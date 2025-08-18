Н Надежда Волга-матушка - синеокая Россия Интересно, особенно понравилось, что после экскурсии гид выслал много дополнительного материала. Огромное спасибо! Плес чудесен! Спасибо местным жителям - невероятно дружелюбные и заботливые!

Л Лидия Заповедный Плёс как на ладони Андрей Владимирович невероятный экскурсовод! Он так искусно рассказал о Плесе, что теперь мы не сомневаемся, что Плес- это особое место на Земле, которое обязательно нужно посетить и куда хочется вернуться. Спасибо Вам огромное за Ваше неравнодушие и профессионализм!!! P.S. А еще Андрей Владимирович сделал замечательные фотографии нашей семьи.

М Мария Заповедный Плёс как на ладони Это что то незабываемое. Мы получили огромное удовольствие от проведенного вместе времени. Именно так можно назвать экскурсию с Андреем Владимировичем.

А Алёна Заповедный Плёс как на ладони Великолепный повествователь Андрей, мы просто за слушались историей Плеса, Левитана, творчеством и жизнью тех времен! Историей Плеса!

Это впечатления с мурашками и слезами на глазах,

Благодаря рассказу гида Андрея -а фактически моноспектаклю, влюбились в этот дивный крохотный городок на берегу могучей Волги!

Очень хотим вернуться в разные времена года.

Н Надежда Заповедный Плёс как на ладони



Мы забронировали экскурсию на 19:00 в будний день и не прогадали. Закат, который мы встретили под прекрасные слова и музыкальное сопровождение Андрея Владимировича, останется в нашей памяти на всю жизнь. Дети и взрослые получили огромное удовольствие от этой замечательной экскурсии. Благодарим вас, Андрей Владимирович! До новых встреч! Андрей Владимирович – прекрасный экскурсовод и человек, влюблённый в город Плёс.



ю юлия Заповедный Плёс как на ладони Спасибо большое, Андрею Владимировичу, за чудесную экскурсию!!! Я открыла для себя завораживающий мир русской живописи!!! Плес прекрасен!!!

М Марина Заповедный Плёс как на ладони Выражаю глубокую признательность и благодарность Андрею Владимировичу за очень интересную и познавательную экскурсию! Время с Вами - бесценно! Андрей Владимирович увлек все три поколения нашей компании, и дети, и взрослые остались в восторге. Андрей Владимирович не только экскурсовод от Бога, но и замечательный, добрый, душевный человек, искренне влюбленный в райское место- городок Плес. Мы много путешествуем, есть с чем сравнивать, Андрей -лучший! А еще спасибо Вам за красивую речь! (Это очень редкое явление в современной жизни). Андрей Владимирович, большое спасибо! РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ!

А Андрей Заповедный Плёс как на ладони Спасибо большое

В Валерия Заповедный Плёс как на ладони Экскурсия 10 баллов из 5 возможных. Это просто восторг от Андрея, расставались со слезами на глазах. Не передать всех слов благодарности за великолепную экскурсию, и любовь к своему городу. Однозначно рекомендуем Андрея как лучшего экскурсовода Плеса.

М Марина Волга-матушка - синеокая Россия Очень понравился гид и соответственно знакомство с городом его глазами! Только приятные впечатления, время промчалось незаметно, но самое ключевое для дальнейшего рассмотрения уловили.

Андрей отличный, душевный гид, очень лёгкий рассказ о городе, интересный взгляд на него с приятными историями)

Несомненно рекомендую!

Е Елена Волга-матушка - синеокая Россия Хочу выразить благодарность Андрею за прекрасно проведенную экскурсию по этому чудесному городу! Спасибо за индивидуальный подход, были с детьми и им было уделено отдельное внимание! Никто не остался равнодушным к этому месту! Экскурсия была настолько интересная,что временами шедший дождь, не помешал!

Ю Юлия Заповедный Плёс как на ладони Спасибо за этот день.

Очень интересная экскурсия.

Е Елена Заповедный Плёс как на ладони Нет слов чтоб выразить благодарность гиду Андрею Владимировичу! Экскурсия была великолепна, увлекательная, интересная, полна ярких образов, впечатлений от общения и конечно красоты вокруг! Считаем большой удачей, что выбрали данную экскурсию! Вернемся обязательно!

Л Лариса Волга-матушка - синеокая Россия Рекомендую всем кто интересуется историей и нацелен на позитивное общение.

А Андрей Заповедный Плёс как на ладони Лучшая экскурсия за несколько лет!

Н Наталья Волга-матушка - синеокая Россия Заказывали короткую экскурсию, так как были с детьми, но Андрей настолько увлечен темой, что время пролетело незаметно, дети постоянно были увлечены и время пролетело незаметно. Любовью к Плесу просто веет от Андрея и это заражает, мы решили, что одного запланированного дня точно мало и мы обязательно вернемся еще!

н наталья Волга-матушка - синеокая Россия В Плесе- пятый раз



Эта экскурсия самая интересная

И экскурсовод тоже!!!



Рекомендую однозначно



Договорились о утреннем времени



Весь Плес был Наш!!!!

С Светлана Заповедный Плёс как на ладони Спасибо большое за отличную экскурсию! Очень ненавязчиво, с любовью к городу, с интересными фактами. Тот случай, когда можно еще экскурсию у того же человека:)