Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Подольска

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Подольске, цены от 650 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Прогулка с гидом по центру Подольска
Пешая
2 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Прогулка с гидом по центру Подольска
Открыть неожиданные страницы городской истории с момента основания и до сегодняшнего времени
Начало: Возле музея «Подолье»
«Троицкий собор и Отечественная война 1812 года»
1 янв в 09:00
6 000 за всё до 10 чел.
Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
Пешая
78 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
Открыть историю хозяев поместья, узнать об архитектуре барочного храма и полюбоваться его убранством
Начало: В усадьбе Дубровицы, г. Подольск
«Вы исследуете храм Знамения Пресвятой Богородицы: кто-то заметит элементы готического стиля, другие обнаружат сходство с «нарышкинским барокко» и рококо»
6 дек в 17:00
7 дек в 09:00
650 за человека
Банный дворец Алексеева
На автобусе
4.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Банный дворец Алексеева
Познакомьтесь с историей Подольска через водные традиции. Вас ждут река Пахра, усадьба Ивановское и роскошные Алексеевские бани
Начало: по договоренности
«Мы проедем над рекой Пахрой, которая обеспечивала водой жителей славянского поселения Подол, к Троицкому храму на Соборной площади»
Расписание: во вторник в 12:00
3 дек в 12:00
10 дек в 12:00
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    22 ноября 2024
    Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
    Красивая усадьба, интересная подача материала. Без экскурсии - это были бы только фотки. А сейчас - это уже фотки и история)
  • А
    Анна
    21 ноября 2024
    Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
    Интересная экскурсия. Спасибо Марине за увлекательный рассказ
  • Н
    Наталья
    20 ноября 2024
    Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
    Спасибо огромное за экскурсию. Проникновенный расказ гида оставил неизгладимое печатление о месте. Она заразила нас своей любовью к этому месту
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    и городу. Второй день вспоминаем добрыми словами. А такой церкви мы не видели ни у нас, ни в Европе. Впечатляюще! Всем рекомендуем!

  • В
    Владимир
    20 ноября 2024
    Прогулка с гидом по центру Подольска
    Первое, что хотелось бы сделать это поблагодарить компанию tripster за оперативное решение вопроса по гиду. 18 ноября в 20. 30.
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    мы сделали заявку на экскурсию в Подольск на 19 ноября в 14.00. и в 21.30. Вопрос уже был решен!!! Экскурсия очень понравилась нам с супругой и нашим внукам. Большое спасибо нашему гиду Александру за пунктуальность, отзывчивость, профессионализм. Экскурсия получилась очень интересная как для нас так и для наших внуков. Большое спасибо!

  • Т
    Татьяна
    6 ноября 2023
    Прогулка с гидом по центру Подольска
    Замечательная экскурсия, интересная подача материала, окунулись в историю города, узнали много нового о нем. Организатор знает и любит свое дело.

Ответы на вопросы от путешественников по Подольску в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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  2. Усадьба Дубровицы
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  4. Усадьба Иваноское
  5. Троицкий собор
Сколько стоит экскурсия по Подольску в декабре 2024
Сейчас в Подольске в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 650 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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