1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Такой древний Псков: путешествие в историю и культуру
Погрузитесь в уникальную атмосферу Пскова: от кремлевских стен до древних монастырей и фресок. Экскурсия, раскрывающая душу города
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 10:00
Завтра в 15:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Многоликий Псков: от кремля до археологических находок
Погрузитесь в удивительный мир Пскова: от мощных стен кремля до тайн древних храмов и археологических открытий
Начало: На площади Ленина
18 июня в 10:00
21 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Псков и его окрестности: экскурсия с индивидуальным подходом
Откройте для себя уникальный Псков: его кремль, монастыри и башни. Индивидуальный маршрут с учетом ваших интересов
Начало: Выберем так, чтобы это было вам удобно
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
6 160₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Византийское наследие Руси в монастырях Псковского края
Взглянуть на историю и роль средневековых обителей в повседневных и геополитических делах Руси
7 июля в 10:00
8 июля в 11:00
5 340₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
3 часа
Открытки из Пскова - прогулка с архитектором
Воссоздать облики города в разные периоды существования и запечатлеть их на бумаге
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
«С Кремля начинается земля»: обзорная экскурсия по Пскову
Влюбиться в архитектуру средневековых православных памятников
Начало: На площади Ленина
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 250₽ за всё до 5 чел.
Квест
3 часа
Квест «Псков - непобежденная крепость России»: история в каждом шаге
Откройте для себя секреты Пскова через захватывающий квест, где каждый уголок города расскажет свою историю
Начало: Ольгин крест
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
750₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная прогулка по набережным Пскова: реки и памятники
Откройте для себя красоту Пскова в уникальной прогулке по набережным, насладитесь видами и древней архитектурой
Начало: У Покровской башни на набережной реки Великой
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила3 июня 2024Сегодня были на экскурсии с Юлией. Мы с мужем в полном восторге! Интереснейшая экскурсия! Глубокое знание истории. При этом изложение
- ААлеся30 мая 2024Замечательная экскурсия получилась, интересная и познавательная. Очень рада, что выбрали Александра, благодаря ему, получилось взглянуть на Псков по-другому и даже чуть-чуть влюбиться в этот город:) Боялись, что утомимся на столь длительный экскурсии, но 4 часа пролетели незаметно. Очень рекомендую.
- ТТатьяна26 мая 2024Нам несказанно повезло с гидом. Получили огромное удовольствие. Глубина знаний, красота слога и богатый внутренний мир человека дополнили это замечательное место, которое хотим посетить еще не один раз.
- EElena25 мая 2024Отлична подача информации!
- ССветлана24 мая 2024Александр очень интересный рассказчик, много знает и любит свое дело. Получила огромное удовольствие от экскурсии. Обязательно порекомендую его знакомым.
- ООлег17 мая 2024Интересная, хорошо продуманная экскурсия. Экскурсоводу Юлии удалось показать самые привлекательные виды Пскова, сделать удачные, красивые фотографии. Много интересного мы узнали об истории древнего Пскова, о его жителях. Спасибо нашему гиду!
- ЛЛукин13 мая 2024Юрий Николаевич - наверно лучший экскурсовод и знаток Пскова! Всем рекомендуем, не пожалеете!
- ГГорский13 мая 2024С огромным удовольствием прогулялись по Пскову по маршруту экскурсии, решая задачи квеста. Экскурсия понравилась всем, как детям так и взрослым,
- ННаталья3 мая 2024Было очень интересно. Прошли маршрут до конца. Очень понравился формат экскурсии: познавательно, ненавязчиво, охватывает много замечательных мест. С удовольствием прогулялись
- ООльга28 апреля 2024Юлия, Спасибо за экскурсию,за ваши знания.,за подачу информации,от самых истоков города Пскова,до современного.
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Мирожский монастырь»
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