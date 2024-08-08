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юмором и теплым отношением к родному городу и его истории. Экскурсия прошла на одном дыхании. Приятно поражают в этом человеке не только его эрудированность и профессионализм, но и теплота передачи информации слушателям. Это подкупает и включает в общий поток восприятия истории. Время экскурсии пролетело незаметно. И еще, вместо часа экскурсия длилась почти два, за что отдельное спасибо. И, на следующий день Андрей Владимирович прислал дополнительный материал, про который шла речь на экскурсии!