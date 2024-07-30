Найдено 3 экскурсии в категории « На весь день » в Плёсе, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

1 чел. По популярности 6 часов Индивидуальная до 10 чел. Обзорная экскурсия и поездка в Красное-на-Волге Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно по договоренности 6 000 ₽ за всё до 10 чел. 16 часов Индивидуальная до 3 чел. Автопутешествие в Плёс: индивидуальный трансфер из Москвы Плёс - город с богатой историей и живописными видами. Однодневное путешествие из Москвы с посещением старинных церквей и горы Левитана Начало: Москва м. Коломеская 11 000 ₽ за всё до 3 чел. Пешая 6 часов Мини-группа до 6 чел. Краски Плёса: музей Левитана, набережная, Соборная гора Плёс - одно из самых живописных мест Золотого кольца. Прогуляйтесь по набережной, посетите музей Левитана и насладитесь видами с воды Начало: Ж/д вокзал Иваново, Ивановская обл., 153041 3 500 ₽ за человека Другие экскурсии Плёса

Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «На весь день»

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