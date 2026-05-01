Мои заказы

Замки Шаакен и Нессельбек - из Пионерского

Побывать в подземельях инквизиции, примерить доспехи и заглянуть на крафтовую сыроварню
Отправляемся в путешествие по следам Тевтонского ордена.

Вы увидите замок, в котором гостил Пётр I, узнаете тайны средневековых стен и их обитателей в прошлом.

Мы объединим суровую эстетику рыцарских времён с гастрономическими удовольствиями: заглянем на местную сыроварню, чтобы попробовать фермерские деликатесы и шоколад.
Замки Шаакен и Нессельбек - из Пионерского
Замки Шаакен и Нессельбек - из Пионерского
Замки Шаакен и Нессельбек - из Пионерского

Описание экскурсии

Замок Шаакен

Вы прикоснётесь к подлинным стенам орденского замка. Мы спустимся в подземелья Музея инквизиции, примерим наряды в духе Средневековья и устроим рыцарские забавы: можно будет пострелять из лука или метать топоры. Мы расскажем, какие призраки блуждают по коридорам и как замок менялся на протяжении веков.

Сыроварня «Шаакен Дорф»

Прямо рядом с замком находится уютная крафтовая сыроварня. Для вас организуют дегустацию: вы попробуете несколько видов сыра и шоколада ручной работы с бокалом вина. Все продукты готовят по старинным рецептам — в местном магазине можно будет купить всё, что особенно понравится.

Замок-отель «Нессельбек»

На обратном пути мы сделаем остановку у «Нессельбека». Несмотря на то что это современная реконструкция, он в точности передаёт величие прусской архитектуры. Это идеальная локация для фото на фоне массивных стен и башен.

Организационные детали

  • Дегустация в «Шаакен Дорф» оплачивается отдельно: 500 ₽ для взрослых, 400 ₽ для детей
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в субботу в 09:45

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1800 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры1700 ₽
Школьники1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Вокзальная
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 09:45
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — Организатор в Пионерском
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1313 туристов
Наша компания — крупнейший туроператор Калининградского региона. Мы работаем на рынке туристических услуг Калининграда с 1993 года. Все экскурсии проходят на собственных комфортабельных туристических автобусах в сопровождении квалифицированного и доброжелательного персонала.

Входит в следующие категории Пионерского

Похожие экскурсии на «Замки Шаакен и Нессельбек - из Пионерского»

Из Пионерского - на Куршскую косу и в Зеленоградск
На автобусе
8 часов
28 отзывов
Групповая
Из Пионерского - на Куршскую косу и в Зеленоградск
Погулять по танцующему лесу, подняться на Высоту Эфа и отдохнуть у моря на групповой экскурсии
Начало: На Рабочей улице
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
29 мая в 08:45
1800 ₽ за человека
Экскурсия «Жемчужины востока»: Черняховск и Гвардейск (из Пионерского)
На автобусе
11 часов
6 отзывов
Групповая
Экскурсия «Жемчужины востока»: Черняховск и Гвардейск (из Пионерского)
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская 6
3400 ₽ за человека
История Кёнигсберга-Калининграда (из Пионерского)
На автобусе
5.5 часов
Групповая
История Кёнигсберга-Калининграда (из Пионерского)
Увидеть и узнать главное в городе двух имён
Начало: На ул. Вокзальная
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:45
Завтра в 08:45
31 мая в 08:45
1200 ₽ за человека
Легенды ушедших эпох: Гвардейск и замок Тапиау - из Пионерского
На автобусе
8 часов
Групповая
Легенды ушедших эпох: Гвардейск и замок Тапиау - из Пионерского
Погрузиться в историю Тевтонского ордена
Начало: На ул. Вокзальная
Расписание: в воскресенье в 08:45
31 мая в 08:45
7 июн в 08:45
2700 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Пионерском. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пионерском
1800 ₽ за человека