Хотите узнать, как в Пскове появились свои «Помпеи» и для чего в Довмонтовом городе построили 17 церквей? В небольшом, но очень насыщенном туре по Пскову и окрестностям мы расскажем вам самые захватывающие истории, связанные с этой землёй.



Будем исследовать древности, найдем колодец, который спасал местных жителей во время осад, наберем целебной воды в Словенских ключах, названных так в честь Двенадцати Апостолов. А затем погрузимся в сказку на лебедином озере, где можно покормить птиц прямо с рук. А вечером расслабимся в сауне с бассейном.