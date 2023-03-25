Начало: Псков, ж. - д вокзал, в 8:05 (прибытие поезда № 10 Москва-Псков) у 14-го вагона. Также возможна встреча с поезда из Санкт-Петербурга в 10:25

Завершение: Псков, ж. - д. вокзал, 19:30 (к отправлению поездов в Москву и Санкт-Петербург)