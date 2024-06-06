А Анастасия Псков: от древности до наших дней Экскурсия очень понравилась. Игорь с юмором проводил параллели между прошлым и настоящим, познавательно и запоминается надолго.

О Ольга Псков: от древности до наших дней Спасибо большое Игорю за знакомство с историей Пскова! Подача материала легкая и интересная, в том числе для детей 6 лет!

Н Надежда Псков: от древности до наших дней Лёгкий рассказ, вмеру приправленный юмором. Было интересно и не утомительно и взрослым, и дочке 13-ти лет

Е Елена «Где живете? В палатах!» - гуляем по средневековой Рублевке Приятный экскурсовод, интересный материал, ненапряжный пешехолный маршрут. Идеально если у вас не слишком много времени или сил, но вы хотите получить новую любопытную информацию и познакомиться с цивильной архитектурой допетровского Пскова.

А Александр «Где живете? В палатах!» - гуляем по средневековой Рублевке Ирина откликнулась день в день на наш запрос, за что огромное спасибо! Нам понравилась прогулка и истории про город. Рекомендуем!

А Анастасия «Где живете? В палатах!» - гуляем по средневековой Рублевке Отличный формат экскурсии для тех, кто уже нагулялся по Пскову, но ещё хочет узнать что-то новое. Было интересно, познавательно и не утомительно.

М Михаил Византийское наследие Руси в монастырях Псковского края Профессионал высокого класса!

И Ирина Город-храм Псков: шедевры церковного зодчества Анна-человек, влюбленный в свой город, в свое дело, поэтому плохо быть не может. Спасибо!! Очень понравилось!!

Н Ника Город-храм Псков: шедевры церковного зодчества Дорогая Анна! Не передать словами, как нам повезло с Вами повстречаться! Вы человек очень особенный, чистый, добрый, знающий. Большое счастье - такой проводник! Благодарим от всего сердца, Вы настоящее сокровище! С Анной мы провели два незабываемых дня, и узнали, почувствовали, увидели важное сердцу) Спасибо!