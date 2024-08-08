Нескучные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Плёсе, цены от 4 667 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Волга-матушка - синеокая Россия
Пешая
63 отзыва
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Волга-матушка - синеокая Россия: индивидуальная экскурсия по Плёсу
Выберите маршрут и отправляйтесь в путешествие по Плёсу. Узнайте о купечестве, народных промыслах и знаменитых жителях города. Погрузитесь в атмосферу XIX века
Начало: В центре плёсской набережной, у памятного знака Ф....
Завтра в 08:30
12 авг в 08:30
4 667 за всё до 10 чел.
Левитановский Плёс
Пешая
38 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Левитановский Плёс: индивидуальная экскурсия по купеческому городку
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Левитановскому Плёсу. Узнайте, чем этот городок вдохновил великого художника и его друзей
Начало: Рядом с Торговой площадью
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
6 670 за всё до 10 чел.
Азбука пейзажа: мастер-класс по живописи в Плёсе
Пешая
7 отзывов
2 часа
Индивидуальная
Мастер-класс по пейзажной живописи в Плёсе. Пишем маслом на холсте
Почувствуйте себя художником, создавая пейзажи Плёса на холсте. Все материалы предоставляются, а картина останется на память
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
от 6 700 за человека
Живописный Плёс - на арт-пикнике
На машине
8 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
Живописный Плёс - на арт-пикнике
Почувствуйте себя художником, создавая пейзажи Плёса. Подходит для всех уровней. Включает фуршет и чай на травах
Завтра в 10:30
12 авг в 10:00
от 7 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    8 августа 2024
    Волга-матушка - синеокая Россия
    Очень рекомендую провести время в Плесе именно с этим экскурсоводом. Андрей Владимирович с первых минут очаровывает своим жизнелюбием, искрящимся легким
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    юмором и теплым отношением к родному городу и его истории. Экскурсия прошла на одном дыхании. Приятно поражают в этом человеке не только его эрудированность и профессионализм, но и теплота передачи информации слушателям. Это подкупает и включает в общий поток восприятия истории. Время экскурсии пролетело незаметно. И еще, вместо часа экскурсия длилась почти два, за что отдельное спасибо. И, на следующий день Андрей Владимирович прислал дополнительный материал, про который шла речь на экскурсии!

    Очень рекомендую провести время в Плесе именно с этим экскурсоводом. Андрей Владимирович с первых минут очаровываетОчень рекомендую провести время в Плесе именно с этим экскурсоводом. Андрей Владимирович с первых минут очаровываетОчень рекомендую провести время в Плесе именно с этим экскурсоводом. Андрей Владимирович с первых минут очаровывает
  • К
    Константин
    6 августа 2024
    Волга-матушка - синеокая Россия
    Огромная благодарность Андрею Владимировичу за проведенную экскурсию! Маршрут, изложение материала, рекомендации, присланные дополнительные материалы-всё очень понравилось. Надеемся на новые встречи в самом уютном городе мира- Плёсе.
  • G
    Gregory
    3 августа 2024
    Волга-матушка - синеокая Россия
    Потрясающая экскурсия. Экскурсовод Любовь Анатольевна очень увлекательно и легко рассказала историю города и истории людей, связанных с городом. Как путешествие во времени.
  • О
    Олеся
    28 июля 2024
    Азбука пейзажа: мастер-класс по живописи в Плёсе
    Большое спасибо Виталию Александровичу за интересный мастер-класс и возможность приобщиться к творчеству в окружении красивой природы!
    Большое спасибо Виталию Александровичу за интересный мастер-класс и возможность приобщиться к творчеству в окружении красивой природы!Большое спасибо Виталию Александровичу за интересный мастер-класс и возможность приобщиться к творчеству в окружении красивой природы!
  • Т
    Татьяна
    22 июля 2024
    Азбука пейзажа: мастер-класс по живописи в Плёсе
    Пленэр прошёл отлично, несмотря на дождь благодаря уютной террасе с видом на Соборную гору. Можно было выбрать, что писать с натуры: букет или пейзаж. Художник Илья уделял внимание каждому, вовремя советовал и, если нужно было, помогал гармонизировать картину.
    Пленэр прошёл отлично, несмотря на дождь благодаря уютной террасе с видом на Соборную горуПленэр прошёл отлично, несмотря на дождь благодаря уютной террасе с видом на Соборную гору
  • М
    Мария
    21 июля 2024
    Живописный Плёс - на арт-пикнике
    Невероятные впечатления!! Рекомендуем даже тем, кто никогда не держал кисточку в руках! Спасибо Алексею, Николаю и Надежде!
    Невероятные впечатления!!Невероятные впечатления!!
  • А
    Амалия
    18 июля 2024
    Левитановский Плёс
    Большое спасибо гиду Андрею за интереснейшую экскурсию! Узнали очень много интересных вещей и получили массу незабываемых впечатлений!
  • Н
    Наталья
    16 июля 2024
    Живописный Плёс - на арт-пикнике
    Арт-пикник в целом понравился, очень красиво был оформлен стол с живыми цветами, фруктами и конфетками. Все это на красивой скатерти,
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    музыка играет, солнышко светит, шампанское в ведерке со льдом охлаждается))) Но есть нюансы. 1. Время. Заявлено 2,5 часа, по факту 1 час рисования. Было видно, что художник торопится. Мне же хотелось насладиться рисованием неторопливо. 2. Приходилось постоянно забирать кисть, художник готов был по-быстренькому все нарисовать и сворачиваться. 3. В описании был заявлен рассказ о Плесе, о художниках. Этого не было. 4. Не могу назвать, что картину создала я))) 90% не моя рука.

  • М
    Марина
    13 июля 2024
    Живописный Плёс - на арт-пикнике
    Очень понравился мастер класс! Проводил Николай, мастер своего дела. Писали две модульные картины всей семьей на Соборной горе. На мой взгляд,
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    самое удачное место. Николай всем уделял внимание, давал подсказки и корректировал на ходу картину. Отдельно стоит отметить очаровательную обстановку - белая скатерть, цветы, фрукты, все это погружает в атмосферу. Остались самые приятные впечателения!

    Очень понравился мастер класс!Очень понравился мастер класс!Очень понравился мастер класс!
  • Е
    Екатерина
    12 июля 2024
    Азбука пейзажа: мастер-класс по живописи в Плёсе
    Спасибо Илье за чудесный мастер-класс в Плесе. Дети и взрослые были в восторге и увезли частичку этого восхитительного места с собой.
    Спасибо Илье за чудесный мастер-класс в Плесе. Дети и взрослые были в восторге и увезли частичку этого восхитительного места с собой

Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Плёсе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Волга-матушка - синеокая Россия
  2. Левитановский Плёс
  3. Азбука пейзажа: мастер-класс по живописи в Плёсе
  4. Живописный Плёс - на арт-пикнике
Какие места ещё посмотреть в Плёсе
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Соборная гора
  3. Набережная
  4. Торговые Ряды
  5. Гора Левитана
  6. Воскресенская церковь
  7. Успенский Собор
  8. Церковь Воскресения Христова
  9. Церковь святой Варвары
Сколько стоит экскурсия по Плёсу в августе 2024
Сейчас в Плёсе в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 4 667 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 116 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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