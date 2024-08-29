2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Псков: путешествие сквозь века - от Вещего Олега до Пушкина
Погрузитесь в уникальную атмосферу Пскова, где каждый камень дышит историей, а каждый уголок хранит легенды
Начало: Ольгинская часовня
«Посетите Детинец и рассмотрите самобытные старинные церкви: Георгия со Взвоза, Покрова и Рождества от Пролома, Успения с Пароменья»
19 сен в 10:00
20 сен в 10:00
3 800₽ за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Псковские храмы: погружение в древнюю архитектуру
Прогуляйтесь по Пскову и откройте для себя шедевры церковного зодчества, погружаясь в атмосферу древнего города
«Вы увидите храмы 12 века: Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря и собор Рождества Иоанна Предтечи Ивановского монастыря»
Завтра в 16:00
8 сен в 09:00
8 000₽ за всё до 20 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Византийское наследие Руси в монастырях Псковского края
Взглянуть на историю и роль средневековых обителей в повседневных и геополитических делах Руси
«А в построенном позже храме Рождества Богородицы 14 века вы услышите о первых шагах на русской земле наследницы византийского престола — Софии Палеолог»
9 сен в 11:00
12 сен в 11:00
5 340₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга29 августа 2024Очень хорошая экскурсия. Крайне приятный экскурсовод. Видно, что обладает большим объемом знаний и очень увлечен темой. Причем его увлечение историей выходит далеко за рамки непосредственно проведения экскурсий. Поэтому 2 дня, которые провели с ним, оставили очень приятные впечатления.
- ООльга24 августа 2024Огромное спасибо Анне за погружение в историю Пскова и глубокое знакомство с шедеврами псковской архитектуры. Очень теплые воспоминания.
- ССергей6 августа 2024Сегодня замечательный экскурсовод Анна Богданова провела нам интереснейшую экскурсию с обзором церковной архитектуры Пскова. Ее увлекательнейший рассказ об особенностях и
- ДДмитрий6 августа 2024Экскурсию провела Яковлева Ирина. Было интересно и познавательно, спасибо.
- ТТатьяна30 июля 2024Понравились и экскурсия и экскурсовод. Информативно и интересно, были с детьми-подростками и они ни разу не спросили, а долго ли еще продлится экскурсия, а это показатель
- ННаталия13 июля 2024Для совсем не знакомых с историей Пскова и его окрестностей это прекрасное погружение. Спасибо за четкое и оченьобразное изложение исторических фактов. Ваша экскурсия понравилась дочери больше остальных, которые мы прослушали в других гороах. Рекомендую, уважаемые путешественники, вам понравится))
- ООльга16 июня 2024Я выбрала Анну как гида по Пскову и окрестностям случайным образом, но ничего не бывает случайным! Анна прекрасный знаток своего
- ММихаил18 марта 2024Профессионал высокого класса!
- ААнастасия2 февраля 2024Очень интересная экскурсия. Никита - замечательный экскурсовод, профессионал высокого уровня. Настоятельно рекомендую посетить эту экскурсию. Большое спасибо, буду рекомендовать друзьям.
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Новогодние 2025»
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