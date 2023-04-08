Познакомиться с достопримечательностями, узнать о событиях прошлого и заглянуть в сыроварню
Приглашаем провести мини-отпуск в живописном старинном городе, куда удобно добираться из Москвы и Санкт-Петербурга на поезде.
Мы погуляем по его исторической части, полюбуемся видом рек Псковы и Великой, осмотрим церкви и храмы, заглянем в музеи.
Я расскажу вам интересные легенды, познакомлю с происходившими здесь событиями и их влиянием на современную жизнь города.
Вы попробуете разные сорта сыров на местном производстве, желающие смогут расслабиться в SPA отеля и посетить театр. Узнайте Псков за 2 дня!
Мы погуляем по его исторической части, полюбуемся видом рек Псковы и Великой, осмотрим церкви и храмы, заглянем в музеи.
Я расскажу вам интересные легенды, познакомлю с происходившими здесь событиями и их влиянием на современную жизнь города.
Вы попробуете разные сорта сыров на местном производстве, желающие смогут расслабиться в SPA отеля и посетить театр. Узнайте Псков за 2 дня!
Ближайшие даты:
29
апр
апр
5
мая
мая
10
июн
июн
6
июл
июл
17
июл
июл
31
июл
июл
24
авг
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 10 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Псков, ж. - д. вокзал. В 8:10 встреча прибывших из Москвы, в 10:25 встреча прибывших из Санкт-ПетербургаЗавершение: Псков, ж. - д. вокзал, 19:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 дня
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Пскове
Провели 1001 экскурсию для 1382 туристов
Вас приветствует команда петербургских авторов-экскурсоводов. Мы любим показывать то, что интересно самим, поэтому разыскиваем и находим новые места, объекты и интереснейшие истории. Благо, вокруг их огромное количество! Знание и понимание истории позволяет нам создавать и проводить качественные маршруты, где сами события настолько значительны, что не нужно добавлять непроверенных баек и сомнительных анекдотов.Задать вопрос
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Летние
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Дата и количество участников выбирается при бронировании