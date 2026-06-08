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По древнему Пскову с историком

Пройти по центральным улицам города и погрузиться в его многовековое прошлое
Приглашаю вместе погулять по Пскову и обсудить, как он развивался на протяжении столетий.

Я изучил посвященные ему научные работы историков, археологов, краеведов — и мне есть, чем поделиться! При этом экскурсия проходит в нескучном формате беседы, а не сухой лекции.

Вы увидите необычные гражданские постройки и шедевры храмового зодчества, проведете время познавательно и интересно.
5
189 отзывов
По древнему Пскову с историком
По древнему Пскову с историком
По древнему Пскову с историком

Описание экскурсии

Крепость, храмы и древние палаты

Гуляя по старинным улицам города, вы отыщете каменные палаты купцов и других именитых людей XVII века. Рассмотрите остатки Псковской крепости — некогда самой грандиозной крепости Руси и Восточной Европы — услышите о ее осадах и обороне. Кроме того, полюбуетесь величественной Покровской башней и средневековыми церквями: Василия на Горке и Николы со Усохи.

Псков глазами историка

Я расскажу о возникновении Пскова и формировании в нем демократических институтов. Мы поговорим о городе как о республике, подобной Новгородской и даже западноевропейской. История отразилась на планировке города и его архитектуре: вы узнаете, что осталось от вольной республики, а что привнесли московские князья. Поймёте, как международная торговля повлияла на социальную структуру города и как экономические отношения меняли культуру и быт псковичей.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает посещение Кремля (Крома). Однако если вы желаете зайти в Троицкий собор и увидеть Кром изнутри — можно оплатить входной билет в кассе музея.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1458 туристов
Меня зовут Александр. По образованию я историк, люблю исследовать неизвестные и сложные вехи в прошлом наших городов. Профессионально работаю гидом с 2018 года. В разное время знакомил людей с Санкт-Петербургом и Соловецкими островами Белого моря. А теперь показываю гостям старинный Псков. Буду рад увидеться с заинтересованными слушателями.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 189 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
188
4
1
3
2
1
Лунина
Отличная экскурсия. В городе идет большая реставрация. Много интересного! Наш гид Александр смог настроить на полное погружение в эпоху расцвета города, его духовную и торговую историю. Экскурсия станет в разы
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интересней, если зараннее посмотреть док. фильм или пролистать изначально что-то по теме. Это наше первое путешествие во Псков и точно не последнее! Спасибо Tripster и Александру за отличное путешествие в историю.

Отличная экскурсия. В городе идет большая реставрация. Много интересного! Наш гид Александр смог настроить на полное
Отличная экскурсия. В городе идет большая реставрация. Много интересного! Наш гид Александр смог настроить на полное
Отличная экскурсия. В городе идет большая реставрация. Много интересного! Наш гид Александр смог настроить на полное
Отличная экскурсия. В городе идет большая реставрация. Много интересного! Наш гид Александр смог настроить на полное
Отличная экскурсия. В городе идет большая реставрация. Много интересного! Наш гид Александр смог настроить на полное
Отличная экскурсия. В городе идет большая реставрация. Много интересного! Наш гид Александр смог настроить на полное
Отличная экскурсия. В городе идет большая реставрация. Много интересного! Наш гид Александр смог настроить на полное
Отличная экскурсия. В городе идет большая реставрация. Много интересного! Наш гид Александр смог настроить на полное+3
Отличная экскурсия. В городе идет большая реставрация. Много интересного! Наш гид Александр смог настроить на полное
Отличная экскурсия. В городе идет большая реставрация. Много интересного! Наш гид Александр смог настроить на полное
Отличная экскурсия. В городе идет большая реставрация. Много интересного! Наш гид Александр смог настроить на полное
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А
Александр — превосходный гид, с хорошей подачей материала: не скучно, интересно, с юмором. Безупречно четкая, мелодичная речь. Настоятельно рекомендуем!
Александр — превосходный гид, с хорошей подачей материала: не скучно, интересно, с юмором. Безупречно четкая, мелодичная
Александр — превосходный гид, с хорошей подачей материала: не скучно, интересно, с юмором. Безупречно четкая, мелодичная
Александр — превосходный гид, с хорошей подачей материала: не скучно, интересно, с юмором. Безупречно четкая, мелодичная
Александр — превосходный гид, с хорошей подачей материала: не скучно, интересно, с юмором. Безупречно четкая, мелодичная
Александр — превосходный гид, с хорошей подачей материала: не скучно, интересно, с юмором. Безупречно четкая, мелодичная
Александр — превосходный гид, с хорошей подачей материала: не скучно, интересно, с юмором. Безупречно четкая, мелодичная
Александр — превосходный гид, с хорошей подачей материала: не скучно, интересно, с юмором. Безупречно четкая, мелодичная
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Анастасия
Информативный, детальный рассказ и приятное знакомство с Псковом. Александр — большой профессионал!

