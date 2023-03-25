Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 6 лет. Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объёма и качества услуг.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Псков, ж. - д вокзал, в 8:05 (прибытие поезда № 10 Москва-Псков) у 14-го вагона. Также возможна встреча с поезда из Санкт-Петербурга в 10:25
Завершение: Псков, ж. - д. вокзал, 19:30 (к отправлению поездов в Москву и Санкт-Петербург)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Пскове
Провела 941 экскурсию для 1341 туриста
Добрый день, меня зовут Юлия! Я аккредитованный гид Пушкинского заповедника. Люблю Пушкина («Живого, а не мумию») и Сергея Довлатова. Стараюсь, чтобы экскурсия была неспешной, веселой прогулкой (насколько это позволяет музейная «методичка»;) Я работаю в туристической компании в Пскове, обладающей большим опытом организации и проведения туров и экскурсий, вместе с командой гидов, также знающих и любящих Псков и его окрестности — все мы с радостью проводим экскурсии! До встречи!