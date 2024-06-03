Экскурсии в Мирожский монастырь

Найдено 8 экскурсий в категории «Мирожский монастырь» в Пскове, цены от 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Такой древний Псков
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
146 отзывов
Такой древний Псков: путешествие в историю и культуру
Погрузитесь в уникальную атмосферу Пскова: от кремлевских стен до древних монастырей и фресок. Экскурсия, раскрывающая душу города
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 10:00
Завтра в 15:00
4 000 за всё до 10 чел.
Многоликий Псков (на вашем авто)
Индивидуальная
3 часа
39 отзывов
Многоликий Псков: от кремля до археологических находок
Погрузитесь в удивительный мир Пскова: от мощных стен кремля до тайн древних храмов и археологических открытий
Начало: На площади Ленина
18 июня в 10:00
21 июня в 10:00
4 000 за всё до 5 чел.
Псков и его окрестности - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
154 отзыва
Псков и его окрестности: экскурсия с индивидуальным подходом
Откройте для себя уникальный Псков: его кремль, монастыри и башни. Индивидуальный маршрут с учетом ваших интересов
Начало: Выберем так, чтобы это было вам удобно
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
6 160 за всё до 10 чел.
Византийское наследие Руси в монастырях Псковского края
Индивидуальная
3.5 часа
14 отзывов
Византийское наследие Руси в монастырях Псковского края
Взглянуть на историю и роль средневековых обителей в повседневных и геополитических делах Руси
7 июля в 10:00
8 июля в 11:00
5 340 за всё до 20 чел.
Открытки из Пскова - прогулка с архитектором
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Открытки из Пскова - прогулка с архитектором
Воссоздать облики города в разные периоды существования и запечатлеть их на бумаге
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
5 500 за всё до 4 чел.
«С Кремля начинается земля»: обзорная экскурсия по Пскову
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
7 отзывов
«С Кремля начинается земля»: обзорная экскурсия по Пскову
Влюбиться в архитектуру средневековых православных памятников
Начало: На площади Ленина
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 250 за всё до 5 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Псков - непобежденная крепость России»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
10 отзывов
Квест «Псков - непобежденная крепость России»: история в каждом шаге
Откройте для себя секреты Пскова через захватывающий квест, где каждый уголок города расскажет свою историю
Начало: Ольгин крест
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
750 за всё до 10 чел.
Прогулка по набережным рек Великая и Пскова
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная прогулка по набережным Пскова: реки и памятники
Откройте для себя красоту Пскова в уникальной прогулке по набережным, насладитесь видами и древней архитектурой
Начало: У Покровской башни на набережной реки Великой
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
3 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    3 июня 2024
    Многоликий Псков (на вашем авто)
    Сегодня были на экскурсии с Юлией. Мы с мужем в полном восторге! Интереснейшая экскурсия! Глубокое знание истории. При этом изложение
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    материала было не просто набором каких-то фактов. Все удивительно стройно, понятно, логично, увлекательно! Три часа прошли как на одном дыхании. По опыту (а он у нас достаточно большой) могу сказать, что это была одна из лучших экскурсий. Спасибо Вам, Юлия!

  • А
    Алеся
    30 мая 2024
    Такой древний Псков
    Замечательная экскурсия получилась, интересная и познавательная. Очень рада, что выбрали Александра, благодаря ему, получилось взглянуть на Псков по-другому и даже чуть-чуть влюбиться в этот город:) Боялись, что утомимся на столь длительный экскурсии, но 4 часа пролетели незаметно. Очень рекомендую.
    Замечательная экскурсия получилась, интересная и познавательная. Очень рада, что выбрали Александра, благодаря ему, получилось взглянуть наЗамечательная экскурсия получилась, интересная и познавательная. Очень рада, что выбрали Александра, благодаря ему, получилось взглянуть наЗамечательная экскурсия получилась, интересная и познавательная. Очень рада, что выбрали Александра, благодаря ему, получилось взглянуть на
  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Псков и его окрестности - с интересом и любовью
    Нам несказанно повезло с гидом. Получили огромное удовольствие. Глубина знаний, красота слога и богатый внутренний мир человека дополнили это замечательное место, которое хотим посетить еще не один раз.
  • E
    Elena
    25 мая 2024
    Такой древний Псков
    Отлична подача информации!
    Отлична подача информации!Отлична подача информации!Отлична подача информации!Отлична подача информации!Отлична подача информации!Отлична подача информации!Отлична подача информации!Отлична подача информации!
  • С
    Светлана
    24 мая 2024
    Такой древний Псков
    Александр очень интересный рассказчик, много знает и любит свое дело. Получила огромное удовольствие от экскурсии. Обязательно порекомендую его знакомым.
  • О
    Олег
    17 мая 2024
    Многоликий Псков (на вашем авто)
    Интересная, хорошо продуманная экскурсия. Экскурсоводу Юлии удалось показать самые привлекательные виды Пскова, сделать удачные, красивые фотографии. Много интересного мы узнали об истории древнего Пскова, о его жителях. Спасибо нашему гиду!
  • Л
    Лукин
    13 мая 2024
    Псков и его окрестности - с интересом и любовью
    Юрий Николаевич - наверно лучший экскурсовод и знаток Пскова! Всем рекомендуем, не пожалеете!
  • Г
    Горский
    13 мая 2024
    Самостоятельная квест-экскурсия «Псков - непобежденная крепость России»
    С огромным удовольствием прогулялись по Пскову по маршруту экскурсии, решая задачи квеста. Экскурсия понравилась всем, как детям так и взрослым,
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    как тем кто был во Пскове в первый раз так и тем, кто уже неоднократно был в городе. К сожалению, не получилось осилить все за один день - было достаточно холодно. Пришлось растянуть экскурсию на два дня, но так получилось даже лучше. Спасибо!

  • Н
    Наталья
    3 мая 2024
    Самостоятельная квест-экскурсия «Псков - непобежденная крепость России»
    Было очень интересно. Прошли маршрут до конца. Очень понравился формат экскурсии: познавательно, ненавязчиво, охватывает много замечательных мест. С удовольствием прогулялись
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    по Пскову. Из минусов: ничего не было сказано про осаду Пскова в 1615 году, а ведь она сыграла важную роль в русско-шведской войне.

  • О
    Ольга
    28 апреля 2024
    Многоликий Псков (на вашем авто)
    Юлия, Спасибо за экскурсию,за ваши знания.,за подачу информации,от самых истоков города Пскова,до современного.

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Мирожский монастырь»

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  1. Такой древний Псков
  2. Многоликий Псков (на вашем авто)
  3. Псков и его окрестности - с интересом и любовью
  4. Византийское наследие Руси в монастырях Псковского края
  5. Открытки из Пскова - прогулка с архитектором
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Михайловское
  5. Кремль
  6. Набережная
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Мирожский монастырь" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 750 до 6 250. Туристы уже оставили гидам 373 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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