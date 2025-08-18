Индивидуальная
до 10 чел.
Волга-матушка - синеокая Россия: индивидуальная экскурсия по Плёсу
Выберите маршрут и отправляйтесь в путешествие по Плёсу. Узнайте о купечестве, народных промыслах и знаменитых жителях города. Погрузитесь в атмосферу XIX века
Начало: В центре плёсской набережной, у памятного знака Ф....
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Заповедный Плёс как на ладони: индивидуальная экскурсия
Погуляйте по Соборной горе в Плёсе, насладитесь панорамами Волги и узнайте о многовековой истории городка
Начало: У Троицкого храма
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Плёсский обход с гидом-архитектором
Прогуляться по тихим улочкам, уютной набережной Волги и высоким холмам города
Начало: На Торговой площади
5 сен в 10:00
6 сен в 10:30
от 4000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда18 августа 2025Интересно, особенно понравилось, что после экскурсии гид выслал много дополнительного материала. Огромное спасибо! Плес чудесен! Спасибо местным жителям - невероятно дружелюбные и заботливые!
- ЛЛидия18 августа 2025Андрей Владимирович невероятный экскурсовод! Он так искусно рассказал о Плесе, что теперь мы не сомневаемся, что Плес- это особое место
- ММария17 августа 2025Это что то незабываемое. Мы получили огромное удовольствие от проведенного вместе времени. Именно так можно назвать экскурсию с Андреем Владимировичем.
- ААлёна16 августа 2025Великолепный повествователь Андрей, мы просто за слушались историей Плеса, Левитана, творчеством и жизнью тех времен! Историей Плеса!
- ЛЛюбовь16 августа 2025Незабываемая экскурсия с погружением,
Это впечатления с мурашками и слезами на глазах,
Благодаря рассказу гида Андрея -а фактически моноспектаклю, влюбились в этот
- ННадежда14 августа 2025Андрей Владимирович – прекрасный экскурсовод и человек, влюблённый в город Плёс.
Мы забронировали экскурсию на 19:00 в будний день и не
- ююлия11 августа 2025Спасибо большое, Андрею Владимировичу, за чудесную экскурсию!!! Я открыла для себя завораживающий мир русской живописи!!! Плес прекрасен!!!
- ММарина31 июля 2025Выражаю глубокую признательность и благодарность Андрею Владимировичу за очень интересную и познавательную экскурсию! Время с Вами - бесценно! Андрей Владимирович
- ААндрей18 июля 2025Спасибо большое
- ВВалерия10 июля 2025Экскурсия 10 баллов из 5 возможных. Это просто восторг от Андрея, расставались со слезами на глазах. Не передать всех слов благодарности за великолепную экскурсию, и любовь к своему городу. Однозначно рекомендуем Андрея как лучшего экскурсовода Плеса.
- ММарина6 июля 2025Очень понравился гид и соответственно знакомство с городом его глазами! Только приятные впечатления, время промчалось незаметно, но самое ключевое для дальнейшего рассмотрения уловили.
Андрей отличный, душевный гид, очень лёгкий рассказ о городе, интересный взгляд на него с приятными историями)
Несомненно рекомендую!
- ЕЕлена3 июля 2025Хочу выразить благодарность Андрею за прекрасно проведенную экскурсию по этому чудесному городу! Спасибо за индивидуальный подход, были с детьми и
- ЮЮлия26 июня 2025Спасибо за этот день.
Очень интересная экскурсия.
- ЕЕлена17 июня 2025Нет слов чтоб выразить благодарность гиду Андрею Владимировичу! Экскурсия была великолепна, увлекательная, интересная, полна ярких образов, впечатлений от общения и конечно красоты вокруг! Считаем большой удачей, что выбрали данную экскурсию! Вернемся обязательно!
- ЛЛариса17 июня 2025Рекомендую всем кто интересуется историей и нацелен на позитивное общение.
- ААндрей16 июня 2025Лучшая экскурсия за несколько лет!
- ННаталья13 июня 2025Заказывали короткую экскурсию, так как были с детьми, но Андрей настолько увлечен темой, что время пролетело незаметно, дети постоянно были
- ннаталья20 мая 2025В Плесе- пятый раз
Эта экскурсия самая интересная
И экскурсовод тоже!!!
Рекомендую однозначно
Договорились о утреннем времени
Весь Плес был Наш!!!!
- ССветлана12 мая 2025Спасибо большое за отличную экскурсию! Очень ненавязчиво, с любовью к городу, с интересными фактами. Тот случай, когда можно еще экскурсию у того же человека:)
- ЕЕлена8 мая 2025Огромное спасибо Андрею за экскурсию!!) Содержание, приятное общение, комфортный маршрут, артистизм ведущего - всё было на высоте!)
Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «История и архитектура»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Плёсе
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Плёсе
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Плёсу в сентябре 2025
Сейчас в Плёсе в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 7500. Туристы уже оставили гидам 275 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Плёсе на 2025 год по теме «История и архитектура», 275 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь