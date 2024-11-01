Познакомьтесь с одним из древнейших русских городов, сердце которого находится на месте слияния двух рек — Псковы и Великой
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Описание экскурсии
Вы совершите прогулку по территории Псковского кремля, на которой:
- узнаете, как образовался Довмонтов город и где принимались все самые важные решения
- услышите о ловушках для наступающего врага, которые помогали уберечь кремль от захватчиков
- пройдёте через захаб — узкий коридор, в котором можно было легко расправиться с врагами ещё до их проникновения внутрь крепости
- зайдёте в величественный Троицкий собор и осмотрите его главные святыни: раку с мощами святых, икону святого праведного Николая, Троицу Ветхозаветную с Деяниями, Чудотворную икону Чирской Божьей матери и другие. Вы также увидите грандиозный семиярусный резной золочёный иконостас
- послушаете про все постройки кремля и то, как они использовались ранее и каково их предназначение сегодня
Прогулка завершится панорамным видом на реки Пскову и Великую, который откроется вам у башни Кутекрома.
Маршрут
— Псковский кремль
— Троицкий собор
— Колокольня Троицкого собора
— Вечевая площадь
— Дом причта
— Зелейная палата
— Башня Кутекрома
— Плоская башня
— Высокая башня
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|890 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Башня Кутекрома
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Пскове
Провёл экскурсии для 10135 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещёЗадать вопрос
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