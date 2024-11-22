2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборПрогулка с гидом по центру Подольска
Открыть неожиданные страницы городской истории с момента основания и до сегодняшнего времени
Начало: Возле музея «Подолье»
«Троицкий собор и Отечественная война 1812 года»
1 янв в 09:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
Открыть историю хозяев поместья, узнать об архитектуре барочного храма и полюбоваться его убранством
Начало: В усадьбе Дубровицы, г. Подольск
«Вы исследуете храм Знамения Пресвятой Богородицы: кто-то заметит элементы готического стиля, другие обнаружат сходство с «нарышкинским барокко» и рококо»
6 дек в 17:00
7 дек в 09:00
650₽ за человека
4.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Банный дворец Алексеева
Познакомьтесь с историей Подольска через водные традиции. Вас ждут река Пахра, усадьба Ивановское и роскошные Алексеевские бани
Начало: по договоренности
«Мы проедем над рекой Пахрой, которая обеспечивала водой жителей славянского поселения Подол, к Троицкому храму на Соборной площади»
Расписание: во вторник в 12:00
3 дек в 12:00
10 дек в 12:00
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия22 ноября 2024Красивая усадьба, интересная подача материала. Без экскурсии - это были бы только фотки. А сейчас - это уже фотки и история)
- ААнна21 ноября 2024Интересная экскурсия. Спасибо Марине за увлекательный рассказ
- ННаталья20 ноября 2024Спасибо огромное за экскурсию. Проникновенный расказ гида оставил неизгладимое печатление о месте. Она заразила нас своей любовью к этому месту
- ВВладимир20 ноября 2024Первое, что хотелось бы сделать это поблагодарить компанию tripster за оперативное решение вопроса по гиду. 18 ноября в 20. 30.
- ТТатьяна6 ноября 2023Замечательная экскурсия, интересная подача материала, окунулись в историю города, узнали много нового о нем. Организатор знает и любит свое дело.
Ответы на вопросы от путешественников по Подольску в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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