводом у нас был Роман, уроженец этих мест, несколько лет прожил в Балтийске. Очень интересный рассказчик. Видно, что увлечен своим делом и материал преподносит от души. Однозначно рекомендую, кто любит историю, в частности военную.
Экскурсоводом у нас был Роман, уроженец этих мест, несколько лет прожил в Балтийске. Очень интересный рассказчик.
Экскурсоводом у нас был Роман, уроженец этих мест, несколько лет прожил в Балтийске. Очень интересный рассказчик.
Экскурсоводом у нас был Роман, уроженец этих мест, несколько лет прожил в Балтийске. Очень интересный рассказчик.
Экскурсоводом у нас был Роман, уроженец этих мест, несколько лет прожил в Балтийске. Очень интересный рассказчик.
Экскурсоводом у нас был Роман, уроженец этих мест, несколько лет прожил в Балтийске. Очень интересный рассказчик.
Экскурсоводом у нас был Роман, уроженец этих мест, несколько лет прожил в Балтийске. Очень интересный рассказчик.
Экскурсоводом у нас был Роман, уроженец этих мест, несколько лет прожил в Балтийске. Очень интересный рассказчик.
Экскурсоводом у нас был Роман, уроженец этих мест, несколько лет прожил в Балтийске. Очень интересный рассказчик.
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А
Экскурсия прошла отлично, время пролетело незаметно. Экскурсовод - Роман рассказывал о достопримечательностях с таким интересом, приятно было слушать и не хотелось даже ни на что отвлекаться. В целом сама экскурсия была интересная.
Экскурсия прошла отлично, время пролетело незаметно. Экскурсовод - Роман рассказывал о достопримечательностях с таким интересом, приятно
Экскурсия прошла отлично, время пролетело незаметно. Экскурсовод - Роман рассказывал о достопримечательностях с таким интересом, приятно
Экскурсия прошла отлично, время пролетело незаметно. Экскурсовод - Роман рассказывал о достопримечательностях с таким интересом, приятно
Экскурсия прошла отлично, время пролетело незаметно. Экскурсовод - Роман рассказывал о достопримечательностях с таким интересом, приятно
Экскурсия прошла отлично, время пролетело незаметно. Экскурсовод - Роман рассказывал о достопримечательностях с таким интересом, приятно
Экскурсия прошла отлично, время пролетело незаметно. Экскурсовод - Роман рассказывал о достопримечательностях с таким интересом, приятно
Вам был полезен этот отзыв?

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