Гуляя по старинным улицам города, вы отыщете каменные палаты купцов и других именитых людей XVII века. Рассмотрите остатки Псковской крепости — некогда самой грандиозной крепости Руси и Восточной Европы — услышите о ее осадах и обороне. Кроме того, полюбуетесь величественной Покровской башней и средневековыми церквями: Василия на Горке и Николы со Усохи.
Я расскажу о возникновении Пскова и формировании в нем демократических институтов. Мы поговорим о городе как о республике, подобной Новгородской и даже западноевропейской. История отразилась на планировке города и его архитектуре: вы узнаете, что осталось от вольной республики, а что привнесли московские князья. А также раскроете, как завоевание Пскова Москвой повлияло на его социальную структуру.
Экскурсия не предполагает посещение Кремля.