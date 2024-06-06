1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
В тренде
Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы из Пскова
Исследуйте исторические уголки Пушкинских Гор, где каждый камень хранит память о великом поэте
Начало: На площади Ленина в г. Псков
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Групповая
8 часов
Популярное предложение
Групповая поездка на Талабские острова с посещением монастыря
Погрузитесь в атмосферу Талабских островов, узнайте об их истории и культуре, посетите монастырь XV века и насладитесь природой
Начало: На площади Ленина в г. Псков
10 июня в 10:30
14 июня в 10:30
3 400₽ за человека
Групповая
10 часов
Популярное предложение
Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское
Погрузитесь в атмосферу поэтической родины Пушкина, посетив музеи-усадьбы Михайловское и Тригорское. Увлекательное путешествие по следам великого поэта
Начало: В центре города
Сегодня в 09:30
15 июня в 09:30
2 300₽ за человека
Групповая
7 часов
Путешествие из Пскова в Изборск и Печоры: история и духовные подвиги
Погрузитесь в историю древней Руси, посетив Изборск и Печоры. Легенды, крепости и монастыри ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: На площади Ленина, в Пскове
Завтра в 11:30
11 июня в 11:30
1 900₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Пскова
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по страницам истории Пскова, где каждый камень хранит легенды древних времен
Начало: На площади Ленина
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
750₽ за человека
Групповая
2 часа
«По затутыркам»: неформальная прогулка по псковским улочкам
Откройте для себя неформальную прогулку по Пскову, где вас ждут легенды, загадки и секреты старинных улочек
Начало: площадь Ленина
Расписание: в пятницу и субботу в 17:00
14 июня в 17:00
15 июня в 17:00
750₽ за человека
Групповая
7.5 часов
Популярное предложение
Большой Псков на автобусе и пешком
Увидеть и узнать самое главное в древнем городе на групповой экскурсии
Начало: На площади Ленина в г. Псков
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
2 100₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Изборск без тоски: экскурсия в древнюю Русь из Пскова
Изборск ждет: древние крепости, ключи и панорамы. История без занудства в увлекательной экскурсии
Начало: Изборск, Минская улица
22 июня в 15:30
23 июня в 10:30
1 340₽ за человека
Групповая
3 часа
Псков пешком: от захаба до пролома
Погрузитесь в историю Пскова, прогуляйтесь по древним улицам и узнайте о жизни псковичей, князей и купцов
Начало: В центре города
Расписание: в субботу в 11:30
Сегодня в 11:30
15 июня в 11:30
750₽ за человека
Групповая
10 часов
Псков, Изборск и Печоры: групповая авто-пешеходная экскурсия
Впечатлиться мощью средневековых крепостей и раскрыть историю древней обители
Начало: На площади Ленина в г. Псков
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
2 300₽ за человека
Групповая
3 часа
Псков: путешествие сквозь века - от крепостей до уютных кофеен
Псков ждет вас! Откройте его силу и душевность в одной экскурсии: от мощных крепостей до теплых кофеен
Начало: На улице Советская
Расписание: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 12:00, в четверг и воскресенье в 09:00
14 июня в 12:00
15 июня в 12:00
750₽ за человека
Групповая
2 часа
Запсковские сказки: экскурсия по скрытым уголкам Пскова
Свернуть с центральных улиц к загадкам исторического района тайн, легенд и анекдотов
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
750₽ за человека
Групповая
9 часов
В Пушкинские Горы - в мини-группе
Родовое имение, «дом Лариных» и Святогорский монастырь - путешествие по литературным святыням
Начало: На площади Ленина в Пскове
Расписание: в среду и субботу в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 970₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Старый Изборск и Печорский монастырь: из Пскова в мини-группе
Посетить древнюю крепость и храмы легендарного монастыря на автопешеходной экскурсии
Начало: На Октябрьской площади
Расписание: в четверг и воскресенье в 11:00
16 июня в 11:00
20 июня в 11:00
3 600₽ за человека
Групповая
6 часов
Русь стародавняя: Изборск и Псково-Печерский монастырь
Экскурсия в крепости и главную святыню Псковского края
Начало: На ул. Пароменской
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
