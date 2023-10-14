По Пскову и окрестностям: погружение в древность

Погулять по псковскому крому, узнать историю Изборской крепости и осмотреть главную обитель Печор

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Ночь в поезде, если вы едете из Москвы или Санкт-Петербурга, и вот уже поезд становится машиной времени и переносит вас в прошлое, в старинный и уютный Псков. Приглашаем провести выходные там, где живёт дух древности и ощущается самобытность этих мест.

Вы познакомитесь с историческим и культурным наследием Древней Руси, увидите действующий мужской монастырь, церкви и храмы и полюбуетесь живописными пейзажами Псковской области.
По Пскову и окрестностям: погружение в древность
По Пскову и окрестностям: погружение в древность
По Пскову и окрестностям: погружение в древность
По Пскову и окрестностям: погружение в древность
По Пскову и окрестностям: погружение в древность
По Пскову и окрестностям: погружение в древность
По Пскову и окрестностям: погружение в древность
Ближайшие даты:
14
окт
21
окт
28
окт
5
ноя
11
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 3 лет.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по историческому центру Пскова и его духовным святыням

Встречаемся и едем в гостиницу, после размещения в которой отправимся гулять по историческому центру Пскова. Пройдёмся по территории основной достопримечательности города — Псковского кремля. Вы увидите мощную крепость с боевыми башнями, фортификационную пристройку крома 13-го века — Довмонтов город — и главное строение Крома — и пятиглавый Троицкий собор. Осмотрим захаб — узкий проход между крепостными стенами — башни кремля, купеческие палаты, храмы и часовни.

Посетим церкви Анастасии Римлянки, храм Василия на Горке и Николы со Усохи. Вы узнаете историю духовных святынь и о чудесных событиях, с ними связанных. Побываем у памятника Святой княгине Ольге. Мы расскажем вам о прошлом и настоящем уютного старинного города, о людях, сыгравших важную роль в его судьбе, легендах и преданиях.

После обеда в кафе в 14:30 — свободное время.

Экскурсия по историческому центру Пскова и его духовным святынямЭкскурсия по историческому центру Пскова и его духовным святынямЭкскурсия по историческому центру Пскова и его духовным святынямЭкскурсия по историческому центру Пскова и его духовным святыням
2 день

Изборск и Печоры

Позавтракав, в 11:00 едем в Изборск. По прибытии посетим древнее Труворово городище, где рассмотрим надписи на Труворове кресте, и городскую крепость 14-го века на горе Журавлиная. Затем переедем в Печоры, пообедаем в кафе и познакомимся с Псково-Печерской обителью — Успенским мужским монастырём. К вечеру вернёмся в Псков.

Изборск и ПечорыИзборск и ПечорыИзборск и ПечорыИзборск и Печоры

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Псков, ж. - д. вокзал. Ориентируемся на прибытие поезда № 809 Санкт-Петербург - Псков «Ласточка» в 10:25. Встреча с гидом у локомотива в голове состава
Завершение: Псков, ж. - д. вокзал. Ориентируемся на отправление поезда № 812 Псков - Санкт-Петербург «Ласточка» в 19:32
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 38 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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