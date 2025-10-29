Псков - это не просто город, а настоящая сокровищница истории. Экскурсия начинается с княгини Ольги и проходит через важнейшие этапы развития города. Участники увидят знаменитые башни Крома, Ольгинскую часовню и
5 причин купить эту экскурсию
- 🕍 Уникальные исторические памятники
- 📜 Интересные факты о княгине Ольге
- 🏰 Величественные башни Крома
- 🛍 Исторические торговые места
- 🗺 Погружение в историю России
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Ольгинская часовня
- Памятник княгине Ольге
- Храм Успения с Пароменья
- Ольгинский мост
- Власьевская башня
- Довмонтова башня
- Плоская башня
- Высокая башня
- Смотровая площадка у башни Кутекрома
- Рыбный Торг
- Старый Торг
- Скульптура кузнеца-скобаря
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Ольгинскую часовню и памятник княгине Ольге.
- Храм Успения с Пароменья и Ольгинский мост.
- Башни Крома: Власьевскую, Довмонтову, Плоскую и Высокую.
- Смотровую площадку у башни Кутекрома и тайный лаз к реке.
- Рыбный и Старый Торг.
- Скульптуру кузнеца-скобаря.
Вы узнаете:
- Где было произнесено самое известное пророчество о Пскове.
- Каково значение княгини Ольги для истории города и страны.
- Как формировалась русская порубежная крепость.
- Где и чем торговали в городе.
- Как реформы Петра I отразились на Пскове.
- Почему псковичей называют скобарями.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Ольгинской часовни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваш гид в Пскове
Провела экскурсии для 858 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Я — Марина-Маргарита. В Псков переехала из Латвии более 15 лет назад. Город привлёк меня древностью и своеобразием архитектурного стиля. Познакомившись с его славной историей, я решила
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывах
Фотографии от путешественников
А
Анна
29 окт 2025
Мы с семьёй в восторге от экскурсии, потрясающий рассказ экскурсовода, очень интересно и познавательно, мы увидели город совершенно с другой стороны, спасибо Вам большое!
Дата посещения: 29 октября 2025
А
Антипова
6 авг 2025
Спасибо большое за интересную экскурсию. Гид рассказывал о городе с любовью. Мы обязательно приедем еще раз.
Дата посещения: 6 августа 2025
Наталья
6 ноя 2025
Маргарита - не только хороший гид, но еще и прекрасный собеседник и просто хороший человек!
Людмила
2 ноя 2025
Прекрасная экскурсия, отличный и очень интересный маршрут. Мы хотели прогуляться именно по городу, и это было то, что нам нужно. Маргарита - замечательный рассказчик, любит свой город, отлично знает его
С
Светлана
29 окт 2025
Прекрасный гид, отлично построенный маршрут. Два часа пролетели незаметно.
Светлана
11 окт 2025
С Маргаритой у нас была вторая экскурсия по Пскову, и мы очень рады, что она получилась другой, действительно от Ольги до наших дней. Замечательный и интересный маршрут, отдельное открытие - музей, посвященный книге «Два капитана» и история Покровской башни! С Маргаритой приятно общаться, обсуждать какие-то исторические моменты. Большое спасибо!
Р
Рустам
1 сен 2025
Большое спасибо Маргарите за очень интересную и познавательную экскурсию, которая была интересна взрослым и детям! Маргарита очень хорошо владеет материалом, рассказывает очень интересно, особенно об исторических аспектах г. Пскова. Особо хотелось бы отметить компетентность и доброжелательность экскурсовода. Огромное вам спасибо, крепкого здоровья и всего самого доброго!
Арина
27 авг 2025
Прекрасный экскурсовод. Интересная экскурсия. Нам с мужем очень понравилось. Получилось даже обернуть мужа в веру что экскурсии это польза. Для следующей поездки сам предложил запланировать экскурсию.
Слушали с детьми 15 и 9 лет. Дети не в восторге, но мы были к этому готовы.
Слушали с детьми 15 и 9 лет. Дети не в восторге, но мы были к этому готовы.
Слушали с детьми 15 и 9 лет. Дети не в восторге, но мы были к этому готовы.
Валентин
22 авг 2025
Прекрасная обзорная экскурсия по основным достопримечательностям Пскова с интересным рассказом о жизни города и псковичей, очень рекомендую! 😊
П
Полина
20 авг 2025
Очень интересно,очень ёмко,познавательно. Маргарита прекрасно и очень живо рассказывает об истории города,традициях,событиях. Были в Пскове всего пору дней,захотелось приехать ещё.
Т
Татьяна
18 авг 2025
Экскурсия была очень познавательной! Мне понравилось!
Вячеслав
15 авг 2025
Отличная экскурсия для тех, кто впервые в городе
П
Павлова
2 авг 2025
Отличная экскурсия! Было интересно и познавательно! Маргарита отличный гид, просто и понятно преподносит информацию, энергична и позитивна! По длительности самое то: достаточный объем информацию, чтобы не устать. Обязательно порекомендую Маргариту!
Н
Наталья
30 июл 2025
Маргарита, очень интересно рассказала нам про историю Пскова и княгиню Ольгу. Дочка 8 лет увлечённо её слушала и за 2 часа даже не устала (хотя она очень подвижная и не любит долгие экскурсии))).
Пешая экскурсия достаточно длинная, но маршрут построен очень грамотно. Так, что мы увидели и узнали самое важное.
Благодарим Маргариту и желаем ей удачи.
Пешая экскурсия достаточно длинная, но маршрут построен очень грамотно. Так, что мы увидели и узнали самое важное.
Благодарим Маргариту и желаем ей удачи.
Т
Татьяна
18 июл 2025
ВЕЛИКОЛЕПНО! Получили огромное удовольствие от экскурсии и общения с Маргаритой! Живо, интересно, с любовью и уважением к городу и истории, очень приятной интонацией и множеством интересных деталей… Спасибо большое Маргарите, наше знакомство с городом замечательно началось, и после такой прогулки обязательно продолжится!
Татьяна
Татьяна
Входит в следующие категории Пскова
