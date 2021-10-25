Псков: от древности до наших дней

Погулять по тихим старинным улицам, увидеть знаковые места города и раскрыть его историю

5
23 отзыва
Псков — это не просто живописный провинциальный городок.

Долгие века он был защитником Руси и по сей день хранит огромное культурное наследие.

Я расскажу, какой след в истории земли псковской оставили Вещий Олег, княгиня Ольга, Александр Невский, Иван Грозный и Пушкин.

Покажу 10 чудесных храмов, доходные дома, купеческие палаты, расскажу о них увлекательно и с душой!
Псков: от древности до наших дней
Псков: от древности до наших дней
Псков: от древности до наших дней
Псков: от древности до наших дней
Псков: от древности до наших дней
Псков: от древности до наших дней
Псков: от древности до наших дней

Что вас ожидает

Исторический центр

Вы увидите Псковский кремль — одну из самых протяженных крепостей Европы с башнями-стражами, пережившими множество нападений. Посетите Детинец и рассмотрите самобытные старинные церкви: Георгия со Взвоза, Покрова и Рождества от Пролома, Успения с Пароменья. Кроме того, оцените палаты знатных псковских купцов, рассмотрите доходные дома XVIII-XIX веков и узнаете интересные факты об их владельцах: Витгенштейне, Гессе и Батове.

Набережная двух рек

Псков — место слияния рек Пскова и Великая. Вы погуляете по живописной набережной и узнаете, чем интересна маленькая скромная часовня на берегу и какая рыба дала название горе и башне кремля. А также: почему на одном церковном кресте всегда сидит голубь, какая местная башня считается «самой громкой» и почему Псков называют «домом Святой Троицы». Расскажу я и том, какими ремеслами занимались псковичи на протяжении веков и какие древние традиции сохранились в городе до наших дней.

Организационные детали

По желанию можно включить в программу местные выставки.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
Ольгинская часовня
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Игорь
Игорь
Приветствую вас, дорогие путешественники! Меня зовут Игорь, я живу в Пскове с 1985 года. Влюблен в его архитектуру и историю. С удовольствием поделюсь этой любовью с вами.
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23 настоящих отзыва от туристов

А
25 окт 2021
Огромное спасибо Игорю за экскурсию. Очень интересно было узнать не только о всех достопримечательностях Пскова, но его историю, увидеть старые фото города и сравнить их с тем, что видно сейчас! Удивительные истории города и людей, живших здесь, интересные не только нам, но и детям.
А
24 окт 2021
Спасибо большое за экскурсию. Друзья передают большой привет и благодарность
В
24 окт 2021
Отличная экскурсия, знакомство с городом прошло на одном дыхании. Игорю спасибо за легкую подачу информации и огромное спасибо за фотоколлаж со старым Псковом.
Великолепный гид. Рекомендую.
Н
17 окт 2021
Мне понравилась экскурсия, что провёл Игорь для моей семьи. Мы посетили Кремль, походили по прилегающей к нему территории. Увлекательный, живой рассказ от времён княгини Ольги до наших дней. Экскурсия прошла в комфортном темпе. Игорь - приятный собеседник, с юмором и простым языком рассказывающий сложные перепитии непростой истории Пскова. Для желающих более академического изложения фактов, возможно, придется сделать пометку для гида (ведь туристы бывают разные, как и их требования к подаче материала). Но лично меня всё устроило. Манера рассказа Игоря мне более близка, чем классическая подача истории. Я так лучше запоминаю. Отдельное спасибо Игорю за прекрасную идею с фото. Приятный сюрприз по окончании экскурсии. Думаю, Игорь единственный из псковских экскурсоводов придумал эту здоровскую "фишечку" для своих туристов. Не буду тут открывать секретик гида. Приходите на экскурсию к Игорю и сами всё увидите 😊
Элита
14 окт 2021
Игорь, спасибо за экскурсию, ощущение приятной дружеской прогулки, интересная подача материала и ваши фото очень приятный подарочек.
М
6 окт 2021
Оочень приятный гид, любить свое дело (пришел на 15 минут раньше и закончил экскурсию на 30 минут позже). Рассказывает весело с огоньком и большим желанием донести для туристов как можно больше информации. Как нам показалось не ограничивается общепринятыми сведениями. Доносит информацию доступно, без лишней "воды". Сам много шутит и хорошо воспринимает шутки. С ним легко. Он понимает что от него ждут, то и дает. Подсказывает, какие экскурсии можно следует посетит и что посмотреть в Пскове и области. Спасибо.
Д
4 окт 2021
Потрясающе интересный рассказ! Узнали много нового, фотографии на память заслуживают отдельного упоминания! Рекомендуем!
Наталья
27 сен 2021
Экскурсия прошла легко и весело, при этом познавательно. Игорь - хороший рассказчик, с чувством юмора. Своё дело знает хорошо, экскурсия составлена продуманно. Все исторические памятники показаны с лучших ракурсов, что важно для фото. Мы остались довольны, а потом был сюрприз(наши фото с интересной подачей)👍🏻
В
26 сен 2021
Спасибо большое Игорю за экскурсию.
Очень познавательная, насыщенная разнообразными историями экскурсия, после которой есть о чем подумать. При этом Игорь подстраивается под уровень знаний участников, благодаря чему нет ощущения «как в школе». Рекомендую 100%
Отбельное спасибо за бонус с фотографиями.
Н
25 сен 2021
Мы влюбились в Псков! Спасибо экскурсоводу Игорю Петрову. Замечательная экскурсия, интересный рассказ!
Даниил
20 сен 2021
Большое спасибо Игорю за погружение в историю Пскова.

Вас ждёт не стандартный рассказ о городе, а настоящая, захватывающая история в декорациях сердца русской кульутры. Игорь рассказывает о многих вещах с другого ракурса, даёт пищу для размышлений о делах давно ушедших дней. Еще несколько часов после тура нас не отпускали те истории и события, о которых поведал Игорь.

Ну и на десерт Иорь сделает вам потрясающие фотографии на фоне множества памятных мест Пскова. Фотографии получаются потрясные и с "изюминкой" - я был очень приятно удивлен такому бонусу.

Очень рекомендую гида, человек действительно любит своё дело.
Н
16 сен 2021
Нам экскурсия очень понравилась- интересно, познавательно, с юмором. Игорь отлично владеет информацией, время пролетело незаметно. Особенно приятно было получить фотографии с приложением фото старого города. Благодарим Игоря за экскурсию и советы! Возникло желание ещё раз посетить Великий город Псков!
Татьяна
15 сен 2021
Были с мужем на экскурсии в Пскове.
Экскурсовод Игорь провел замечательную обзорную экскурсию по историческому центру Пскова, рассказал об интересных событиях и ответил на все наши вопросы.
Мы остались очень довольны.
Благодарим за экскурсию!
О
11 сен 2021
Впечатления замечательные. Рекомендуем всем,
К
26 авг 2021
Лучше некуда!
Ещё 8 отзывов

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