Псков, Изборск, Печоры: история, мастер-классы и посещение ферм

Погулять по городам и узнать об их прошлом, научиться делать бумагу и покормить страусов

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О гиде
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Ответы на вопросы
Маленьким и взрослым, любопытным и любознательным — интересно будет всем! Мы побываем на фермерских хозяйствах, где вы узнаете о секретах садоводства и пчеловодства, посмотрите на птиц и животных и попробуете экологически чистые продукты.

Поучаствуете в мастер-классах по изготовлению печатного пряника, сыроварению и гончарному мастерству.

Заглянете в гости к представительнице малой народности сету, которая расскажет об их жизни, и услышите увлекательные истории о древних поселениях.
Псков, Изборск, Печоры: история, мастер-классы и посещение ферм
Псков, Изборск, Печоры: история, мастер-классы и посещение ферм
Псков, Изборск, Печоры: история, мастер-классы и посещение ферм
Псков, Изборск, Печоры: история, мастер-классы и посещение ферм
Псков, Изборск, Печоры: история, мастер-классы и посещение ферм
Псков, Изборск, Печоры: история, мастер-классы и посещение ферм
Псков, Изборск, Печоры: история, мастер-классы и посещение ферм
Ближайшие даты:
20
мая
3
июн
1
июл
22
июл
5
авг
19
авг
26
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объёма и качества услуг.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Псков, ж. - д вокзал, в 8:05 (прибытие поезда № 10 Москва-Псков) у 14-го вагона. Также возможна встреча с поезда из Санкт-Петербурга в 10:25
Завершение: Псков, ж. - д. вокзал, 19:30 (к отправлению поездов в Москву и Санкт-Петербург)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
История и архитектура
Выездные
Многодневные туры
3-дневные туры
Животные

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