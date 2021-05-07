Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пскова

Что вас ожидает
Псковская Крепость в деталях
В основе нашего маршрута — памятники северного форта Псковской крепости, которые только недавно стали доступны после реставрации. На их примере мы обсудим выдающиеся инженерные решения древних архитекторов и то, как эти находки применялись на практике: во время войн и осад крепости. В программе:
- Смотровая площадка у Высокой башни, откуда вам откроется лучший вид на псковский Кремль. Разберемся, как псковские зодчие использовали преимущества местного ландшафта и компенсировали его недостатки.
- Варлаамовская башня. Прогуливаясь вдоль крепостной стены, обсудим тонкости строительства в Средние века: например, из какого камня возводили форты и что такое «бутовая кладка». Также я расскажу, какую строительную «экспертизу» проводили в Москве псковские архитекторы в 15 веке.
- Северный узел Крома — стратегически важный объект, рядом с которым поговорим о тактике взятия и обороны крепостей в Средневековье. Вы узнаете, как штурмовали стены, как велась минная война и много другое.
- У башни Варлаамовской полюбуемся панорамами и вспомним события 1615 года, когда Псков в очередной раз сыграл ключевую роль в обороне страны. Почему шведский король Густав Адольф проиграл войну под псковскими стенами? Найдем ответ и на этот вопрос.
Дополнительно: крепостная башня изнутри
Если захотите, мы сможем посетить и осмотреть изнутри одну из крупнейших башен Пскова: вы увидите подлинную кладку основания, проследите этапы строительства, оцените мощь древних стен и деревянных перекрытий и поймете, что такое возведение шатра «в ряж». А также полюбуетесь окрестностями с высоты башни.
Кому подойдет экскурсия ⛳
Путешественникам, которые интересуются реалиями Средневековья, а также тем, кто уже видел главные памятники в Пскове и хочет углубиться в архитектурную историю 📖 города.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается (по желанию): посещение и осмотр изнутри одного из объектов (башни Варлаамовская, Высокая, боевые ходы) — 150 руб. с человека
- Стоянка для авто у кафе в 20 метрах от места начала. После экскурсии 🧭 вы можете остановиться в этом кафе — удобно!