Мы остались под впечатлением, все последующие дни, гуляя по Пскову и Псковской области, вспоминали экскурсию. Александр дал несколько наводок куда еще сходить во Пскове, всё посетили и остались очень довольны. Будем рекомендовать друзьям экскурсии Александра и приедем еще!
Информативный, детальный рассказ и приятное знакомство с Псковом. Александр — большой профессионал!
Информативный, детальный рассказ и приятное знакомство с Псковом. Александр — большой профессионал!
Информативный, детальный рассказ и приятное знакомство с Псковом. Александр — большой профессионал!
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Н
Огромное спасибо Александру за экскурсию!!! Всегда приятно узнавать новый город под руководством знающего, энтузиаста своего дела и высокообразованного человека!
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Игорь
Отличная экскурсия, Александр превосходно знает материал и погружает в историю города Пскова. В какие-то моменты не хватило динамики, в зиму я думаю стоит больше передвигаться, дабы не подмерзать. Или добавить пит-стоп в маршрут где можно погреться. Думаю это сделает экскурсию еще приятнее. Александру большое спасибо за знакомство с городом
Отличная экскурсия, Александр превосходно знает материал и погружает в историю города Пскова. В какие-то моменты не
Отличная экскурсия, Александр превосходно знает материал и погружает в историю города Пскова. В какие-то моменты не
Отличная экскурсия, Александр превосходно знает материал и погружает в историю города Пскова. В какие-то моменты не
Отличная экскурсия, Александр превосходно знает материал и погружает в историю города Пскова. В какие-то моменты не
Отличная экскурсия, Александр превосходно знает материал и погружает в историю города Пскова. В какие-то моменты не
Отличная экскурсия, Александр превосходно знает материал и погружает в историю города Пскова. В какие-то моменты не
Отличная экскурсия, Александр превосходно знает материал и погружает в историю города Пскова. В какие-то моменты не
Отличная экскурсия, Александр превосходно знает материал и погружает в историю города Пскова. В какие-то моменты не+1
Отличная экскурсия, Александр превосходно знает материал и погружает в историю города Пскова. В какие-то моменты не
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Г
Александр не просто экскурсовод и гид, а настоящий историк, который с огромной любовью и невероятными знаниями рассказывает не только о Пскове, но и о становлении нашей страны. На любой вопрос
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мы получали подробный, интересный и понятный ответ

Наша компания была в полном восторге. Три часа экскурсии пролетели буквально на одном дыхании — мы слушали Александра взахлёб, не отвлекаясь ни на минуту. Благодаря ему мы смогли по-настоящему погрузиться в культуру, историю Пскова и прикоснуться к истокам российской государственности

Огромное спасибо за такую увлекательную, живую и запоминающуюся экскурсию. Это одно из самых ярких впечатлений от нашей поездки.

Спасибо Александру

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