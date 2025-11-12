Иммерсивная экскурсия «Штурм Покровской башни Пскова иностранными войсками»

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Иммерсивная экскурсия в очках дополненной реальности: вы окажетесь в самом разгаре средневековой битвы — лучники на стенах, рыцари у ворот, гул катапульт и стрелы над головой. Возьмите меч и вступите в бой! Очки AR позволят увидеть и услышать события прошлого прямо на месте. Новый формат — живое впечатление, а не просто экскурсия.

Описание экскурсии Ожидание боя: погружение в военную суету средневековой крепости На фоне древних крепостных стен перед вами оживает момент напряжённой подготовки к сражению. Лучники занимают позиции на башнях, рыцари выстраиваются у ворот, и вся крепость замирает в ожидании. Гул катапульт наполняет воздух, стрелы проносятся мимо, и кажется, что вот-вот начнётся бой. С помощью очков дополнённой реальности вы перенесётесь в сердце событий — туда, где прошлое оживает прямо у вас на глазах. Вас окружает военная суета, напряжённые лица, звон оружия и ощущение, что вы — не просто зритель, а настоящий участник грядущей битвы. Это не просто экскурсия, а полное погружение в историю. Вы не читаете о прошлом — вы его видите, слышите и чувствуете. Незабываемый опыт для всей семьи и отличный повод взглянуть на историю по-новому.

