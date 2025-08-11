Иммерсивная экскурсия «Торговые ряды в средневековом Пскове»

Торговые приключения в средневековом Пскове Почувствуйте себя настоящим псковским торговцем времён великого княжества! На ваших глазах к берегу приближается корабль с князем Василием III. Вам предстоит пришвартовать судно, встретить почётного гостя и предложить ему свои товары: от ремесленных изделий до оружия, которое вы сможете изготовить собственными руками. Сценарий построен как захватывающее иммерсивное приключение в очках дополненной реальности. Вы не просто наблюдаете за историей — вы становитесь её частью: ведёте торговлю, участвуете в ярмарке, общаетесь с персонажами и узнаёте факты о жизни и традициях средневекового Пскова. В завершение тура вы поможете князю собрать и погрузить покупки на корабль. Он поблагодарит вас за участие и отправится в путь, унося с собой частичку древнего города и ваше символическое присутствие в одном из ключевых событий той эпохи. Это не просто экскурсия, а увлекательный опыт, в котором оживают городские будни и торговая жизнь старинного Пскова. Важная информация:

Подходит и взрослым, и детям — для всех, кто хочет прикоснуться к истории не через учебник, а через собственные действия.