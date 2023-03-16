Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск

Насладиться видами Псковского кремля и исследовать потайные ходы Изборской крепости

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Ответы на вопросы
Хотите узнать, как в Пскове появились свои «Помпеи» и для чего в Довмонтовом городе построили 17 церквей? В небольшом, но очень насыщенном туре по Пскову и окрестностям мы расскажем вам самые захватывающие истории, связанные с этой землёй.

Будем исследовать древности, найдем колодец, который спасал местных жителей во время осад, наберем целебной воды в Словенских ключах, названных так в честь Двенадцати Апостолов. А затем погрузимся в сказку на лебедином озере, где можно покормить птиц прямо с рук. А вечером расслабимся в сауне с бассейном.
Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
Ближайшие даты:
25
мар
8
апр
15
апр
22
апр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Чтобы правильно выбрать одежду, которую необходимо взять с собой, рекомендуем ознакомиться с погодой на эти дни. В зимний и весенний сезон советуем запастись сменными тёплыми носками, рекомендуем взять перчатки.
Чтобы получить максимум хороших впечатлений от поездки, возьмите с собой:
1. Платок для покрытия головы (потребуется для посещения храмов)
2. Купальные принадлежности (если в ваш тур включено проживание в отеле 4 звезды и СПА)
3. Удобную обувь (мы посещаем крепости и монастыри, где дороги выстланы камнем, любимую обувь лучше поберечь).
Все время нас сопровождает трансфер, где можно будет оставить свои вещи и багаж.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Псков, железнодорожный вокзал, 8:10
Завершение: Псков, железнодорожный вокзал, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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История и архитектура
Вечерние
Водные развлечения
Ночные
Летние
Выездные
Многодневные туры
Кремль
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