1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Волга-матушка - синеокая Россия: индивидуальная экскурсия по Плёсу
Выберите маршрут и отправляйтесь в путешествие по Плёсу. Узнайте о купечестве, народных промыслах и знаменитых жителях города. Погрузитесь в атмосферу XIX века
Начало: В центре плёсской набережной, у памятного знака Ф....
Завтра в 08:30
12 авг в 08:30
4 667₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Левитановский Плёс: индивидуальная экскурсия по купеческому городку
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Левитановскому Плёсу. Узнайте, чем этот городок вдохновил великого художника и его друзей
Начало: Рядом с Торговой площадью
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
6 670₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
Мастер-класс по пейзажной живописи в Плёсе. Пишем маслом на холсте
Почувствуйте себя художником, создавая пейзажи Плёса на холсте. Все материалы предоставляются, а картина останется на память
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
от 6 700₽ за человека
2.5 часа
Индивидуальная
Живописный Плёс - на арт-пикнике
Почувствуйте себя художником, создавая пейзажи Плёса. Подходит для всех уровней. Включает фуршет и чай на травах
Завтра в 10:30
12 авг в 10:00
от 7 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена8 августа 2024Очень рекомендую провести время в Плесе именно с этим экскурсоводом. Андрей Владимирович с первых минут очаровывает своим жизнелюбием, искрящимся легким
- ККонстантин6 августа 2024Огромная благодарность Андрею Владимировичу за проведенную экскурсию! Маршрут, изложение материала, рекомендации, присланные дополнительные материалы-всё очень понравилось. Надеемся на новые встречи в самом уютном городе мира- Плёсе.
- GGregory3 августа 2024Потрясающая экскурсия. Экскурсовод Любовь Анатольевна очень увлекательно и легко рассказала историю города и истории людей, связанных с городом. Как путешествие во времени.
- ООлеся28 июля 2024Большое спасибо Виталию Александровичу за интересный мастер-класс и возможность приобщиться к творчеству в окружении красивой природы!
- ТТатьяна22 июля 2024Пленэр прошёл отлично, несмотря на дождь благодаря уютной террасе с видом на Соборную гору. Можно было выбрать, что писать с натуры: букет или пейзаж. Художник Илья уделял внимание каждому, вовремя советовал и, если нужно было, помогал гармонизировать картину.
- ММария21 июля 2024Невероятные впечатления!! Рекомендуем даже тем, кто никогда не держал кисточку в руках! Спасибо Алексею, Николаю и Надежде!
- ААмалия18 июля 2024Большое спасибо гиду Андрею за интереснейшую экскурсию! Узнали очень много интересных вещей и получили массу незабываемых впечатлений!
- ННаталья16 июля 2024Арт-пикник в целом понравился, очень красиво был оформлен стол с живыми цветами, фруктами и конфетками. Все это на красивой скатерти,
- ММарина13 июля 2024Очень понравился мастер класс! Проводил Николай, мастер своего дела. Писали две модульные картины всей семьей на Соборной горе. На мой взгляд,
- ЕЕкатерина12 июля 2024Спасибо Илье за чудесный мастер-класс в Плесе. Дети и взрослые были в восторге и увезли частичку этого восхитительного места с собой.
Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «Нескучные экскурсии»
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