А Анна Мы с семьёй в восторге от экскурсии, потрясающий рассказ экскурсовода, очень интересно и познавательно, мы увидели город совершенно с другой стороны, спасибо Вам большое!

А Антипова Спасибо большое за интересную экскурсию. Гид рассказывал о городе с любовью. Мы обязательно приедем еще раз.

Наталья Маргарита - не только хороший гид, но еще и прекрасный собеседник и просто хороший человек!

Людмила читать дальше историю. И нас влюбила в Псков. Экскурсия прошла легко, время пролетело незаметно. Благодаря Маргарите мы потом посетили музей романа Вениамина Каверина "Два капитана" и съездили на родину княгини Ольги - деревню Выбутово.

Маргарита, огромное вам спасибо, обязательно приедем в Псков еще. Прекрасная экскурсия, отличный и очень интересный маршрут. Мы хотели прогуляться именно по городу, и это было то, что нам нужно. Маргарита - замечательный рассказчик, любит свой город, отлично знает его

С Светлана Прекрасный гид, отлично построенный маршрут. Два часа пролетели незаметно.

Светлана С Маргаритой у нас была вторая экскурсия по Пскову, и мы очень рады, что она получилась другой, действительно от Ольги до наших дней. Замечательный и интересный маршрут, отдельное открытие - музей, посвященный книге «Два капитана» и история Покровской башни! С Маргаритой приятно общаться, обсуждать какие-то исторические моменты. Большое спасибо!

Р Рустам Большое спасибо Маргарите за очень интересную и познавательную экскурсию, которая была интересна взрослым и детям! Маргарита очень хорошо владеет материалом, рассказывает очень интересно, особенно об исторических аспектах г. Пскова. Особо хотелось бы отметить компетентность и доброжелательность экскурсовода. Огромное вам спасибо, крепкого здоровья и всего самого доброго!

Арина Прекрасный экскурсовод. Интересная экскурсия. Нам с мужем очень понравилось. Получилось даже обернуть мужа в веру что экскурсии это польза. Для следующей поездки сам предложил запланировать экскурсию.

Слушали с детьми 15 и 9 лет. Дети не в восторге, но мы были к этому готовы.

Валентин Прекрасная обзорная экскурсия по основным достопримечательностям Пскова с интересным рассказом о жизни города и псковичей, очень рекомендую! 😊

П Полина Очень интересно,очень ёмко,познавательно. Маргарита прекрасно и очень живо рассказывает об истории города,традициях,событиях. Были в Пскове всего пору дней,захотелось приехать ещё.

Т Татьяна Экскурсия была очень познавательной! Мне понравилось!

Вячеслав Отличная экскурсия для тех, кто впервые в городе

П Павлова Отличная экскурсия! Было интересно и познавательно! Маргарита отличный гид, просто и понятно преподносит информацию, энергична и позитивна! По длительности самое то: достаточный объем информацию, чтобы не устать. Обязательно порекомендую Маргариту!

Н Наталья Маргарита, очень интересно рассказала нам про историю Пскова и княгиню Ольгу. Дочка 8 лет увлечённо её слушала и за 2 часа даже не устала (хотя она очень подвижная и не любит долгие экскурсии))).

Пешая экскурсия достаточно длинная, но маршрут построен очень грамотно. Так, что мы увидели и узнали самое важное.

Благодарим Маргариту и желаем ей удачи.