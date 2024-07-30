6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия и поездка в Красное-на-Волге
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
16 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Автопутешествие в Плёс: индивидуальный трансфер из Москвы
Плёс - город с богатой историей и живописными видами. Однодневное путешествие из Москвы с посещением старинных церквей и горы Левитана
Начало: Москва м. Коломеская
4 авг в 06:00
10 авг в 06:00
11 000₽ за всё до 3 чел.
6 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Краски Плёса: музей Левитана, набережная, Соборная гора
Плёс - одно из самых живописных мест Золотого кольца. Прогуляйтесь по набережной, посетите музей Левитана и насладитесь видами с воды
Начало: Ж/д вокзал Иваново, Ивановская обл., 153041
21 сен в 11:00
22 сен в 11:00
3 500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «На весь день»
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