1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Псков: путешествие сквозь века - от Вещего Олега до Пушкина
Погрузитесь в уникальную атмосферу Пскова, где каждый камень дышит историей, а каждый уголок хранит легенды
Начало: Ольгинская часовня
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
2 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Псковский кремль: групповая экскурсия в сердце истории Пскова
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Псковскому кремлю, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: Центральный вход в Псковский Кремль
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1 740₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Яркая история большого Пскова
Погрузиться в разные эпохи жизни города и увидеть его знаковые места с дипломированным историком
Начало: На площади Ленина
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Псков древний и современный: индивидуальная экскурсия
Погружение в историю Пскова: от древнего Кремля до современного города. Узнайте о ключевых событиях и героях, которые формировали Псков
Начало: На площади Ленина
10 июня в 14:00
11 июня в 08:00
6 540₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в Пушкинский заповедник из Пскова: усадьбы и монастырь
Узнайте о жизни и творчестве Пушкина, посетив его родовое имение Михайловское, усадьбу друзей Тригорское и Святогорский монастырь
Начало: в центре Пскова
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
9 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Псков - твердыня северо-западной Руси
Один из древнейших городов Руси, Псков, считался щитом от натиска с запада. Узнайте о его значении и быте псковичей
Начало: У входа в кремль
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 550₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Первое свидание с Псковом (с посещением Кремля)
Приглашаю на индивидуальную экскурсию по Пскову с посещением Кремля. Узнайте историю города, насладитесь его атмосферой и уникальными достопримечательностями
Начало: По договорённости
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Шаг в прошлое: по Пскову без спешки
Прогулка по историческим уголкам Пскова, знакомство с крепостью, церковными обителями и легендами. Узнайте, как связаны Гоголь и городские истории
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Псковские храмы: погружение в древнюю архитектуру
Прогуляйтесь по Пскову и откройте для себя шедевры церковного зодчества, погружаясь в атмосферу древнего города
10 июня в 14:00
16 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
8 часов
«Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
О повседневности поэта, творчестве и образах, знакомых с детства, в мемориальном музее-заповеднике
Начало: На площади Ленина (это самый центр Пскова) либо ги...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Такой древний Псков: путешествие в историю и культуру
Погрузитесь в уникальную атмосферу Пскова: от кремлевских стен до древних монастырей и фресок. Экскурсия, раскрывающая душу города
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 10:00
Завтра в 15:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мастер-класс по сыроделию в окрестностях Пскова
Профессиональный сыродел проведет вас через увлекательный процесс создания крафтового сыра. Подходит для всех возрастов
Начало: В деревне Паниковичи Псковской области
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 000₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Изборск и Печоры: хранители древнего наследия (на вашем авто)
Оставьте традиционные маршруты и отправьтесь в увлекательное путешествие по древним селам и историческим местам Псковской области
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
6 436₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Печоры, Изборск и музей «Льняная губерния» за 1 день (на вашем авто)
Путешествие по Печорам, Изборску и музею «Льняная губерния» за один день. Узнайте историю и культуру Псковского края
Начало: Псков, площадь Ленина, д. 1
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
По древнему Пскову с историком
Прогулка по древнему Пскову с историком: увлекательное путешествие в прошлое города с осмотром уникальных архитектурных памятников и исторических мест
Завтра в 10:00
10 июня в 22:30
4 000₽ за всё до 3 чел.
