Экскурсии на 1 день в Плёсе

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Плёсе, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Обзорная экскурсия и поездка в Красное-на-Волге
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия и поездка в Красное-на-Волге
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 10 чел.
Автопутешествие в Плёс
16 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Автопутешествие в Плёс: индивидуальный трансфер из Москвы
Плёс - город с богатой историей и живописными видами. Однодневное путешествие из Москвы с посещением старинных церквей и горы Левитана
Начало: Москва м. Коломеская
4 авг в 06:00
10 авг в 06:00
11 000 за всё до 3 чел.
Краски Плёса
Пешая
6 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Краски Плёса: музей Левитана, набережная, Соборная гора
Плёс - одно из самых живописных мест Золотого кольца. Прогуляйтесь по набережной, посетите музей Левитана и насладитесь видами с воды
Начало: Ж/д вокзал Иваново, Ивановская обл., 153041
21 сен в 11:00
22 сен в 11:00
3 500 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Плёсе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия и поездка в Красное-на-Волге
  2. Автопутешествие в Плёс
  3. Краски Плёса
Какие места ещё посмотреть в Плёсе
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Соборная гора
  3. Набережная
  4. Торговые Ряды
  5. Воскресенская церковь
  6. Гора Левитана
  7. Успенский Собор
  8. Церковь Воскресения Христова
  9. Церковь святой Варвары
Сколько стоит экскурсия по Плёсу в июле 2024
Сейчас в Плёсе в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 11 000.
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