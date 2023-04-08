История Древней Руси ведёт отсчёт от рода Рюриковичей, из которого происходили княгиня Ольга и её внук Владимир, крестивший Русь.



Вы погуляете по уютному Пскову, где и родились великие князь и княгиня, и сможете почувствовать связь времён и прикоснуться к прошлому.



Полюбуетесь белокаменным Кремлём, заглянете в знаменитые церкви и монастыри, погуляете по территории Изборской крепости 14-го века.



В заключительный день побываем в имении родственников Александра Сергеевича, вы увидите место его захоронения в фамильной усыпальнице.



А жить мы будем в комфортном SPA-отеле с саунами и бассейном, и у вас будет время расслабиться в них и восстановить силы.