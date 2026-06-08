Гуляя по старинным улицам города, вы отыщете каменные палаты купцов и других именитых людей XVII века. Рассмотрите остатки Псковской крепости — некогда самой грандиозной крепости Руси и Восточной Европы — услышите о ее осадах и обороне. Кроме того, полюбуетесь величественной Покровской башней и средневековыми церквями: Василия на Горке и Николы со Усохи.
Псков глазами историка
Я расскажу о возникновении Пскова и формировании в нем демократических институтов. Мы поговорим о городе как о республике, подобной Новгородской и даже западноевропейской. История отразилась на планировке города и его архитектуре: вы узнаете, что осталось от вольной республики, а что привнесли московские князья. Поймёте, как международная торговля повлияла на социальную структуру города и как экономические отношения меняли культуру и быт псковичей.
Организационные детали
Экскурсия не предполагает посещение Кремля (Крома). Однако если вы желаете зайти в Троицкий собор и увидеть Кром изнутри — можно оплатить входной билет в кассе музея.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1458 туристов
Меня зовут Александр. По образованию я историк, люблю исследовать неизвестные и сложные вехи в прошлом наших городов. Профессионально работаю гидом с 2018 года. В разное время знакомил людей с Санкт-Петербургом и Соловецкими островами Белого моря. А теперь показываю гостям старинный Псков. Буду рад увидеться с заинтересованными слушателями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 189 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
188
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1
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Лунина
Отличная экскурсия. В городе идет большая реставрация. Много интересного! Наш гид Александр смог настроить на полное погружение в эпоху расцвета города, его духовную и торговую историю. Экскурсия станет в разы читать дальшеуменьшить
интересней, если зараннее посмотреть док. фильм или пролистать изначально что-то по теме. Это наше первое путешествие во Псков и точно не последнее! Спасибо Tripster и Александру за отличное путешествие в историю.
+3
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А
Александра
Александр — превосходный гид, с хорошей подачей материала: не скучно, интересно, с юмором. Безупречно четкая, мелодичная речь. Настоятельно рекомендуем!
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Анастасия
Информативный, детальный рассказ и приятное знакомство с Псковом. Александр — большой профессионал!
Мы остались под впечатлением, все последующие дни, гуляя по Пскову и Псковской области, вспоминали экскурсию. Александр дал несколько наводок куда еще сходить во Пскове, всё посетили и остались очень довольны. Будем рекомендовать друзьям экскурсии Александра и приедем еще!
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Н
Наталья
Огромное спасибо Александру за экскурсию!!! Всегда приятно узнавать новый город под руководством знающего, энтузиаста своего дела и высокообразованного человека!
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Игорь
Отличная экскурсия, Александр превосходно знает материал и погружает в историю города Пскова. В какие-то моменты не хватило динамики, в зиму я думаю стоит больше передвигаться, дабы не подмерзать. Или добавить пит-стоп в маршрут где можно погреться. Думаю это сделает экскурсию еще приятнее. Александру большое спасибо за знакомство с городом
+1
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Г
Галина
Александр не просто экскурсовод и гид, а настоящий историк, который с огромной любовью и невероятными знаниями рассказывает не только о Пскове, но и о становлении нашей страны. На любой вопрос читать дальшеуменьшить
мы получали подробный, интересный и понятный ответ
Наша компания была в полном восторге. Три часа экскурсии пролетели буквально на одном дыхании — мы слушали Александра взахлёб, не отвлекаясь ни на минуту. Благодаря ему мы смогли по-настоящему погрузиться в культуру, историю Пскова и прикоснуться к истокам российской государственности
Огромное спасибо за такую увлекательную, живую и запоминающуюся экскурсию. Это одно из самых ярких впечатлений от нашей поездки.
Спасибо Александру
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