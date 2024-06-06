читать дальше

и свободного времени. Вкусный обед в Изборске. Гид Юлия очень опытная, умело управляет временем экскурсии и аудиторией, никого не теряет, не допускает бессодержательных пауз во время экскурсии. Расскаживает живо, не как по-заученному. С историко-фактической точки зрения материал сделан качественно: много интересных подробностей, немного легенд (но при этом подаваемых именно как легенды), никакой ненаучной дичи. Заказывали экскурсию в первую очередь потому, что не хотелось подстраивать самостоятельные перемещения под график пригородных автобусов, но результат превзошёл ожидания. Отличный вариант для тех, у кого есть один день на знакомство с Печорами и Изборском. Если времени больше, можно уделить целый день каждому месту.