2 300₽ за человека
Групповая
10 часов
В Пушкинские Горы - за вдохновением поэта
Исследовать знаменитый заповедник, следуя строчка за строчкой, и узнать, чем жил Пушкин
Начало: У отеля «Двор Подзноева» на ул. Некрасова
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
2 400₽ за человека
Групповая
6 часов
Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в мини-группе
Посетить один из самых почитаемых монастырей страны и ощутить дух первых веков Древней Руси
Начало: На площади Ленина в Пскове
Расписание: во вторник и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
3 400₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове
Отправляемся в «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья» - групповая экскурсия
Начало: На Октябрьской площади (самый центр Пскова)
12 июня в 09:30
19 июня в 09:30
4 600₽ за человека
Групповая
10 часов
Легенды Себежа и усадьба Ореховно
Групповая автобусная экскурсия в старинный городок и прогулка по чудесным садам
Начало: На Октябрьской площади в Пскове
16 июня в 08:15
30 июня в 08:15
3 000₽ за человека
Групповая
6.5 часов
Групповая экскурсия к Талабским островам
На катере проплыть по Псковскому морю, посетить два острова и отдохнуть телом и душой
Начало: На пл. Ленина или на вокзале
19 июня в 10:45
22 июня в 10:45
4 700₽ за человека
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия из Пскова в Великий Новгород
Перенестись в Древнюю Русь, изучая город и музей деревянного зодчества Витославлицы
Начало: На площади Ленина в Пскове
16 июня в 09:00
7 июля в 09:00
3 400₽ за человека
Групповая
2.5 часа
По эпохам Пскова - пешком и на автобусе
Проехать от Псковского Крома до горы Соколиха и открыть вехи истории на групповой экскурсии
Начало: В центре города
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
650₽ за человека
Групповая
6.5 часов
Популярное предложение
На автобусе в Изборск и Печоры
Посетить Изборскую крепость и Псково-Печерский монастырь на экскурсии в группе до 40 человек
Начало: в Пскове
16 июня в 11:00
21 июня в 13:30
1 800₽ за человека
Групповая
7 часов
Автобусно-пешеходная экскурсия по Печорам и Изборску
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 11:30
11 июня в 11:30
от 1 800₽ за человека
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия по древним городам Псковской земли
Псков и его тайны: путешествие по древним крепостям и святыням, открывающее глубину истории
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: См. календарь
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 2 200₽ за человека
Групповая
10 часов
Пушкинские горы в Пскове: история, природа и вдохновение
Исследуйте мир Пушкина: его дом, могилу и усадьбу друзей в уникальной экскурсии по Пушкинским горам
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: Согласно календарю
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 2 800₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Пешеходная экскурсия по историческому центру Пскова
Откройте величие Пскова: погрузитесь в историю, пройдитесь по древним улицам, узнайте легенды и мифы
Начало: Площадь Ленина
Расписание: См. календарь
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
600₽ за человека
Групповая
8 часов
Талабские острова (Залит и Белов) и Спасо-Елеазаровский монастырь
Начало: Площадь Ленина (Псков)
Расписание: Согласно календарю
10 июня в 10:30
14 июня в 10:30
от 3 600₽ за человека
Групповая
7 часов
Талабские острова и путешествие на Псковское море
Начало: Псков, ул. пл. Ленина, д. 1
Расписание: среда, суббота в 10:30
12 июня в 10:30
15 июня в 10:30
4 000₽ за человека
Групповая
7 часов
Большое путешествие по Пскову
Начало: Псков, пл. Ленина
Расписание: Согласно календарю
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
от 1 600₽ за человека
Групповая
2 часа
«Запсковские сказки»: пешеходная экскурсия
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: См. календарь
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
600₽ за человека
Аудиогид
3 часа
Изборск с аудиоэкскурсией: древнее городище, неприступная крепость и легенды об ужасах и чудесах
Начало: Труворово городище, Изборск
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00, по субботам с 10:00 до 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
790₽ за человека
Групповая
7 часов
Печоры и Изборск: однодневная экскурсия
Начало: Улица Советская, 20, Псков
Расписание: По воскресеньям в 11:00
