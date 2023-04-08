Приглашаем провести мини-отпуск в живописном старинном городе, куда удобно добираться из Москвы и Санкт-Петербурга на поезде.



Мы погуляем по его исторической части, полюбуемся видом рек Псковы и Великой, осмотрим церкви и храмы, заглянем в музеи.



Я расскажу вам интересные легенды, познакомлю с происходившими здесь событиями и их влиянием на современную жизнь города.



Вы попробуете разные сорта сыров на местном производстве, желающие смогут расслабиться в SPA отеля и посетить театр. Узнайте Псков за 2 дня!