Квест
1 час
Квест-экскурсия для детей в Пскове: история города в игровой форме
Погрузитесь в увлекательный мир истории Пскова с квест-экскурсией для всей семьи. Игры, загадки и исторические открытия ждут вас
Начало: У набережной реки Псковы
Завтра в 09:00
18 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
Добраться до Талабских островов на катере, посетить древние храмы и погулять по песчаным дюнам
Начало: Гостиница в Пскове
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
19 875₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Пскова - в Древнюю Русь: поездка в Изборск и Печоры (на вашем авто)
За один день вы посетите два древних города северо-западной России - Изборск и Печоры. Узнайте их историю, легенды и насладитесь красивыми видами
Начало: По договоренности в г. Пскове
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
8 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие в древность: Изборск и Псково-Печёрский монастырь на авто
Отправьтесь в путешествие к древним местам Псковской области, где вас ждут истории о крепостях, монастырях и легендах, сохранившихся сквозь века
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Печоры и Изборск: путешествие в историю России на комфортабельном авто
Загляните в сердце русской истории с экскурсией в Печоры и Изборск. Псково-Печерский монастырь и древняя крепость ждут вас
Начало: В любом месте города
29 июня в 10:00
1 июля в 10:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Псков - прогулка по губернскому городу с личным гидом
Откройте для себя Псков в уникальной пешеходной экскурсии с персональным рассказом о его истории и культуре
Начало: Октябрьская площадь, Главпочтамт
11 июня в 17:00
13 июня в 20:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мой Псков: о древнем городе - с любовью
Прогуляться от Древней Руси до наших дней и разгадать характер средневекового мегаполиса
Начало: У входа в Кремль
Завтра в 08:00
10 июня в 13:00
5 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Псков: путешествие во времени - культурное наследие и исторические сокровища
Погрузитесь в богатую историю Пскова, пройдитесь по историческим местам и узнайте уникальные истории, стоящие за древними стенами
Начало: На площади Ленина
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 100₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Псков: эксклюзивное путешествие по историческому сердцу с посещением Кремля
Индивидуальная экскурсия по Пскову: погрузитесь в атмосферу древнего города, осмотрите Кремль и узнайте множество интересных фактов
Начало: на Октябрьском проспекте
16 июня в 08:00
18 июня в 08:30
4 800₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
5 часов
Талабские острова: духовные святыни и живописные тропы
Исследуйте святые места Талабских островов и насладитесь прогулкой по реликтовому лесу. Узнайте о чудесах старцев и увезите с собой сотни фото-воспоминаний
Начало: На улице Коммунальная
16 июня в 09:00
24 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Псковский Кремль: историческое путешествие снаружи и изнутри
Погрузитесь в многовековую историю Пскова, исследуя Довмонтов город, Троицкий собор и наслаждаясь видами с крепостных стен
Начало: Площадь Ленина
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Древнее городище, каменная крепость, природные родники и легендарный монастырь за один день
7 июля в 08:00
8 июля в 11:00
6 670₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
4 часа
Псков и его кремль: эксклюзивное путешествие в Средневековье
Погрузитесь в историю Пскова, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя величие Псковского кремля и его башен
7 июля в 08:00
8 июля в 11:00
4 670₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Псковский Кром: путешествие в сердце древней истории
Погрузитесь в атмосферу средневековья, открывая тайны Псковского кремля в компании опытного гида
Начало: У входа на территорию Кремля
29 июня в 10:00
30 июня в 17:00
2 000₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотоэкскурсия по Пскову: исследование набережных рек Пскова и Великая
Погрузитесь в мир истории и красоты Пскова через объектив вашей камеры. Незабываемая прогулка по набережным, полная открытий
Начало: Обсуждается после бронирования
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Секреты и удивительные истории Пскова: Путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневековья и откройте Псков с новой стороны. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны и легенды
Начало: В вашем отеле или по договоренности
29 июня в 10:00
1 июля в 10:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске (из Пскова)
Путешествие к истокам русского государства или деревня, которой Н. Рерих посвятил целую серию картин
Начало: В Изборске, на перекрестке Минской и Печорской ули...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Высокие холмы, монастыри, водопады и сногсшибательные виды на прогулке по Изборскому заповеднику
Начало: В Изборске, на Минской улице
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
9 340₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Псков: погружение в историю Сердца древнего Пскова
Приглашаем в увлекательное путешествие по Сердцу древнего Пскова, где каждый камень хранит легенды и истории
Начало: У главного входа в Кремль
