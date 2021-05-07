Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пскова

Что вас ожидает

Псковская Крепость в деталях

В основе нашего маршрута — памятники северного форта Псковской крепости, которые только недавно стали доступны после реставрации. На их примере мы обсудим выдающиеся инженерные решения древних архитекторов и то, как эти находки применялись на практике: во время войн и осад крепости. В программе:

Смотровая площадка у Высокой башни , откуда вам откроется лучший вид на псковский Кремль. Разберемся, как псковские зодчие использовали преимущества местного ландшафта и компенсировали его недостатки.

, откуда вам откроется лучший вид на псковский Кремль. Разберемся, как псковские зодчие использовали преимущества местного ландшафта и компенсировали его недостатки. Варлаамовская башня . Прогуливаясь вдоль крепостной стены, обсудим тонкости строительства в Средние века: например, из какого камня возводили форты и что такое «бутовая кладка». Также я расскажу, какую строительную «экспертизу» проводили в Москве псковские архитекторы в 15 веке.

. Прогуливаясь вдоль крепостной стены, обсудим тонкости строительства в Средние века: например, из какого камня возводили форты и что такое «бутовая кладка». Также я расскажу, какую строительную «экспертизу» проводили в Москве псковские архитекторы в 15 веке. Северный узел Крома — стратегически важный объект, рядом с которым поговорим о тактике взятия и обороны крепостей в Средневековье. Вы узнаете, как штурмовали стены, как велась минная война и много другое.

Крома — стратегически важный объект, рядом с которым поговорим о тактике взятия и обороны крепостей в Средневековье. Вы узнаете, как штурмовали стены, как велась минная война и много другое. У башни Варлаамовской полюбуемся панорамами и вспомним события 1615 года, когда Псков в очередной раз сыграл ключевую роль в обороне страны. Почему шведский король Густав Адольф проиграл войну под псковскими стенами? Найдем ответ и на этот вопрос.

Дополнительно: крепостная башня изнутри

Если захотите, мы сможем посетить и осмотреть изнутри одну из крупнейших башен Пскова: вы увидите подлинную кладку основания, проследите этапы строительства, оцените мощь древних стен и деревянных перекрытий и поймете, что такое возведение шатра «в ряж». А также полюбуетесь окрестностями с высоты башни.

Кому подойдет экскурсия ⛳

Путешественникам, которые интересуются реалиями Средневековья, а также тем, кто уже видел главные памятники в Пскове и хочет углубиться в архитектурную историю 📖 города.

Организационные детали