Едем в гости к удивительной и малочисленной народности Сето (псковская чудь). Этот финно-угорский народ проживает в Печорском районе Псковской области и на востоке Эстонии. В путешествии по Сетомаа (земле Сето) вас ждёт знакомство с историей и материальной культурой многих поколений сетоских семей. Также мы побываем в Изборске с его крепостью и живописными ключами.

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Ваш представитель в Пскове

О'александръ Ваш представитель в Пскове

Время начала: 11:00

Описание мастер-класса

Путь через Изборск. Знакомство с историей начнётся по дороге в Старый Изборск — посёлок на холмах и родниках в живописной Изборско-Мальской долине.

Вы узнаете, какие древние славянские, византийские и православные традиции хранит изборская земля

Увидите отреставрированную крепость 13 века — великолепный образец военного укрепления древних русичей

Услышите легенду о Колокольной башне

Полюбуетесь памятником природы — легендарными Словенскими ключами. Подземные источники питают всегда холодное Городищенское озеро, по которому скользят белоснежные лебеди (хлебом их кормить нельзя, можете взять с собой такие лакомства, как овсяные хлопья, просо, ячмень, пшеница)

Дополнительно предлагаем пообедать в местном кафе

В гости к Сету. Дальше мы отправимся в сторону российско-эстонской границы, на хутор Сигово.

Хозяйка хутора погрузит вас в историю, покажет предметы традиционного быта

Вы увидите большой ткацкий стан, конную льномялку, женские костюмы, «боговы полотенца», деревянную статую языческого бога Пеко и многое другое

И сможете принять участие в мастер-классе по изготовлению сыра

Организационные детали

Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 5 лет

Поездка проходит на минивэнах Nissan и Renault, микроавтобусах Mercedes-Benz и Volkswagen. Места распределяются в зависимости от даты бронирования. Чем раньше вы вносите предоплату, тем ближе к началу салона будут ваши места

Возвращение в Псков ориентировочно в 18:00

В подарок после экскурсии вы получите набор авторских открыток

Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды

Дополнительные расходы