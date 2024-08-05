Экскурсии в Снетогорский монастырь

Найдено 3 экскурсии в категории «Снетогорский монастырь» в Пскове, цены от 1 050 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Большой Псков на автобусе и пешком
На автобусе
73 отзыва
7.5 часов
Групповая
Большой Псков на автобусе и пешком
Увидеть и узнать самое главное в древнем городе на групповой экскурсии
Начало: На площади Ленина в г. Псков
Завтра в 10:30
15 авг в 10:30
2 100 за человека
Псков и его окрестности - с интересом и любовью
Пешая
169 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Псков и его окрестности: экскурсия с индивидуальным подходом
Откройте для себя уникальный Псков: его кремль, монастыри и башни. Индивидуальный маршрут с учетом ваших интересов
Начало: Выберем так, чтобы это было вам удобно
14 авг в 08:30
16 авг в 08:00
7 693 за всё до 10 чел.
По Пскову - на электровелосипедах и автомобиле
На велосипеде
скидка
30%
4 часа
Индивидуальная
По Пскову - на электровелосипедах и автомобиле
Знакомство с городом: древние храмы, живописные пейзажи и интересные памятники
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 16:00
13 авг в 09:00
15001 050 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    5 августа 2024
    Псков и его окрестности - с интересом и любовью
    Благодарим Юрия Николаевича, профессионала, интересного рассказчика. Без банальностей, но с погружением в архитектуру и реставрацию, он показал нам несколько псковских жемчужин.
    Благодарим Юрия Николаевича, профессионала, интересного рассказчика. Без банальностей, но с погружением в архитектуру и реставрацию, он
  • А
    Алена
    28 июля 2024
    Псков и его окрестности - с интересом и любовью
    Очень понравилась экскурсия, главное, совершенная легкость гида в плане тем и вопросов, которые можно задать: хочешь древность, пожалуйста, интересна архитектура,
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    пожалуйста, хотите поговорить про времена Петра - не вопрос. Особенно понравилось то, что гид показал не открыточный Псков, стандартный маршрут, а такой, очень живой с кучей нюансов исторических, которые легко не заметить, если не знать, на что обращать внимание. В общем, всем, кто хочет интересную, нестандартную прогулку по этому невероятному городу, очень рекомендую

  • С
    Светлана
    27 июля 2024
    Псков и его окрестности - с интересом и любовью
    Надеюсь,в свой следущий приезд во Псков продолжу узнавание города в сопровождении Юрия Николаевича. Его рассказ дает фокус для восприятия Пскова.
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    Большое спасибо Юрию Николаевичу за готовность открыть город таким,каким он его знает и любит! Само общение с таким спутником по Пскову делает город особенно привлекательным.

  • Е
    Елена
    27 июля 2024
    Большой Псков на автобусе и пешком
    Спасибо за прекрасную экскурсию. Ирина великолепно провела её, водителю благодарность за аккуратное и бережное отношение к пассажирам.
  • Н
    Наталья
    26 июля 2024
    Большой Псков на автобусе и пешком
    Экскурсия очень понравилась, несмотря на внушительную продолжительность и жару! Я влюбилась в Псков, благодаря обширному обзору достопримечательностей этого прекрасного старинного
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    города! Экскурсовод Ирина четко и слаженно вела нас весь маршрут! Псков показался мне настоящим музеем под открытым небом! Хочется возвращаться сюда вновь и вновь! Обязательно поедем и на другие экскурсии!

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Снетогорский монастырь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Большой Псков на автобусе и пешком
  2. Псков и его окрестности - с интересом и любовью
  3. По Пскову - на электровелосипедах и автомобиле
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Набережная
  5. Кремль
  6. Михайловское
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в августе 2024
Сейчас в Пскове в категории "Снетогорский монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 1 050 до 7 693 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 242 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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