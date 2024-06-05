1 чел.
По популярности
Групповая
7 часов
Путешествие из Пскова в Изборск и Печоры: история и духовные подвиги
Погрузитесь в историю древней Руси, посетив Изборск и Печоры. Легенды, крепости и монастыри ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: На площади Ленина, в Пскове
Завтра в 11:30
11 июня в 11:30
1 900₽ за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Изборск и Печоры: хранители древнего наследия (на вашем авто)
Оставьте традиционные маршруты и отправьтесь в увлекательное путешествие по древним селам и историческим местам Псковской области
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
6 436₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Печоры, Изборск и музей «Льняная губерния» за 1 день (на вашем авто)
Путешествие по Печорам, Изборску и музею «Льняная губерния» за один день. Узнайте историю и культуру Псковского края
Начало: Псков, площадь Ленина, д. 1
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Пскова - в Древнюю Русь: поездка в Изборск и Печоры (на вашем авто)
За один день вы посетите два древних города северо-западной России - Изборск и Печоры. Узнайте их историю, легенды и насладитесь красивыми видами
Начало: По договоренности в г. Пскове
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
8 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие в древность: Изборск и Псково-Печёрский монастырь на авто
Отправьтесь в путешествие к древним местам Псковской области, где вас ждут истории о крепостях, монастырях и легендах, сохранившихся сквозь века
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Печоры и Изборск: путешествие в историю России на комфортабельном авто
Загляните в сердце русской истории с экскурсией в Печоры и Изборск. Псково-Печерский монастырь и древняя крепость ждут вас
Начало: В любом месте города
29 июня в 10:00
1 июля в 10:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Древнее городище, каменная крепость, природные родники и легендарный монастырь за один день
7 июля в 08:00
8 июля в 11:00
6 670₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске (из Пскова)
Путешествие к истокам русского государства или деревня, которой Н. Рерих посвятил целую серию картин
Начало: В Изборске, на перекрестке Минской и Печорской ули...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Высокие холмы, монастыри, водопады и сногсшибательные виды на прогулке по Изборскому заповеднику
Начало: В Изборске, на Минской улице
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
9 340₽ за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
Псков, Изборск и Печоры: групповая авто-пешеходная экскурсия
Впечатлиться мощью средневековых крепостей и раскрыть историю древней обители
Начало: На площади Ленина в г. Псков
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
2 300₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Псков и его окрестности: экскурсия с индивидуальным подходом
Откройте для себя уникальный Псков: его кремль, монастыри и башни. Индивидуальный маршрут с учетом ваших интересов
Начало: Выберем так, чтобы это было вам удобно
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
6 160₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Псково-Печёрский монастырь и Изборско-Мальская долина
Погрузиться в историю духовных доминант псковской земли и прикоснуться к преданиям заповедных мест
Начало: На улице Мирная
11 июня в 14:30
15 июня в 13:00
9 350₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
7 часов
Старый Изборск и Печорский монастырь: из Пскова в мини-группе
Посетить древнюю крепость и храмы легендарного монастыря на автопешеходной экскурсии
Начало: На Октябрьской площади
Расписание: в четверг и воскресенье в 11:00
16 июня в 11:00
20 июня в 11:00
3 600₽ за человека
Групповая
6 часов
Русь стародавняя: Изборск и Псково-Печерский монастырь
Экскурсия в крепости и главную святыню Псковского края
Начало: На ул. Пароменской
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
2 300₽ за человека
Групповая
6 часов
Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в мини-группе
Посетить один из самых почитаемых монастырей страны и ощутить дух первых веков Древней Руси
Начало: На площади Ленина в Пскове
Расписание: во вторник и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
3 400₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Печоры-Петсери и древний Изборск (на вашем транспорте)
Открыть заповедные места, где храмы, крепости и долины «дышат» великой историей, тайнами и легендами
Начало: Ул. Коммунальная 41
16 июня в 10:00
24 июня в 10:00
7 990₽ за всё до 5 чел.
Групповая
6.5 часов
Популярное предложение
На автобусе в Изборск и Печоры
Посетить Изборскую крепость и Псково-Печерский монастырь на экскурсии в группе до 40 человек
Начало: в Пскове
16 июня в 11:00
21 июня в 13:30
1 800₽ за человека
Групповая
7 часов
Автобусно-пешеходная экскурсия по Печорам и Изборску
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 11:30
11 июня в 11:30
от 1 800₽ за человека
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия по древним городам Псковской земли
Псков и его тайны: путешествие по древним крепостям и святыням, открывающее глубину истории
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: См. календарь
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 2 200₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Изборск - Печоры: индивидуальная экскурсия
Начало: Площадь Ленина, 1, Псков
Расписание: Ежедневно в 9:00 и 15:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 130₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
3 часа
Изборск с аудиоэкскурсией: древнее городище, неприступная крепость и легенды об ужасах и чудесах
Начало: Труворово городище, Изборск
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00, по субботам с 10:00 до 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
790₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Псков: Псково-Печерский монастырь и крепость Изборск
Откройте для себя духовное наследие и военную историю Псковской земли в индивидуальной экскурсии
Начало: В холле вашего отеля
Расписание: под запрос
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Печоры и Изборск: однодневная экскурсия
Начало: Улица Советская, 20, Псков
Расписание: По воскресеньям в 11:00
13 июня в 11:00
16 июня в 11:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная поездка в Изборск и Печоры
Начало: Псков, пл. Ленина
Расписание: Ежедневно, кроме четверга
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 8 900₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий5 июня 2024Очень понравилась экскурсия! Юлия очень энергичный, знающий и любящий свое дело экскурсовод👍 Спасибо за погружение в историю этих замечательных мест!
- ННаталья5 июня 2024Провели замечательно время на экскурсии с Денисом по Изборску и Печорам. Очень интересная и грамотная подачп исторических фактов. Нас было три девушки, в автомобиле было комфортно, гид спокойно и уверенно водит автомобиль. Рекомендуем заказывать экскурсии у Дениса.
- ЕЕкатерина5 июня 202404.06.2024 ездили на экскурсию Изборск, Печоры. Замечательная экскурсия. Все очень понравилось, экскурсовод Виолетта очень доходчиво все рассказывала. Побывали в интересных местах. Впечатлений много, а это самое главное. Спасибо за ваш труд.
- ААнтон5 июня 2024Очень качественная организация экскурсии. Комфортный автобус с кондиционером, радиогид, точное соблюдение расписания. Адекватно составленная программа с точки зрения баланса экскурсионного
- ЕЕлена3 июня 2024Были на экскурсии с детьми 10 и 13 лет! Потрясающая подача, очень интересно и профессионально! Трансфер очень комфортный. Мы довольны. Спасибо, Юлия!
- ТТатьяна2 июня 2024Спасибо большое нашему замечательному гиду Алене за проведенную экскурсию! Нам все понравилось. Получилась интересная неспешная познавательная прогулка. Алена очень приятный в общении человек. Всем рекомендую!
- ННадежда30 мая 2024Прекрасная организация экскурсии, все четко, автобус новенький и чистенький, выдают аудио-гарнитуру. Экскурсовод (Юлия) - все четко, профессионально, насыщенно. Остались очень довольны. Рекомендую.
- ССветлана30 мая 2024Экскурсовод Татьяна. Голос хорошо поставлен, речь чёткая, информация структурированная. В машине разместились прекрасно, все слышно. Просто для информации: в Псково-Печёрском
- ИИрина28 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Очень хорошо подобран материал, все рассказано до деталей. Приятное общение! Спасибо!
- ЕЕлизавета28 мая 2024Экскурсия понравилась. Особенно Изборск.
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