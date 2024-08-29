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становлении псковской школы зодчества не позволял нам ни на секунду отвлечься или заскучать. Слушали буквально раскрыв рты, несмотря на то что считаем себя опытными и видавшими виды путешественниками. Открыла нам сокровенные секреты архитектуры отдельных церквей, множество тайных знаков и сюжетов древних фресок, провела на хоры и в другие места, куда доступ простым смертным заказан. Интереснейший рассказчик и кладезь знаний. Архитектура- мое хобби и мне хотелось узнать отличия псковской школы зодчества от новгородской, почему их разделили и выделили псковскую школу в отдельное направление. Получил исчерпывающую информацию. В довершение всей этой сказки (иначе я не могу определить, что это было за мигом пролетевшие 4 часа) Анна любезно созвонилась со своей коллегой и записала нас на экскурсию в Мирожский монастырь посмотреть фрески 12 века. Но и это не все: у нее есть замечательное приложение, ссылкой на которое она поделилась. https://vk.com/tours_pskov Рекомендую, очень познавательно и интересно. Все что мы не успели услышать за краткие 4 часа там есть. Правда, оно частично платное, но, проверьте, оно стоит бОльших денег. Кроме того, Анна ведет активную исследовательскую и научную деятельность. Удачи вам, Анна, во всех ваших начинаниях и исследованиях.