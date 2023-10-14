Погулять по псковскому крому, узнать историю Изборской крепости и осмотреть главную обитель Печор
Вы познакомитесь с историческим и культурным наследием Древней Руси, увидите действующий мужской монастырь, церкви и храмы и полюбуетесь живописными пейзажами Псковской области.
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 3 лет.
Программа тура по дням
Экскурсия по историческому центру Пскова и его духовным святыням
Встречаемся и едем в гостиницу, после размещения в которой отправимся гулять по историческому центру Пскова. Пройдёмся по территории основной достопримечательности города — Псковского кремля. Вы увидите мощную крепость с боевыми башнями, фортификационную пристройку крома 13-го века — Довмонтов город — и главное строение Крома — и пятиглавый Троицкий собор. Осмотрим захаб — узкий проход между крепостными стенами — башни кремля, купеческие палаты, храмы и часовни.
Посетим церкви Анастасии Римлянки, храм Василия на Горке и Николы со Усохи. Вы узнаете историю духовных святынь и о чудесных событиях, с ними связанных. Побываем у памятника Святой княгине Ольге. Мы расскажем вам о прошлом и настоящем уютного старинного города, о людях, сыгравших важную роль в его судьбе, легендах и преданиях.
После обеда в кафе в 14:30 — свободное время.
Изборск и Печоры
Позавтракав, в 11:00 едем в Изборск. По прибытии посетим древнее Труворово городище, где рассмотрим надписи на Труворове кресте, и городскую крепость 14-го века на горе Журавлиная. Затем переедем в Печоры, пообедаем в кафе и познакомимся с Псково-Печерской обителью — Успенским мужским монастырём. К вечеру вернёмся в Псков.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Псков, ж. - д. вокзал. Ориентируемся на прибытие поезда № 809 Санкт-Петербург - Псков «Ласточка» в 10:25. Встреча с гидом у локомотива в голове составаЗавершение: Псков, ж. - д. вокзал. Ориентируемся на отправление поезда № 812 Псков - Санкт-Петербург «Ласточка» в 19:32
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 38 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.