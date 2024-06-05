В Виталий Яркая история большого Пскова Экскурсия очень интересная, глубокая, насыщенная историческими фактами. Все преподнесено доступным языком, понравилось всем: нам с женой и детям (10 и 13 лет).

Е Елена Фотоэкскурсия по Пскову «Набережные двух рек» Спасибо за очень познавательный рассказ. Все как всегда прошло на высоте!

м марина Яркая история большого Пскова читать дальше материал по рассказу, и посмотрев его уже начинаешь понимать всё лучше. Спасибо большое, что мы не только побыли на экскурсии, но и стали богаче в знаниях своей истории. Организация на отлично, понравилось всё, очень много истории и не много начинаешь теряться. . Но после экскурсии получила на почту

Н Наталия Яркая история большого Пскова Вместе с Павлом ощутили дух Пскова, его очарование. За время экскурсии посетили необычные исторические места, красивые природные уголки, услышали много интересного и познавательного. Огромный респект такому классному гиду.

А Алла Секреты и удивительные истории Пскова Денис любит свой город и отлично знает его историю. Его экскурсия наполнена рассказами о людях, малоизвестными фактами, личными воспоминаниями, юмором. Нам все понравилось, даже дождь не помешал.

Е Елена Псков и его кремль: погружение в Средневековье Мы посетили экскурсию с детьми 10 и 13 лет! Никита замечательно всё рассказал и показал. Очень интересно, профессионально, грамотно. Нам очень понравилось. Спасибо, Никита!

М Мариа По древнему Пскову с историком Замечтательная экскурсия, отличается от многих экскурсоводов пониманием истории, подход не любительский, а профессиональный, про это без навязывания штампов и каких- то убеждений, факты истории, всё очень интересно!

М Мария По древнему Пскову с историком Очень интересная, познавательная экскурсия. Материал отложился в голове. Получили ответы на все вопросы, даже не по теме материала.

Л Людмила Многоликий Псков (на вашем авто) читать дальше материала было не просто набором каких-то фактов. Все удивительно стройно, понятно, логично, увлекательно! Три часа прошли как на одном дыхании. По опыту (а он у нас достаточно большой) могу сказать, что это была одна из лучших экскурсий. Спасибо Вам, Юлия! Сегодня были на экскурсии с Юлией. Мы с мужем в полном восторге! Интереснейшая экскурсия! Глубокое знание истории. При этом изложение