3 часа
Квест
до 10 чел.
Квест «Псков - непобежденная крепость России»: история в каждом шаге
Откройте для себя секреты Пскова через захватывающий квест, где каждый уголок города расскажет свою историю
Начало: Ольгин крест
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
750₽ за всё до 10 чел.
12 часов
Групповая
до 20 чел.
Эко-экскурсия в Полистовский заповедник с посещением Плавницкого болота
Начало: Площадь Ленина (Псков)
Расписание: Понедельник в 07:30 с с 26 апреля по 3 октября
2 815₽ за человека
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Медитативная прогулка по берегам Псковы - в мини-группе
Полюбоваться природой Псковщины, помедитировать у стен Крома и Гремячей башни
Начало: На набережной реки Великой
Расписание: в понедельник и пятницу в 18:30, во вторник и четверг в 08:00
Завтра в 08:00
4 окт в 18:30
2 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССаида25 июля 2024Хорошая информация, но задания необходимо привести в соответствие с текстом экскурсии и сделать их более интересными, занимательными.
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Активный отдых»
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