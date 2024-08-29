Встречаем Новый Год 2025 в Пскове

Найдено 3 экскурсии в категории «Новогодние 2025» в Пскове, цены от 3 800 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Псков: от древности до наших дней
Пешая
333 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Псков: путешествие сквозь века - от Вещего Олега до Пушкина
Погрузитесь в уникальную атмосферу Пскова, где каждый камень дышит историей, а каждый уголок хранит легенды
Начало: Ольгинская часовня
«Посетите Детинец и рассмотрите самобытные старинные церкви: Георгия со Взвоза, Покрова и Рождества от Пролома, Успения с Пароменья»
19 сен в 10:00
20 сен в 10:00
3 800 за всё до 5 чел.
Город-храм Псков: шедевры церковного зодчества
34 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Псковские храмы: погружение в древнюю архитектуру
Прогуляйтесь по Пскову и откройте для себя шедевры церковного зодчества, погружаясь в атмосферу древнего города
«Вы увидите храмы 12 века: Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря и собор Рождества Иоанна Предтечи Ивановского монастыря»
Завтра в 16:00
8 сен в 09:00
8 000 за всё до 20 чел.
Византийское наследие Руси в монастырях Псковского края
15 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Византийское наследие Руси в монастырях Псковского края
Взглянуть на историю и роль средневековых обителей в повседневных и геополитических делах Руси
«А в построенном позже храме Рождества Богородицы 14 века вы услышите о первых шагах на русской земле наследницы византийского престола — Софии Палеолог»
9 сен в 11:00
12 сен в 11:00
5 340 за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    29 августа 2024
    Византийское наследие Руси в монастырях Псковского края
    Очень хорошая экскурсия. Крайне приятный экскурсовод. Видно, что обладает большим объемом знаний и очень увлечен темой. Причем его увлечение историей выходит далеко за рамки непосредственно проведения экскурсий. Поэтому 2 дня, которые провели с ним, оставили очень приятные впечатления.
  • О
    Ольга
    24 августа 2024
    Город-храм Псков: шедевры церковного зодчества
    Огромное спасибо Анне за погружение в историю Пскова и глубокое знакомство с шедеврами псковской архитектуры. Очень теплые воспоминания.
  • С
    Сергей
    6 августа 2024
    Город-храм Псков: шедевры церковного зодчества
    Сегодня замечательный экскурсовод Анна Богданова провела нам интереснейшую экскурсию с обзором церковной архитектуры Пскова. Ее увлекательнейший рассказ об особенностях и
    читать дальше

    становлении псковской школы зодчества не позволял нам ни на секунду отвлечься или заскучать. Слушали буквально раскрыв рты, несмотря на то что считаем себя опытными и видавшими виды путешественниками. Открыла нам сокровенные секреты архитектуры отдельных церквей, множество тайных знаков и сюжетов древних фресок, провела на хоры и в другие места, куда доступ простым смертным заказан. Интереснейший рассказчик и кладезь знаний. Архитектура- мое хобби и мне хотелось узнать отличия псковской школы зодчества от новгородской, почему их разделили и выделили псковскую школу в отдельное направление. Получил исчерпывающую информацию. В довершение всей этой сказки (иначе я не могу определить, что это было за мигом пролетевшие 4 часа) Анна любезно созвонилась со своей коллегой и записала нас на экскурсию в Мирожский монастырь посмотреть фрески 12 века. Но и это не все: у нее есть замечательное приложение, ссылкой на которое она поделилась. https://vk.com/tours_pskov Рекомендую, очень познавательно и интересно. Все что мы не успели услышать за краткие 4 часа там есть. Правда, оно частично платное, но, проверьте, оно стоит бОльших денег. Кроме того, Анна ведет активную исследовательскую и научную деятельность. Удачи вам, Анна, во всех ваших начинаниях и исследованиях.

    Сегодня замечательный экскурсовод Анна Богданова провела нам интереснейшую экскурсию с обзором церковной архитектуры Пскова. Ее увлекательнейшийСегодня замечательный экскурсовод Анна Богданова провела нам интереснейшую экскурсию с обзором церковной архитектуры Пскова. Ее увлекательнейшийСегодня замечательный экскурсовод Анна Богданова провела нам интереснейшую экскурсию с обзором церковной архитектуры Пскова. Ее увлекательнейший
  • Д
    Дмитрий
    6 августа 2024
    Псков: от древности до наших дней
    Экскурсию провела Яковлева Ирина. Было интересно и познавательно, спасибо.
  • Т
    Татьяна
    30 июля 2024
    Псков: от древности до наших дней
    Понравились и экскурсия и экскурсовод. Информативно и интересно, были с детьми-подростками и они ни разу не спросили, а долго ли еще продлится экскурсия, а это показатель
  • Н
    Наталия
    13 июля 2024
    Псков: от древности до наших дней
    Для совсем не знакомых с историей Пскова и его окрестностей это прекрасное погружение. Спасибо за четкое и оченьобразное изложение исторических фактов. Ваша экскурсия понравилась дочери больше остальных, которые мы прослушали в других гороах. Рекомендую, уважаемые путешественники, вам понравится))
  • О
    Ольга
    16 июня 2024
    Город-храм Псков: шедевры церковного зодчества
    Я выбрала Анну как гида по Пскову и окрестностям случайным образом, но ничего не бывает случайным! Анна прекрасный знаток своего
    читать дальше

    края, влюблённый в каждый уголок города, обладает глубоким пониманием православных традиций и канонов, умеет заинтересовать и взрослых и детей! Рекомендую и уверена, что встреча с Анной для желающих узнать культуру, архитектуру и историю Пскова станет незабываемой.

  • М
    Михаил
    18 марта 2024
    Византийское наследие Руси в монастырях Псковского края
    Профессионал высокого класса!
  • А
    Анастасия
    2 февраля 2024
    Византийское наследие Руси в монастырях Псковского края
    Очень интересная экскурсия. Никита - замечательный экскурсовод, профессионал высокого уровня. Настоятельно рекомендую посетить эту экскурсию. Большое спасибо, буду рекомендовать друзьям.

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Новогодние 2025»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Псков: от древности до наших дней
  2. Город-храм Псков: шедевры церковного зодчества
  3. Византийское наследие Руси в монастырях Псковского края
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Кремль
  5. Набережная
  6. Михайловское
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в сентябре 2024
Сейчас в Пскове в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 3 800 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 382 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Ищете где отпраздновать Новый год в Пскове? У нас есть туры и экскурсии на новогодние праздники Пскова, но бронировать нужно заранее, так как времени осталось немного и билетов на всех может не хватить. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь 2024
ХорошоТам