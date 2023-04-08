Побывать там, где начались Псков и Изборск, заглянуть в пещеры Печор и увидеть, как жила семья поэта
История Древней Руси ведёт отсчёт от рода Рюриковичей, из которого происходили княгиня Ольга и её внук Владимир, крестивший Русь.
Вы погуляете по уютному Пскову, где и родились великие князь и княгиня, и сможете почувствовать связь времён и прикоснуться к прошлому.
Полюбуетесь белокаменным Кремлём, заглянете в знаменитые церкви и монастыри, погуляете по территории Изборской крепости 14-го века.
В заключительный день побываем в имении родственников Александра Сергеевича, вы увидите место его захоронения в фамильной усыпальнице.
А жить мы будем в комфортном SPA-отеле с саунами и бассейном, и у вас будет время расслабиться в них и восстановить силы.
Вы погуляете по уютному Пскову, где и родились великие князь и княгиня, и сможете почувствовать связь времён и прикоснуться к прошлому.
Полюбуетесь белокаменным Кремлём, заглянете в знаменитые церкви и монастыри, погуляете по территории Изборской крепости 14-го века.
В заключительный день побываем в имении родственников Александра Сергеевича, вы увидите место его захоронения в фамильной усыпальнице.
А жить мы будем в комфортном SPA-отеле с саунами и бассейном, и у вас будет время расслабиться в них и восстановить силы.
Ближайшие даты:
29
апр
апр
6
мая
мая
10
июн
июн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 6 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Псков, ж. - д. вокзал, 8:30Завершение: Псков, ж. - д. вокзал, 18:30
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Пскове
Мы — локальная туристическая компания, которая организует туры в Псков и область с 2020г. Мы влюблены в родной город и смогли познакомить с ним 1.800 путешественников за 3 года! Отдых должен быть не только интересным, но и комфортным. Поэтому в наших турах экскурсии совмещены с отдыхом в лучших СПА-отелях Пскова 4* (посещение бассейна и сауны входит в программу). Группы небольшие, в среднем 6-12 человек, поэтому каждый гость окружен вниманием и заботой, вы точно хорошо будете слышать гида и вам не придется толкаться в большом автобусе!Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пскова
На машине
Можно с детьми
История и архитектура
Летние
Выездные
Многодневные туры
3-дневные туры
Похожие туры из Пскова
Авторский тур
Ольга
Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
Насладиться видами Псковского кремля и исследовать потайные ходы Изборской крепости
Псков, железнодорожный вокзал, 8:10
8 апр
15 апр
22 апр
10 900₽ за человека
Авторский тур
Татьяна
Пешком по Пскову. Очарование древнего города
Познакомиться с достопримечательностями, узнать о событиях прошлого и заглянуть в сыроварню
Псков, ж. - д. вокзал. В 8:10 встреча прибывших из...
29 апр
5 мая
10 июня
6 июля
8 210₽ за человека
Авторский тур
Владимир
По Пскову и области: велопутешествие по историческим местам
Проехать по Изборску, Печорам, Пушкинским Горам, осмотреть древнюю архитектуру и пообщаться с сету
Псков, ж. - д. вокзал, утро
3 мая
50 000₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании