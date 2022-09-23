По древнему Пскову с историком

Пройти по центральным улицам города и погрузиться в его многовековое прошлое

Приглашаю вместе погулять по Пскову и обсудить, как он развивался на протяжении столетий.

Я изучил посвященные ему научные работы историков, археологов, краеведов — и мне есть, чем поделиться! При этом экскурсия проходит в нескучном формате беседы, а не сухой лекции.

Вы увидите необычные гражданские постройки и шедевры храмового зодчества, проведете время познавательно и интересно.
По древнему Пскову с историком
По древнему Пскову с историком
По древнему Пскову с историком
По древнему Пскову с историком
По древнему Пскову с историком
По древнему Пскову с историком
По древнему Пскову с историком
По древнему Пскову с историком
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Описание

Что вас ожидает

Крепость, храмы и древние палаты

Гуляя по старинным улицам города, вы отыщете каменные палаты купцов и других именитых людей XVII века. Рассмотрите остатки Псковской крепости — некогда самой грандиозной крепости Руси и Восточной Европы — услышите о ее осадах и обороне. Кроме того, полюбуетесь величественной Покровской башней и средневековыми церквями: Василия на Горке и Николы со Усохи.

Псков глазами историка

Я расскажу о возникновении Пскова и формировании в нем демократических институтов. Мы поговорим о городе как о республике, подобной Новгородской и даже западноевропейской. История отразилась на планировке города и его архитектуре: вы узнаете, что осталось от вольной республики, а что привнесли московские князья. А также раскроете, как завоевание Пскова Москвой повлияло на его социальную структуру.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает посещение Кремля.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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