Завтра в 08:00
18 июня в 08:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Пушкинские Горы в Пскове: погружение в мир Михайловской ссылки
Приглашаем на уникальное путешествие по местам, связанным с жизнью и творчеством А.С. Пушкина в Псковской области
Начало: В Пскове
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Пушкинским Горам: усадьбы Михайловское и Тригорское
Всего 120 км от Пскова - и вы в мире Пушкина. Узнайте о жизни поэта, его творчестве и повседневности. Откройте для себя усадьбы Михайловское и Тригорское
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
13 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Михайловское, Бугрово и Святогорский монастырь: путешествие по Пскову
Погрузитесь в мир истории и культуры Пскова, посетив Михайловское, Бугрово и Святогорский монастырь. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Начало: Псков
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 500₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Псков за один день: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в удивительный мир Пскова, где каждый камень рассказывает свою историю. Исследуйте город с локальным гидом и создайте незабываемые воспоминания
Завтра в 08:00
18 июня в 08:00
6 880₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Многоликий Псков: от кремля до археологических находок
Погрузитесь в удивительный мир Пскова: от мощных стен кремля до тайн древних храмов и археологических открытий
Начало: На площади Ленина
18 июня в 10:00
21 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Псков в лицах, сюжетах и легендах
Увидеть за древними храмами, крепостными стенами и башнями судьбы людей, писавших историю города
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 005₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по историческому Пскову
Псковская старина в экскурсии «Теплая встреча с Псковом»: история, княжеские легенды и дух веков в одном путешествии
Начало: В районе Кремля
Завтра в 08:00
12 июня в 08:30
3 300₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Псков древний и самобытный
Погулять по историческому центру и узнать самое интересное о его знаковых местах
Начало: Октябрьский проспект
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
3 900₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Псков и его окрестности: экскурсия с индивидуальным подходом
Откройте для себя уникальный Псков: его кремль, монастыри и башни. Индивидуальный маршрут с учетом ваших интересов
Начало: Выберем так, чтобы это было вам удобно
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
6 160₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Россия начинается здесь
Увидеть древний и современный Псков глазами потомственной ремесленницы
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 490₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Псков: пивная Мекка северо-запада
Пообщаться с пивоварами, прикоснуться к секретам производства пива и попробовать лучшие сорта
11 июня в 15:00
15 июня в 11:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий5 июня 2024Экскурсия очень интересная, глубокая, насыщенная историческими фактами. Все преподнесено доступным языком, понравилось всем: нам с женой и детям (10 и 13 лет).
- ВВиталий5 июня 2024Очень понравилась экскурсия! Юлия очень энергичный, знающий и любящий свое дело экскурсовод👍 Спасибо за погружение в историю этих замечательных мест!
- ННаталья5 июня 2024Провели замечательно время на экскурсии с Денисом по Изборску и Печорам. Очень интересная и грамотная подачп исторических фактов. Нас было три девушки, в автомобиле было комфортно, гид спокойно и уверенно водит автомобиль. Рекомендуем заказывать экскурсии у Дениса.
- ННаталья5 июня 2024Экскурсия ВЕЛИКОЛЕПНА! Авторский подход к событиям прошлого, интересный рассказ. Всесторонне знание истории. Всем рекомендую!
- ТТатьяна5 июня 2024Экскурсия отличная. Елизавета хорошо владеет материалом, ответила на все интересующие нас дополнительные вопросы. Маршрут продуман, не утомительно и очень познавательный. Большое спасибо
- ЕЕлена5 июня 2024Спасибо за очень познавательный рассказ. Все как всегда прошло на высоте!
- ммарина5 июня 2024Организация на отлично, понравилось всё, очень много истории и не много начинаешь теряться. . Но после экскурсии получила на почту
- ННаталия4 июня 2024Вместе с Павлом ощутили дух Пскова, его очарование. За время экскурсии посетили необычные исторические места, красивые природные уголки, услышали много интересного и познавательного. Огромный респект такому классному гиду.
- ААлла4 июня 2024Денис любит свой город и отлично знает его историю. Его экскурсия наполнена рассказами о людях, малоизвестными фактами, личными воспоминаниями, юмором. Нам все понравилось, даже дождь не помешал.
- ММария4 июня 2024Чудесное, удивительное, какое-то волшебное по энергетике место. Невероятный старый дом, которому более ста лет. Потрясающая хозяйка - мастер сыроварения, мама
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Индивидуальные»
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Сейчас в Пскове в категории "Индивидуальные" можно забронировать 101 экскурсию от 590 до 19 875. Туристы уже оставили гидам 4907 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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