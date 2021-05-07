Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пскова

Глазами зодчего: секреты Псковской крепости

Разгадать замыслы псковских архитекторов и открыть историю средневековой цитадели

4.5
2 отзыва
Ольга
Ольга – Гид из Пскова
Псковская крепость — одна из самых неприступных, передовых и мощных на Руси.

Чтобы проникнуть в её тайны, мы отправимся к постройкам северного форта, недавно открытым после реставрации.

С моей помощью вы рассекретите древние строительные технологии, оцените находки зодчих, а в результате даже разберетесь в стратегии и тактике средневековой войны.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.

Экскурсия

2 400 ₽ за экскурсию

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Глазами зодчего: секреты Псковской крепости
Глазами зодчего: секреты Псковской крепости

Что вас ожидает

Псковская Крепость в деталях
В основе нашего маршрута — памятники северного форта Псковской крепости, которые только недавно стали доступны после реставрации. На их примере мы обсудим выдающиеся инженерные решения древних архитекторов и то, как эти находки применялись на практике: во время войн и осад крепости. В программе:

  • Смотровая площадка у Высокой башни, откуда вам откроется лучший вид на псковский Кремль. Разберемся, как псковские зодчие использовали преимущества местного ландшафта и компенсировали его недостатки.
  • Варлаамовская башня. Прогуливаясь вдоль крепостной стены, обсудим тонкости строительства в Средние века: например, из какого камня возводили форты и что такое «бутовая кладка». Также я расскажу, какую строительную «экспертизу» проводили в Москве псковские архитекторы в 15 веке.
  • Северный узел Крома — стратегически важный объект, рядом с которым поговорим о тактике взятия и обороны крепостей в Средневековье. Вы узнаете, как штурмовали стены, как велась минная война и много другое.
  • У башни Варлаамовской полюбуемся панорамами и вспомним события 1615 года, когда Псков в очередной раз сыграл ключевую роль в обороне страны. Почему шведский король Густав Адольф проиграл войну под псковскими стенами? Найдем ответ и на этот вопрос.

Дополнительно: крепостная башня изнутри
Если захотите, мы сможем посетить и осмотреть изнутри одну из крупнейших башен Пскова: вы увидите подлинную кладку основания, проследите этапы строительства, оцените мощь древних стен и деревянных перекрытий и поймете, что такое возведение шатра «в ряж». А также полюбуетесь окрестностями с высоты башни.

Кому подойдет экскурсия ⛳

Путешественникам, которые интересуются реалиями Средневековья, а также тем, кто уже видел главные памятники в Пскове и хочет углубиться в архитектурную историю 📖 города.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается (по желанию): посещение и осмотр изнутри одного из объектов (башни Варлаамовская, Высокая, боевые ходы) — 150 руб. с человека
  • Стоянка для авто у кафе в 20 метрах от места начала. После экскурсии 🧭 вы можете остановиться в этом кафе — удобно!
🚩 Начало и место завершения: у башни Высокая
Глазами зодчего: секреты Псковской крепости
Глазами зодчего: секреты Псковской крепости
Глазами зодчего: секреты Псковской крепости
Глазами зодчего: секреты Псковской крепости
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Здравствуйте! Я историк, профессиональный экскурсовод, коренная псковичка. С удовольствием проведу для вас экскурсии по Пскову, Изборску, Печорам и другим достопримечательностям Псковской земли. Нескучно, без штампов и банальностей — только подлинная история, доступно, ярко и увлекательно!
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2 настоящих отзыва от туристов

А
7 мая 2021
Спасибо Ольге, за рассказ об особенностях Псковских крепостей, о мужестве местных жителей, защищавших веками свой прекрасный город. Спасибо и удачи гиду в поисках новых находок об истории Пскова.
С
12 апр 2021
Это была экскурсия для коренных псковичей, основные участники дети 10 лет. Об этом Ольгу предупредили заранее. Интересно, живо, неизбитый взгляд и оценка событий. Будем обращаться еще - уже наметили маршруты. Спасибо Ольге огромное за интересную прогулку, новые знания и впечатления.

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