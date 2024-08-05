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пожалуйста, хотите поговорить про времена Петра - не вопрос. Особенно понравилось то, что гид показал не открыточный Псков, стандартный маршрут, а такой, очень живой с кучей нюансов исторических, которые легко не заметить, если не знать, на что обращать внимание. В общем, всем, кто хочет интересную, нестандартную прогулку по этому невероятному городу, очень рекомендую