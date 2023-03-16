Чтобы правильно выбрать одежду, которую необходимо взять с собой, рекомендуем ознакомиться с погодой на эти дни. В зимний и весенний сезон советуем запастись сменными тёплыми носками, рекомендуем взять перчатки.
Чтобы получить максимум хороших впечатлений от поездки, возьмите с собой:
1. Платок для покрытия головы (потребуется для посещения храмов)
2. Купальные принадлежности (если в ваш тур включено проживание в отеле 4 звезды и СПА)
3. Удобную обувь (мы посещаем крепости и монастыри, где дороги выстланы камнем, любимую обувь лучше поберечь).
Все время нас сопровождает трансфер, где можно будет оставить свои вещи и багаж.