Иммерсивная экскурсия «Торговые ряды в средневековом Пскове»

Погрузитесь в атмосферу средневекового Пскова и станьте настоящим торговцем времён великого княжества! Вам предстоит встретить князя Василия III, пришвартовать его корабль и предложить свои уникальные товары, от ремесленных изделий до оружия, созданного вами.
Этот увлекательный опыт в очках дополненной реальности позволит вам стать частью истории, участвуя в ярмарках и общаясь с яркими персонажами того времени!
Описание экскурсии
Торговые приключения в средневековом Пскове Почувствуйте себя настоящим псковским торговцем времён великого княжества! На ваших глазах к берегу приближается корабль с князем Василием III. Вам предстоит пришвартовать судно, встретить почётного гостя и предложить ему свои товары: от ремесленных изделий до оружия, которое вы сможете изготовить собственными руками. Сценарий построен как захватывающее иммерсивное приключение в очках дополненной реальности. Вы не просто наблюдаете за историей — вы становитесь её частью: ведёте торговлю, участвуете в ярмарке, общаетесь с персонажами и узнаёте факты о жизни и традициях средневекового Пскова. В завершение тура вы поможете князю собрать и погрузить покупки на корабль. Он поблагодарит вас за участие и отправится в путь, унося с собой частичку древнего города и ваше символическое присутствие в одном из ключевых событий той эпохи. Это не просто экскурсия, а увлекательный опыт, в котором оживают городские будни и торговая жизнь старинного Пскова.
Подходит и взрослым, и детям — для всех, кто хочет прикоснуться к истории не через учебник, а через собственные действия.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- AR-очки
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Набережная реки Великая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Маша
11 авг 2025
Экскурсия прошла хорошо, промоутер предварительно всё рассказал. Больше всего понравилось изготавливать оружие)
О
Оксана
11 авг 2025
Л
Лина
7 июл 2025
Шикарная экскурсия! Очень правдоподобно все выглядит, наша экскурсия заиграла новыми красками! Рекомендую 💫
