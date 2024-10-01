Едем в гости к удивительной и малочисленной народности Сето (псковская чудь). Этот финно-угорский народ проживает в Печорском районе Псковской области и на востоке Эстонии.
В путешествии по Сетомаа (земле Сето) вас ждёт знакомство с историей и материальной культурой многих поколений сетоских семей. Также мы побываем в Изборске с его крепостью и живописными ключами.
В путешествии по Сетомаа (земле Сето) вас ждёт знакомство с историей и материальной культурой многих поколений сетоских семей. Также мы побываем в Изборске с его крепостью и живописными ключами.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание мастер-класса
Путь через Изборск. Знакомство с историей начнётся по дороге в Старый Изборск — посёлок на холмах и родниках в живописной Изборско-Мальской долине.
- Вы узнаете, какие древние славянские, византийские и православные традиции хранит изборская земля
- Увидите отреставрированную крепость 13 века — великолепный образец военного укрепления древних русичей
- Услышите легенду о Колокольной башне
- Полюбуетесь памятником природы — легендарными Словенскими ключами. Подземные источники питают всегда холодное Городищенское озеро, по которому скользят белоснежные лебеди (хлебом их кормить нельзя, можете взять с собой такие лакомства, как овсяные хлопья, просо, ячмень, пшеница)
- Дополнительно предлагаем пообедать в местном кафе
В гости к Сету. Дальше мы отправимся в сторону российско-эстонской границы, на хутор Сигово.
- Хозяйка хутора погрузит вас в историю, покажет предметы традиционного быта
- Вы увидите большой ткацкий стан, конную льномялку, женские костюмы, «боговы полотенца», деревянную статую языческого бога Пеко и многое другое
- И сможете принять участие в мастер-классе по изготовлению сыра
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 5 лет
- Поездка проходит на минивэнах Nissan и Renault, микроавтобусах Mercedes-Benz и Volkswagen. Места распределяются в зависимости от даты бронирования. Чем раньше вы вносите предоплату, тем ближе к началу салона будут ваши места
- Возвращение в Псков ориентировочно в 18:00
- В подарок после экскурсии вы получите набор авторских открыток
- Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Обед в кафе заказывается при бронировании и оплачивается на месте. Стоимость — 800 ₽ с человека
- Входные билеты в музей народности Сето: 1000 ₽ — взрослые, 800 ₽ — учащиеся 16–18 лет, 500 ₽ — школьники до 16 лет. Мастер-класс по приготовлению сыра входит в стоимость билета
во вторник и воскресенье в 11:00
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Октябрьской площади
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
О'александръ — ваша команда гидов в Пскове
Провели экскурсии для 1538 туристов
Привет! Меня зовут О’александръ, я гид и тревел-консультант. За моими плечами 18-летний опыт путешествий в несколько десятков стран и сотни проведённых экскурсий по России, Беларуси и Европе. Работаю с командойЗадать вопрос
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