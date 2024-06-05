1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Яркая история большого Пскова
Погрузиться в разные эпохи жизни города и увидеть его знаковые места с дипломированным историком
Начало: На площади Ленина
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Шаг в прошлое: по Пскову без спешки
Прогулка по историческим уголкам Пскова, знакомство с крепостью, церковными обителями и легендами. Узнайте, как связаны Гоголь и городские истории
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
7.5 часов
Популярное предложение
Большой Псков на автобусе и пешком
Увидеть и узнать самое главное в древнем городе на групповой экскурсии
Начало: На площади Ленина в г. Псков
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
2 100₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
По древнему Пскову с историком
Прогулка по древнему Пскову с историком: увлекательное путешествие в прошлое города с осмотром уникальных архитектурных памятников и исторических мест
Завтра в 10:00
10 июня в 22:30
4 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мой Псков: о древнем городе - с любовью
Прогуляться от Древней Руси до наших дней и разгадать характер средневекового мегаполиса
Начало: У входа в Кремль
Завтра в 08:00
10 июня в 13:00
5 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Псков и его кремль: эксклюзивное путешествие в Средневековье
Погрузитесь в историю Пскова, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя величие Псковского кремля и его башен
7 июля в 08:00
8 июля в 11:00
4 670₽ за всё до 20 чел.
Групповая
3 часа
Псков пешком: от захаба до пролома
Погрузитесь в историю Пскова, прогуляйтесь по древним улицам и узнайте о жизни псковичей, князей и купцов
Начало: В центре города
Расписание: в субботу в 11:30
Сегодня в 11:30
15 июня в 11:30
750₽ за человека
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотоэкскурсия по Пскову: исследование набережных рек Пскова и Великая
Погрузитесь в мир истории и красоты Пскова через объектив вашей камеры. Незабываемая прогулка по набережным, полная открытий
Начало: Обсуждается после бронирования
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Секреты и удивительные истории Пскова: Путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневековья и откройте Псков с новой стороны. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны и легенды
Начало: В вашем отеле или по договоренности
29 июня в 10:00
1 июля в 10:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Псков за один день: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в удивительный мир Пскова, где каждый камень рассказывает свою историю. Исследуйте город с локальным гидом и создайте незабываемые воспоминания
Завтра в 08:00
18 июня в 08:00
6 880₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Многоликий Псков: от кремля до археологических находок
Погрузитесь в удивительный мир Пскова: от мощных стен кремля до тайн древних храмов и археологических открытий
Начало: На площади Ленина
18 июня в 10:00
21 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Псков в лицах, сюжетах и легендах
Увидеть за древними храмами, крепостными стенами и башнями судьбы людей, писавших историю города
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 005₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Псков и его окрестности: экскурсия с индивидуальным подходом
Откройте для себя уникальный Псков: его кремль, монастыри и башни. Индивидуальный маршрут с учетом ваших интересов
Начало: Выберем так, чтобы это было вам удобно
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
6 160₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Псков средневековый, губернский, современный
Все самые интересные места города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: У памятника А.С. Пушкину
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 325₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Псков сквозь столетия
Погулять вокруг древней крепости, подняться на башни и насладиться фантастическими панорамами
Начало: У башни Высокая
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
5 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Однажды в Пскове: путешествие по историческому сердцу города
Главные достопримечательности колоритного города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Площадь Ленина
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 600₽ за всё до 12 чел.
Квест
3 часа
Экскурсия-квест в Пскове «В поисках барсиков»
Прогуляться по историческим местам и познакомиться с милыми защитниками города
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Псков: историческое путешествие по древнему городу
Псков ждет вас! Откройте величие крепостей, соборов и архитектурных ансамблей в компании опытного гида
Начало: На площади Ленина
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Открытки из Пскова - прогулка с архитектором
Воссоздать облики города в разные периоды существования и запечатлеть их на бумаге
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4 часа
Псков в истории России: от времён княгини Ольги до современности
На автобусно-пешеходной прогулке в мини-группе услышать увлекательные рассказы и легенды
Начало: На площади Ленина
21 июня в 09:00
19 июля в 09:00
1 490₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Чарующий Псков
Погулять по старинным улицам и погрузиться в историю города на обзорной экскурсии
Начало: У гостиницы Октябрьская
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий5 июня 2024Экскурсия очень интересная, глубокая, насыщенная историческими фактами. Все преподнесено доступным языком, понравилось всем: нам с женой и детям (10 и 13 лет).
- ЕЕлена5 июня 2024Спасибо за очень познавательный рассказ. Все как всегда прошло на высоте!
- ммарина5 июня 2024Организация на отлично, понравилось всё, очень много истории и не много начинаешь теряться. . Но после экскурсии получила на почту
- ННаталия4 июня 2024Вместе с Павлом ощутили дух Пскова, его очарование. За время экскурсии посетили необычные исторические места, красивые природные уголки, услышали много интересного и познавательного. Огромный респект такому классному гиду.
- ААлла4 июня 2024Денис любит свой город и отлично знает его историю. Его экскурсия наполнена рассказами о людях, малоизвестными фактами, личными воспоминаниями, юмором. Нам все понравилось, даже дождь не помешал.
- ЕЕлена4 июня 2024Мы посетили экскурсию с детьми 10 и 13 лет! Никита замечательно всё рассказал и показал. Очень интересно, профессионально, грамотно. Нам очень понравилось. Спасибо, Никита!
- ММариа4 июня 2024Замечтательная экскурсия, отличается от многих экскурсоводов пониманием истории, подход не любительский, а профессиональный, про это без навязывания штампов и каких- то убеждений, факты истории, всё очень интересно!
- ММария3 июня 2024Очень интересная, познавательная экскурсия. Материал отложился в голове. Получили ответы на все вопросы, даже не по теме материала.
- ЛЛюдмила3 июня 2024Сегодня были на экскурсии с Юлией. Мы с мужем в полном восторге! Интереснейшая экскурсия! Глубокое знание истории. При этом изложение
- ССветлана3 июня 2024Ирина, большое спасибо вам за экскурсию!!! Все очень понравилось, было интересно, красивые места и фотографии!!! Рекомендую экскурсовода. Прекрасный рассказчик 💞
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Покровская башня»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 21
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Покровская башня" можно забронировать 21 экскурсию от 750 до 6 880. Туристы уже оставили гидам 1316 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 21 экскурсии в Пскове на 2024 год по теме «Покровская башня», 1316 ⭐ отзывов, цены от 750₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август