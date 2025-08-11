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Мини-группа
до 12 чел.
Окольный город Пскова - древний и губернский
Узнать, как жили, торговали и строили псковичи
Начало: На площади Ленина
«А я расскажу о богатых торговцах, фресках 12 века и сюжетах из прошлого»
Сегодня в 15:00
10 авг в 15:00
800 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
ARтефакты VRемени: Псков в Средневековье (иммерсивная экскурсия)
Поджечь факел, спасти город и поторговать на средневековом базаре
Начало: У Покровской башни
«Вы перевоплотитесь в псковского купца, исследуете древние торговые ряды, соберёте товары в дорогу и узнаете, чем жил средневековый базар»
Расписание: в будние дни в 10:00 и 16:00, в субботу и воскресенье в 10:00, 13:00 и 16:00
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Псков - Ольгин град. Ожившая история неприступной крепости
Псков - город с богатой историей и крепостными стенами. Ощутите дух древней Руси, посетив ключевые достопримечательности и узнавая легенды
Начало: На площади Ленина
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от 5000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Иммерсивная экскурсия «Торговые ряды в средневековом Пскове»
Начало: Набережная реки Великая
«Торговые приключения в средневековом Пскове Почувствуйте себя настоящим псковским торговцем времён великого княжества»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
650 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
М
Экскурсия прошла хорошо, промоутер предварительно всё рассказал. Больше всего понравилось изготавливать оружие)
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О
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Экскурсия прошла хорошо, промоутер предварительно всё рассказал. Больше всего понравилось изготавливать оружие)
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Л
Шикарная экскурсия! Очень правдоподобно все выглядит, наша экскурсия заиграла новыми красками! Рекомендую 💫
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Я
Шикарная экскурсия! Очень правдоподобно все выглядит, наша экскурсия заиграла новыми красками! Рекомендую 💫
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А
Шикарная экскурсия! Очень правдоподобно все выглядит, наша экскурсия заиграла новыми красками! Рекомендую 💫
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Всего 11 отзывов в Пскове в категории "Шопинг"
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Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Шопинг»
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