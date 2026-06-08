Приглашаю вместе погулять по Пскову и обсудить, как он развивался на протяжении столетий. Я изучил посвященные ему научные работы историков, археологов, краеведов — и мне есть, чем поделиться! При этом экскурсия проходит в нескучном формате беседы, а не сухой лекции. Вы увидите необычные гражданские постройки и шедевры храмового зодчества, проведете время познавательно и интересно.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 6 чел.

Описание экскурсии

Крепость, храмы и древние палаты

Гуляя по старинным улицам города, вы отыщете каменные палаты купцов и других именитых людей XVII века. Рассмотрите остатки Псковской крепости — некогда самой грандиозной крепости Руси и Восточной Европы — услышите о ее осадах и обороне. Кроме того, полюбуетесь величественной Покровской башней и средневековыми церквями: Василия на Горке и Николы со Усохи.

Псков глазами историка

Я расскажу о возникновении Пскова и формировании в нем демократических институтов. Мы поговорим о городе как о республике, подобной Новгородской и даже западноевропейской. История отразилась на планировке города и его архитектуре: вы узнаете, что осталось от вольной республики, а что привнесли московские князья. Поймёте, как международная торговля повлияла на социальную структуру города и как экономические отношения меняли культуру и быт псковичей.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает посещение Кремля (Крома). Однако если вы желаете зайти в Троицкий собор и увидеть Кром изнутри — можно оплатить входной билет в кассе музея.