1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Псков: путешествие сквозь века - от Вещего Олега до Пушкина
Погрузитесь в уникальную атмосферу Пскова, где каждый камень дышит историей, а каждый уголок хранит легенды
Начало: Ольгинская часовня
«Посетите Детинец и рассмотрите самобытные старинные церкви: Георгия со Взвоза, Покрова и Рождества от Пролома, Успения с Пароменья»
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
2 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Псковские храмы: погружение в древнюю архитектуру
Прогуляйтесь по Пскову и откройте для себя шедевры церковного зодчества, погружаясь в атмосферу древнего города
«Вы увидите храмы 12 века: Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря и собор Рождества Иоанна Предтечи Ивановского монастыря»
10 июня в 14:00
16 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
«Где живете? В палатах!»: путешествие по средневековой Рублевке Пскова
Погрузитесь в атмосферу средневекового Пскова, где каждый камень хранит истории о богатстве и власти
Начало: У Двора Подзноева
«И конечно, здесь, во дворе купца Подзноева вы сможете устроить атмосферную фотосессию — особенно эффектные снимки получаются зимой»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2 700₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Византийское наследие Руси в монастырях Псковского края
Взглянуть на историю и роль средневековых обителей в повседневных и геополитических делах Руси
«А в построенном позже храме Рождества Богородицы 14 века вы услышите о первых шагах на русской земле наследницы византийского престола — Софии Палеолог»
7 июля в 10:00
8 июля в 11:00
5 340₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия6 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Игорь с юмором проводил параллели между прошлым и настоящим, познавательно и запоминается надолго.
- ООльга3 июня 2024Спасибо большое Игорю за знакомство с историей Пскова! Подача материала легкая и интересная, в том числе для детей 6 лет!
- ННадежда30 мая 2024Лёгкий рассказ, вмеру приправленный юмором. Было интересно и не утомительно и взрослым, и дочке 13-ти лет
- ЕЕлена10 мая 2024Приятный экскурсовод, интересный материал, ненапряжный пешехолный маршрут. Идеально если у вас не слишком много времени или сил, но вы хотите получить новую любопытную информацию и познакомиться с цивильной архитектурой допетровского Пскова.
- ААлександр8 мая 2024Ирина откликнулась день в день на наш запрос, за что огромное спасибо! Нам понравилась прогулка и истории про город. Рекомендуем!
- ААнастасия28 апреля 2024Отличный формат экскурсии для тех, кто уже нагулялся по Пскову, но ещё хочет узнать что-то новое. Было интересно, познавательно и не утомительно.
- ММихаил18 марта 2024Профессионал высокого класса!
- ИИрина4 марта 2024Анна-человек, влюбленный в свой город, в свое дело, поэтому плохо быть не может. Спасибо!! Очень понравилось!!
- ННика3 марта 2024Дорогая Анна! Не передать словами, как нам повезло с Вами повстречаться! Вы человек очень особенный, чистый, добрый, знающий. Большое счастье - такой проводник! Благодарим от всего сердца, Вы настоящее сокровище! С Анной мы провели два незабываемых дня, и узнали, почувствовали, увидели важное сердцу) Спасибо!
- ЕЕкатерина2 марта 2024Редко сейчас когда бывает, чтобы на протяжении всей экскурсии было интересно. Что приятно удивило и порадовало:) экскурсия более чем достойна внимания, подача материала - на высоте.
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Зимние»
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