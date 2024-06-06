Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Пскову

Найдено 4 экскурсии в категории «Зимние» в Пскове, цены от 2 670 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Псков: от древности до наших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
308 отзывов
Псков: путешествие сквозь века - от Вещего Олега до Пушкина
Погрузитесь в уникальную атмосферу Пскова, где каждый камень дышит историей, а каждый уголок хранит легенды
Начало: Ольгинская часовня
«Посетите Детинец и рассмотрите самобытные старинные церкви: Георгия со Взвоза, Покрова и Рождества от Пролома, Успения с Пароменья»
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
2 670 за всё до 5 чел.
Город-храм Псков: шедевры церковного зодчества
Индивидуальная
4 часа
30 отзывов
Псковские храмы: погружение в древнюю архитектуру
Прогуляйтесь по Пскову и откройте для себя шедевры церковного зодчества, погружаясь в атмосферу древнего города
«Вы увидите храмы 12 века: Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря и собор Рождества Иоанна Предтечи Ивановского монастыря»
10 июня в 14:00
16 июня в 09:00
8 000 за всё до 20 чел.
«Где живете? В палатах!» - гуляем по средневековой Рублевке
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
«Где живете? В палатах!»: путешествие по средневековой Рублевке Пскова
Погрузитесь в атмосферу средневекового Пскова, где каждый камень хранит истории о богатстве и власти
Начало: У Двора Подзноева
«И конечно, здесь, во дворе купца Подзноева вы сможете устроить атмосферную фотосессию — особенно эффектные снимки получаются зимой»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2 700 за всё до 6 чел.
Византийское наследие Руси в монастырях Псковского края
Индивидуальная
3.5 часа
14 отзывов
Византийское наследие Руси в монастырях Псковского края
Взглянуть на историю и роль средневековых обителей в повседневных и геополитических делах Руси
«А в построенном позже храме Рождества Богородицы 14 века вы услышите о первых шагах на русской земле наследницы византийского престола — Софии Палеолог»
7 июля в 10:00
8 июля в 11:00
5 340 за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Зимние»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Псков: от древности до наших дней
  2. Город-храм Псков: шедевры церковного зодчества
  3. «Где живете? В палатах!» - гуляем по средневековой Рублевке
  4. Византийское наследие Руси в монастырях Псковского края
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Михайловское
  5. Кремль
  6. Набережная
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Зимние" можно забронировать 4 экскурсии от 2 670 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 360 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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