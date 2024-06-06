Групповые экскурсии Пскова

Найдено 42 экскурсии в категории «Групповые» в Пскове, цены от 600 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
284 отзыва
В тренде
Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы из Пскова
Исследуйте исторические уголки Пушкинских Гор, где каждый камень хранит память о великом поэте
Начало: На площади Ленина в г. Псков
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 000 за человека
Автобусная экскурсия на Талабские острова
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
8 часов
41 отзыв
Популярное предложение
Групповая поездка на Талабские острова с посещением монастыря
Погрузитесь в атмосферу Талабских островов, узнайте об их истории и культуре, посетите монастырь XV века и насладитесь природой
Начало: На площади Ленина в г. Псков
10 июня в 10:30
14 июня в 10:30
3 400 за человека
Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
55 отзывов
Популярное предложение
Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское
Погрузитесь в атмосферу поэтической родины Пушкина, посетив музеи-усадьбы Михайловское и Тригорское. Увлекательное путешествие по следам великого поэта
Начало: В центре города
Сегодня в 09:30
15 июня в 09:30
2 300 за человека
Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
369 отзывов
Путешествие из Пскова в Изборск и Печоры: история и духовные подвиги
Погрузитесь в историю древней Руси, посетив Изборск и Печоры. Легенды, крепости и монастыри ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: На площади Ленина, в Пскове
Завтра в 11:30
11 июня в 11:30
1 900 за человека
Обзорная пешеходная экскурсия по Кремлю и центру Пскова
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
271 отзыв
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Пскова
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по страницам истории Пскова, где каждый камень хранит легенды древних времен
Начало: На площади Ленина
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
750 за человека
«По затутыркам»: неформальная прогулка по псковским улочкам
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
39 отзывов
«По затутыркам»: неформальная прогулка по псковским улочкам
Откройте для себя неформальную прогулку по Пскову, где вас ждут легенды, загадки и секреты старинных улочек
Начало: площадь Ленина
Расписание: в пятницу и субботу в 17:00
14 июня в 17:00
15 июня в 17:00
750 за человека
Большой Псков на автобусе и пешком
🚌 На автобусе
Групповая
7.5 часов
66 отзывов
Популярное предложение
Большой Псков на автобусе и пешком
Увидеть и узнать самое главное в древнем городе на групповой экскурсии
Начало: На площади Ленина в г. Псков
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
2 100 за человека
Древняя Русь без тоски: Изборск
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
96 отзывов
Изборск без тоски: экскурсия в древнюю Русь из Пскова
Изборск ждет: древние крепости, ключи и панорамы. История без занудства в увлекательной экскурсии
Начало: Изборск, Минская улица
22 июня в 15:30
23 июня в 10:30
1 340 за человека
Псков пешком: от захаба до пролома
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
23 отзыва
Псков пешком: от захаба до пролома
Погрузитесь в историю Пскова, прогуляйтесь по древним улицам и узнайте о жизни псковичей, князей и купцов
Начало: В центре города
Расписание: в субботу в 11:30
Сегодня в 11:30
15 июня в 11:30
750 за человека
Псков, Изборск и Печоры: групповая авто-пешеходная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
36 отзывов
Псков, Изборск и Печоры: групповая авто-пешеходная экскурсия
Впечатлиться мощью средневековых крепостей и раскрыть историю древней обители
Начало: На площади Ленина в г. Псков
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
2 300 за человека
Псков: город с характером
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
34 отзыва
Псков: путешествие сквозь века - от крепостей до уютных кофеен
Псков ждет вас! Откройте его силу и душевность в одной экскурсии: от мощных крепостей до теплых кофеен
Начало: На улице Советская
Расписание: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 12:00, в четверг и воскресенье в 09:00
14 июня в 12:00
15 июня в 12:00
750 за человека
Запсковские сказки
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
119 отзывов
Запсковские сказки: экскурсия по скрытым уголкам Пскова
Свернуть с центральных улиц к загадкам исторического района тайн, легенд и анекдотов
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
750 за человека
В Пушкинские Горы - в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
10 отзывов
В Пушкинские Горы - в мини-группе
Родовое имение, «дом Лариных» и Святогорский монастырь - путешествие по литературным святыням
Начало: На площади Ленина в Пскове
Расписание: в среду и субботу в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 970 за человека
Старый Изборск и Печорский монастырь: из Пскова в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
7 часов
3 отзыва
Старый Изборск и Печорский монастырь: из Пскова в мини-группе
Посетить древнюю крепость и храмы легендарного монастыря на автопешеходной экскурсии
Начало: На Октябрьской площади
Расписание: в четверг и воскресенье в 11:00
16 июня в 11:00
20 июня в 11:00
3 600 за человека
Русь стародавняя: Изборск и Псково-Печерский монастырь
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
39 отзывов
Русь стародавняя: Изборск и Псково-Печерский монастырь
Экскурсия в крепости и главную святыню Псковского края
Начало: На ул. Пароменской
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
2 300 за человека
В Пушкинские Горы - за вдохновением поэта
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
24 отзыва
В Пушкинские Горы - за вдохновением поэта
Исследовать знаменитый заповедник, следуя строчка за строчкой, и узнать, чем жил Пушкин
Начало: У отеля «Двор Подзноева» на ул. Некрасова
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
2 400 за человека
Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6 часов
9 отзывов
Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в мини-группе
Посетить один из самых почитаемых монастырей страны и ощутить дух первых веков Древней Руси
Начало: На площади Ленина в Пскове
Расписание: во вторник и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
3 400 за человека
Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове
🚌 На автобусе
Мини-группа
11 часов
11 отзывов
Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове
Отправляемся в «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья» - групповая экскурсия
Начало: На Октябрьской площади (самый центр Пскова)
12 июня в 09:30
19 июня в 09:30
4 600 за человека
Легенды Себежа и усадьба Ореховно
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
16 отзывов
Легенды Себежа и усадьба Ореховно
Групповая автобусная экскурсия в старинный городок и прогулка по чудесным садам
Начало: На Октябрьской площади в Пскове
16 июня в 08:15
30 июня в 08:15
3 000 за человека
Групповая экскурсия к Талабским островам
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
6.5 часов
39 отзывов
Групповая экскурсия к Талабским островам
На катере проплыть по Псковскому морю, посетить два острова и отдохнуть телом и душой
Начало: На пл. Ленина или на вокзале
19 июня в 10:45
22 июня в 10:45
4 700 за человека
Групповая экскурсия из Пскова в Великий Новгород
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия из Пскова в Великий Новгород
Перенестись в Древнюю Русь, изучая город и музей деревянного зодчества Витославлицы
Начало: На площади Ленина в Пскове
16 июня в 09:00
7 июля в 09:00
3 400 за человека
По эпохам Пскова - пешком и на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
2.5 часа
14 отзывов
По эпохам Пскова - пешком и на автобусе
Проехать от Псковского Крома до горы Соколиха и открыть вехи истории на групповой экскурсии
Начало: В центре города
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
650 за человека
На автобусе в Изборск и Печоры
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6.5 часов
26 отзывов
Популярное предложение
На автобусе в Изборск и Печоры
Посетить Изборскую крепость и Псково-Печерский монастырь на экскурсии в группе до 40 человек
Начало: в Пскове
16 июня в 11:00
21 июня в 13:30
1 800 за человека
Автобусно-пешеходная экскурсия по Печорам и Изборску
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
604 отзыва
Автобусно-пешеходная экскурсия по Печорам и Изборску
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 11:30
11 июня в 11:30
от 1 800 за человека
Однодневная экскурсия Псков - Изборск - Печоры
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
241 отзыв
Групповая экскурсия по древним городам Псковской земли
Псков и его тайны: путешествие по древним крепостям и святыням, открывающее глубину истории
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: См. календарь
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 2 200 за человека
Пушкинские горы (Михайловское, Святогорский монастырь, Тригорское)
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
427 отзывов
Пушкинские горы в Пскове: история, природа и вдохновение
Исследуйте мир Пушкина: его дом, могилу и усадьбу друзей в уникальной экскурсии по Пушкинским горам
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: Согласно календарю
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 2 800 за человека
Пешеходная экскурсия по Пскову
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
333 отзыва
Пешеходная экскурсия по историческому центру Пскова
Откройте величие Пскова: погрузитесь в историю, пройдитесь по древним улицам, узнайте легенды и мифы
Начало: Площадь Ленина
Расписание: См. календарь
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
600 за человека
Талабские острова (Залит и Белов) и Спасо-Елеазаровский монастырь
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
194 отзыва
Талабские острова (Залит и Белов) и Спасо-Елеазаровский монастырь
Начало: Площадь Ленина (Псков)
Расписание: Согласно календарю
10 июня в 10:30
14 июня в 10:30
от 3 600 за человека
Талабские острова и путешествие на Псковское море
Групповая
7 часов
2 отзыва
Талабские острова и путешествие на Псковское море
Начало: Псков, ул. пл. Ленина, д. 1
Расписание: среда, суббота в 10:30
12 июня в 10:30
15 июня в 10:30
4 000 за человека
Большое путешествие по Пскову
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
24 отзыва
Большое путешествие по Пскову
Начало: Псков, пл. Ленина
Расписание: Согласно календарю
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
от 1 600 за человека
«Запсковские сказки»: пешеходная экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
145 отзывов
«Запсковские сказки»: пешеходная экскурсия
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: См. календарь
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
600 за человека
Изборск с аудиоэкскурсией: древнее городище, неприступная крепость и легенды об ужасах и чудесах
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
2 отзыва
Изборск с аудиоэкскурсией: древнее городище, неприступная крепость и легенды об ужасах и чудесах
Начало: Труворово городище, Изборск
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00, по субботам с 10:00 до 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
790 за человека
Печоры и Изборск: однодневная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
4 отзыва
Печоры и Изборск: однодневная экскурсия
Начало: Улица Советская, 20, Псков
Расписание: По воскресеньям в 11:00
13 июня в 11:00
16 июня в 11:00
3 500 за человека
«Про Еду»: гастро-экскурсия по фермерским хозяйствам Псковской области
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
2 отзыва
«Про Еду»: гастро-экскурсия по фермерским хозяйствам Псковской области
Начало: Площадь Ленина
Расписание: Согласно календарю
30 июня в 10:30
21 июля в 10:30
4 350 за человека
Из Пскова в древний Остров на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
6 отзывов
Из Пскова в древний Остров на автобусе
Групповая экскурсия в город 14 века с посещением музейного комплекса «Линия Сталина»
Начало: На площади Ленина в г. Псков
2 350 за человека
Гастротур «Вкусные уголки Псковской земли»
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Гастротур «Вкусные уголки Псковской земли»
Полакомиться малиной, встретить африканских страусов и познакомиться с кухней народа сето
Начало: На площади Ленина
30 июня в 10:30
21 июля в 10:30
5 700 за человека
Пушкинские Горы (Михайловское, Петровское) и цепные мосты в Острове
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
Пушкинские Горы (Михайловское, Петровское) и цепные мосты в Острове
Начало: Псков, улица Советская, 20
Расписание: по средам и субботам в 09:30
12 июня в 09:30
15 июня в 09:30
4 000 за человека
Псков в истории России: от времён княгини Ольги до современности
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
Псков в истории России: от времён княгини Ольги до современности
На автобусно-пешеходной прогулке в мини-группе услышать увлекательные рассказы и легенды
Начало: На площади Ленина
21 июня в 09:00
19 июля в 09:00
1 490 за человека
Псков - прикоснись к истории
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
Псков - прикоснись к истории
Начало: Псков, ул. Советская, д. 20
Расписание: Пятница в 12:00
11 июня в 12:00
14 июня в 12:00
750 за человека
Из Пскова - в Себеж с посещением усадьбы «Ореховно» (в группе)
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Из Пскова - в Себеж с посещением усадьбы «Ореховно» (в группе)
Побывать в псковской Венеции, увидеть французский огород и прогуляться по итальянской аллее
Начало: На площади Ленина
10 июня в 08:30
17 июня в 08:30
3 000 за человека
История Пскова с чайным ароматом
🚶 Пешая
Мини-группа
4.5 часа
История Пскова с чайным ароматом
Отправиться за вкусными впечатлениями с золотистым оттенком свежего чая
Начало: На улице Советской
6 дек в 12:00
13 дек в 12:00
2 000 за человека
Экскурсия по Псковскому Крому в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Экскурсия по Псковскому Крому в мини-группе
В лёгкой и доступной форме узнать об истории древнего Пскова
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 18:00
15 июня в 18:00
800720 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Георгий
    6 июня 2024
    Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
    Юля Кузьмина, великолепно провела экскурсию, всё по делу, с юмором и воодушевляя туристов на преодоление встречающихся на маршруте сложностей!
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
    04.06.2024 ездили на экскурсию Изборск, Печоры. Замечательная экскурсия. Все очень понравилось, экскурсовод Виолетта очень доходчиво все рассказывала. Побывали в интересных местах. Впечатлений много, а это самое главное. Спасибо за ваш труд.
    04.06.2024 ездили на экскурсию Изборск, Печоры. Замечательная экскурсия. Все очень понравилось, экскурсовод Виолетта очень доходчиво все04.06.2024 ездили на экскурсию Изборск, Печоры. Замечательная экскурсия. Все очень понравилось, экскурсовод Виолетта очень доходчиво все04.06.2024 ездили на экскурсию Изборск, Печоры. Замечательная экскурсия. Все очень понравилось, экскурсовод Виолетта очень доходчиво все
  • А
    Антон
    5 июня 2024
    Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
    Очень качественная организация экскурсии. Комфортный автобус с кондиционером, радиогид, точное соблюдение расписания. Адекватно составленная программа с точки зрения баланса экскурсионного
    читать дальше

    и свободного времени. Вкусный обед в Изборске. Гид Юлия очень опытная, умело управляет временем экскурсии и аудиторией, никого не теряет, не допускает бессодержательных пауз во время экскурсии. Расскаживает живо, не как по-заученному. С историко-фактической точки зрения материал сделан качественно: много интересных подробностей, немного легенд (но при этом подаваемых именно как легенды), никакой ненаучной дичи. Заказывали экскурсию в первую очередь потому, что не хотелось подстраивать самостоятельные перемещения под график пригородных автобусов, но результат превзошёл ожидания. Отличный вариант для тех, у кого есть один день на знакомство с Печорами и Изборском. Если времени больше, можно уделить целый день каждому месту.

  • А
    Антон
    5 июня 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Кремлю и центру Пскова
    Содержательная эксурсия, достаточно плотная, почти максимум того, что можно уложить в два с половиной - три часа. Экскурсовод Анна очень доброжелательна и внимательна к экскурсантам. Экскурсия хорошо подходит для первого знакомства с Псковом.
  • И
    Илья
    4 июня 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Кремлю и центру Пскова
    Экскурсия замечательная, для нас получилось прогуляться два с половиной часа пешком совсем необременительно. Отдельно спасибо экскурсоводу Ирине, история и байки про Псков именно в такой пропорции, чтобы было познавательно и в то же время интересно.
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Кремлю и центру Пскова
    Экскурсовод Ирина -замечательная рассказчица.
  • М
    Марина
    1 июня 2024
    Псков: город с характером
    Всем здравствуйте! Были на экскурсии 28 мая, нашим экскурсоводом был Олег. После экскурсии осталось двойственное чувство, вроде очень много услышали, в то
    читать дальше

    же время и толком ничего не узнали про современный Псков, чем живёт и чем дышит. Олег много знает и старается эти знания донести до экскурсантов, но в рассказе не было структуры и каких-либо логических переходов. В любом случае, большое спасибо за экскурсию!

  • А
    Анастасия
    1 июня 2024
    Псков: город с характером
    Прекрасная пешеходная экскурсия по Пскову! Экскурсовод Татьяна рассказала много интересного и запоминающегося, помогла полюбить город и захотеть ещё не раз
    читать дальше

    сюда вернуться) Материал был подан динамично, ярко и не скучно. Маршрут прекрасный - самые красивые места из разряда обязательных к посещению были охвачены. Идеальная экскурсия для первого знакомства с городом) Приятно удивило, что несмотря на малое количество участников (нас было всего пять), экскурсию не отменили. При следующих визитах с удовольствием схожу на другие экскурсии от этой компании)

  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Псков: город с характером
    Отличная познавательная, и интересная экскурсия.
    Отличная познавательная, и интересная экскурсияОтличная познавательная, и интересная экскурсия
  • Н
    Надежда
    30 мая 2024
    Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы
    Были на двух экскурсиях "Атмосферы путешествий", поэтому могу смело порекомендовать не только эту экскурсию, но и тур-фирму вообще. Четкая организация,
    читать дальше

    хорошие чистые автобусы, наличие аудио-гарнитуры, прекрасные профессиональные гиды. На данной экскурсии хочу рекомендовать брать комплексный обед. Здесь он проходит в отличном ресторане и действительно вкусный. Не могу не отметить замечательного гида - Виолетту. Очень понравилась всей нашей семье. Прекрасная девушка, очень приятный человек и замечательный гид. Спасибо)

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 42
  1. Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы
  2. Автобусная экскурсия на Талабские острова
  3. Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское
  4. Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
  5. Обзорная пешеходная экскурсия по Кремлю и центру Пскова
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Михайловское
  5. Кремль
  6. Набережная
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Групповые" можно забронировать 42 экскурсии от 600 до 5 700 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3611 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте групповые экскурсии в Пскове из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Пскова по низким ценам в 2024. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам