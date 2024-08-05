7.5 часов
Групповая
Большой Псков на автобусе и пешком
Увидеть и узнать самое главное в древнем городе на групповой экскурсии
Начало: На площади Ленина в г. Псков
Завтра в 10:30
15 авг в 10:30
2 100₽ за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Псков и его окрестности: экскурсия с индивидуальным подходом
Откройте для себя уникальный Псков: его кремль, монастыри и башни. Индивидуальный маршрут с учетом ваших интересов
Начало: Выберем так, чтобы это было вам удобно
14 авг в 08:30
16 авг в 08:00
7 693₽ за всё до 10 чел.
скидка
30%
4 часа
Индивидуальная
По Пскову - на электровелосипедах и автомобиле
Знакомство с городом: древние храмы, живописные пейзажи и интересные памятники
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 16:00
13 авг в 09:00
15001 050₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия5 августа 2024Благодарим Юрия Николаевича, профессионала, интересного рассказчика. Без банальностей, но с погружением в архитектуру и реставрацию, он показал нам несколько псковских жемчужин.
- ААлена28 июля 2024Очень понравилась экскурсия, главное, совершенная легкость гида в плане тем и вопросов, которые можно задать: хочешь древность, пожалуйста, интересна архитектура,
- ССветлана27 июля 2024Надеюсь,в свой следущий приезд во Псков продолжу узнавание города в сопровождении Юрия Николаевича. Его рассказ дает фокус для восприятия Пскова.
- ЕЕлена27 июля 2024Спасибо за прекрасную экскурсию. Ирина великолепно провела её, водителю благодарность за аккуратное и бережное отношение к пассажирам.
- ННаталья26 июля 2024Экскурсия очень понравилась, несмотря на внушительную продолжительность и жару! Я влюбилась в Псков, благодаря обширному обзору достопримечательностей этого прекрасного старинного
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Снетогорский монастырь»
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