13 июня в 11:00
16 июня в 11:00
3 500₽ за человека
Групповая
7 часов
«Про Еду»: гастро-экскурсия по фермерским хозяйствам Псковской области
Начало: Площадь Ленина
Расписание: Согласно календарю
30 июня в 10:30
21 июля в 10:30
4 350₽ за человека
Групповая
8 часов
Из Пскова в древний Остров на автобусе
Групповая экскурсия в город 14 века с посещением музейного комплекса «Линия Сталина»
Начало: На площади Ленина в г. Псков
2 350₽ за человека
Групповая
8 часов
Гастротур «Вкусные уголки Псковской земли»
Полакомиться малиной, встретить африканских страусов и познакомиться с кухней народа сето
Начало: На площади Ленина
30 июня в 10:30
21 июля в 10:30
5 700₽ за человека
Групповая
11 часов
Пушкинские Горы (Михайловское, Петровское) и цепные мосты в Острове
Начало: Псков, улица Советская, 20
Расписание: по средам и субботам в 09:30
12 июня в 09:30
15 июня в 09:30
4 000₽ за человека
Групповая
4 часа
Псков в истории России: от времён княгини Ольги до современности
На автобусно-пешеходной прогулке в мини-группе услышать увлекательные рассказы и легенды
Начало: На площади Ленина
21 июня в 09:00
19 июля в 09:00
1 490₽ за человека
Групповая
3 часа
Псков - прикоснись к истории
Начало: Псков, ул. Советская, д. 20
Расписание: Пятница в 12:00
11 июня в 12:00
14 июня в 12:00
750₽ за человека
Групповая
13 часов
Из Пскова - в Себеж с посещением усадьбы «Ореховно» (в группе)
Побывать в псковской Венеции, увидеть французский огород и прогуляться по итальянской аллее
Начало: На площади Ленина
10 июня в 08:30
17 июня в 08:30
3 000₽ за человека
Мини-группа
4.5 часа
История Пскова с чайным ароматом
Отправиться за вкусными впечатлениями с золотистым оттенком свежего чая
Начало: На улице Советской
6 дек в 12:00
13 дек в 12:00
2 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Экскурсия по Псковскому Крому в мини-группе
В лёгкой и доступной форме узнать об истории древнего Пскова
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 18:00
15 июня в 18:00
800720₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГеоргий6 июня 2024Юля Кузьмина, великолепно провела экскурсию, всё по делу, с юмором и воодушевляя туристов на преодоление встречающихся на маршруте сложностей!
- ЕЕкатерина5 июня 202404.06.2024 ездили на экскурсию Изборск, Печоры. Замечательная экскурсия. Все очень понравилось, экскурсовод Виолетта очень доходчиво все рассказывала. Побывали в интересных местах. Впечатлений много, а это самое главное. Спасибо за ваш труд.
- ААнтон5 июня 2024Очень качественная организация экскурсии. Комфортный автобус с кондиционером, радиогид, точное соблюдение расписания. Адекватно составленная программа с точки зрения баланса экскурсионного
- ААнтон5 июня 2024Содержательная эксурсия, достаточно плотная, почти максимум того, что можно уложить в два с половиной - три часа. Экскурсовод Анна очень доброжелательна и внимательна к экскурсантам. Экскурсия хорошо подходит для первого знакомства с Псковом.
- ИИлья4 июня 2024Экскурсия замечательная, для нас получилось прогуляться два с половиной часа пешком совсем необременительно. Отдельно спасибо экскурсоводу Ирине, история и байки про Псков именно в такой пропорции, чтобы было познавательно и в то же время интересно.
- ЕЕлена4 июня 2024Экскурсовод Ирина -замечательная рассказчица.
- ММарина1 июня 2024Всем здравствуйте! Были на экскурсии 28 мая, нашим экскурсоводом был Олег. После экскурсии осталось двойственное чувство, вроде очень много услышали, в то
- ААнастасия1 июня 2024Прекрасная пешеходная экскурсия по Пскову! Экскурсовод Татьяна рассказала много интересного и запоминающегося, помогла полюбить город и захотеть ещё не раз
- ООльга1 июня 2024Отличная познавательная, и интересная экскурсия.
- ННадежда30 мая 2024Были на двух экскурсиях "Атмосферы путешествий", поэтому могу смело порекомендовать не только эту экскурсию, но и тур-фирму вообще. Четкая организация,
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Групповые»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 42
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Групповые" можно забронировать 42 экскурсии от 600 до 5 700 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3611 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте групповые экскурсии в Пскове из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Пскова по низким ценам в 2024. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август