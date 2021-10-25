Что вас ожидает

Исторический центр

Вы увидите Псковский кремль — одну из самых протяженных крепостей Европы с башнями-стражами, пережившими множество нападений. Посетите Детинец и рассмотрите самобытные старинные церкви: Георгия со Взвоза, Покрова и Рождества от Пролома, Успения с Пароменья. Кроме того, оцените палаты знатных псковских купцов, рассмотрите доходные дома XVIII-XIX веков и узнаете интересные факты об их владельцах: Витгенштейне, Гессе и Батове.

Набережная двух рек

Псков — место слияния рек Пскова и Великая. Вы погуляете по живописной набережной и узнаете, чем интересна маленькая скромная часовня на берегу и какая рыба дала название горе и башне кремля. А также: почему на одном церковном кресте всегда сидит голубь, какая местная башня считается «самой громкой» и почему Псков называют «домом Святой Троицы». Расскажу я и том, какими ремеслами занимались псковичи на протяжении веков и какие древние традиции сохранились в городе до наших дней.

Организационные детали

По желанию можно включить в программу местные выставки.