Огни новогоднего Пскова

Прогуляться по нарядно украшенным улицам и услышать сказания древнего града

Новогодний Псков запомнится вам сказочным блеском огней, очарованием старины, игрой света и тени.

Я покажу вам самые колоритные уголки города: набережные, храмы, тайные дворы и памятники.

Раскрою, как на Псковщине праздновали Новый год, что ели и пили, чем украшали елки и как эти традиции менялись с течением времени.
Огни новогоднего Пскова
Огни новогоднего Пскова
Огни новогоднего Пскова
Огни новогоднего Пскова
Огни новогоднего Пскова
Огни новогоднего Пскова
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Волшебный Псков

Мы проедем по историческим и современным псковским улочкам. Заглянем во двор купца Подзноева и прогуляемся по пешеходной тропе от памятника княгине Ольге до храма Святой Анастасии Римлянки, живописно расположенном в Детском парке. На фоне завораживающих огней набережной я расскажу о храбром князе и заточенной в темницу княжне. А у Покровского угла поделюсь легендой о единороге.

Новогодние сюжеты

Главный героем нашей прогулки станет Новый год. Вы полюбуетесь праздничным сиянием города, елками, гирляндами и световыми инсталляциями. Они не сравнятся по размаху со столичными, но покорят вас уютным провинциальным шармом. Я расскажу, как отмечали на Псковщине Новый год в древности, чем потчевали гостей и какой западный атрибут рождественских гуляний прижился в нашем крае.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит с 20.12.21 по 10.01.22
  • Транспорт включен в стоимость

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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