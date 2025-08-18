Мои заказы

Экскурсии Плёса об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Плёсе, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Волга-матушка - синеокая Россия
Пешая
1 час
83 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Волга-матушка - синеокая Россия: индивидуальная экскурсия по Плёсу
Выберите маршрут и отправляйтесь в путешествие по Плёсу. Узнайте о купечестве, народных промыслах и знаменитых жителях города. Погрузитесь в атмосферу XIX века
Начало: В центре плёсской набережной, у памятного знака Ф....
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Заповедный Плёс как на ладони
Пешая
1.5 часа
192 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Заповедный Плёс как на ладони: индивидуальная экскурсия
Погуляйте по Соборной горе в Плёсе, насладитесь панорамами Волги и узнайте о многовековой истории городка
Начало: У Троицкого храма
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Плёсский обход с гидом-архитектором
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Плёсский обход с гидом-архитектором
Прогуляться по тихим улочкам, уютной набережной Волги и высоким холмам города
Начало: На Торговой площади
5 сен в 10:00
6 сен в 10:30
от 4000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    18 августа 2025
    Волга-матушка - синеокая Россия
    Интересно, особенно понравилось, что после экскурсии гид выслал много дополнительного материала. Огромное спасибо! Плес чудесен! Спасибо местным жителям - невероятно дружелюбные и заботливые!
  • Л
    Лидия
    18 августа 2025
    Заповедный Плёс как на ладони
    Андрей Владимирович невероятный экскурсовод! Он так искусно рассказал о Плесе, что теперь мы не сомневаемся, что Плес- это особое место
    на Земле, которое обязательно нужно посетить и куда хочется вернуться. Спасибо Вам огромное за Ваше неравнодушие и профессионализм!!! P.S. А еще Андрей Владимирович сделал замечательные фотографии нашей семьи.

  • М
    Мария
    17 августа 2025
    Заповедный Плёс как на ладони
    Это что то незабываемое. Мы получили огромное удовольствие от проведенного вместе времени. Именно так можно назвать экскурсию с Андреем Владимировичем.
  • А
    Алёна
    16 августа 2025
    Заповедный Плёс как на ладони
    Великолепный повествователь Андрей, мы просто за слушались историей Плеса, Левитана, творчеством и жизнью тех времен! Историей Плеса!
  • Л
    Любовь
    16 августа 2025
    Заповедный Плёс как на ладони
    Незабываемая экскурсия с погружением,
    Это впечатления с мурашками и слезами на глазах,
    Благодаря рассказу гида Андрея -а фактически моноспектаклю, влюбились в этот
    дивный крохотный городок на берегу могучей красавицы Волги!
    Очень хотим вернуться в разные времена года.
    С погодой повезло невероятно, время на закате, пожалуй, лучшее для прогулки.

  • Н
    Надежда
    14 августа 2025
    Заповедный Плёс как на ладони
    Андрей Владимирович – прекрасный экскурсовод и человек, влюблённый в город Плёс.

    Мы забронировали экскурсию на 19:00 в будний день и не
    прогадали. Закат, который мы встретили под прекрасные слова и музыкальное сопровождение Андрея Владимировича, останется в нашей памяти на всю жизнь. Дети и взрослые получили огромное удовольствие от этой замечательной экскурсии.

    Благодарим вас, Андрей Владимирович! До новых встреч!

  • ю
    юлия
    11 августа 2025
    Заповедный Плёс как на ладони
    Спасибо большое, Андрею Владимировичу, за чудесную экскурсию!!! Я открыла для себя завораживающий мир русской живописи!!! Плес прекрасен!!!
  • М
    Марина
    31 июля 2025
    Заповедный Плёс как на ладони
    Выражаю глубокую признательность и благодарность Андрею Владимировичу за очень интересную и познавательную экскурсию! Время с Вами - бесценно! Андрей Владимирович
    увлек все три поколения нашей компании, и дети, и взрослые остались в восторге. Андрей Владимирович не только экскурсовод от Бога, но и замечательный, добрый, душевный человек, искренне влюбленный в райское место- городок Плес. Мы много путешествуем, есть с чем сравнивать, Андрей -лучший! А еще спасибо Вам за красивую речь! (Это очень редкое явление в современной жизни). Андрей Владимирович, большое спасибо! РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ!

  • А
    Андрей
    18 июля 2025
    Заповедный Плёс как на ладони
    Спасибо большое
  • В
    Валерия
    10 июля 2025
    Заповедный Плёс как на ладони
    Экскурсия 10 баллов из 5 возможных. Это просто восторг от Андрея, расставались со слезами на глазах. Не передать всех слов благодарности за великолепную экскурсию, и любовь к своему городу. Однозначно рекомендуем Андрея как лучшего экскурсовода Плеса.
  • М
    Марина
    6 июля 2025
    Волга-матушка - синеокая Россия
    Очень понравился гид и соответственно знакомство с городом его глазами! Только приятные впечатления, время промчалось незаметно, но самое ключевое для дальнейшего рассмотрения уловили.
    Андрей отличный, душевный гид, очень лёгкий рассказ о городе, интересный взгляд на него с приятными историями)
    Несомненно рекомендую!
  • Е
    Елена
    3 июля 2025
    Волга-матушка - синеокая Россия
    Хочу выразить благодарность Андрею за прекрасно проведенную экскурсию по этому чудесному городу! Спасибо за индивидуальный подход, были с детьми и
    им было уделено отдельное внимание! Никто не остался равнодушным к этому месту! Экскурсия была настолько интересная,что временами шедший дождь, не помешал!

  • Ю
    Юлия
    26 июня 2025
    Заповедный Плёс как на ладони
    Спасибо за этот день.
    Очень интересная экскурсия.
  • Е
    Елена
    17 июня 2025
    Заповедный Плёс как на ладони
    Нет слов чтоб выразить благодарность гиду Андрею Владимировичу! Экскурсия была великолепна, увлекательная, интересная, полна ярких образов, впечатлений от общения и конечно красоты вокруг! Считаем большой удачей, что выбрали данную экскурсию! Вернемся обязательно!
  • Л
    Лариса
    17 июня 2025
    Волга-матушка - синеокая Россия
    Рекомендую всем кто интересуется историей и нацелен на позитивное общение.
  • А
    Андрей
    16 июня 2025
    Заповедный Плёс как на ладони
    Лучшая экскурсия за несколько лет!
  • Н
    Наталья
    13 июня 2025
    Волга-матушка - синеокая Россия
    Заказывали короткую экскурсию, так как были с детьми, но Андрей настолько увлечен темой, что время пролетело незаметно, дети постоянно были
    увлечены и время пролетело незаметно. Любовью к Плесу просто веет от Андрея и это заражает, мы решили, что одного запланированного дня точно мало и мы обязательно вернемся еще!

  • н
    наталья
    20 мая 2025
    Волга-матушка - синеокая Россия
    В Плесе- пятый раз

    Эта экскурсия самая интересная
    И экскурсовод тоже!!!

    Рекомендую однозначно

    Договорились о утреннем времени

    Весь Плес был Наш!!!!
  • С
    Светлана
    12 мая 2025
    Заповедный Плёс как на ладони
    Спасибо большое за отличную экскурсию! Очень ненавязчиво, с любовью к городу, с интересными фактами. Тот случай, когда можно еще экскурсию у того же человека:)
  • Е
    Елена
    8 мая 2025
    Заповедный Плёс как на ладони
    Огромное спасибо Андрею за экскурсию!!) Содержание, приятное общение, комфортный маршрут, артистизм ведущего - всё было на высоте!)

