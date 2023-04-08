По древним городам и пушкинским местам

Побывать там, где начались Псков и Изборск, заглянуть в пещеры Печор и увидеть, как жила семья поэта

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
История Древней Руси ведёт отсчёт от рода Рюриковичей, из которого происходили княгиня Ольга и её внук Владимир, крестивший Русь.

Вы погуляете по уютному Пскову, где и родились великие князь и княгиня, и сможете почувствовать связь времён и прикоснуться к прошлому.

Полюбуетесь белокаменным Кремлём, заглянете в знаменитые церкви и монастыри, погуляете по территории Изборской крепости 14-го века.

В заключительный день побываем в имении родственников Александра Сергеевича, вы увидите место его захоронения в фамильной усыпальнице.

А жить мы будем в комфортном SPA-отеле с саунами и бассейном, и у вас будет время расслабиться в них и восстановить силы.
По древним городам и пушкинским местам
По древним городам и пушкинским местам
По древним городам и пушкинским местам
По древним городам и пушкинским местам
По древним городам и пушкинским местам
По древним городам и пушкинским местам
По древним городам и пушкинским местам
Ближайшие даты:
29
апр
6
мая
10
июн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Псков, ж. - д. вокзал, 8:30
Завершение: Псков, ж. - д. вокзал, 18:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Летние
Выездные
Многодневные туры
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