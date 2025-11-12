Иммерсивная экскурсия «Штурм Покровской башни Пскова иностранными войсками»

Иммерсивная экскурсия в очках дополненной реальности: вы окажетесь в самом разгаре средневековой битвы — лучники на стенах, рыцари у ворот, гул катапульт и стрелы над головой. Возьмите меч и вступите в бой! Очки AR позволят увидеть и услышать события прошлого прямо на месте. Новый формат — живое впечатление, а не просто экскурсия.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсииОжидание боя: погружение в военную суету средневековой крепости На фоне древних крепостных стен перед вами оживает момент напряжённой подготовки к сражению. Лучники занимают позиции на башнях, рыцари выстраиваются у ворот, и вся крепость замирает в ожидании. Гул катапульт наполняет воздух, стрелы проносятся мимо, и кажется, что вот-вот начнётся бой. С помощью очков дополнённой реальности вы перенесётесь в сердце событий — туда, где прошлое оживает прямо у вас на глазах. Вас окружает военная суета, напряжённые лица, звон оружия и ощущение, что вы — не просто зритель, а настоящий участник грядущей битвы. Это не просто экскурсия, а полное погружение в историю. Вы не читаете о прошлом — вы его видите, слышите и чувствуете. Незабываемый опыт для всей семьи и отличный повод взглянуть на историю по-новому.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережная реки Великая
- Псковский Кремль
- Покровская башня
Что включено
- Услуги гида
- AR-очки
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Набережная реки Великая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Пскова
