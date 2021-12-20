Что вас ожидает

Волшебный Псков

Мы проедем по историческим и современным псковским улочкам. Заглянем во двор купца Подзноева и прогуляемся по пешеходной тропе от памятника княгине Ольге до храма Святой Анастасии Римлянки, живописно расположенном в Детском парке. На фоне завораживающих огней набережной я расскажу о храбром князе и заточенной в темницу княжне. А у Покровского угла поделюсь легендой о единороге.

Новогодние сюжеты

Главный героем нашей прогулки станет Новый год. Вы полюбуетесь праздничным сиянием города, елками, гирляндами и световыми инсталляциями. Они не сравнятся по размаху со столичными, но покорят вас уютным провинциальным шармом. Я расскажу, как отмечали на Псковщине Новый год в древности, чем потчевали гостей и какой западный атрибут рождественских гуляний прижился в нашем крае.

Организационные детали