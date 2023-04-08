Пешком по Пскову. Очарование древнего города

Познакомиться с достопримечательностями, узнать о событиях прошлого и заглянуть в сыроварню

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Ответы на вопросы
Приглашаем провести мини-отпуск в живописном старинном городе, куда удобно добираться из Москвы и Санкт-Петербурга на поезде.

Мы погуляем по его исторической части, полюбуемся видом рек Псковы и Великой, осмотрим церкви и храмы, заглянем в музеи.

Я расскажу вам интересные легенды, познакомлю с происходившими здесь событиями и их влиянием на современную жизнь города.

Вы попробуете разные сорта сыров на местном производстве, желающие смогут расслабиться в SPA отеля и посетить театр. Узнайте Псков за 2 дня!
Пешком по Пскову. Очарование древнего города
Пешком по Пскову. Очарование древнего города
Пешком по Пскову. Очарование древнего города
Пешком по Пскову. Очарование древнего города
Пешком по Пскову. Очарование древнего города
Пешком по Пскову. Очарование древнего города
Пешком по Пскову. Очарование древнего города
Ближайшие даты:
29
апр
5
мая
10
июн
6
июл
17
июл
31
июл
24
авг
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 10 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Псков, ж. - д. вокзал. В 8:10 встреча прибывших из Москвы, в 10:25 встреча прибывших из Санкт-Петербурга
Завершение: Псков, ж. - д. вокзал, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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